A co ta Jourová? Takhle se chová přítel Orbána? Babiš dostal za uši

VHLED MICHALA BOKA Ta nová knížka Andreje Babiše je úplná bomba. „Sdílejte, než to zakážou“ se to jmenuje a je to naprosto skvělé. Zcela vážně. Naprosto parádně napsané. Klobouk dolů před tím, koho si na to Andrej Babiš najal, říká politolog Michal Bok. A pak začíná trhat. Pokud máte Andreje Babiše a jeho novou knihu rádi, následující řádky se vám nebudou líbit ani trochu.

Netvařme se totiž, že to napsal on sám. Ale na tom není nic zvláštního. Naopak, ve světě je tenhle ghost writing běžný. Ta knížka je nejlépe napsaný volební program těchhle voleb. Čte se to jedním dechem. A má to v sobě spoustu dobrých a rozumných návrhů.

Problém je, že nás Andrej Babiš má asi za úplné idioty. Je to totiž napsané, jako kdybychom tady byli všichni po dvojnásobné lobotomii nebo alespoň strávili posledních osm let v kómatu. Nechci a nebudu tu věc rozebírat bod po bodu. Dva momenty ale nemůžu pominout.

Moment první – Viktor Orbán

Andrej Babiš píše, jak je skvělý a dobrý přítel s Viktorem Orbánem. Maďarský premiér mu ostatně do knížky přispěl kraťounkým textem. Jak je však možné, že poslanci zvolení do Evropského parlamentu za hnutí ANO v čele s Ditou Charanzovou, kterou samotný Andrej Babiš před posledními eurovolbami vychvaloval do nebe (viz například zde), v Evropském parlamentu opakovaně hlasují proti Maďarsku?

Naposledy minulý měsíc poslanci zvolení za ANO, a nebudu se stydět a řeknu i ta jména: Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Ondřej Kovařík a Martin Hlaváček, hlasovali pro rezoluci odsuzující Maďarsko, protože si jakožto suverénní stát dovolilo zakázat šíření sexuální propagandy ve školách a mezi dětmi.

Kde je ten skvělý manažer a dobrý přítel Viktora Orbána Andrej Babiš, aby svým poslancům domluvil? A nejsou to jenom jeho poslanci. V Evropské komisi má tažení proti Orbánovi na starost česká komisařka Věra Jourová. Ta stejná Věra Jourová, která dělala Babišovi první místopředsedkyni v hnutí ANO. Ta stejná Věra Jourová, kterou do křesla eurokomisařky dvakrát posadil Andrej Babiš. A konečně ta stejná Věra Jourová, která o Viktoru Orbánovi a o Maďarsku prohlásila, že tamní demokracie je „nemocná“.

Přítel je ten, který se vás zastane a který vám v nouzi pomůže. Proč Andrej Babiš nechává svého přítele Orbána na holičkách? Proč se Babišovi lidi přidávají k honu na maďarského premiéra? Je Andrej Babiš dobrým přítelem?

Moment druhý – byty a výstavba

A když už jsme u Jourové. Tak tahle paní byla před tím, než zmizela do Bruselu bojovat za evropské hodnoty, ministryní pro místní rozvoj. Tohle ministerstvo má v Česku na starosti stavební předpisy. A všichni víme, jak je v současnosti situace s byty v Česku zoufalá.

Staví se málo a ceny letí nahoru. To ale není nic nového, situace je v téhle oblasti špatná hodně dlouho. Ale teď si toho všiml i Andrej Babiš. A píše: „Vždyť jeden metr čtvereční novostavby v Praze se už vyšplhal na víc než 100 000 korun, jak jsem říkal. Průměrný byt tam dneska stojí 7,5 milionu korun, a to je opravdu absurdní. A nezdražují jen nové byty, ale i ty second-handové, a dokonce i nájemní. Katastrofa. Nechceme už dál čekat na povolení dálnice 13 let. Nechceme čekat 5 let na povolení obyčejného bytového domu nebo školní koleje. Ale hlavně na ty byty. Tohle všechno pomůže vyřešit nový stavební zákon, který jsme prosadili.“

Super. Až na to, že ten nový stavební zákon začne platit až 1. července 2023. To znamená až za další dva roky. Ale hlavně skoro deset let po tom, co na Ministerstvo pro místní rozvoj vkročil první ministr za ANO.

Věra Jourová, Karla Šlechtová a teď Klára Dostálová, tyhle tři dámy poslal Andrej Babiš postupně na Ministerstvo pro místní rozvoj. Tyhle dámy tam seděly celkem téměř osm let a výsledek je, že možná za další dva roky tady bude platit zákon, podle kterého se možná bude moci dát stavět. Paráda.

Ale aby toho nebylo málo, tak Andrej Babiš ve svém blouznění jde ještě dál a vypráví, jak zřídí státní podnik, který bude vyrábět prefabrikované byty. Jak totiž Andrej Babiš vysvětluje: „Stát bude mít totiž fabriku na byty. Bude vyrábět rovnou hotové moduly. Kuchyně, obývák, koupelna, ložnice. V kuchyni rovnou z výroby je krásná světlá dřevěná linka, kuchyňský ostrůvek, kvalitní trouba, plynová nebo indukční varná deska, super digestoř a osvětlení takové, že bude celá kuchyň jen zářit. Bude mít totiž nejen centrální osvětlení, ale nasvícená bude i pracovní deska a prostor nad jídelním stolem. I ten už v kuchyni bude. Jídelní stůl pro šest lidí.“

Chcete tmavou linku? Nebo stůl jenom pro čtyři? Máte smůlu, premiér rozhodl, že ji budete mít světlou a stůl bude pro šest! A: „Obec objedná bytovku, vyrobí a poskládá ji stát. Vše velice svižné.“ Když tohle čtu, tak si říkám, že už i ty buňky, co nechával pro nepřizpůsobivé spoluobčany montovat Jiří Čunek, byly lepší.

Bláboly, kam se podíváš

Nic z toho se samozřejmě nestane. Stát není schopný v Česku ani pořádně doručovat poštu, natož stavět domy. To i kdyby se to Babišovi podařilo zrealizovat, tak to dopadne tak, že půlku těch buněk někdo rozkrade. A nakonec to dopadne maximálně tak, že se postaví pár domků někde za Prahou a řekne se, že to byl jen pilotní projekt.

Prostě celé je to jen blábol a podobných blábolů je knížka plná. Takže tam už zase Andrej Babiš bájí o vládní čtvrti, ze které za čtyři roky nebyl schopný postavit ani metr čtvereční zdi. Vypráví, jak změní způsob organizace a řízení českého školství, protože si asi nevšiml, že už čtyři roky má na školství svého ministra.

Nebo nám vypráví, že až bude nová D1 (takže reálně nikdy), tak dá všem, kdo nemají nasbírané žádné body, technickou zdarma. A ve školách má nápad, že bude tělocvik pětkrát týdně s profesionálními trenéry.

Všimněte si, že u některých těch věcí, třeba zrovna u té technické nebo u tělocviku, to ani neslibuje, ale prostě jen napíše: „Nápad.“

To je na úrovni jako sedět na záchodě nebo se zrovna hrabat v nose a najednou dostat nápad a říct si: „Od zítřka budu bohatý.“ Nebo: „Teď vynaleznu něco lepšího než internet.“

Vůbec neřeším, jak to udělat? Žádná analýza, jestli je to potřeba, čemu to pomůže nebo jestli by to ti lidi vůbec chtěli, prostě to udělám. Vůbec neřeším, kolik to bude stát ani jestli to jde vůbec udělat, a v nejhoším akorát řeknu, že je to jen nápad.

Ale proč mě to vůbec překvapuje. Takhle už měl Babiš těch nápadů celou řadu. Kde jsou ty stadiony pro Sáblíkovou nebo pro brněnskou Kometu? Kde jsou ty projekty z národního investičního plánu? Kde ty věci jsou?

Nikde. Nic z nich není. Nic z těchhle „nápadů“ nikdy nerealizoval. Ale on za nic nemůže, on to přece neslíbil. On to byl jen takový „nápad“. A za to, že se to nestalo, nakonec můžou určitě jiní. On to myslel dobře, akorát jenom trochu blábolil.

A těch blábolů je plná knížka. To pédéefko má 450 stránek, a kdybych je měl jeden po druhém vyvracet, tak na tom strávím měsíc práce. A to vůbec nemá význam, protože by to ničemu nepomohlo.

Co vlastně Andrej Babiš za osm let prosadil

Zkuste si ale sami takový jeden experiment. Zamyslete se a řekněte si, co vlatně za těch osm let Andrej Babiš prosadil? Jaké projekty jdou za ním? Na čem má zásluhu.

3... 2... 1... teď. Máte to?

Mě napadá jen jeden: EET. Máte pocit, že díky němu se nějak zlepšil váš život? Že máte lepší nebo levnější služby?

Jo a pak vás možná napadne zvyšování důchodů. To ale probíhá ze zákona, a naopak byl to právě Andrej Babiš, který se často stavěl proti ČSSD, která chtěla vyšší důchody. (Dobré shrnutí zde.)

Takže máme tady osm let, kdy Andrej Babiš seděl ve vládě, ať už v křesle premiéra nebo ministra financí, a co po něm zůstalo? Co je jeho dědictví? Jedno velké nic.

Vlastně něco by se přece jen našlo. Hodnota jeho majetku v době, kdy sedí ve vládě, vzrostla o 1,5 miliardy amerických dolarů. Andrej Babiš o sobě rád vypráví, jak je dobrý manažer a taky jak se od svých firem odstřihl. Buď teda tak dobrý manažer není, protože jeho firmám, a tudíž i jeho majetku se daří lépe, když je odstřižený, anebo odstřižený není a jeho firmám a majetku se daří tak dobře právě díky tomu, že je ve vládě.

Normalizační šlechtic si hraje na disidenta

Opravdu tady nechci rozehrávat Antibabiš. Ostatně to každého stejně jen unavuje a je ostuda, že se za těch osm let opozice nezmohla na něco lepšího, ale pokud jsme si mysleli, že někdo tak bohatý jako Andrej Babiš je zárukou, že se v politice nebude krást, tak jsme si to dost možná mysleli špatně.

Infobox Michal Bok (*1988) (*1988) Na Univerzitě Karlově vystudovaný politolog. Milovník historie, dobrého jídla, cestování a zahradničení. Dlouhodobě žije v zahraničí. Píše pod pseudonymem, protože nechce svého zaměstavatele vystavit tlaku politicky korektních aktivistů.

O jeho charakteru nakonec nejlíp vypovídá věta z jeho vlastní knihy, kde píše: „Za bývalého režimu jsem šel samozřejmě studovat zahraniční obchod, abych mohl vypadnout z komunismu, což se mi povedlo.“ Chápejte, v době, kdy nadané děti se špatným kádrovým profilem měly problém studovat a nemohly často ani na dobrou střední školu, tak tenhle člověk s úplnou samozřejmostí a bez jakýchkoli sebemenších problémů šel na prestižní obor. Protože přece on byl z té správné rodiny.

V době, kdy lidi byli rádi, když sehnali výjezdní doložky a režim jim milostivě dovolil vyjet k moři do Jugoslávie nebo do Bulharska nebo aspoň k Balatonu, tak v téhle době tenhle člověk studoval v Paříži a ve Švýcarsku.

Babišův otec udělal kariéru v diplomacii a zahraničním obchodu. Matka byla tajemnicí Ústavu marxismu-leninismu na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Andrej Babiš a jeho rodina byli komunistická šlechta. OK, fajn, každý má nějakou minulost, ale ať se prosím Babiš netváří jako nějaký disident. On byl oporou toho režimu. On pro něho pracoval. A on bral plnými hrstmi, co mohl a co ten režim jiným bral.

Tahle jedna věta vypovídá o jeho charakteru více než tisíc hustě popsaných stránek. On je prostě nekonečně drzý a nemá v sobě ani špetku studu. To je to, co ho dělá tak silným a co mu umožňuje hlásat tak nehorázné lži a bláboly jako v téhle svojí knížce.

