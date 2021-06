„Ideový diverzant“ Zeman: Zbořil dohrál včerejšího Moravce. Mrazivý odhad

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Jako když chtěl Škrhola zabít vosu, která seděla králi na nose?“ Zřejmě to malá věc není a premiér se dotknul citlivého místa. Politolog Zdeněk Zbořil analyzuje aktuální konflikt předsedy vlády s Piráty. A snaha zbavit pravomocí prezidenta? „Za současného stavu v Poslanecké sněmovně a v Senátu to má asi stejnou váhu jako nedávné úsilí o vyslovení nedůvěry vládě,“ říká. Politolog přidává vyjádření k odchodu bývalého prezidenta Václava Klause z rozhovoru v Českém rozhlase, když podotýká: „Politici nemusí dělat jakémukoliv ignorantovi kompars.“ Nenechává stranou ani kampaně celebrit včetně Libora Boučka, které nám vysvětlují, proč se máme nechat očkovat.

Premiér Andrej Babiš může čelit další žalobě. Předžalobní výzvu mu zaslali Piráti kvůli tomu, co o jejich straně řekl ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně. Předžalobní výzva vyzývá premiéra Babiše, aby se omluvil za to, že prý o Pirátech šířil lži. Konkrétně jde o jeho výroky o migrační politice Pirátů. Pobouřila je premiérova slova, že Piráti chtějí zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat do domácností migranty. Andrej Babiš v Poslanecké sněmovně reagoval na záměr Pirátů zajistit „zodpovědné řešení migrace.“ „Já dobře vím, co se skrývá za tím ‚zodpovědným řešením migrace‘. Přijmeme uprchlíky bez kvót a dobrovolně. Nějaká tisícovka nebo dvě Afghánců a Pákistánců nás přece nezabije. To zvládneme, asi si myslí Piráti,“ řekl premiér poslancům.

„Pan předseda vlády se zřejmě dotknul nějakého citlivého místa pirátského programování. Vypadá to, jako kdyby někdo z Pirátstva neměl čisté svědomí. Na sítích se jednak podobné informace dnes šíří již téměř lavinovitě, jednak je uvedený výrok metaforou, nadsázkou, a Andrej Babiš netvrdí, že Piráti toto říkají. Jen si myslí, že se Piráti domnívají, podobně jako Angela Merkelová, že ‚to zvládnou‘. Navíc to řekl ve svém vystoupení v Poslanecké sněmovně a tento výrok by tímto měl být imunizován,“ uvedl politolog Zdeněk Zbořil.



„Proto se mi zdá, že předžalobní výzva je zase něco podobného, jako když Škrhola chtěl zabít vosu, která seděla králi na nose. Podařilo se mu to a jak Jiří Suchý zpíval, v tu ránu bylo po vose, ale také po králi. Jeho rada byla ‚…malé věci řešte rukou mávnutím. Nedopadnete tak jako Škrhola, nebudou vás považovat za vola‘. Ale zřejmě asi to pro někoho zas tak malá věc není,“ dodal.

Pro PL v sobotu premiér uvedl, že ho předžalobní výzva pobavila. „Piráti jedou dál jako profesionální udavači. Bez auditorů, policie, soudů a Babiše by vůbec netušili, co si počít,“ konstatoval. Jak dodal, určitě se omlouvat nebude. Bartoš podle jeho slov opakovaně vítal ilegální migraci. „Myslím, že to každý ví,“ uzavřel.

„Zdali pan Bartoš opakovaně vítal migranty, nevím, ale v jedné pirátské diskusi jsem takový výrok zaznamenal. Možná to byl jen někdo z Pirátstva a nikoli z vedení tohoto antibabišovského hnutí. Kdo bude chtít, jistě to najde, jen se mi nechce dělat z komára velblouda. Ono to pak vzbuzuje dojem, že na tom něco může být,“ podotýká Zbořil.

Chcete znát důvody? Telička, Jourová, Charanzová…

Volby do Sněmovny by v květnu vyhrála koalice Pirátů a STAN s 26 procenty před koalicí Spolu s 21,5 procenta. Vládní ANO by podle volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi bylo podobně jako v dubnu až třetí s 20 procenty. A proč je ANO stále třetí?

„Chcete znát důvody? Telička, Jourová, Charanzová… Tu poslední dal server Politico na svůj seznam nejvlivnějších žen v EU. Je to tentýž server, který tipoval pana Feriho za nejnadějnějšího mladého politika s velkou budoucností. Už z této poznámky je jasné, že co se líbí v Bruselu, nemusí se líbit voličům ANO 2011 v České republice. Našlo by se jistě i víc důvodů, ale nezapomínejme na dlouholetou kampaň nátlakové skupiny ČT – Kantar, která také přinesla trochu nevíry v budoucnost tohoto hnutí,“ komentuje Zbořil. „Nezapomínejme na to, že vláda Andreje Babiše je vláda menšinová. A ti, kteří ji neúnavně kritizují, nedělají nic jiného, než kritizují. A v médiích je jim dopřávána až nadbytečná pozornost,“ dodal.

Do Sněmovny by se dostalo spolu s SPD (deset procent) a KSČM (5,5 procenta) nově ještě hnutí Přísaha, které vede bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta. Vládní ČSSD by podobně jako podle dubnového šetření skončila mimo dolní komoru se třemi procenty a až za uskupením Trikolóry, Svobodných a Soukromníků, které by podle modelu získalo čtyři procenta hlasů.

„Hodnotit můžeme, budeme-li brát tento model vážně, jiné průzkumy ukazují něco jiného – a Přísaha se v nich zatím ukazuje pod pěti procenty. Přísaha zřejmě bude mít problém, protože z jejich slov slyšíme jen kritiku statu quo a takové to pirátské Pusťte nás na ně! ČSSD doplácí na svou tradiční nejednotnost, ale zaznamenal jsem, že stranický kroj se posunul barevně od oranžové k červené, možná až k rudé. Na to by mohla doplatit KSČM, ale v letních měsících se může stát cokoliv. Je to z hlediska zkoumání volebních preferencí doba velmi nejistá. Na druhé straně ale existuje také možnost pracovat ve prospěch sčítání hlasů neobvyklými metodami,“ komentuje politolog.

Zahájení prezidentské kampaně?

Senátor Pavel Fischer a jeho kolegové ze Zahraničního výboru horní komory mají za to, že prezident Miloš Zeman již není schopen vykonávat svůj úřad a z toho důvodu může být výkon funkce pozastaven – podle článku 66 Ústavy České republiky. V takovém případě pravomoci prezidenta dočasně vykonávají předseda vlády a předseda Poslanecké sněmovny, případně předseda Senátu. Senát se pokoušel Zemana z Hradu dostat už před dvěma lety za pomoci ústavní žaloby.

„Evropské politická historie měla pro takové typy politiků pojmenování zběsilý maloměšťák. Jen zdánlivě je ta páně Fischerova zuřivost směšná a nehodná větší pozornosti. Podobně obvykle začínají všechny atypické politické postavy, které se nakonec mohou stát tím, po čem touží. Za současného stavu v Poslanecké sněmovně a v Senátu to má asi stejnou váhu jako nedávné úsilí o vyslovení nedůvěry vládě,“ komentuje Zbořil.

„Pan senátor jistě není tak naivní, aby toto nevěděl. Spíše se mi zdá, že takto zahajuje svou prezidentskou kampaň s velkým předstihem a spíše by bylo zajímavé vědět, kdo jej ze současných senátorů bude podporovat. Zejména, když je mezi nimi hned několik takových, kteří mají podobné plány a už se také začínají snažit,“ dodal.

Fischer se znovu vrátil k prezidentovi Miloši Zemanovi v Otázkách Václava Moravce a poukazoval na to, že slov prezidenta ČR využívá ruská propaganda. „Prezident Miloš Zeman pak vlastně mluví jako tzv. ideový diverzant,“ nešetřil prezidenta senátor. „Pan prezident skládal přísahu věrnosti České republice, nikoli že bude chránit zájmy Ruské federace,“ pokračoval v palbě Fischer s tím, že Zeman nemůže dělat samostatnou zahraniční politiku. A k iniciativě senátorů, kteří přišli s tím, že Zeman není schopen vykonávat úřad poznamenal: „Konstatujeme fakta.“ Doplnil, že Parlament má prezidenta kontrolovat, takže senátoři plní svou roli.

„Mám jen obavu, aby si páni senátoři nepletli kontrolu s rozkazováním. Jinak je to žargon jako z doby politických procesů padesátých let. Dnes jsou to ‚Rusové‘, tehdy to byli ‚američtí imperialisté‘. Ti také zneužívali slova básníků a spisovatelů a za ideologickou diverzi se dokonce popravovalo. Teď jen aby se ten bumerang, se kterým se pan Fischer vypravil lovit prezidenta republiky, velkým obloukem nevrátil k lovci. Vlastně by ten oblouk mohl být docela malý,“ komentuje Zbořil.

Publicista Jakub Kotek si do svého pořadu Easy Cast pozval předsedu Pirátů a možného příštího premiéra Ivana Bartoše. Předseda Pirátů Ivan Bartoš prozradil, co si myslí o prezidentovi Zemanovi „Já si taky myslím, že on je fakt bad guy,“ poznamenal Bartoš na konto prezidenta a dal najevo, že stejně jako mnoho dalších lidí pohlíží na Zemana kriticky. „Bad guy“ lze z angličtiny přeložit jako „špatný nebo zlý chlap.“

„Nadávat prezidentovi umí leckdo. Trochu slušnosti by ale panu Bartošovi neuškodilo. Pan prezident, na rozdíl od pana Bartoše, toho zažil víc, než jen nějaké, jak říká Miroslav Kalousek, budování koncentráku s wifinou. I když ani to by nikoho dobrým chlapem neudělalo. Pan Bartoš má zřejmě rád angličtinu, ale snad by se také mohl naučit pár slov německy. Jako vysněný ministerský předseda by je mohl potřebovat. A ve střední Evropě by se mu mohla vyplatit i maďarština, když už na ruštinu asi nedosáhne. Plachoj malčik by ale Miloše Zemana jistě potěšil. Snad tedy jen poznámku: Možná by se měl pan předseda, než se příště zase sveze na vlně nenávistného nálepkování, porozhlédnout, jestli má ve svém spolku jen samé řádné krvežíznivé knechty. Jestli někdo z jeho Pirátů zrovna nějak to pirátské konání trestuhodně neodbývá,“ glosuje politolog.

Pan Kroc mohl zajít za Michaelem Kocábem…

Bývalý prezident Václav Klaus se v pátečním rozhovoru pro XTV vrátil ke svému demonstrativnímu odchodu z živého vysílání studia Českého rozhlasu. Průběh rozhovoru, vedeného moderátorem Českého rozhlasu Vladimírem Krocem, označil Klaus za skandální a v souvislosti s tím podal stížnost Radě Českého rozhlasu a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Důvodem stížností je podle něj „extrémní nevyváženost a zaujatost“. Klaus odešel ze studia přibližně v polovině vysílacího času pořadu po tom, co se ho Kroc neodbytně ptal na okolnosti kolem údajné půjčky miliardy amerických dolarů Sovětskému svazu těsně po sametové revoluci. Politik to opakovaně označil za lež a manipulaci Hospodářských novin. Celá údajná kauza, se kterou přišly právě Hospodářské noviny, již byla dále hojně kritizována a několikrát vyvrácena, například bývalým guvernérem centrální banky Miroslavem Singerem. Hospodářské noviny dokonce byly pod tlakem veřejnosti nuceny původní článek upravit.

„Pan redaktor Kroc asi opravdu musí být tak trochu na hlavu. To, že neví, jak fungoval zahraniční obchod, jaký byl rozdíl mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem zahraničního obchodu, by si mohl najít na wikipedii. Ale hlavně by si mohl všimnout, že v inkriminované době byl předsedou vlády Marián Čalfa, že jsme měli prezidenta Václava Havla, který přísahal na Ústavu ČSSR, jmenoval Čalfovu vládu a také do toho mohl, kdyby byl chtěl, mluvit,“ uvedl Zbořil. „Anebo by pan Kroc mohl zajít za Michalem Kocábem, který celá léta vypráví o tom, jak vyháněl sovětská vojska z Československé republiky, a ten by mu jistě rád vysvětlil, zda v tom nehrála roli nějaká ‚bokovka‘ a kdo by asi tak z toho mohl mít nějaký prospěch,“ dodal.

Klaus je prý také rád za ohlasy, které jeho odchod se studia chválí jako gesto, které by mohlo vytvořit tlak na novináře snažící se údajně politiky i občany dirigovat a řídit. „Samozřejmě kvůli tomu jsem to nedělal, ale ta myšlenka, že by to mohlo osmělit někoho dalšího. Hm… Já jsem samozřejmě pouze zbaběle odešel, protože to chtělo dát tomu člověku (myšleno Krocovi) pěstí. Když jsem odcházel z rozhlasu, nebyl jsem rozčilený, ale trochu jsem zpytoval svědomí, že jsem to neudělal, že jsem poseroutka. Že jsem mu nedal pěstí, je důkaz toho, že jsem trochu hovňousek. Asi stárnu,“ řekl Klaus s úsměvem.



„Toto je příklad typického jedovatého humoru Václava Klause, kterému ale asi pan Kroc nebude rozumět. Ale poslání není v tomto výroku nijak složitě zašifrováno. Ať se mediálně předvádí ten, kdo to má zapotřebí. Politici nemusí dělat jakémukoliv ignorantovi kompars. Konečně prastará moudrost říká, že hádat se s blbcem má jediný význam. Po pěti minutách budeme vědět, že se už hádají dva blbci,“ říká Zbořil.

Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri už pár dní čelí závažnému obvinění ze sexuálního obtěžování řady mladých žen. Nátlak měl na ně vyvíjet především v rámci domácích party. Televize Nova se také vydala po stopách dalších možných dívek, jež by měly s politikem podobnou zkušenost. A přinesla zajímavé svědectví další oběti, kterou měl Feri obtěžovat dokonce v prostorách Poslanecké sněmovny. Podstatnější podle europoslance Luďka Niedermayera ale je, v jak velkém měřítku Feriho aféra otevírá téma násilí na ženách. „Je zde ovšem ještě důležitější věc – a tou je otázka, zda a jak tento zatím neukončený příběh změní naši společnost. Já doufám, že změní, a snad i podstatně. Dominik si jistě nepředstavoval, že změna naší společnosti k lepšímu nastane tímto způsobem a za jeho účasti. Ale tato kauza u nás znovu otevírá velmi důležitou otázku násilí vůči ženám i jejich stále nerovného postavení ve společnosti,“ uvedl na blogu serveru Aktuálně.cz. Jenže, pokud nejde o celebritu, víme, že co se týká násilí, policie něco řeší, až když teče krev.

„Snad se změní jen to, že potenciálně angažované strany se budou chovat vynalézavěji. Nezmizí, samozřejmě, ‚zasvěcovací rituály‘ na některých vysokých školách, o který jejich magnificence nic nebudou vědět, neztratí se ani promiskuita kulturního polosvěta, kterou Václav Havel nazýval ‚uměleckou galerkou‘. A předpokládám, že se budeme dále zabývat morální a materiální prostitucí,“ uvedl Zbořil.

„Nejen v české společnosti je práh morální odpovědnosti velmi nízko a asi to nevyřeší jeden obětovaný hříšník, který svým dalším životem askety nezachrání úpadek hodnot, i kdyby o nich pan Jakub Janda stokrát říkal, že jsou evropské,“ dodal.

Největší problém nemocné a degradované společnosti…

Celebrity podporují očkování. Mezi nimi i moderátor Libor Bouček, který se zaregistroval na očkování proti covidu hned, jak se otevřelo okno pro jeho věkovou skupinu. „Přiznám se, že mě nepřestává překvapovat nekončící debata na toto téma. Která často začíná slovy – každý má právo mít názor. A to je myslím jedno z největších nebezpečí téhle informační doby. Doby, kdy hoaxy, drby a co nejviditelnější spekulace dostávají se do popředí a vzbuzují nepatřičný zájem. Každý máme právo na názor, ale vidět a slyšet by měly být ty fundované,“ sdělil na instagramu moderátor. „Nebudu zastírat, že tu možnost využiju okamžitě. Bez váhání. Bez spekulací,“ vzkázal. Velmi jej prý překvapuje, že na toto téma ještě vůbec někdo debatuje. Připomněl, která očkování byla povinná, a to proti covidu není. Odmítnutí moderátorovi vadí. „Odmítnutí znamená zůstat i dál mezi ohroženými i ohrožujícími,“ vzkázal.

„Vypadá to sice jako rozumný názor, ale jen proto, že je existenciálně garantován panem Boučkem. Já si přece jen myslím, že každý si můžeme za svá rozhodnutí. Protože, jak říkal Hrabalův strýc Pepin – ten svět je, božíčku, krásný. Ne, že by byl, ale on se mi tak jeví!

To, že bychom měli být ohleduplní k ostatním, je dnes asi největší problém nemocné a degradované společnosti. Sice stále ještě mnoho odborníků neví, oč vlastně jde, ale my se nakonec musíme rozhodnout sami za sebe. Já sice teoreticky nejsem už ohroženým a ohrožujícím, ale exaktně se to zjistit nedá. Tak jsme si to rozdělili – ta mladší část rodiny asi k očkování nepůjde, ta starší ano a uvidíme, jak to dopadne. Je to loterie, dokonce i kdyby za tím vším byl nějaký démon à la Bill Gates nebo tajemní globalisté,“ komentuje Zbořil.

Libor Bouček věří, že ovlivní ty, kteří váhají. „Neumím si představit, že bych nevyužitím téhle možnosti nakazil ty dva nejcennější, co mám doma. Tak vzhůru k žihadlu. A za rok klidně znovu. Je to to nejmenší,“ uzavřel své pojednání s vírou, že to udělá tečku za složitou dobou. Očkovací kampaň chtějí podpořit další celebrity např. moderátor Aleš Háma nebo youtuber Lukáš Fritscher.

„Věřím tomu, že chytří lidé, ať jsou od divadla, televize nebo intelektuálové a vědci nás mohou svými názory a postoji ovlivnit. Musí být ale důvěryhodní. (A musíme vědět, že nám radí jen proto nebo přesto, že jim jejich řemeslo stojí.) Nakonec ale stejně to naše definitivní rozhodnutí závisí na víře či nevíře, na integritě osobnosti anebo naopak na našem strachu a obavách. A to i tehdy, když se modlíme, nasloucháme duši přírody nebo chceme dosáhnout ‚útěchy z ontologie‘,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



