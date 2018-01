Yekta Uzunoglu: S Trumpem do Nového roku 2018

Svět jde s Donaldem Trumpem do Nového roku a to se vším všudy, bude muset s prezencí amerického prezidenta v každodenním životě v tomto roce počítat.

Americký prezident s platností od Nového roku podepsal snad největší daňovou reformu v dějinách USA a rozhodně s největší zadlužeností USA vůbec, tím získal valnou část amerického kapitálu na svoji stranu.

Od svého nástupu byl stále pod tlakem medií, které v součinnosti s častí FBI a státním zastupitelstvím vedli neuvěřitelnou kampaň, kde zneužili rusofobii velké části americké společnosti tím, že volba Donalda Trumpa byla Ruskem i digitálně zmanipulovaná a těsně před koncem roku The Washington, který patřil spolu s The New York Times k vlajkovým mediálním lodím této štvanice, se začal od šílené kampaně o zásahu Ruska do amerických voleb a americké demokracie konečně distancovat.

Donald Trump do Nového roku vstoupil uznáním Jeruzaléma hlavním městem Izraele a tím se nejenže zapsal do dějin, ale z jedné strany získal sympatie všech Židů na naší Zeměkouli, ale též šel do otevřené války se svými islámskými protivníky, jako je Irán, Turecko atd.

A v tomto duchu v hodinách, kdy jsme sledovali se vsemi dostupnými technickými vymoženostmi dění v Iránu, poslal Trump na Twiteru dnes 31.12.2017 v 5:03 středoevropského času zprávu, že podporuje iránský lid proti iránskému režimu! V následujících prvních hodinách roku 2018 Donald Trump pokračoval se svými tweety, jako blesk zasahoval do dění v Iránu jako kdyby nebyl Silvestrovský večer a možná právě proto! Ve svém posledním tweetu, napsal: "Írán selhává na všech úrovních navzdory strašné dohodě, kterou s nimi uskutečnila Obamova administrativa. Velký iránský lid byl mnoho let potlačován. Jsou hladoví pro jídlo a pro svobodu. Spolu s lidskými právy je bohatství Íránu vydíráno. ČAS NA ZMĚNU!"

To už byli Iránci pátým dnem v ulicích, na barikádách a to zvlášť v těch nejkonzervativnějších městech Iránu a dokonce tam, kde je pochován jejich Ajatolláh Chomejní, které jsou červenou linií v Iránu!

Ten, kdo zná dějiny Iránu, ví, že se jedná o neuvěřitelné trpělivý národ, ale jakmile vyjde do ulic, tak je konec, tak nastává změna! Tak se dostali k moci i dnešní vládci Iránu v roce 1978, kdy vládcem nejsilnější armády a rozvědky v regionu Šáh Rezá Pahlaví musel před davem utéct do ciziny, kde pak zemřel.

Dnes jsou opět Iránci v ulicích a to s otevřenou podporou Trumpa!

Příští dny nám ukážou, jak USA a organizátoři v Iránu tento pohyb mas Iránců připravili, či se jedná o "náhodou", ale v každém případě s otevřenou podporou Trumpa a tím USA! Irán se už „jen tak“ do klidu nedostane, tím bude celý region v tomto roce ještě ve větším pohybu a čekají ho větší proměny, než doposud! Ani není třeba zdůrazňovat, že k té solidaritě Iránců proti Ajatolláhům v jedné či druhé podobě se připojí Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Jordánsko, část Libanonu atd., ale rozhodne i Izrael!

Ve stejných hodinách přejeli přes biblickou reku Tigris další dlouhé konvoje vezoucí těžké americké zbraně syrským Kurdům s doprovodným prohlášením amerického ministra obrany, že USA brzy otevřou v syrském Kurdistánu svoji diplomatickou misi!

Donald Trump promění všechny doposud existující šachovnice nejen na Středním východě a bude, pokud se nestane obětí nějaké nehody, v roce 2018 náš život doprovázet víc, než jiní američtí prezidenti v posledních dekádách!

A možná se i osvobodí další část Kurdistánu a to ten v Iránu!

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

