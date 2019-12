Zbyněk Fiala: Corbyn stahuje

Být to na cyklistické dráze, vidíme nástup okamžitě, ale v průzkumech volebních preferencí je na to potřeba pár dní. Průměr preferencí před britskými předčasnými parlamentními volbami, které jsou vypsány na 12. prosince, ukazuje prudký vzestup Labour Party. Na grafech UK poll tracker vidíme, že konzervativci sice stále pohodlně vedou, ale jejich preference začaly stagnovat a náskok se snížil na 10 procentních bodů. (viz)

Zcela jasná zpráva o možném výsledku voleb to není. Jednotlivé průzkumy, ze kterých se ten průměr počítá, se často značně liší, u konzervativců víc než u labouristů. Vedle toho jsou britské průzkumy samy o sobě pověstně nespolehlivé. Vlastní volby pak nevycházejí z celkových čísel. Rozhodující slovo má většinový volební systém s jednomandátovými obvody, kdy vítěz bere vše a druhému zbydou jen ty statistiky do rámečku někde nad krbem. Ale nějaký trend se z toho přesto vyčíst dá.

Ještě v září stoupaly šance liberálů, kteří mají jako hlavní programový bod antibrexit. Když překročili 20 procent, zdálo se, že mohou ze svého třetího místa úspěšně zaútočit i na labouristy. Těm preference klesaly, stejně jako vedoucím konzervativcům. Strana premiéra Borise Johnsona však obrátila trend ještě před vyhlášením předčasných voleb a labouristé Jeremyho Corbyna krátce poté také vyrazili vzhůru. Nyní už se růst preferencí konzervativců zastavil a parkuje na úrovni 43 procent, zatímco labouristi na 33 procentech zrychlují vzestup.

Obě strany před týdnem zveřejnily své volební programy, konzervativci opatrný, aby nenarazil, a labouristé radikální, označovaný za generační příležitost k zásadní změně. Ten labouristický Manifesto je směsí ekologických, ekonomických a sociálních úkolů. Především obsahuje realistickou vizi, jak vytvořit milion pracovních míst při energetické transformaci země, která zároveň pomůže opomíjeným a zanedbaným regionům. Heroická výzva, aby se Británie pokusila přiblížit k bezuhlíkové ekonomice již během deseti let, má urychlit vývoj enviromentálních technologií, které pak bude britský průmysl vyvážet. Pracovní místa přinese také rozsáhlá výstavba dostupných bytů a rekonstrukce stávajících budov na nízkoenergetický standard.

Velké korporace a bankovní sektor Corbyn slušně vyděsil záměrem zavést povinné předávání akciových podílů zaměstnancům a vytvořit státní rozvojovou banku s pobočkami ve všech regionech. Každý den vytahuje jako eso z rukávu nová témata zdůrazňující, že chystá politiku pro lidi. V neděli vypukla cyklistická ofenzíva s plány stezek, aby Anglie byla „nejpřátelštější země světa“ pro kola i pěší. V pondělí byl ohlášen záměr zavést slevy na železnici, které lidem dojíždějícím do práce ušetří až tisíc liber ročně.

Tahle témata byla však chvíli zatlačena do pozadí pátečním vražedným útokem propuštěného džihádisty Usmana Khana na mladé účastníky konference o probační službě. Boris Johnson toho hned využil a prohlásil, že za předčasné propuštění džihadisty může zákon, který kdysi přijali labouristé. Chce proto zákon změnit a tuto praxi zrušit. Jenže propuštěný džihádista Khan, kterého nakonec policie zastřelila, měl na sobě náramek pro sledování pohybu a měl být tedy pod stálým dohledem. To je problém současné policie a současné probační služby, za kterou je odpovědna současná vláda.

Corbyn odmítl jednoduché řešení, znemožňující předčasné propouštění vězňů. Musí se podle něj napřed zjistit, co se ve vězeních odehrává, protože nejde jen o místo trestu, ale má jít také o místo nápravy. Zopakoval zároveň souhlas, aby britští džihadisté ze syrských zajateckých táborů byli vráceni do vlasti, protože když se jim sebere občanství, kdo je bude střežit? Mají se koncentrovat někde v Libyi a vytvářet ještě větší nebezpečí?

Konzervativní vláda podle Corbyna ohrožovala bezpečnost rozpočtovými škrty, které postihly policii a výchovné projekty pro mládež. Stejný efekt měla částečná privatizace probační služby. „Bezpečnost nelze zajistit levně. Reálnou bezpečnost nezajistí jen soudy a zpravodajské služby. Neobejde se bez operativních rozhodnutí odborně připravených a dobře placených profesionálů.“

A pak zaznělo něco, co vnáší jiný pohled na „válku s terorem“, která je v českých vládnoucích kruzích tak populární. Podle Corbyna britská zahraniční politika „rozdmychává, nikoliv omezuje tuto hrozbu“. Není to od něj nové. Jak připomněl, už před šestnácti lety varoval před napadením a okupací Iráku. „Řekl jsem, že to vytvoří spirálu konfliktů, nenávisti, bídy a zoufalství. Že to bude rozdmychávat války, terorismus a bídu příštích generací. To se taky stalo a s důsledky žijeme dodnes.“ (viz)

Zbyněk Fiala

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Státy NATO toho víc spojuje, než rozděluje, věří britský premiér Johnson Ekonom varuje: Pokud se opravdu prosadí zelené plány Evropské komise, držte si peněženky Hrdina z Polska zastavil londýnského teroristu skutečně neuvěřitelným nástrojem Premiér Babiš: S napětím čekáme, jak dopadnou volby ve Velké Británii

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.