Zbyněk Fiala: Biden v kleštích vlastní strany

Americký prezident Joe Biden, kterému bude za pár dní 79, sice nevypadá moc svěže, ale zdaleka to není takový bezmocný stařeček, za kterého je vydáván svými odpůrci. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová je ještě starší, na jaře jí bude 82. Přesto tahle geriatrická dvojka podala slušný bojový výkon a dosáhla toho, že byla přijata aspoň jedna z klíčových rozpočtových předloh, balík zvící půl bilionu dolarů orientovaný na rekonstrukci a modernizaci chátrající americké infrastruktury.

Ještě v létě se zdálo, že to nebude problém. Posílají se přece peníze do volebních okrsků, aby se vytrhaly olověné vodovodní trubky z vodárenského pravěku, opravily chátrající dálniční mosty nebo natáhly silnice do odříznutých venkovských oblastí. Který zákonodárce by nechtěl před volbami tvrdit, že to zařídil právě on? V Senátu návrh prošel za souhlasu obou stran, Demokratů i Republikánů.

Ale pak se to trochu pokazilo. Senátní úspěch inspiroval progresívní křídlo Demokratů, které mělo tou dobou ve sněmovně navrch, aby jej svázalo s revolučním cílem obnovit sociální stát a zasadit ho do rámce zelené obnovy, jak je to obsaženo v dalším Bidenově plánu Build Back Better. Levice Demokratů si proto vymínila si, že definitivní hlasování o obou plánech má proběhnout současně. Usoudila, že mnozí z těch, kdo chtějí to první, možná zvednou ruku i pro to druhé, přestože by to jinak nechtěli.

Jenže Build Back Better uvázl už v Senátu. Je neuvěřitelné, že ve Spojených státech, vnímaných jako maják demokracie, se najde velká strana, která programově odmítá mateřskou dovolenou, dětské přídavky, dostupné předškolní vzdělávání nebo všeobecné zdravotní pojištění. Ale ono jde taky o to, aby bylo za Bidena hůř, protože pak je opozici líp. Takže v Senátu už se s další společnou podporou počítat nedá. Jenže sociální a zelený balíček má dva zásadní odpůrce také na pravé straně Demokratů. Jako by se měla potvrdit slova nejradikálnějšího mluvčího americké levice Noama Chomskyho, že Republikáni a Demokraté jsou jen dvě křídla jedné strany velkého byznysu.

O jednom z odpůrců Bidenova návrhu, demokratickém senátoru Joe Manchinovi z hornické Západní Virginie, Chomsky mluví jako o uhlobaronovi, který jen předstírá zájem o pracovní místa. A o tom druhém, o demokratické senátorce Kyrsten Sinemové z Arizony zase připomíná, že byla zvolena za peníze velkých farmaceutických firem. Není divu, že oba kladou odpor zákonům, které usilují o útlum uhlí a zpřístupnění zdravotnické péče.

Když Demokratům vypadly v Senátu tyhle dva hlasy, byli nahraní, síly jsou tam rozděleny přesně půl na půl. Bidenovi i Pelosiové proto začalo být jasné, že podmínka progresivistů je začíná ohrožovat. Lepší jeden balíček než nic. Navíc v nedávných doplňovacích a místních volbách začali Republikáni získávat body z nespokojenosti lidí svázaných omezeními z koronáče. Demokraté jim nepomohli, ti se utápěli v akademických debatách o volebním právu. Začalo to smrdět katastrofou, bylo třeba rychle dodat něco konkrétního.

„Prosadili jsme,“ řekl rozzářený Biden po vítězném hlasování sněmovny o infrastrukturním balíku. „We delivered.“ Chce, aby byl vnímán jako ten, kdo ty plány dokáže i realizovat. Ovšem taktické finty, které tomu přecházely, to byl koncert.

Biden napřed hučel do Manchina a Sinemové, jestli by se to nedalo nějak oboustranně příznivě vyřídit, ale nepochodil. Pak obvolal konferenčním hovorem progresivisty, a ti se rozhodli, že to mezi sebou znovu proberou. Velká skupina poslanců se ponořila na dlouhé hodiny za zavřené dveře. Nancy Pelosiová nesměla dovnitř, tak aspoň před jednáním zakázala mobilní telefony, aby neburcovaly vnější podporu textovkami a po twitteru. Stoupla si ke stolu, kde byly mobily naskládány a vyřizovala ztracené hovory. Nakonec vždy přidala svůj vzkaz, jak je třeba hlasovat.

Přímé vyjednávání s progresivisty nakonec Pelosiová vynechala a poslala tam místo sebe zástupkyni neformálního klubu černých poslanců (Black Caucus). Ti rozhodně stáli o to, aby se co nejdřív pomohlo jejich chudým okrskům - a Pelosiové věděla, že většina progresivistů se neodváží proti černým vystoupit. Vyšlo to, nakonec zbylo jen tvrdé jádro odmítačů kolem Alexandrie Ocasio-Cortézové. Těchto šest hlasů však více než vyvážilo 14 republikánských poslanců, kteří porušili stranickou linii a hlasovali pro Bidenův návrh.

Během závěrečných horečných vyjednávání vznikla dohoda, že o sociálním státu a zelené politice se bude hlasovat za dva týdny. Na stůl to přijde příští týden, hned jak se zákonodárci vrátí z tradičního volna kolem Dne díkuvzdání. Možná tedy, že ty kleště různých stranických frakcí kolem Bidena povolují. Příští rok je volební a musí začít v atmosféře, že nějaká konkrétní zlepšení už jsou na cestě. Biden teď nemůže ustoupit od stylu, za který se u nás kdysi rozdávaly rudé praporky s heslem: Překonej sám sebe a vytrvej!

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

