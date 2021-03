Babiš v ohrožení života. A Zbořil ukázal. Po jménech

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Nezapomenutelná ostuda! „Ale ta dnes nevadí, hlavně se musíme postarat o to, aby se mohlo chodit na fotbal, do hospod a na mejdany, dokud nás smrt nerozdělí,“ podotýká politolog Zdeněk Zbořil. Ke „třem týdnům pekla“, které máme před sebou, podotýká, že mnozí jsou sice naštvaní a unavení, ale stále ještě živí. A nasazení policistů do ulic? „Z americké filmové produkce víme, že ve Spojených státech v takových krizových situacích Národní garda dokonce střílí.“ Zbořil přidává reakci i k vyhnání manželky premiéra do Dubaje. „Kdo něco ví o útocích na současného předsedu vlády a členy jeho rodiny, jistě pochopí obavy jeho paní o svůj život.“ „To, že se mi zdá, že u nás už jde zase o život, není moc velká spekulace.“

Ode dneška platí ještě tvrdší restrikce. Další zavřené obchody, služby, školy, došlo k omezení pohybu. Budeme si psát čestná prohlášení.

Anketa Stydíte se před zahraničím, jak Česko zvládá covid-19? Stydím 16% Nestydím 84% hlasovalo: 2247 lidí

„Asi se už nic jiného dělat nedá. Mnozí jsme byli až příliš ležérní a zajímali se hlavně o to, kdo covid-19 vyrobil a rozšířil. Přehlédli jsme, že už tady je, a velká ‚garden party‘ na Karlově mostě v Praze měla být dokonce oslavou, ‚rozvolnění‘. Jakéhosi ukončení pandemie. U téměř 500 m dlouhého stolu, pořízeného za peníze hl. m. Prahy, jedli, pili, hodovali a přitom se dobře měli,“ říká politolog Zdeněk Zbořil.



„Dodnes nikoho z účastníků této trachtace nenapadlo omluvit se. A byli tam lidé z města, z parlamentu a z řad kritiků různých omezení. Neměli by se přihlásit k tomu, že také kvůli jejich radostem jsme dnes v situaci, že se nejen u nás musí zavírat, ale že před námi zavírají dveře i v sousedních státech? Měl to být symbol vítězství pražského primátora nad pandemií, a je z toho nezapomenutelná ostuda. Ale ta dnes nevadí, hlavně se musíme postarat o to, aby se mohlo chodit na fotbal, do hospod a na mejdany, dokud nás smrt nerozdělí,“ dodal.

Někteří už teď kritizují, že v současné situaci stejně zpřísnění restrikcí nemá smysl. Jednak už jsou lidé příliš naštvaní a unavení, jednak se nákaza šíří příliš rychle.

„Mnozí jsou sice naštvaní a unavení, ale stále ještě živí. Pokud ta únava už není příznakem, že to na ně leze. Kdo tedy ví, co smysl má, měl by nám to prozradit. Nejsme všichni tak chytří, jako ti, kteří vědí,“ říká Zbořil.

Prezident Miloš Zeman předpokládá, že v září epidemie skončí. Proočkovaná by měla být do té doby už většina populace. Na Primě vyjádřil naději, že ti „lehce dementní“ lidé, kteří odmítají očkování, ještě změní svůj názor.

„Nemám tolik informací, abych mohl předpovídat, kdy celé toto trápení skončí. Pokud neskončí, nebude už nikoho zajímat, kdo a jak změnil názor na očkování. Ale tuším, že umírajícím se pak nebude moci poroučet,“ komentuje politolog.

Vakcíny z Ruska a z Číny? Rozhodnutí nechme na lékařích

Slyšíme, že vakcíny je nedostatek, pak, že leží ve skladech, a tu od společnosti AstraZeneca že ani někteří nechtějí. Debatu rozsekly nové informace, že bychom mohli mít Sputnik V. Prezident Miloš Zeman zmínil na Primě, že už má od svého ruského protějšku slíbenou dodávku. Ruského prezidenta požádal dopisem po dohodě s premiérem Andrejem Babišem. Stačila by certifikace od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Umí si prý představit, že v Česku se bude využívat i čínská vakcína.

„Snad by o takových věcech nemuseli rozhodovat prezident, předseda vláda anebo dokonce, nedej bůh, ani paní předsedkyně Evropské komise nebo u nás dobře známá paní europoslankyně Monika Hohlmeierová-Straussová. Toto rozhodnutí bychom mohli ponechat v rukou odborných a praktických lékařů. Ti by pak o tom mohli mluvit se svými pacienty. Aby se nakonec nerozhodovalo v EK a v Bruselu o tom, zda je lepší acylpyrin nebo paralen. Pokud to chce někdo vnímat politicky, tak ať se pokusí vakcínu opatřit. Ne všude mu ji ochotně prodají nebo udělají dobrou cenu,“ říká Zbořil.

Šéfka SÚKL Irena Storová řekla v rozhovoru pro iRozhlas.cz, že vakcína Sputnik V, jako ostatní vakcíny proti covidu-19, povinně spadá pod centralizovanou registraci. To znamená, že rozhodnutí o registraci uděluje Evropská komise na základě stanoviska Evropské agentury pro léčivé přípravky. „Co se týče vakcíny Sputnik, tak tam žádost o registraci EMA nebyla dosud předložena.“ Pokud by šlo o „výjimku“, tu uděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR, které může požádat Státní ústav pro kontrolu léčiv o odborné stanovisko k léčivu nebo k vakcíně nebo k čemukoliv jinému. Žádost zatím nemají. Mimochodem, rozhodnout může pouze Ministerstvo zdravotnictví ČR, ať je výsledek od SÚKL jakýkoli.

„Česká a evropská byrokracie se pohybuje po složitých a neviditelných cestách, dokonce i když jde o zdraví. Trochu se mi zdá, že obavy o životy občanů nejsou v pořadí ‚evropských hodnot‘ zrovna na prvním místě. Předpokládám, že Sputnik tady už je, když už se jím očkuje v Maďarsku. A ví se o něm i na Slovensku. Jak víme od několika našich otců zakladatelů, ne vždy je právo na místě včas,“ komentuje politolog.

Herec a principál soukromého pražského Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský ve facebookovém příspěvku glosuje, jak to bude s ruskou vakcínou. „Takže, aby bylo jasno: My teď draze nakoupíme, přivezeme vakcíny do Ruzyně, krabice se Sputnikem na letišti přivítá Babiš s Hamáčkem, Falťas, Zaocetung (žertuji, je to jen Zaorálek) a Schillerová s Prymulou. Až proběhnou všechny platby včetně provizí, tak se ten sajrajt vylije do kanálu. Ničeho se nebojte, jenom blbec, paní redaktorko, by si myslel, že to s ruskou vakcínou někdo může myslet vážně,“ glosuje Hrušínský prezidentovy údajné „záměry.“ A komentář doktora Zbořila k těmto slovům?

„To nemohu, pan Hrušínský je mistr nad mistry a rozumí snad úplně všemu. A já, stejně jako asi mnoho jiných, jsme jeho velikosti nedorostli. Třeba mu celou věc vysvětlí někdo jiný, nebo sám pozná, až začne kašlat a špatně dýchat, že je všechno trochu jinak, než si ve své moudrosti představoval,“ komentuje Zbořil.

V zemi, kde si každý druhý myslí, že tomu rozumí lépe…

Stávajícího ministra Blatného prezident lituje. „Mně je ho líto. Já už jsem mu při jeho jmenování říkal, že přechází z parku do džungle, a ta džungle ho sežrala,“ prohlásil Zeman na Primě s tím, že smát se Blatnému či ho tvrdě kritizovat není namístě. „Vidět k smrti vyčerpaného člověka je smutné a možná, že kdyby si odpočinul, že by to bylo dobré,“ prohlásil prezident.

„Předpokládám, že je něco jiného profese docenta a výkon funkce ministra zdravotnictví. Navíc v zemi, kde si každý druhý myslí, že tomu rozumí lépe. Viděl jsem jej jen několikrát v TV a zdá se, že trochu hubne, únava je jistě na něm znát. Na rozdíl od těch, kteří ho kritizují a jinak nic jiného nedělají a za nic nenesou odpovědnost,“ říká Zbořil.

Na dodržování vládních opatření souvisejících s omezením pohybu osob mezi okresy bude v Česku dohlížet 26.000 policistů. Setkáme se s nimi na všech hlavních silničních tazích včetně dálnic. Hovoří se také o nasazení armády. Pokud někdo nebude nařízení dodržovat, musí za to podle prezidenta tvrdě zaplatit. Pokuty musí vybírat policisté i vojáci. „Já bych chtěl vojáky vyzvat, ať jsou velice přísní,“ konstatoval. Že policie musí konat a udělovat pokuty, zdůraznil na Primě i premiér.

„Z americké filmové produkce víme, že ve Spojených státech v takových krizových situacích Národní garda dokonce střílí. Snad ještě nejsme tak daleko. Ale míru tvrdosti si dost dobře neumím představit. A obávám se, že kdyby nějak voják nebo policista udělal na někoho, kdo stanovená pravidla nechce dodržovat, třeba jen bu-bu-bu, že by se tím s důkladností a rychlostí sobě vlastní jistě zabýval Ústavní soud,“ říká Zbořil.

Debata se vede i o tom, zda zavřít průmysl a další podniky. „Největším nebezpečím naší ekonomiky je pan Středula. On je odborář celý život. On potřebuje tu tripartitu, aby mohl jít na tiskovku a zviditelnit se. On je jasným kandidátem na prezidenta. On nereprezentuje zaměstnance, on reprezentuje sám sebe,“ konstatoval Babiš na Primě s tím, že Středula je podle něj odtržen od skutečného života firem.

„Pan Středula, pokud se nemýlím, je ve funkci předsedy ČMKOS asi sedm let a předtím byl dalších devět let předsedou Svazu Kovo (?). Na veřejnosti se objevuje zejména prostřednictvím různých TV a prezentuje se jako ten, kdo ‚hájí zájmy pracujících‘. Nevím, zda by chtěl být kandidátem na prezidenta ČR v příštích volbách, jak o tom už mluvil i jeho předchůdce. Ale pokud už to někde řekl, spíše to byl nějaký jeho marketingový trik, protože ve funkci, kterou právě vykonává, se mu jistě špatně nedaří, komerční aktivity ČMKOS nejsou prodělečné a formát jako všichni tři dosavadní prezidenti ČR pan Středula nemá,“ komentuje Zbořil.

Kdo něco ví o útocích na současného předsedu vlády…

Premiér také v rozhovoru na Primě vysvětlil fotografie své manželky z Dubaje, které před časem kolovaly na sociálních sítích. Policie totiž informovala letos 8. ledna premiéra, že existuje člověk, který chce zastřelit jeho i jeho rodinu. Policie potom střežila premiérův dům. „Moje žena o tom nevěděla. Teďka se to dozvěděla. Já jsem je raději vyhnal pryč,“ řekl premiér v Partii. Dotyčný člověk byl zatčen ve Španělsku.

„Kdo něco ví o útocích na současného předsedu vlády a členy jeho rodiny, jistě pochopí obavy jeho paní o svůj život. Začalo to akcí Slonková-Kubík, která vlastně dosud neskončila, demonstracemi před jeho domem v Průhonicích, verbálními útoky a vyhrůžkami často citovanými i v Parlamentních listech, vulgárními nadávkami jeho politických konkurentů a konečně i pověstným pirátským ‚Pusťte nás na ně!‘. Ví, že v ČR není jednoduché být ve vládní funkci. Nadávky Pavla Novotného, starosty v Řeporyjích, jsou nejen ubohé, ale mohou se stát i podnětem někoho ještě někoho primitivnějšího a psychicky labilnějšího, a pak bude těžké rozlišit, kdy to někdo chce opravdu udělat, a kdy o tom jen mluví. To, že se mi zdá, že u nás už jde zase o život, není moc velká spekulace,“ uvedl politolog.

Omezení pohybu mezi okresy. Předseda Senátu má výhrady

Omezení pohybu mezi okresy šéfovi Senátu Miloši Vystrčilovi nedává smysl. Asi třicet procent lidí prý žije na hranicích okresů. Hůř tak na tom budou lidé na venkově, než v Praze. Zmínil nevyváženost opatření. Podle něj není možné, aby účet za pandemii zaplatila jen určitá skupina lidí. Měli by se na tom podílet prostřednictvím sdílené solidarity i zaměstnanci veřejného sektoru.

„To jsou velká slova a nejsem si jistý, zda pan předseda Senátu uváděl také nějaké argumenty. Jak se měří ‚sdílená solidarita‘, nevím, ale třeba pan Vystrčil už nějaký vzoreček sestavil. Nevím také, jak by chtěl ‚vystavil účet za pandemii‘ a dosáhnout toho, aby platili všichni stejně nebo jen relativně stejně. Stačilo by, kdyby Senát dokázal definovat, jak velkou účast na účtu za pandemii zaplatí senátoři, poslanci a třeba miliardáři, kteří zbohatli na privatizaci a na výprodeji národního bohatství do zahraničí v posledních třiceti letech,“ komentuje Zbořil.

Vystrčil se vyjádřil také k debatám o výměně ministra i o jménu, které padalo, tedy bývalého hejtmana Běhounka. Uvedl, že nemá žádné informace, že by Blatného měl nahradit Jiří Běhounek. „Byl by to už čtvrtý ministr zdravotnictví v krátké době, což svědčí hlavně o tom, kdo ty ministry vybírá,“ řekl Vystrčil.

„Pan předseda Senátu to má jednoduché. Nikoho vybírat nemusí, jen ukazuje na ty druhé a říká, že by to dělal lépe. Tak ať třeba přijde s nějakým nápadem. Přece v té své ‚ordinaci ve Valdštejnské zahradě‘ má lékařů, kteří jej podporují, hned několik,“ říká politolog.

Premiér oslovil včera večer národ ještě jednou ve svém pořadu Čau lidi. „Nebudu to moc okecávat. Opatření, která platí od zítřka, jste určitě četli. Teď to budou tři týdny pekla.“ Požádal občany, aby se příští tři týdny chovali stejně jako vloni na jaře. „Za první vlny jsme ukázali neuvěřitelnou odvahu a hlavně solidaritu a disciplínu. A teď vás o ni žádám, na tři týdny,“ řekl doslova Babiš s tím, že jinak se nám zhroutí naše zdravotnictví.

„Kritici Andreje Babiše si nechtějí přiznat, že je to člověk orientovaný pozitivně. Mohl ‚národu‘ také vynadat a upozornit na ty, kteří neukázali velkou odvahu, ale chovali se podle a jen v zájmu svého sobectví. A kterým ta ‚sdílená solidarita‘, o níž mluví pan předseda Senátu, může být ukradená. Zajímavé je, že pan předseda vlády snad poprvé vyzval k dodržování disciplíny, která je nám větším nepřítelem než cokoliv jiného. Někteří fotbalisté, dokonce i z klubů, které měly šanci zahrát si někde v zahraničí, byli nad věcí, a dnes hledají toho, kdo zavinil, že hráči i ‚realizační týmy‘ jsou covid+.

To, že lidi s českým pasem už nechtějí pouštět do mnoha zemí, nebo alespoň před nimi varují, není vinou Andreje Babiše, ale všech těch, kteří věděli, jak to dělat, a nepodařilo se jim nic jiného než zorganizovat protivládní demonstrace,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

