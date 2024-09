Zdeněk Jemelík: Volby do Senátu jako lákadlo pro sázkaře

06.09.2024 15:36 | Glosa

Senát je stále nedoceňovanou složkou orgánů státní moci. K volbám do Senátu chodí velmi málo voličů a ke zvolení proto stačí nepoměrně méně hlasů než ve volbách do Poslanecké sněmovny. Přitom je Senát pojistkou proti legislativním pochybením, způsobeným „lidovou tvořivostí“ poslanců (trochu přeháním). Voliči by měli proto volit do Senátu vyzrálé, uvážlivé osobnosti, nepodléhající ukvapeně vášním a se smyslem pro právo a spravedlnost.