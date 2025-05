Češi a kolaboranti? Zjistěte si fakta a probuďte se!

Ale jak to bylo s českým udavačstvím, proradností a současným režimem (již v podstatě fašistickým) tolik proklamovanou zbabělostí? O tom hovoří jasná fakta. Pojďme si je společně projít.

V období druhé světové války dokázala pasivita občanů společně s četnými sabotážními akcemi ochromit německou válečnou mašinérii a přispět tak svým dílem i k ukončení války. Během německé okupace u nás klesala produktivita práce natolik, že ke konci války už nedosahovala ani poloviční úrovně, jakou měla před okupací. V závodech se vyráběly i makety nebo vozidla s různými závadami. Defekty uměli zaměstnanci maskovat natolik, že Němci problém odhalili často až na frontě, kdy už bylo pozdě.

Anketa Bude-li vládu sestavovat hnutí ANO, kterého partnera v ní chcete vidět nejvíce? SPD a spol. 58% STAČILO! 31% Motoristé sobě 6% ODS 0% STAN 2% SOCDEM 0% Nechci, aby vládu sestavovalo ANO! 3% hlasovalo: 1401 lidí

Nejcitelněji byl odliv pracovní síly poznat v zemědělství. Plodiny se směly prodávat pouze Říši, a navíc za regulovanou cenu. Černý trh byl trestán, za nedovolené poražení zvířete hrozila smrt. Část půdy byla násilně zabrána pro vojenské účely, a tím pádem klesla zemědělská produkce o 25–50 %.

Podle vzpomínek Hermanna Rauschninga, nejvyššího představitele tehdy Pruského Gdaňsku, v knize Rozmluvy s Hitlerem, kde zachycuje jeho soukromé a služební hovory s Adolfem Hitlerem z let 1932 až 1934, Hitler už v r. 1932 prohlásil:

„… Českou pánev a Moravu a východní regiony na hranici Německa osídlíme německými sedláky. Čechy vysídlíme na Sibiř nebo do oblasti Volyně. Přidělíme jim rezervace s novými federativními státy. Češi musí opustit střední Evropu. Dokud tady budou, budou tvořit husitsko-bolševický agitační blok.“

Reinhard Heydrich označil Čechy jako smějící se bestie. Ve svém projevu 2. října 1941 v Černínském paláci kromě jiného prohlásil:

„…Řekl jsem, že dnes rozhodně vývoj spěje k nové ráně dýkou. V posledních týdnech prožíváme vývoj, charakterizovaný sabotážemi, teroristickými skupinami, ničením úrody, zpomalováním práce, což zcela jasně organizuje velká odbojová organizace. Tento vývoj, i když nevede k aktivnímu povstání, přece jen zcela systematicky připravuje všechno, co má být připraveno pro okamžik, až přijde čas uvrhnout toto území ke škodě říše do nebezpečného neklidu. I kdyby to bylo jen to, že nepřítel vede a chce české obyvatelstvo vést ke vzpouře, chce, abychom utrpěli citelnou ztrátu, že jde o pracovní výkon ve zbrojním průmyslu a citelný neklid, což nakonec může být vzorem pro ostatní obsazená území. Stav v posledních týdnech byl takový, že se už dalo říci, že jednota říše byla jednoznačně ohrožena, tento prostor pod povrchem tak vřel, že se jedině dá říci, tady se musí včas zasáhnout….“

Celý projev najdete zde:

Historik Šustek se podivuje, že se o našem národu hovoří jako o proradném národu, kde se lidé za 2. světové války udávali. Vyvrací tyto teze a připomíná, že si tehdejší úředníci německého represivního aparátu stěžovali, že Češi nejsou ochotní se navzájem udávat.

Šustek poukazuje na to, že silná protičeská propaganda začala burácet hlavně od 90. let, kdy ji podle jeho názoru pomáhal dotvořit i tehdejší prezident Václav Havel. Lži, podvratná svědectví i manipulace s fotkami dle Šustka vzbuzují dojem, že se tu za protektorátu vlastně zase tolik nestalo.

Poslechněte si Vojtěcha Šustka. Rozhodně to stojí za to.

Autor: Jana Šťastná