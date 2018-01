Zdeněk Lanz: Tříkrálová sbírka – zvoňte u Hermana!

Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Charitou Česká republika a v ní sdruženými lokálními charitami. Akce navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Dary od obyvatel vybírají koledníci organizovaní do skupinek ve dnech 1.-14. ledna, přičemž jejich obvyklé uspořádání představují tři koledníci v dětském věku coby tři králové a jejich dospělý doprovod vybavený od pořádající charity průkazem koledníka. Skupina je vybavena zapečetěnou kasičkou s logem Charity.

Do sbírky lze přispět i přímo na účet charity a dárcovskými SMSkami, u příležitosti sbírky se pořádají též různé charitativní koncerty a další akce.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Koled se účastnívá kolem 40 tisíc dobrovolníků, přičemž v roce 2009 se jí zúčastnilo téměř 50 tisíc dobrovolníků.

V loňském roce se vybraly více než 104 miliony korun.

Tolik z Wikipedie.

Bylo by zajímavé zjistit, zda koledníci zazvonili také u dveří exministra kultury Daniela Hermana. Ten určitě ví, kde je uloženo cca 450 milionů korun ze státního rozpočtu na odkup vepřína v Letech, který bude zbourán a dalších cca 120 milionů na sanaci areálu a jeho další úpravy včetně vybudování pietního místa na místě bývalého cikánského tábora. To by koledníkům asi kasička nestačila.

Psali jsme: Zdeněk Lanz: Marťani na Hrad? Zdeněk Lanz: Pyšná princezna ve stínu šibenic Zdeněk Lanz: Naše školství je ve vleku domácích i zahraničních neomarxistů Zdeněk Lanz: Děkujeme, litujeme, odcházíme! Ale není už pozdě?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV