Yekta Uzunoglu: Pátá kolona Erdogana

Teprve v minulých dnech ministerstvo vnitra Severního Porýní -Vestfálska nejlidnatější a čtvrté největší spolkové země Německa , doručilo zemskému parlamentu neveřejnou zprávu o této četě Erdoganovy páté kolony, ze které vyplývá či potvrzuje to, co jsem před rokem napsal, že tato četa má spojení na tureckou tajnou službu MIT, o které německé úřady píšou, že jen na území SRN má několik tisíc agentů a že jsou podporováni přímo z Turecka. Ministerstvo má dle všeho zjištěno i to, že poslanec Erdoganovy strany Metin Külünk, osobně přivezl a předal šéfovi této čety Bagcimu peníze a kolik těch peněz bylo (jsou to černé peníze!), to už je zamlčeno i parlamentu! Proč německé úřady nezahajují třeba trestní střihání vůči tomuto poslanci, který dle všeho - aspoň tím, že předává neregistrované peníze šéfovi této band a nezávisle za jakou nezákonnou objednávku - je trestné! A byl to jediný případ předávání černých peněz těm zrůdám ? Asi nikoliv. Ale ty otázky by moc iritovaly Erdogana. To není žádoucí, když má Německo ještě tolik ekonomických zájmů v Turecku.

A co ještě? Že obchodují s drogami, s prostitucí, s bordely, se zbraněmi a mají za úkol umlčet zástupce kurdských organizací až po zastánce Güllena a po německého satirika Jana Böhmermanna, který si dovolil zesměšnit Erdogana!

Najednou německý tisk začal zveřejňovat, co všechno tato četa páté Erdoganovy kolony na území SRN spáchala .... a tak důstojníci této čety skončili za mřížemi a to na dlouho.

Člověku se chce říct „Dobré jitro, páni ministři zemských vlád“! Kde jste byli a co jste dělali celá ta léta, když tato a jiné čety té páté kolony dostávali přímo před vašima očima podporu rovnou z Turecka, když jejich vliv vzrostl do neuvěřitelných dimenzí! Jen počet těchto zrůd, které terorizují kdejakého svobodně myslícího občana pocházejících z Turecka v Evropě a to především Kurdů, se odhaduje na 6000!

Jaká je celá struktura této Erdoganovy chobotnice v Evropě, to ministerstva vnitra Německa, Francie, Holandska, Belgie, Rakouska určitě vědí, ale nikoliv občané.

A kolik jich je vlastně v Česku???

Ani to se nesmíme dozvědět, to není žádoucí, když Evropský kapitál má ještě tolik svých vlastních zájmů v Turecku!

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV