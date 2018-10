Babiš dosáhl maxima. Okamžitá ostrostřelba ČT proti ANO a adorace ODS. Poche a krach ČSSD. A tohle čekejme v boji o primátora Prahy... Doktor Zbořil vstupuje do dění posledních hodin

Jaký je Váš náhled na letošní komunální a senátní volby? O čem výsledky svědčí?

Myslím, že letošní volby jen potvrzují jistý, řekl bych nezbytný, komunální konzervativismus. Vyhráli je, podobně jako v minulosti, ti, kteří se považují, anebo dokonce jsou "Nezávislí,“ a to bez ohledu na to, že tentokrát se jich téměř polovina označila na místní úrovni různými jmény. Jako kdyby chtěli demonstrovat heslo, pokud se nemýlím, Vladimíra Železného z volebního štábu OF v roce 1990: Strany jsou pro straníky, OF (dnes tedy Nezávislí) jsou pro všechny!

ČSSD ztratila, KSČM také. Co je důvodem? Uškodila ČSSD účast, či v případě KSČM podpora vlády Andreje Babiše?

Důvody jejich ztrát jsou sice jiné, ale přesto tak nějak podobné. KSČM doplácí, sice v různých volbách různě, ale přesto opakovaně, na svou strnulost, ČSSD na svou neochotu změnit radikálně svoje chování. Nejde o její program a chování na vládní úrovni, ale o chování stranických reprezentantů obecně. To, co předváděl pan Poche a jeho patroni ve válce okolo funkce MZV, bylo nechutné a ačkoli státní a komunální úroveň nejsou spojité nádoby, pachuť zůstala a možná bude ještě dlouho obtížné se jí zbavit.

Hnutí ANO zvítězilo ve všech krajských městech s výjimkou Liberce, ale ztratilo Prahu. Stalo se dominantní silou mimo hlavní město? Jakou zprávu přinesly tyto volby pro Andreje Babiše?

Babiš je realista a jistě ví, že de facto drtivé vítězství (ponecháme-li stranou Nezávislé) v obcích ještě nic nemusí znamenat ve volbách krajských a nakonec i do PS PČR. S minimální členskou základnou své strany dosáhl maxima a je to vidět na okamžité ostrostřelbě ČT proti ANO a adoraci ODS. Jistě bere komunální volby jako průzkum obliby ANO 2011 a srovná-li jeho výsledky se stranami ostatními, musí být spokojen. I když to nedává najevo.

Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu budou jednat o koalici s Piráty. Co výsledky voleb Pražanům přinesou? Kdo má podle Vás největší šanci stát se primátorem hlavního města?

Předpokládám, že se jednání o koaličním vládnutí na pražské radnici může protáhnout a že se můžeme dočkat pozoruhodných rozhodnutí o nominaci kandidáta na pražského primátora. Problémem je, že na pražském volebním lístku jsem marně hledal výraznou osobnost, která by alespoň trochu vyvstala nad zástup. Asi to ale příliš vadit nebude, přežili jsme už různé až neuvěřitelné postavy v této funkci, a tak nám možná bude stačit, když nebude mít "velkou kapsu", jak se říkalo nominovaným za ČSSD a ODS v minulosti…

V senátních volbách rozdrtil soupeře hned v prvním kole Jiří Čunek a Jiří Drahoš. Čunek v rozhovoru pro idnes.cz řekl, že o postu premiéra bude uvažovat až před parlamentními volbami. Jistě šlo o nadsázku, přesto, byl by dobrý premiér?

U pana Čunka jsou důvody jednoduché. Je to nejen zkušený, ale i oblíbený a stále aktivní regionální politik, který požívá vážnosti i u svých oponentů. Nepapouškuje stranická hesla a umí o místní politice a dokonce i o programu KDU-ČSL přemýšlet. Do Prahy se mu asi nechce, už si tady svoje užil a asi na to nemá dobré vzpomínky.

Pan Drahoš měl trochu štěstí. Jednak během své kampaně triviálně neexhiboval jako mnozí jeho konkurenti, využil voličského antizemanovského potenciálu, který je v Praze slyšitelný, a kdybych to řekl trochu brutálně, moc toho nedělal, a proto také mnoho nezkazil.

Jaké složení Senátu ve finále předpokládáte? A co ostatní bývalí prezidentští kandidáti v Senátu? Mají jistě velkou šanci vyhrát ve druhém kole…

Předpokládám, že ano, dokonce i jejich výsledky v kole prvním to naznačují. Jejich konkurenti, kteří se dostali do druhého kola, nemají výhodu časté přítomnosti na obrazovkách různých TV a stále ještě těží z hlavní teze své prezidentské kampaně "Nevolte Zemana!" Někomu se to zdá sice naivní, až hloupé, ale nedělejme si iluze, ani o kandidátech, ani o voličích. Jejich vzájemné se utvrzování v pravdě, kterou vyznávají jen oni, je pevné a neotřesitelné. Navíc, alespoň podle jejich veřejně prezentovaných "tajných přání", mnozí se stali jejich obětí a věří v odchod současného prezidenta z funkce "před termínem". Ale i čtyřiasedmdesátiletému Jiřímu Drahošovi "hora ruit" (čas kvapí), ale to teď nevadí.

autor: Daniela Černá