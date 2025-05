Češi by si zasloužili důstojnou hlavu státu, která by měla v zájmu potřeby českých občanů a ne tu, která visí ze svatovítské katedrály jako netopýr a plní si své klukovské a pubertální sny za peníze daňových poplatníků cestováním na Dakar. Dovolím si připomenout výrok Pavla, který byl kdysi rusofil a procestoval skoro celý Sovětský svaz (jak uvedl ve svém životopise) a nyní se z něj stal rusofob - Rusko se v mnohém chová jako nacistické Německo. Nemyslel tím ukrajinské nacisty, kteří staví pomníky válečným zločincům, jako je Bandera, Suchevyč? Ukrajinská historička Marta Havryško varuje před ukrajinským fašismem, který používá nacistické symboly, antisemitskou propagandu a proticikánské projevy. Pluk Azov se zhlédl nejenom v symbolech německých nacistů, ale také v jeho metodách. Havryško se vymezila proti těm, kteří mlčí o fašizaci Ukrajiny, aby nenahrávali ruské propagandě.

Pavlovi asi nedošlo, že cílem německého fašismu a nacismu byla rasová segregace a likvidace takzvaných méněcenných ras, zejména Slovanů a také různě postižených lidí. Musím vzpomenout, jak Pavel parodoval prezidenta Zemana způsobem chudým ducha před svými pochlebovači a podporovateli před prezidentskými volbami, když plul na gumovém člunu, podobném člunu prezidenta Zemana. Nedá se vytěsnit vzpomínka na úroveň chování tehdejšího náčelníka generálního štábu Petra Pavla, když doprovázel prezidenta Miloše Zemana při návštěvě českých vojáků v Afghánistánu a neopomněl komentovat, jak Zemanovi osobní ochránci utřeli ze Zemanových úst slinu. Takto znevažoval svoji hlavu státu. Dovede si někdo z vás čtenářů představit, že by se některý z nejvyšších vojenských představitelů v blízkosti prezidenta Spojených států Franklina Delano Roosevelta, který byl dlouhodobě upoutaný na kolečkovém křesle a byl absolutně závislý na cizí pomoci, takto choval? Jsem přesvědčen, že nikoliv, neboť podobný jedinec by se do takové funkce nikdy nedostal.

Myslím si, že Pavel se stydí za svoji minulost a přitom si nemyslím, že je to takový problém. Vnímám to, že si je vědom, že na funkci prezidenta nemá. Dokreslením jeho obavy z chytrých a schopných lidí je jeho nepozvání prezidentů Klause a Zemana na oficiální oslavu 80. výročí osvobození na Pražský hrad. Chce se jim asi touto formou mstít, což vypovídá o jeho absolutní malosti a trapnosti. Díky těmto vlastnostem mu chybí takt, cit pro situaci, a ještě něco více.

Dovolím si připomenout panu prezidentovi, že Putin se jmenuje Vladimír a ne idiot. Proto jsem přesvědčen, že na ukončení války na Ukrajině má zájem zejména Ruská federace a ne fašizující se Evropa. To dokazuje výrok Zelenského po setkání s českými zbrojaři, kdy sdělil "máme dalších pět let co na práci." Rád bych připomenul panu prezidentovi, že lokální konflikty jsou všude na světě, například Indie versus Pákistán, Izrael versus Hamás a podobně. Zelenský by měl stát před mezinárodním trestním soudem pro lidská práva, protože likviduje opozici, odmítá s ní jednat, stupňuje na ni tlak, jeho úřady stíhají bývalého prezidenta Porošenka pro ohrožení národní bezpečnosti. To už není totalita, to je diktát, kde neplatí zákony. Drzost kyjevského režimu se vyrovná vyhrožování bývalého nacistického Německa, kdy Kyjev zaslal demarši státům, které se účastnily oslav 80. výročí vítězství Velké vlastenecké války v Moskvě a považuje to za nepřátelský akt vůči Ukrajině (ECHO24). Když to shrneme, tak Kyjev vyhrožuje nepřátelstvím Číně, Brazílii, Slovensku, Srbsku, Egyptu a všem postsovětským republikám. Mohu jen komentovat, že tak se chovají už jenom feťáci v posledním tažení.

Kdyby Trump nedotlačil Kyjev k mírové dohodě podle parametrů, které navrhnou Rusové, tak bude Ukrajina rozparcelována mezi Poláky, Maďary, Rumuny a další z jediného důvodu, není totiž schopna bez napojení pupeční šňůrou na americké penězovody existovat. Myslím si, že Poláci mají velkou armádu zejména z důvodu nevyzpytatelné Ukrajiny. A mají v živé paměti statisícové oběti banderovských zločinců.

Prezident Pavel koná jako správný voják, protože armáda není od toho, aby budovala, armáda je od toho, aby bořila. To se panu prezidentovi podařilo a ruku v ruce s pižďuchem, který sedí na ministerstvu zahraničí, dostali Českou republiku do takzvaného cordon sanitaire. Spřátelené státy jsme urazili, Spojené státy nás ignorují, čínské investice jdou všude jinde než k nám včetně Maďarska, Slovenska, Srbska a dalších. Otázka je, zda toto jednání už nemůžeme nazvat vlastizrádným. Již zesnulý Jaroslav Kubera kdysi prohlásil na adresu Fialy, že politologové se přemnožili jako hraboši. Na adresu Petra Pavla mohu jen říct, že to platí také pro generály. V celé armádě Spojených států je 800 generálů a prezident Trump chce počet snížit o 20 %. V české armádě máme 400 generálů na pět tisíc skutečných bojovníků, mimo různých zašíváků v týlu.

Toto je ukázková devalvace hodností podobná přímo pojmu evropské hodnoty. Pro vysvětlení, je to absolutně prázdný pojem. Politika je údajně o symbolech. Profesor John Mearsheimer konstatoval, že Ursula von der Leyenová se podobá Hitlerovi na konci války. Podle jeho slov se předsedkyně Evropské komise, podobně jako vedení nacistického Německa v posledních dnech války, snaží propagandou a manipulací vytvořit iluzi úspěchu. Následně jí položil několik otázek. Z čeho vychází její tvrzení, že Ukrajina může zvrátit vývoj na frontě? (WSJ) Víme, že Ukrajina prohrála a většina Ukrajinců, to znamená 80%, chce zastavit válku za každou cenu, ale tím myslím Ukrajince, kteří jsou přímo v místě konfliktu. Jednání o míru v Turecku je záchrannou brzdou Ukrajiny.

Na závěr si dovolím dodat k veškerým režimům směřujícím k progresivisticko-fašistické ideologii, že když je vypnuta strojovna mozkových závitů, nelze zařadit zpětný chod.

Co Vy na to, pane prezidente?