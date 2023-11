„Přijde někdo jiný než Babiš. A pak...“ Zbořil vládě ke stávce

reklama

„Nevím, zda mám jenom já dojem, že žiju ve světě chaosu, nedorozumění, hádek a sporů nejen u nás doma, ale i v Evropě a snad i v celém světě. Od pouličních vyrválů v Irsku, mohutných demonstrací na podporu Hamásu ve Velké Británii, ‚historických‘ voleb v Nizozemsku a po nich probuzené hysterii, podobně se rodících ‚třídních bojů‘ v sousedním Německu atd.,“ uvedl politolog Zdeněk Zbořil. „K tomu se přidávají konkrétní obavy z válek na Ukrajině a na Blízkém a Předním východu a dokonce i naši vojenští experti, od MNO po prezidentskou kancelář předpovídají blízkost konfliktu, jehož průvodním jevem budou války s použitím nukleárních zbraní a vyzývají nás, že se musíme konečně začít na tuto situaci připravovat. Samostatným domácí ohniskem šíření nejistoty je pak vláda ČR, která jedná nejednotně a zřejmě v obavách některých svých členů a snad i samotného premiéra, že by se mohlo něco stát s jejich skálopevnou vírou ve svou neodvolatelnost, kterou si potvrzují každé na veřejnosti pronesené a publikované slovo, a proto vznikají a zvětšují se už vzniklé různě pojmenované úřady obsazené fanatickými aktivisty lháři,“ dodal.

Přidává i tato slova: „Obava z dvou protestujících chartistů pak vede vládu ke změně svého nedávného prohlášení, že si ctí a váží odkazu Charty 77 a vzápětí jeho popření. Už snad zbývá jen dodat pohádkové odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil. Svět jako kdyby se hroutil sám do sebe, ale stále ještě věřím, že to všechno je jenom konstrukt hladových mediátorů a jejich adolescentních obdivovatelů.“

Strach z Roberta Fica a hrozba mezinárodního skandálu

Slovenský premiér navštívil Česko, ale před místními novináři se raději neukázal. Prezidentka Čaputová nás prý musela zachraňovat před mezinárodní ostudou.

„Byla to opravdu zvláštní návštěva zejména proto, že okolo ní pokulhávali různí experti a zpravodajové všech možných institucí, včetně těch ‚inteligentních‘. Informace o rozumném zásahu paní prezidentky Čaputové se rozšířila tak rychle, že se dokonce obávám jí věřit,“ popsal politolog. „Ačkoliv když si uděláme přehled událostí na české politické scéně posledních dnů, je to skoro pochopitelné. Na české nejvyšší politické úrovni se názory a postoje mění tak rychle, že jsou obavy, že naši nejvyšší autority mají různé nemoudré telefony, na kterých lze zprávy jen přijímat, ale jejich odesilatelům neodpovídat. A hlavně už asi všichni ztratili přehled, před kým a jak hluboko se uklonit. ‚Strach z Roberta Fica‘ vypadá jako nová evropská viróza, ale snad by stačilo nepoučovat politiky a občany Slovenské republiky a pokusit se pochopit, proč mají názory jiné než v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a zda Robert Fico není jen odpovědněji vybraným reprezentantem občanů než mnozí naši špatně viditelní, někdy až neviditelní, dvorní radové.“

Jen něčí mediální exhibice v zákulisí?

Dnes se konají na řadě míst ČR stávky. Protestuje ČMKOS i KOVO. „Zaznamenal jsem sice ty podivné odhady o milionu účastníků této plánované velestávky nejrůznějších, posledním stavem ekonomiky dotčených zaměstnanců i soukromníků, ale nevím, jakou metodou se k tomuto počtu došlo, i když podobně jako mnozí předpokládám, že je v ČR ‚nespokojených‘ mnohem více. Obávám se, aby se, podobně jako při podobných akcích v minulosti, celá věc nestala jen mediální exhibicí ve prospěch kohokoliv v zákulisí.

Pak by toho Bělohradského ‚tekutého hněvu‘, mohl využít a zneužít kdokoliv, kdo bude chtít vést, a i ostatní budou zase jen vlečeni. Srovnání a symbolika generální stávky z 27/11 1989 se mi zdá být produktem takových očekávání, ale na druhé straně se nedivím, že někteří významní politici ztrácejí glanc. Snad si uvědomují, že nestačí být jen ‚stříbrným pardálem‘ a lovcem Andreje Babiše, ale že i ten jimi pronásledovaný Andy může být nahrazen někým, kdo se už nebude chtít dohodnout.“

Jen další průzkum nebo konstrukt? Není to ani mínění?

Pokud by se volby konaly v listopadu, tak by se před vládními stranami umístila již obě sněmovní opoziční hnutí, za ANO s 33,2 % by tak dle průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News skončilo druhé SPD s 12 %. V případě konce vládní koalice SPOLU by se pak do Sněmovny vůbec nedostali lidovci. „Jsem velmi opatrný a neochotný přijímat kdejaký předvolební volební výzkum, a to dokonce i od STEM, která patří mezi ty, které se umí opatrně přiblížit k politické skutečnosti. Předpokládám ale, že i tento průzkum může být ‚konstruktem‘, který není obrazem veřejného mínění, ale jen jedním ze způsobů jeho vytváření,“ zhodnotil. „A společně s klasikem Benjaminem Franklinem si myslím, že to nemusí být ani ‚mínění‘. Pravda ale je, že alespoň částečně můžeme věřit tomu, že ústup ze slávy ODS pokračuje, KDU-ČSL jedna z posledních stran, která není jen stranou volební, sbírající své voliče po všech koutech republiky, a která bez velkých sociologických průzkumů by měla být konstantou našeho kaleidoskopu politických stran, podivně ztrácí své voliče. Nechci mluvit o evropské tradici zjednodušovat stav věcí na pravici a levici, ale myslím si, podobně jako kdysi Jan Zahradil, že v pohyblivé době změn a výměn politických názorů je lepší se podívat na to, jak vzniká krystal, a jak vzniká, vyvíjí se a zaniká/nezaniká buňka, abychom mohli v rámci našeho volebního systému počítat s rostoucím významem mimoparlamentních stran a někdy jenom hnutí,“ dodal.

Mirda je homo politicus a starý harcovník

Hostem pořadu Podtrženo, sečteno Luboše Xavera Veselého na XTV byl šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl. „Mezinárodní ostuda,“ komentoval zvažování prezidenta Petra Pavla, zda přijme návštěvu slovenského premiéra Roberta Fica. Za prezidenta se sám omluvil. Vyjádřil se i k selhání Německa, k narativu šířenému o Rusku i ke zprávě, že Miroslav Kalousek se chystá do voleb do Evropského parlamentu. „Miroslav Kalousek, alias Mirda, je homo politicus a starý harcovník, který toho prožil v české politice tolik, že ji už nemůže opustit. Je snad někdy v budoucnu s nohama napřed. Umí se také ‚přizpůsobit‘ a vítat Roberta Fica, stejně jako obdarovávat ukrajinsko-ruskou pilotku Savčenko, zahalit se do vlajky Tibetu dodané z Velké Británie teprve někdy na počátku 20. století, zlobit se na kontinentální Čínu stejně jako ji chválit. Politika je pro něj víc než opium, nebo jak říkají moji přátelé daleko od Prahy, je to něco jako otrávená voda nebo hluboký les a měl by dávat pozor, aby se v ní neutopil nebo aby v tom hustém lese někde nezabloudil,“ zhodnotil.



