Reagan byl podveden s koncepcí hvězdných válek, jednalo se o podvod ze strany zbrojařské lobby. Reagan s Gorbačovem jednali jako dospělí muži a slíbili si, že postupně zahájí odzbrojování. Ústní slib byl, že NATO nebude expandovat. Je v našem právním řádu, že i ústní slib platí stejně jako slib, psaný na papíře. Pro Spojené státy je mezinárodní právo cár papíru a je evidentní, že nemíní smlouvy dodržovat. Slib o tom, že NATO se nebude rozšiřovat, a nyní to už neplatí, svědčí o křivém charakteru úředníků z administrativy prezidenta Reagana.

Rozšíření NATO považovali za chybu nejen významní politikové, ale např. americký ekonom Jeffrey Sachs, americký politolog John Mearsheimer, bývalý ministr zahraničí Henry Kissinger, bývalý poradce pro národní bezpečnost USA Zbigniew Brzezinski, bývalý poradce Ministerstva zahraničí Spojených států Amerických George Frost Kennan, který prohlásil, že to byla největší chyba 20. století v historii Spojených států. Když to bylo přislíbeno, byl důvod tomu věřit. Rozšiřování NATO bylo pubertální přání politiků, kteří nedohlédli důsledky, které to může způsobit, a splnili si svůj dětský sen.

Neplatí to, co mnozí politikové říkají, že každý stát si může udělat, co chce. Je to jenom polovina pravdy. Celá pravda je taková, že sousední stát se nesmí cítit ohrožen. A NATO dělalo všechno pro to, aby Rusy provokovalo. Příklad - zástupce mezinárodní organizace pro jadernou bezpečnost zjistil v Záporožské jaderné elektrárně, že tam Ukrajinci skladovali 30 tun plutonia, přičemž se vzdali jaderných zbraní. A podle ukrajinské ústavy měla být Ukrajina neutrální. Byla potlačována ruština, potlačována práva ruskojazyčného obyvatelstva. Byly zakazovány konkurenční politické strany, média. A byl na vzestupu neonacismus, jak konstatovaly význačné časopisy USA. Tak se projevuje diktatura, a nikoliv stát, který hovoří o demokracii. A to není žádná ruská propaganda. To je objektivní fakt. Rusko bylo silně provokováno. V roce 2008 byla Ukrajina neutrálním státem. USA tlačily na Francii, Německo, Velkou Británii, aby byly pro přijetí Ukrajiny a Gruzie do NATO. Jan Schneider na dotaz moderátorky si myslí, že to tak bylo. Vstup Ukrajiny do NATO bylo protiústavní. O čem se nemluví, Ukrajina dostala záruky územní nedotknutelnosti jako neutrální stát. Do roku 2014 byla UA stále neutrální, po puči se Ukrajina neutrality vzdala.

Kissinger byl proti vstupu malých středoevropských států do NATO, ale chtěl raději o vstupu jednat s Ruskem. Bral Rusko jako potenciálního spojence proti Číně a raketově rostoucí Indii. Historie ukáže, že tento názor byl správný. Američané chápali nebezpečí Číny, ale měli hodně veteránů zejména u CIA, kteří uměli perfektně rusky, ale nikdo neuměl čínsky. Tak si účelově vytvořili z potenciálního spojence nepřítele. Putin sdělil při rozhovoru s komentátorem Tuckerem Carlsonem, že americké a ruské zpravodajské služby spolu spolupracují. Což ani jinak nejde. Jen dodatek, evropští liberálové dehonestovali Carlsona, že nic neumí, přitom vystudoval historii. Podle Schneidera jsou Rusové otevřeni jednání, a to je velká naděje pro mír. Podle mého názoru je povinností jednat o míru, protože špatný mír je mnohem lepší než dobrá válka. Ukrajina tuto válku prohrála.

Proč Ukrajina nevyšetřila masakr na Majdanu, proč nevyšetřila upálení šedesáti lidí v Oděse? Protože by to směřovalo do jejích vlastních řad, podle Schneidera. Třetina ukrajinské černozemě už nepatří Ukrajincům a zbraně a pomoc se jim píše na futra jako dluh. Až dojde ke splacení dluhu, tak Ukrajinci zjistí, že jim nepatří ani židle, na kterých sedí. Prsty v převratu na Ukrajině měla samozřejmě CIA, což propálila Victoria Nulandová, která mluvila nejen o amerických biolaboratořích na Ukrajině, ale taky o miliardách dolarů, které dostávaly Spojené státy do Majdanského puče. Minské dohody, jeden podvod za druhým, nedá se tomu věřit. Kissinger také řekl, že tlak na Rusko, který trval déle než třicet let, je špatně.

Putin prohlásil, že cílem speciální operace v roce 2022 bylo válku na Donbasu zastavit. Ta začala už v roce 2014. Putin podle Schneidera i podle západních expertů neměl za cíl obsadit celou Ukrajinu, to dokazují i nasazené prostředky. Postup na Kyjev byl pouze strategický manévr k odpoutání a rozmělnění sil na frontě. Bývalý premiér Spojeného království Boris Johnson díky tomu, že zabránil mírové dohodě, je jedním z největších zločinců, který běhá po světě. Nacifikace Ukrajiny, velebení válečných zločinců, kteří vyvraždili Poláky, Rusy, je nebezpečným mementem pro příští generace. Poláci přesně ví, kdo je to Bandera, předvedou na západě Ukrajiny, co to je debanderizace. Je to jen otázka času. Americký časopis Forward přesně popsal, kolik památníků na Ukrajině bylo pojmenováno po válečných zločincích. Když si Rusko přisunulo ozbrojené síly k vlastním hranicím, tak to bylo bráno jako agresivní krok. Takže když si zamknete doma dveře, je to projev agrese.

Jediné, co na to mohu říct, je to, že pokud státy nezastaví válku, tak válka zastaví lidstvo. Myslí-li si zastánci progresivismu neboli fašismu s lidskou tváří, že Ruská federace páchá válečné zločiny, tak by mě zajímalo, jak nazvat konání tří amerických prezidentů Billa Clintona, George W. Bushe ml. a Baracka Obamy, kteří během 23 let napadli devět zemí, zabili jedenáct milionů civilistů. Budu-li měřit stejným metrem, tak výše jmenovaní prezidenti by měli získat hrdý titul válečných zločinců. Prezident Obama dostal Nobelovu cenu míru, přičemž jediný prezident Spojených států, který nerozpoutal válečný konflikt, byl Donald Trump. Ten byl nyní na Nobelovu cenu míru nominován kongresmankou Claudií Tenneyovou za jeho úsilí o vyřešení dlouhotrvajících konfliktů.

Jen dodatek na závěr. Poté co Donald Trump prohlásil, že zastaví válku na Ukrajině během dvaceti čtyř hodin a že bude s Putinem dobře vycházet, moderátor Fox News prohlásil, že Putin je zabiják. Donald Trump na to odpověděl otázkou. A je Amerika opravdu tak nevinná? Jen se podívejte, co jsme udělali v Iráku.

