Zdeněk Joukl: Otevřený dopis ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi

Pane místopředsedo vlády, ministře vnitra, předsedo Ústředního krizového štábu, předsedo politické strany a poslanče Jane Hamáčku, proč nepíši vážený pane, to jistě pochopíte po přečtení tohoto dopisu (jestli se k Vám ovšem vůbec dostane). Chtěl bych ale pro spravedlnost také připomenout, že při první jarní vlně pandemie jste se choval velmi zodpovědně, a že jsem Vám fandil.

Jaká je nyní situace?

Vláda vydala k 27.12. 2020 Opatření proti šíření koronaviru v ČR. Jenže někteří lidé (přibližně 30%) tato opatření nedodržují (roušky - respirátory, rozestupy, desinfekce.…). Jestliže v disciplinovaném Německu za nenošení roušky je automatická pokuta minimálně 100 euro, tak v nedisciplinované ČR lidem policie stále jenom domlouvá a domlouvá. Jaká je v tom logika?

Antirouškaři šíří nákazu dále, a je jim zřejmě jedno, že již zemřelo s koronavirem přes 19.000 našich občanů – ponejvíce starších, a že každý týden jich umírá dalších 1000.

Záhadou pro naši vládu je stále to, proč nejdou počty nakažených koronavirem dolů, ale stagnují, nebo jdou dokonce mírně nahoru (čtvrtá vlna?). Je to hlavně tím, že minimálně 30 % občanů nedodržuje opatření vlády. Je to tím, že občané při trasování nehlásí všechny své rizikové kontakty. Je to tím, že posílají nemocné děti do školy. Je to tím, že nedodržují karanténu. Je to tím, že města nemohou kontrolovat desítky agenturních pracovníků. Nikdo není totiž povinen hlásit, kolik jich zaměstnává. Tato skupina je mimo zorné pole úřadů a mimo testování. Nikdo neví, kolik se jich ve městě pohybuje a bydlí. A opatření vlády často nedodržují. Je to i vlivem pendlerů.

Navíc policie nezvládá, a ani nemá příliš velký zájem zvládat, kontrolování opatření vlády proti šíření koronaviru. Na ulicích není policistu prakticky vidět. Proč? Ministr vnitra (předseda politické strany), řeší spolupráci své strany se Stranou zelených ve volbách. Jeho strana je na hranici volitelnosti. Je pravděpodobné, že vysoká ohleduplnost při kontrolách opatření vlády je způsobena tím, že ministr nechce příliš zlobit voliče.

Jistý je ovšem také částečný vliv šířícího se anglického viru, který je nakažlivější a působí na zvýšení počtu nakažených. Ovšem, logicky, by se proto ochranná opatření měla dodržovat a kontrolovat o to více!

Smutné je také to, že se vlivem postupujícího očkování sice již nacházíme v cílové rovince, ale situace se nelepší. Jde o to jen ještě pár týdnů vydržet. Má zkušenost z orientačního běhu v přírodě je ovšem taková, že nejvíce úrazů se stávalo právě, když kontrola byla již na dohled! Zjevně šlo o snížení ostražitosti.

Absurdní v celé situaci je to, že ti, kteří schválně nedodržují opatření vlády, a tím ji nutí k dalším nepopulárním opatřením, si pak na tato opatření ještě stěžují. A vláda je bere na zřetel, neboť již v říjnu budou výše zmíněné volby.

Řešení?

Antirouškaři by měli být urychleně seznámeni s Trestním zákonem §8 (Pokus trestného činu), §367 (Nepřekažení trestného činu), §368 (Neoznámení trestného činu).

Státní policie musí zvýšit intenzitu a kvalitu kontrol dodržování opatření vlády.

V obcích máme také policii obecní – řídí ji většinou starosta. Ta by se měla také o dění v obci dostatečně zajímat. A tak by neměl být pro ni problém při častější služební procházce po své obci se podívat na to, jak se občané chovají v době pandemie. Proč by obě policie nemohly spolupracovat? Připomínám, že obě policie mají nově k dispozici od května 2020 zákon o ukládání pokuty na místě pro případ koronavirových opatření. Jenže tento zákon obě policie prakticky vůbec nevyužívají. Přitom jedna pokuta vydá za víc, než dva dny usilovného a vytrvalého domlouvání!

Má další zkušenost je taková, že apelovat, prosit, doporučovat, dokonce i důrazně doporučovat něco nepopulárního nezodpovědným lidem je naprosto zbytečné.

Apelovat na zodpovědnost (ministr Blatný, hejtmani Půta, Hřib…) u nezodpovědných lidí (30 %) je pokus předem odsouzený k nezdaru.

Pane ministře, uvědomujete si, že svou případnou pokračující laxní kontrolou dodržování Opatření vlády budete i Vy mít nepřímo na svědomí další tisíce mrtvých?

Nechcete zvážit své odstoupení z funkce ministra a uvolnit své místo pro nestraníka, který by nebyl vázán výsledky budoucích voleb, a mohl lépe plnit kontrolní činnost státní policie? Mohl byste se pak v klidu věnovat práci předsedy strany a obhajobě postu předsedy v blížících se stranických volbách.

Budu rád, když mi na můj dopis co nejdříve odpovíte.

Zdeněk Joukl

