Zdeněk Lanz: Miloš Zeman stmelující aneb všichni na jednoho

Od nástupu Miloše Zemana do funkce prezidenta republiky jsme stále častěji a hlasitěji slýchali, že „Miloš Zeman není mým prezidentem“, „prezident Zeman rozděluje společnost“, „Zeman nám dělá ostudu v zahraničí“,“ prezident nás táhne na východ“, až po páteční výkřik „Zeman je Putinova děvka“ ve volební místnosti.

Zejména proklamace, že Zeman rozděluje společnost, se před letošními prezidentským volbami stala téměř povinnou výbavou Zemanových protikandidátů. Mnozí lidé jaksi pozapomněli, že když v listopadu 1989 na náměstích našich města zvonili klíči, provolávali mj. i heslo „svobodné volby“. Ty jsou hlavním mechanismem zastupitelské demokracie, v našem konkrétním případě přímé volby prezidenta republiky. Lidé – voliči si v nich svobodně vybírají z kandidátů, případně se voleb beztrestně neúčastní. V poslední době však ve světě, a u nás to začíná platit také, když ve svobodných volbách zvítězí někdo jiný, než koho jsme si vybrali my, nechceme jeho legitimitu uznat. Že by se nám stýskalo po jednotné kandidátce Národní fronty?

Možná, že i přesto se chtěl Miloš Zeman, alespoň zpočátku svého mandátu, skutečně pokusit o stmelení společnosti. To se mu však zjevně nepodařilo, ale ani podařit nemohlo. To prostě v „normální“ mírové době nejde. Lidstvo už je takové, že mají jednotliví lidé na ledacos diametrálně rozdílné názory.

Co se mu ale podařilo dokonale je to, že stmelil pražskou kavárnu, havlisty, sluníčkáře, pražskou havlérku, nebo jak se těm všem jedině spravedlivým říká, rusofoby, „presstituty“, „Zemanobijce“, bruselské poskoky, „majitele“ některých neziskovek, některé umělce, vědce a duchovní, některé politiky a diplomaty,….abych snad někoho opomenutím neurazil.

Všichni Ti volili někoho jiného, jen ne, prokristapána, toho „ožralu, lháře, hulváta, kolaboranta, sráče“1), jak prezidenta republiky neuctivě a urážlivě nazývají někteří naši „vážení“ spoluobčané.

Už před prvním kolem voleb se Zemanovi protikandidáti domlouvali, že když nepostoupí do druhého kola oni, podpoří postoupivšího kandidáta, hlavně proti Zemanovi.

A v sobotu odpoledne, když už bylo jasné, že Zeman kromě Drahoše všechny ostatní protikandidáty s drtivou převahou porazil, začali tito pánové ve svých televizní vstupech doporučovat svým voličům volit Drahoše.

„Jeden za všechny, všichni za jednoho“, chtělo by se zvolat známé džentlmenské heslo čtyř nerozlučných přátel - mušketýrů.

Ale kdeže, u nás teď platí „všichni na jednoho“.

Jen aby se „hoši“ nepřepočítali.

Poznámka autora 1) Neuctivé a urážlivé výrazy o prezidentovi republiky jsou veřejně dostupné na internetových stránkách.

autor: PV