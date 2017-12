Yekta Uzunoglu: Americké rozcestí

V minulých dnech, když nejprestižnější instituce Spojených států a dle všeho celého světa Rand Corporation vydalo svoji studii o stavu věcí na Středním východě, tak bylo jasné, že rozcestí USA s Tureckem je už tak daleko, že se počítá i s eventuálním vojenským střetem a to v případě, že Turecko vojensky zasáhne do kurdského Kantonu Afrin v syrském Kurdistánu, kam již víc jak 1,5 měsíce Turecko přesunuje své těžké zbraně, právě na hranici s Afrinem.

Mnozí analytici vnímali tuto studii Rand Corporation jako otevřené varování adresované Turecku americkou vládu, lépe řečeno Pentagonem.

Amerika přes štěkot Ankary pokračovala v minulých týdnech se stejnou intenzitou jako celý rok, vyzbrojovala syrské Kurdy a počet dodávaných těžkých zbraní překročil už víc jak 4000 nákladních aut.

Kolik lehkých zbraní mezitím letecky dodali, to nevíme, protože Američané mají na území osvobozeném Kurdy čtyři letecké základny.

Současně Americký senát v minulých dnech schválil podporu syrským Kurdům i v roce 1918 a to ve výši půl miliardy USD, to jest 10,5 miliardy českých korun!

Spolupráce USA s kurdskými ozbrojenými silami je mezitím v Sýrii daleko intenzivnější než s Kurdy v Iráku a na tom je prekérní fakt, že tyto jednotky Kurdů v Sýrii jsou levičácké a mají blízko k radikální kurdské straně PKK! Ale nikomu ze zúčastněných jejich odlišné ideologie nebrání v tom, aby ve všem postupovali společně a to i eventuálně při vojenském střetu s Tureckem.

Poté, co Trump uznal Jeruzalém jako hlavní město Izraele, dostal se proces rozchodu USA s Tureckem do neuvěřitelné dimenze. Není den, kdy by Erdogan nevyhrožoval a nenadával USA a není den, kdy USA neodpovídalo Erdoganovi adekvátním, ale daleko efektivnějším způsobem. Erdogan došel až tak daleko, že svolal mimořádné jednání Organizace islámské spolupráce, které on předsedá a vyhrožoval Americe už nejen jménem Turecka, ale celého islámského světa - jako jejich předseda! Naštěstí se tentokrát jednání nezúčastnila ani Saudská Arábie, ani Egypt, ale ani Emiráty.... Je to otevřený boj Erdogana proti Trumpovi jako vždy s doprovodem halasných útočných trumpet jeho médií...

USA odpověděly okamžitě, že nadále neudělují tureckým občanům víza (začalo to cca před třemi měsíci), rozhovory o udělení víza tureckým občanům mohou začít nejdříve v polovině roku 2019!

Američanům se podařilo v procesu s turecko - iránským psychopatickým miliardářem, kde jde o Erdoganovu hlavu, získat za svědka dalšího souzeného, to jest náměstka generálního ředitele turecké státní banky, která porušila embargo vůči Iránu atd.! Během procesu dotyčný jen přesedl z lavice obviněného na lavici svědka a začal vypovídat.... To je další Damoklův meč, co drží Američané nad hlavou Erdogana.

Erdogan se v návalů protiopatření opět setkal s Putinem a slíbil mu, že smlouvu o nákupu SS 400 raket, podepíšou do týdne. Raket, o kterých nedávno gen. Petr Pavel řekl, že se nebudou jen dívat, jak se nějaký člen NATO vyzbrojuje SS 400 raketami!

A Trump? Nechal se slyšet v tom smyslu, že nelze zůstat nečinným, když člen NATO a to ještě navíc neplatič příspěvků, se každou chvíli ukazuje s představiteli Ruska!

Jak Air Canada, ale tak i americká letecká společnost Delta, zrušily své veškeré lety do Istanbulu! Hned je následovaly evropské letecké společnosti, jako jsou Air France, Iberia, Swiss Air, Alitalia, Austrian Air!

Píši již čtvrtým rokem, že Erdogan nepřestane se svou agresivitou stejně jako to neuměl - nesměl Hitler a jemu podobní agresoři v dějinách!

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Yekta Uzunoglu: Erdogan v pasti Yekta Uzunoglu: Tisíc a žádné noci… Yekta Uzunoglu: Demokracie jen pro vyvolené Yekta Uzunoglu: Erdogan bodl Putina nožem do zad – už podruhé

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV