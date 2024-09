„Zneužití povodní a cynismus.” Povodňový úder vládě. I kvůli volbám

Dojde s ohledem na ničivé povodně k odložení voleb, které se mají konat už tento pátek a sobotu? Některé hlasy z postižených míst po tomto kroku volají. Například primátor Opavy, která patří mezi nejhůře zasažené oblasti, hodlá o odložení voleb vládu požádat.

Ptali jsme se nejen opozičních lídrů, jak se k případnému odložení voleb, které podle dosavadních vyjádření vládních představitelů není nutné, staví.

„Ministr Výborný tvrdí, že volby budou, ministr Rakušan, že o tom vláda teprve bude jednat. Bylo by dobré, kdyby takto zásadní věc řešil přímo premiér a až v momentě, kdy budou mít definitivně jasno a aby v takto důležité věci nezvítězil chtíč koaličních věrozvěstů. Vnímáme, že situace je zejména v Moravskoslezském kraji stále napjatá, pokud se vláda rozhodne volby uskutečnit, my to plně respektujeme, nekalkulujeme, jestli to bude pro nás výhodné či nikoli, ve volbách si věříme za jakékoliv situace. Vláda ale musí bezpodmínečně zajistit, že každý bude mít možnost fyzicky odvolit. Volební účast ukáže, jestli to byli schopni celé zajistit,“ řekl pro ParlamentníListy.cz první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

Komentátor Petr Holec upozorňuje, že případnou nutnost odložení voleb by měla vyhodnotit Asociace krajů České republiky, která sdružuje všechny krajské hejtmany. „Jsou to právě oni, kdo je s to férově říci, zda lze v postižených krajích volby uspořádat. Pokud nikoli a volby se neodloží, bude to zásah do demokracie, protože se lidé třeba nebudou schopni k volbám dopravit, budou zachraňovat svoje nemovitosti a nebudou se moci zúčastnit, pak to zcela jistě volby ovlivní a je to špatně,“ je přesvědčen.

„Volby jsou pilířem demokracie. Jestliže jsou v části země lidé znevýhodněni a daná situace jim znemožňuje nebo ztěžuje se k volbám dostat, je to nepochybně obrovský problém,“ doplňuje Holec.

Jak podle něho hodnotit práci vládního kabinetu v krizové situaci? Jednoznačné zásluhy mají kraje, hejtmani a starostové obcí. „Ti znají své obce a své kraje, mají praxi s řešením takových situací. Vláda zatím udělala hlavně to, že pořádala monstrózní tiskové konference, kde si zkusila zapsat zásluhy ještě než povodně přišly a to tím, že předpovídala nejničivější povodně v dějinách, aby si případně vytvořila alibi, že nemůže extra selhat. Teď by se vláda měla soustředit na obnovu, která bude problematická ekonomicky. Může ukázat schopnost nabídky mimořádného financování a nenechat v tom lidi. Dosud ale zásluhy nemá. Zásluhy mají hydrometeorologové, kteří přišli s poměrně přesnou předpovědí, zásluhy má integrovaný záchranný systém a zásluhy mají jednotliví hejtmani či starostové a primátoři. Největší dík patří jim. Neříkám, že vláda selhala, ale spíše bych vládě poradil, aby to nezkoušela zneužívat ve volební kampani,“ varuje komentátor.

Dotkl se i komunikace některých členů vlády, která podle jeho slov není, mírně řečeno, úplně prozíravá. Příkladem je prý ministryně obrany Jana Černochová, která tazatele s otázkami, zda má armáda dostatek techniky k zajištění pomoci při povodních, označila za blbečky.

„Jana Černochová nám znovu potvrdila, že je na tuto funkci osobnostně nezralá e nedovyvinutá. Je příznačné pro fialovskou dobu v Česku, že se stala ministryní obrany. Vidíme, že mezi členy vládly jsou osobnostně a profesně neschopní lidé. Zneužít takovou dobu pro svou ukrajinskou politiku je neuvěřitelný cynismus. V rámci ODS vidíme zajímavý kontrast. Na jedné straně Jana Černochová, jejímž politickým stropem byla Praha 2, a na druhé straně jihočeského hejtmana Martina Kubu, který ukázal kreativitu a praktičnost při řešení problémů lidí. Je za to i chválen. Zatímco je Martin Kuba v ODS trošku na vedlejší koleji, Jana Černochová patří do fialovské vládní pětky a to nám o současném stavu a personálním obsazení v ODS řekne všechno, co jsme asi nechtěli vědět,“ konstatuje Petr Holec.

Podle politologa Lukáše Valeše se povodně do výsledků voleb nepochybně promítnou, ale zatím nevíme jak. „Pokud jde o odložení voleb, jsou zde dvě varianty, byť si nejsem jistý, zda jsou z technického hlediska obě průchozí. Volby by se musely odložit v celé republice, aby to pro všechny bylo rovné. Anebo by se musely odložit v celém Moravskoslezském kraji, pokud je řeč o Opavě. Je to sice otázka pro právníky, ale dovedu si představit, že by se volby v Moravskoslezském kraji uskutečnily v původním termínu tam, kde je to možné, ale v Opavě s týdenním zpožděním s tím, že by do té doby nesměly být zveřejněny výsledky, aby nedošlo k ovlivnění voličů,“ přemítá politolog pro PL o možnostech řešení.

„Propásli jsme možnost, alespoň při takovéto katastrofě mohli politici ukázat určitou jednotu. Není dobře, že opozice úplně mlčí. Mohla se pokusit zviditelnit pozitivním způsobem. Například tím, že by podpořila vládu ve snaze zachránit maximum, co se zachránit dá. Anebo říci, že vezmou 10 milionů určených na kampaň a věnují je pro nejvíce postižené oblasti. Opozice zbytečně tápe, protože jí povodně hodily vidle do rozjeté kampaně. I vláda by měla využít situaci a nepřetahovat se o mikrofony a ukázat, že jsou politici tváří v tvář přírodním katastrofám schopni přestat myslet sami na sebe a tvářit se, že jsou schopni spolupráce a dialogu. Pro opozici i koalici je to nevyužitá šance. Kdyby to dokázali, vyslali by tím slovy Petra Fialy vstřícný signál, že to s českou politikou není tak špatné,“ dodává docent Lukáš Valeš.