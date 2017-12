Yekta Uzunoglu: Turecko versus Arábie

Turci přece dvakrát téměř dobili Vídeň a mají v Evropě miliony svých skrytých islámských bojovníků - tak mluvili téměř všichni, koho jsem se tehdy ptal v různých arabských zemích, proč mají "naději a důvěru" v Erdoganovo Turecko.

Ještě před šesti lety z Lýbie až po Jemen, z Jemenu přes Arabský poloostrov až po Jordánsko a Sýrii bylo Erdoganovo Turecko nadějí nejen všech Arabů, ale též jejich vládců.

Ještě tento rok, když jsem se někde v Africe za neuvěřitelných okolností setkal s islámskými ideology a ptal jsem se jich v poušti, pod stanem, proč vlastně vkládají tolik nadějí do Turecka, odpověď byla tatáž, mně známá ve standardizované větě: ze všech islámských národů, ti kteří dokázali dobít část Evropy, a málem dobili dvakrát i Vídeň, to byli přece "naši turečtí bratři a teď máji již půlstoletí miliony bojovníků ve všech evropských zemích, to je naše největší pátá kolona"….

Bylo to ještě letos někdy v únoru, ještě tolik naděje, za kterou by byli šli na smrt za Turecko lidé z části severní Afriky...

A dnes?

Dnes ke konci roku 2017 Turecko stojí téměř proti všem v arabském světě a opačně (jedinou výjimku tvoří zatím ještě dvoumilionový Katar a částečně s hladomorem bojující Súdán, ale to jen zatím).

Co se vlastně stalo za těch 6 let, že dnes celý arabský svět nenávidí Turecko?

Začneme s Libyí. Ještě někdy koncem roku 2010 Erdogan navštívil Libyi a převzal z rukou Muammara Kaddáfího nejvyšší vyznamenání a nejen to, podepsal řadu smluv a zvýšil obrat tureckého obchodu s Libyí na neuvěřitelných 17 miliard USD! To bylo rok poté, co Erdogan ve švýcarském Davosu řekl na pódiu Simonovi Peresovi před světovými televizními kamerami: "jste vrazi nevinných dětí....." a kam do Arábie přisel, všude měl otevřené dveře a dostal kdejaké nejvyšší ocenění přímo z rukou arabských vládců! A pak? O pár měsíců později vrazil Kaddáfímu nůž do zad a pomáhal všem, kdo na Kaddáfího útočil! Lýbie kdysi byla stejně část Osmanské říše a teď je podle Erdogana nejvyšší čas, aby opět spadla pod Turecko!

A co pak? Erdogana nenáviděli ještě stále existující zastánci Kaddáfího, ale i jeho protivnici, a to tak bytostně, že Turecko už nemá v Libyi ani diplomatické zastoupení a je navěky je odepsáno i s jeho 17 miliardovými kšefty, co Erdoganovi nestačily, protože on chtěl vlastnit celou Lýbii...

A tak Erdogan pokračoval dál s vrážením nožů do zad. Ještě na začátku roku 2011 mělo Turecko se Sýrií bezcelní a bezvízový styk, přesto deficit Sýrie ze syrského obchodního s Tureckem činil několik miliard USD, Asad Erdogana vnímal jako hlas celé Arábie proti Židům, aniž tušil, že Turecko má uzavřenou dohodou s některými bohatými arabskými zeměmi a podporuje radikální islamistické fanatiky v Sýrii! Když toto Asad zjistil, tak mu Erdogan nařizoval, že má opustit Sýrií a že on se přijde do Damašku jako dobyvatel modlit svou páteční modlitbu. Asad zůstal a vzkázal Erdoganovi, že doby Osmanské říše jsou dávno pryč a že mu nemá co diktovat.

A bylo to! Začala válka, která stála milion lidských životů a víc než 7 milionů uprchlíků! Nyní po šesti letech poslouchá Turecko Rusko a s Asadem se snaží uzavřít dohodu! Tím proti němu stojí rodiny milion padlých, ale také miliony lidí, co přišli o své domovy a oprávněně vnímají Erdoganovo Turecko jako zrádce! Na začátku je Turecko přivedlo do války a poté, co přišli o všechno, je nechalo ve štychu a dohaduje s Asadem! Může mít Asad potom, co se odehrálo, opět někdy nenávistné city vůči Turecku? Ta nenávist Syřanů vůči Turecku se bude přenášet z generace na generaci! Tak jako mnohokrát, tak i v tomto případě, jak porážení, ale i "vítězové" zažili podraz Erdogana a přišli téměř o všechno! Sýrii už nejenže nedá někdo jen tak dohromady, ale hlavně není síly, která by utišila bolest milionů a milionů lidí a uhasila jejich nenávist vůči Turecku!

A s největším a vojensky nejsilnějším arabským Egyptem? Postup Erdoganova Turecka byl stejný jako v případě Lýbie a Sýrie, model jak přes kopírák. Nejdřív se s prezidentem Egypta Husním Mubárakem Erdogan objal pokaždé, když se někde setkali, ale pod rukou Turecko podporovalo "Islámské bratrstvo", které přivedlo Egypt na pokraj katastrofy, než zasáhli generálové a zabránili aspoň masovému krveprolití, ale přišli o turistický ruch, který byl vůbec jediným příjmem Egypta a tím dostal Egypt na pokraj hospodářské smrti! Od té doby obě země nemají ani vzájemné diplomatické zastoupení! Turecko je v Egyptě nenáviděno jako žádná jiná země mimo části radikálních extrémistů, kteří se též mezitím probudili, když viděli, jak Turecko "zradilo" ISIS v Sýrií a v Iráku!

A vztahy Turecka s nejbohatší arabskou zemí, se Saúdskou Arábii a jejím satelity jako třeba Spojenými arabskými emiráty? Ještě před dvěma roky, když zemřel Saúdský král (bratr dnešního krále), vyhlásilo Turecko státní smutek a vlajky šly dolů na půl žerdi. Erdogan s dnešním králem ještě před rokem při schůzi Organizace islámské spolupráce v Istanbulu vyhrožovali USA, že je ekonomicky položí!

Tehdy se ještě vládci Saúdské Arábie, Emirátů, Jemenu, Kuvajtu, Jordánska a Libanonu s Erdoganovým Tureckem celá ta léta objímali jako sunitští bratři v džihádu proti šíitům a navzájem "podporovali" v tom, že Turecko pod rukama tajně prorazilo embargo vůči šíitskému Iránu a společně vydělávali miliardy…. Právě o těchto miliardách nyní před americkým soudem zpívá Turecko - Iránský miliardář, ke kterému se celá turecká vláda léta chovala jako k adoptivnímu synáčkovi, dokonce mu dali do postele i svou nejpopulárnější popovou hvězdu!

A dnes, ani ne rok poté?

Saudská Arábie konečně pochopila, koho to měli za bratra při tažení proti Iránu, Evropě a USA!

Obě země stojí proti sobě tak, že ministr zahraničních věcí Emirátů jako reproduktor Saúdské Arábie v minulých dnech označil Erdogana za potomka lupičů a čórkařů!

S Katarem stojí Turecko na stejné frontě v boji proti Saúdské Arábii a jejím satelitům jako jsou Emiráty, Bahrajn, Kuvajt, Jordánsko, část Jemenu a část Libanonu.

Erdogan v těch dnech v zoufalství odletěl do Súdánu, aby získal aspoň Súdán, jakoby nevěděl, že Súdán bez souhlasu Egypta a Saúdské Arábie nemůže ani pípnout! Ale zkouší to a tím ještě víc provokuje jak Egypt, tak ale i Saúdskou Arábii a její satelity.

Je třeba pogratulovat a poděkovat těm, kteří zničili tureckou hru o Turecko – islámistické vizi dobití Evropy aspoň na této frontě.

Mimo Katar stojí dnes celý arabský svět proti Turecku a je jen otázka času, než i Kataru vrazí nůž do zad, aby se probudil.

Ale to vůbec ani zdaleka neznamená, že Erdogan opustí svoji obsesivní vizi, kterou převzal od svých předků - dobít Evropu!

Yekta Uzunoglu

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV