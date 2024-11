Zdeněk Lanz: Výzva účastníkům zasedání Parlamentního shromáždění NATO

Účastníkům 70. výročního zasedání Parlamentního shromáždění NATO

Montreal

Kanada

Věc: Zachování světového míru

Vážení účastníci zasedání Parlamentního shromáždění NATO . Jistě si uvědomujete, v jak složité a vážné mezinárodní situaci se 70. výroční zasedání koná.

Konflikt na Ukrajině eskaluje každým dnem a nocí a možnost globálního jaderného konfliktu snad ještě nikdy v historii neměla tak zřetelné obrysy.

Program zasedání jistě znáte mnohem lépe než já, přesto si dovolím vám některé pasáže připomenout:

Během zasedání bude Shromáždění opakovat svůj rozhodný postoj k neodůvodněné, nevyprovokované, brutální nezákonné útočné válce Ruska proti Ukrajině, jakož i svou neochvějnou podporu ukrajinské demokracii, nezávislosti, suverenitě, územní celistvosti, sebeobraně a sebeurčení – např. jak dlouho bude trvat, než Ukrajina vyhraje.

Členové shromáždění budou diskutovat o okamžité a dlouhodobé podpoře Ukrajině, válečné dynamice a válečné ekonomice Ruska a přijmou důležitá politická doporučení.

Členové zhodnotí rozhodnutí přijatá na washingtonském summitu NATO ve světle doporučení shromáždění před červencovým summitem a prodiskutují, jak zajistit, aby jejich implementace zůstala pevně zakotvena ve sdílených demokratických hodnotách NATO a byla plně realizována a udržitelně zajištěna.

Na Ukrajině se zaměří na novou Bezpečnostní pomoc a výcvik NATO pro Ukrajinu, která bude koordinovat poskytování vojenské techniky a výcviku, Slib dlouhodobé bezpečnostní pomoci Ukrajině, postup Ukrajiny na cestě ke členství v NATO a další důležité témata.

Kromě toho se diskuse zaměří na přeměnu závazku NATO k jeho základním demokratickým hodnotám v činy prostřednictvím zřízení Centra pro demokratickou odolnost v sídle NATO.

Shromáždění se bude také zabývat praktickou implementací nových obranných plánů NATO, vyvíjejícím se postavením NATO v oblasti protivzdušné a protiraketové obrany a plněním závazků členských států týkajících se výdajů na obranu a sdílení zátěže.

Diskuse se rozšíří také o partnerství. Setkání je poprvé, kdy se Malta a kosovské shromáždění účastní jako delegace přidružených členů.

Budou řešeny probíhající výzvy na západním Balkáně spolu se strategiemi na podporu ohrožených partnerů a posílení spolupráce s globálním Jihem. Tato jednání podtrhnou závazek shromáždění ke stabilitě v klíčových regionech strategického zájmu a také k podpoře širšího dialogu o globálních výzvách.

Jistě vás nemusím učit znění Severoatlantické smlouvy , přesto si opět dovolím několik citací:

Článek 1

Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě Spojených národů, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být zapleteni, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů.

Článek 2

Smluvní strany budou přispívat k dalšímu rozvoji mírových a přátelských mezinárodních vztahů posilováním svých svobodných institucí, usilováním o lepší porozumění zásadám, na nichž jsou tyto instituce založeny, a vytvářením podmínek pro stabilitu a blahobyt. Budou usilovat o vyloučení konfliktu ze své mezinárodní hospodářské politiky a budou podporovat hospodářskou spolupráci mezi jakýmikoli smluvními stranami nebo mezi všemi smluvními stranami.

A nyní se, prosím, zamyslete nad tím, zda všechny vojenské akce, které buď samostatně či přímo pod hlavičkou NATO prováděly silové složky členských států NATO mimo svá území - dejme tomu v posledních třiceti letech – byly v souladu s články 1 a 2?

Byly všechny „válečné eskapády“, např. v Iráku, v Libyi, v Sýrii, v Afghánistánu korektní? V souvislosti s konfliktem na Ukrajině se mluví o porušení mezinárodního práva ze strany Ruské federace. A co „vaše“ bombardování Svazové republiky Jugoslávie? To bylo v pořádku? To nebylo v rozporu s mezinárodním právem? Na prezidenta Putina je vydán mezinárodní zatykač. A co bývalí prezidenti Clinton, Bush ml. a Obama…?

Ale dnes je situace ještě mnohem, mnohem vážnější. Proti Ruské federaci stojí prakticky celé NATO, aniž bych v textu Severoatlantické smlouvy našel byť jen zmínku na podporu či ospravedlněné „vašeho“ postupu.

Vaše situace není jednoduchá ani záviděníhodná. Přesto však je snad ještě čas, i když ho již není mnoho. Ještě snad je možné odvrátit globální apokalypsu, ještě je možné zachránit světový mír.

K tomu je nutné udělat několik kroků. Především se smířit s existencí Ruské federace jako jaderné velmoci, kterou bez totálního válečného zmaru nepůjde vymazat z mapy světa a najít odvahu přestat naslouchat válečným štváčům z obou břehů Atlantiku. A spolu s OSN podniknout veškeré dostupné kroky k okamžitému zahájení jednání o příměří a zastavení bojů. Bez ohledu na to, kdo za to všechno utrpení může. To řešte až pak.

Vždyť nezodpovědné prodlužování válečné vřavy neustávajícími dodávkami válečné techniky, v posledních dnech dokonce povolení použití raket pro zasažení ruského území ubližuje především Ukrajině.

Nedopusťte, aby se válečným štváčům podařilo podniknout v tomto směru nevratné kroky, ještě než se prezident Trump ujme úřadu.

Budoucnost světa je v těchto listopadových dnech ve vašich rukou.

Nepropásněte tuto příležitost! Je totiž možné, že druhou šanci už mít nebudete.

Zdeněk Lanz

