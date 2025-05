Jiří Paroubek: Vláda bašťounů. Je dostavba Dukovan v troskách?

Po roce od tohoto nepřípadného vzepětí myslí našich vládních bašťounů a zejména po neúspěchu francouzského uchazeče EDF ve výběrovém řízení na výstavbu nových bloků JE v Dukovanech, je všechno jinak. Mimochodem – můj osobní názor je takový – že francouzská EDF tam, kde stavěla jaderné elektrárny, vyhnala do astronomické výše ceny jejich pořízení už také proto, že měla technické a časové problémy s jejich dokončením. Prostě řečeno, Francouzi z EDF to moc neumějí. Kromě toho má EDF velké závazky ve Francii, kde bude muset rekonstruovat a modernizovat řadu jaderných elektráren a postavit 6 nových. A je otázka, zda EDF má ještě výrobní kapacity na expanzi do zahraničí.

Pravdu tedy může mít šéf ČEZ D. Beneš, když říká, že Francouzům různými odvoláními proti výsledku tendru už nejde o to, aby získali novou zakázku, ale jde o to, paralyzovat celou výstavbu. Zabránit tomu, aby korejská KHNP na území EU postavila dva nové bloky JE. Dopis eurokomisaře pro průmysl S. Séjourného českému ministru průmyslu Vlčkovi představuje pověstné vidle, které hodí konkurent, aby znemožnil úspěch projektu, na kterém se nebude podílet.

EDF a Francouzi, francouzská vláda mají také své strategické zájmy. Spolu s koalicí ochotných mainstreamových médií a politickými spojenci v EU se Francouzi zbavili (až na Maďarsko) konkurentů, kteří by snad byli schopni v zemích EU stavět jaderné elektrárny. A řekněme si otevřeně, že Rusko a Čína to umějí levněji a nejspíš také lépe, a to zj. dodržováním časových lhůt výstavby, nežli nepružní Francouzi.

Prostě Francie chce zřejmě mít monopol v rámci zemí EU na výstavbu nových jaderných elektráren. To ovšem není příliš v zájmu žádného spotřebitele v rámci EU, neboť Francouzi staví draze, dlouho, což se negativně promítne do cen elektrické energie dotčených zemí, které svěří výstavbu JE Francouzům. Přes bagatelizaci Séjourného dopisu ministrem průmyslu Vlčkem (prý se jedná jen o "zdvořilostní dopis") a premiérem, je situace přímo zoufalá, neboť již přestala být jen vážnou. Evropská komise připravuje hloubkové šetření výsledků tendru, v němž vyhrála KHNP, které může trvat až 1,5 roku. V šetření se bude zjišťovat, zda KHNP od jihokorejské vlády nezískala nedovolenou dotační podporu. Každopádně, Česko čeká těžká právní bitva, jejíž důsledky si vláda zatím neuvědomuje či nechce uvědomovat. Prostě vláda svou koketérií s Francouzi, kteří ji nechali chvilku ohřát na výsluní zájmu jinak už hodně vyčpělé velmoci, nás bude stát hodně. Času i peněz.

Prostě nekvalifikovaní lidé by neměli rozhodovat o tak vysoce sofistikovaných projektech, jako je výstavba nových bloků jaderných elektráren.

KHNP je ovšem také podařená

Jihokorejci nechtějí s českou vládou podepsat explicitní závazek na podíl českého průmyslu při výstavbě dvou bloků. S výjimkou turbín pro jadernou elektrárnu, kterou dodá renomovaný český dodavatel a souvisejících technologií, je představa Jihokorejců o účasti českých firem velmi tristní. Hovoří se o 30 procentech dodávek prací od českých firem, což by se s výjimkou turbín v podstatě smrsklo jen na dodávky betonu. Prostě, jako kdyby se Jihokorejci dostali do rozvojové země.

Nedávno jsem mluvil s pamětníky výstavby původních čtyř bloku JE Dukovany z řad bývalých vysokých manažerů českých stavebních firem. A ti mně potvrdili, že Sověti při výstavbě těchto bloků umožnili cca 80 procentní podíl dodávek ze strany čs. firem (!).

Chápu, že český průmysl od té doby utržil těžké rány, zj. způsobem privatizace průmyslových podniků v devadesátých letech, ale 30 procentní podíl subdodávek od českých firem (a ani to není jisté) je ostudný. Je to především ostudná vizitka práce této vlády. Pro její činnost, pokud jde o zajištění výstavby Dukovan, je charakteristická naivita, nekvalifikovanost, podléhání falešným iluzím, prostě kolosální neschopnost. A výsledkem bude, že z dnešní již tak dost šílené ceny realizace dvou jaderných bloku Dukovan, jak je nabízí KHNP v astronomickém objemu 407 miliard Kč, se bude projekt dále zdražovat.

A vlastně se mi vůbec ani nechce anticipovat cenu dokončeného projektu někdy za 20 až 25 let.

A cenu za neschopnost současné české vlády budeme platit my všichni, odběratelé elektrické energie v extrémně navýšených cenách elektřiny. To bude další „energetický šok“ pro příští generace Čechů. Ale současná politická elita už žádnou politickou odpovědnost pociťovat nebude. A nikdo si na už ně ani nevzpomene. A pokud ano, rozhodně ne v dobrém.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

