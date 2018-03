Zdeněk Lanz: Českobudějovický exprimátor Thoma opět zproštěn viny

Pražský vrchní soud sice vynesl pravomocný osvobozující rozsudek již v prosinci 2016, nejvyšší státní zástupce ale s rozsudkem nesouhlasil a v únoru 2017 podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten jeho dovolání loni v říjnu vyhověl a nařídil odvolacímu senátu, aby se případem znovu zabýval.

Proti pravomocnému osvobozujícímu rozsudku ze dne 16. 3. 2018 je sice možné znovu podat dovolání, v tomto případu by ale pravděpodobně znamenalo jen další prohloubení nedůvěry lidí v právní stát a justici.

Nezbývá než počkat, zda někdo této možnosti využije.

Mnohem zajímavější by mohlo být zamyslet se nad prohlášením Juraje Thomy z ledna 2016 po vynesení rozsudku, kterým jej českobudějovický krajský soud poslal na 5 let do vězení a nařídil mu náhradu škody ve výši 12,5 milionu korun. „Poněkolikáté za posledních pět let, kdy se celý tento případ vleče, odmítám obvinění a ve smyslu obžaloby se cítím zcela nevinen. Finálním produktem tohoto v uvozovkách projektu má být má úplná společenská, politická, ale i existenční likvidace,“ prohlásil tehdy Thoma.

V souvislosti s tímto Thomovým prohlášením se nabízí zásadní otázka.

Lze si u nás opravdu objednat trestní stíhání, jak před časem prohlásil předseda vlády i prezident republiky?

V duelu Seznamu dne 1. 2. 2018 bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková prohlásila, že „ …v rámci organizovaného zločinu samozřejmě lze objednat v každé zemi na světě včetně těch evropských, které patří do Evropské, unie trestní stíhání …“

To podle advokáta Tomáše Sokola jsou výroky předsedy vlády a prezidenta republiky, že je u nás možné objednat si trestí stíhání, na hranici šíření poplašné zprávy. Ale lze prý si teoreticky představit exces policisty nebo exces státního zástupce, který vyústí v takzvané objednané trestní stíhání.

Co lze z těchto závažných prohlášení nejvyšších ústavních činitelů a renomovaných právníků dovodit?

Asi není možné objednat si trestní stíhání jako housku na krámě.

Ale za určitých okolností zřejmě lze trestní stíhání minimálně vyvolat.

Zda to je i případ bývalého primátora Thomy se asi veřejnost nedoví.

Ale to, kdo nechal instalovat do kanceláře tehdejšího primátora odposlouchávací zařízení, bychom se při troše dobré vůle možná dovědět mohli.

Více informací o rozhodnutí soudu ZDE

Psali jsme: Zdeněk Lanz: Tak jsme opět přišli o hodinu spánku Zdeněk Lanz: Absurdní drama o zlém drakovi aneb nevydařené „školní“ představení v Jihočeském divadle Zdeněk Lanz: Alespoň už víme, komu de facto patří Česká televize Zdeněk Lanz: Protestujme proti všemu zlu. Ale bez výjimky.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV