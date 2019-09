Zdeněk Lanz: Zelené šílenství eskaluje

Nic nového pod sluncem, chtělo by se říct. Vždyť vždy, když se někde něco rozdává zadarmo, se lidé strkají. Co na tom, že jsou to peníze nás všech, peníze z emisních povolenek – podvodu minimálně století.

Ale v porovnání s tím, co mělo ještě přijít, se jednalo takřka o lidovou taškařici krajského formátu. V New Yorku byl totiž zahájen klimatický summit OSN. A i když generální tajemník Guterres hned zkraje nasadil vysokou laťku klimatického harašení, na Švédku Gretu Thunbergovou to evidentně nestačilo. Ta svým hysterickým vystoupením nezůstala pozadu za „fanatickými kazateli“, jejichž agresivní projevy předznamenaly nástup hnědé a rudé totality ve dvacátém století.

Zmíněný článek ZDE.

autor: PV