Zdeněk Jemelík: Ještě o zlínském bizáru a jiných trapasech

Pokud si laskaví čtenáři všimli mého zájmu o úsilí zlínských podnikatelů bratrů Lebánkových o obnovu jejich procesu, jenž jsem vyjádřil články z 9. května 2025 (ZDE) a z 20. května 2025 (ZDE), doporučuji navíc jejich pozornosti článek „Bratři přišli o 120 milionů“ Vojtěcha Blažka z 15. července 2021 na Seznam Zprávy (ZDE). Je v něm velmi dobře podchycen jejich hrůzný zážitek z brutálního vydírání v jesenickém penzionu, který jim připravil jejich tehdejší nájemník a pozdější spoluobžalovaný Roman Šulyok. Snad po jeho přečtení čtenáři pochopí nevlídnost mého mínění o úrovni myšlení zlínských soudců, kteří Romanu Šulyokovi zajistili beztrestnost jeho účasti při výrobě padělků cigaret Marlboro, a pak jej používali jako svědka obžaloby proti Lebánkům.

Roman Šulyok byl v roce 2016 potrestán za vydírání Krajským soudem Praha k trestu odnětí svobody v trvání 7,5 roku. Jeho pomocník Lukáš Loučka si od soudu odnesl pouze podmíněný trest. Větší část tlupy pachatelů policie nedokázala vypátrat a usvědčit. Jinak nelítostný zkušený žalobce, bývalý prokurátor Tomáš Milec, se s tímto stavem spokojil. Na tomto ubohém výsledku vyšetřování se dosud nic nezměnilo a příslušným orgánům to nevadí. Pachatelům utíká čas k promlčení v pohodě.

V článku je zajímavě popsán i rozsah způsobených škod a snaha bratrů Lebánkových o získání odškodnění ve výši 120 milionu korun od ministerstva spravedlnosti. Ministerstvo jim samozřejmě nevyhovělo a vstřícnost zatím neprojevily ani soudy v následném řízení, v němž se ještě čeká na vyřízení dovolání Nejvyšším soudem ČR.

Tato část jejich příběhu je zajímavá jako ilustrace poměrů na ministerstvu v době druhého mandátu ministra Pavla Blažka. Protože ctím zásadu, že vše souvisí se vším, čtenáře s ní seznámím. V souvislosti s vyžadováním odškodnění a s jinými stránkami jejich tragédie vedli bratři Lebánkové s ministerstvem obsáhlou korespondenci, samozřejmě adresovanou do vlastních rukou pana ministra Pavla Blažka. Přímé ministrovy odpovědi se nedočkali, ale odpovídali jim úředníci, kteří je informovali o záporných stanoviscích ministra, někdy s odvoláním na jeho pověření. Lebánkové s nimi samozřejmě polemizovali, snažili se své nároky lépe objasnit. Obě strany popsaly společným úsilím hodně papíru.

V rámci mého působení v roli justičního potížisty potřebuji občas jednat s ministrem spravedlnosti, který je držitelem výsadní pravomoci podat stížnost pro porušení zákona a je nejvyšším universálním kárným žalobcem, což je rovněž výsadní pravomoc. V obou oborech jeho působnosti mu je ministerstvo servisem bez vlastní pravomoci.

Když jsem se dověděl, že odcházející Marii Benešovou, pro mne nepřijatelnou, vystřídá Pavel Blažek, radoval jsem se , protože v době výkonu jeho prvního mandátu jsem z jednání s ním měl příjemné zkušenosti. Když jsem po jeho nástupu podal jakýsi podnět ke stížnosti pro porušení zákona, dožadoval jsem se rozhovoru s ním, abych suchou literu písemného podání mohl posílit ústním doplněním. Dočkal jsem se 23. srpna 2022. Věděl jsem ale také o trampotách bratrů Lebánkových. Považoval jsem proto za vhodné seznámit pana ministra s touto velmi komplikovanou kauzou.

Začal jsem výklad z této strany. Ale narazil jsem, Pavlu Blažkovi jméno Lebánek nic neříkalo. Když jsem ho informoval o obsáhlé korespondenci, kterou s ním bratři vedli prostřednictvím úředníků, rozhněval se a učinil odpovídající opatření vůči personálu. Nevěděl také vůbec nic o mém podnětu ke stížnosti pro porušení zákona, zaslanému cestou datových stránek k jeho rukám před měsícem. Nejenže nevěděl, ale později nevyhověl. První podmínkou pro úspěšné vyřízení požadavku na ministra je doručení podání do jeho rukou. Ale o jejím naplnění rozhodují úředníci, s přiměřeností jejichž odborné a lidské vyzrálosti si nejsem jist. Ale není proti nim obrany. Případné výhrady k nim ministr nechce slyšet.

Přes tyto drobné nehody naše jednání proběhlo v přátelské atmosféře. Od té doby jsem ale pro pana ministra Pavla Blažka persona non grata. Nic se na tom nezměnilo, i když jsem se jako publicista či grafoman (jak kdo chcete) za něho postavil, když vypukl křik kvůli jeho pivní sedánce s lobbistou Martinem Nejedlým, nebo později, když se na něj vrhly stavovské organizace soudců a státních zástupců kvůli jeho moudré neochotě jmenovat místopředsedou Krajského soudu Brno soudce Aleše Novotného. A samozřejmě se za něho postavím kdykoli příště, pokud se mu bude dít křivda.

Je to jeden z důvodů, proč přeji pád asociální Fialově vládě. S třemi ministry, které do úřadu dosadilo Hnutí ANO, jsem měl vztahy standardní až výborné. Takže se těším na návrat Andreje Babiše do Strakovy akademie, bez ohledu na to, že se ke mně chová nepřátelsky a jeho stín leží na dvou nepříjemnostech, jež mě od roku 2017 postihly.

V knihkupectvích jsou ještě zbytky prvního vydání mé knihy Škůdci v taláru. V knihkupectvích je ale také novější druhý díl. Upozorňuji na zajímavé filozoficko-právnické články na webu spolku Chamurappi (ZDE) v sekci Texty JUDr. Oldřicha Heina. Zvláště upozorňuji na příručku Přehled antické filozofie. Autor je mimořádně vzdělaný právník s praxí prokurátora, státního zástupce, bankovního právníka.

