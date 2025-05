Alena Maršálková: Politici z ODS prosazují jihočeský „Manhattan“ v blízkosti přírodní rezervace!

Tomáš Jirsa, Pavel Dlouhý a Antonín Loužek, to jsou hlavní hrdinové tohoto článku. Spojuje je členství v ODS, tedy propojení politiky a byznysu! Ostatně politicko-podnikatelské vazby fungují v Jihočeském kraji, baště ODS, nadstandardně.

Přímo uprostřed pole, na zemědělské půdě má na katastru Hluboké nad Vltavou vyrůst čtvrť nazvaná Nové Bavorovice. Podle územní studie zde má být 202 nových budov, které poskytnou byty skoro dvěma tisícům obyvatel. Jen pro představu, v celém Dasném bydlí asi 345 lidí. Ve vesnici Bavorovice dokonce jen 281. Obec Dasný by pak po výstavbě jihočeského „Manhattanu“ a dokončení obchvatu, v podstatě zůstala mezi nimi uzavřena.

Proti projektu jsou místní občané a ekologové, ale argumentovat tím, že výstavba jihočeského „Manhattanu“ s sebou přináší značná negativa v podobě hluku, prašnosti a po dokončení daleko větší pohyb osob, nedostačující infrastruktura, nebo argumenty typu, že by měl vyrůst uprostřed ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a v těsné blízkosti evropsky významné lokality i přírodní rezervace Vrbenské rybníky, je hlavně v Jihočeském kraji naprosto zbytečné. To je jako házet hrách na stěnu. Prosím vás, koho zajímají husy, ptáci a nějaké rybníky, když na hejtmanství šéfuje odesák Martin Kuba, na magistrátu zase vládne jeho pravá ruka náměstek primátorky odesák Petr Maroš? Na těchto úřadech občané ani ekologové zastání nenašli.

Investor nejdříve podal na krajský úřad žádost pouze o povolení zavedení základní technické vybavenosti, jako je podzemní přivaděč vody, plynu a kanalizace. Úředníci krajského úřadu tomu dali zelenou a dokonce rozhodli, že to nebude mít na chráněné druhy v rybnících žádný vliv.

Ekologové to přesto nevzdali. Organizace Calla toto rozhodnutí rozporovala a Ministerstvo životního prostředí předmětné rozhodnutí krajského úřadu zrušilo. „V současné době investor nepodal žádnou další žádost. Pokud tak v budoucnu učiní, bude vydáno stanovisko, které bude reflektovat předpoklad, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí – z čehož bude vyplývat, že bude nutné pokračovat v procesu dle zákona EIA,“ uvedl pro média mluvčí kraje David Hocke.

Jde o službu pro občany, nebo byznys?

V případě výstavby jihočeského „Manhattanu“ existují velmi těsné vazby mezi developerem a místními politickými elitami. Jednatel investora sedí v radě ODS se starostou a místostarostou města Hluboká nad Vltavou. Není proto divu, že vedení města projekt podporuje. Starostou Hluboké nad Vltavou je Tomáš Jirsa, člen ODS, senátor. Jeho pravou rukou je místostarosta Pavel Dlouhý, člen ODS, už tady ani nebudu psát, že je to podnikatel přezdívaný jako „kmotr z Hluboké“. To už prý neplatí, údajně tomu na jihu teď velí kmotr z hejtmanství. Aspoň tak o tom mluví někteří členové ODS.

A kdo je Antonín Loužek?

Muž, který figuruje v několika dalších jihočeských firmách a na Hluboké provozuje golfový resort, a především je jedním ze dvou jednatelů firmy Acta Natura. Té patří pozemky, na kterých by měl vyrůst jihočeský „Manhattan“.

Konkrétně je Antonín Loužek, člen ODS podnikatelsky angažován:

předseda správní rady Hluboká Invest, a. s.,

jeden ze tří společníků AGROMER spol. s r.o.

jednatel a jediný společník Catering Hluboká s.r.o.

jeden ze dvou jednatelů Acta Natura s.r.o.

jediný člen statutárního orgánu GOLF CLUB BUDWEIS BOHEMIA, z.s.

jediný člen statutárního orgánu Golfový klub Hluboká nad Vltavou, z.s.

jednatel a jeden ze dvou společníků REZIDENCE s.r.o.

jednatel a jeden ze dvou společníků Frei Invest, s.r.o.

jednatel a jeden ze tří společníků BAU INVESTMENT s.r.o.

Politicky jsou tito pánové propojeni takto: Podnikatel Antonín Loužek je členem místní rady ODS, ve které zasedá společně s podnikatelem Pavlem Dlouhým, předsedou místního sdružení ODS a Tomášem Jirsou, místopředsedou místního sdružení ODS. A jen tak mimochodem, Jirsa a Dlouhý jsou členy Loužkova golfového klubu.

Z veřejných zdrojů se také dozvíte, jaké smlouvy, s kým a za kolik v posledních pěti letech, firmy, ve kterých Loužek figuruje, uzavřely. Například také s Jihočeským krajem, kterému šéfuje jeho spolustraník Martin Kuba. Určitě jste zaznamenali velké mediální představení pana hejtmana, který se rozplýval nad konferencí Al ve veřejné správě. Ta proběhla v dubnu v prostorách Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. A právě na ni zajišťovala kompletní cateringové služby Loužkova firma Catering Hluboká s.r.o. Smlouva byla na částku 395 tisíc korun bez DPH. A totéž už proběhlo v roce 2024. A pokud jde o dotace, tři Loužkovy firmy jsou příjemci dotací.

Ale nebuďme podezíraví, všechno je transparentní o kamarádšoft nejde!

„Ano, je to můj kamarád,“ přiznává osobní vazbu na Loužka starosta Jirsa. Odmítá ale, že by to hrálo nějakou roli v tom, že projekt svého přítele podporuje. „Nás je na Hluboké 3,5 tisíce lidí. Všichni se navzájem známe. ODS má tady asi sto členů. A protože je Tonda Loužek chytrý a aktivní, tak je zvolený do rady místního sdružení“, uvedl pro SeznamZprávy v dubnu Tomáš Jirsa. No jo, šikovný to on je…

Proti záměru výstavby jihočeského „Manhattanu“ není jen vedení vesničky Dasný, ale v únoru se proti němu postavili také opoziční zastupitelé Hluboké nad Vltavou a vyzvali vedení města, aby k věci vyhlásilo referendum, které by se konalo zároveň s podzimními volbami do Poslanecké sněmovny. Problém je ale v tom, že tuto stavbu povoluje územní plán města. A pokud by na základě referenda došlo ke změně územního plánu, pak by město muselo investorovi vyplatit náhradu ve výši stovek milionů korun. Starosta Jirsa je tedy zásadně proti referendu. Opozice uvedla, že pokud referendum vedení města odmítne, pokusí se ho prosadit peticí. Boj tedy pokračuje…

Jakou hru v tom hraje starosta Jirsa?

Ve vedení města je Jirsa už 30 let a o záměru „něco“ postavit v dané lokalitě moc dobře ví, už od začátku, včetně schváleného územního plánu. V médiích se v listopadu 2012 objevil článek o tom, že mezi Českými Budějovicemi a Dasným má vyrůst rozsáhlý areál s nákupním centrem, parkovištěm a možná i byty. Areál byl naplánovaný na poli, kam se létají pást divoké husy, protože nedaleko je přírodní rezervace Vrbenské rybníky, kde hnízdí tisíce ptáků.

Proti této stavbě se tehdy zásadně postavila českobudějovická radnice, na které panovaly obavy především z negativních dopadů na dopravu v Českém Vrbném a okolí. Ovšem Budějovičtí se do boje proti stavbě zapojit nemohli, protože areál je na území Bavorovic, které spadají pod Hlubokou nad Vltavou.

Nadšeni ze záměru tehdy nebyli ani na krajském úřadě, kde posuzovali pouze záměr výstavby technické a dopravní infrastruktury zóny. Úřad tehdy vydal stanovisko s informací, že stavba může mít významný negativní vliv na životní prostředí.

A jak se k tomu postavil starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa? Lišácky! Upozornil, že o vzniku komerční zóny se v lokalitě u Dasného uvažovalo poprvé před 10 až 12 lety. „Investor v místě vykoupil potřebné pozemky asi od 35 vlastníků, všichni byli potomky sedláků z Bavorovic. To pro nás bylo klíčové,“ uvedl v roce 2012 novinářům.

Za záměrem tehdy stál rakouský investor, kterého zastupovala společnost Aracena.

Projektovou dokumentaci měla na starost společnost A+U DESING. Záměr se nerealizoval. O společnosti „ARACENA s.r.o.“ je známo, že na konci roku 2021 zanikla.

O 12 let později

Loni se v médiích objevil článek o tom, že firma plánuje u přírodní rezervace Vrbenské rybníky, vystavět na 11 hektarech domy, park a školku. Píše se v něm, že se satelitním sídlištěm pro téměř dva tisíce obyvatel souhlasí město Hluboká nad Vltavou. Starosta Hluboké Tomáš Jirsa už ne lišácky, ale jasně projekt hájí! „Záměr využít toto území k zástavbě je známý od 90. let. Byty jsou třeba. Necháváme teď všechno na procesu schvalování, územní studie je jasná.“

Jihočeský „Manhattan“ se nelíbil nejen obyvatelům obce Dasný, proti byli také ochránci přírody. Obávali se, že tak velká zástavba bude v kolizi se sousední ptačí rezervací, která je také oblíbenou relaxační zónou pro obyvatele přilehlých sídlišť Máj a Vltava. Požadovali, aby záměr prošel procesem EIA, tedy aby byl posouzen jeho vliv na životní prostředí. Jenže investor nikdy záměr jako celek úředníkům ke schválení nepředložil. Obstarával si jen dílčí souhlasy a razítka. A tímto způsobem získal k záměru souhlasné stanovisko odboru životního prostředí českobudějovického magistrátu.

Výstavba by měla být realizována na zemědělských pozemcích, které jsou stále zařazeny do fondu půdní ochrany. Získala je soukromá firma Acta Natura. Jedním ze dvou jednatelů společnosti je Antonín Loužek, podnikatel a politik ODS a také mimo jiné ředitel golfového klubu na Hluboké. Náš politicko-podnikatelský kruh ODS se uzavřel.

Závěrečná úvaha…

Vzhledem k tomu, že je Tomáš Jirsa ve funkci už 30 let, disponuje potřebnými informacemi, které poskytuje svým politicko-podnikatelským kámošům. Když se nad tím zamyslíte, tak se naskýtají dvě varianty. Tou první je to, že se jihočeský „Manhattan“ postaví. Vydělají podnikatelé, ale co občané, příroda a životní prostředí? Komu na tom záleží? Tou druhou variantou je, že opozice na Hluboké prosadí referendum a občané budou proti výstavbě. Tak pak dostane od města Acta Natura mnohamilionové odškodné. To ovšem zaplatí občané… Být „Odesákem“ a podnikatelem v Jihočeském kraji se opravdu vyplatí!