Ben Kuras: Biden a volby? Nová fakta. Ztracený Číňan a covid. Co ukázal Orbán

Spousta informací se pořád točí okolo Bidena a jeho politiky, která se zjevně snaží negovat všechny „trumpovštiny“, bez ohledu na to, zda to prospívá, či škodí Americe a tomu, co ještě zbývá ze svobodného světa. Přerušení stavby mexické hraniční zdi s nekontrolovanou migrací způsobilo v jižních státech USA uprchlickou krizi nebývalých rozměrů, s problémy opuštěných dětí, pašeráky drog a nárůstem kriminality. Zrušení „neekologického“ plynovodu připravilo o práci desetitisíce Američanů. Do toho teď uvolnění peněz a zrušení sankcí Íránu – jaké to by mohlo mít následky?

Ve Vídni se dohodlo zrušení přibližně tisícovky ekonomických sankcí u pojišťoven, na lodní dopravu a export ropy, zavedených Trumpovou administrativou. Íránu se tedy vrátí asi 150 miliard dolarů. Z těch si přilepší íránské zbrojení a terorismus, jejich dosavadní rozpočet odhaduje Times of Israel na ročně 16 miliard věnovaných na íránské milice v Iráku a Sýrii, Hizballáh v Libanonu a Hamás v Gaze. Další sumy urychlí jaderný výzkum podle mnoha odborníků už nezpochybnitelně směřující k jaderné zbrani. Jestli se Biden těšil na reciproční vstřícnost, nový íránský prezident Raisi ho z nadšení ihned vyvedl odmítnutím jeho navrhované „druhé fáze jednání“, v níž by se Írán zavazoval ke krocení jaderného programu a zastavení podpory terorismu na Blízkém východě.

A následky? Ohrožení celého blízkovýchodního regionu: nejen Izraele, ale i sunnitských arabských zemí jako Emiráty a Saúdská Arábie, a destabilizace Iráku a Sýrie. Taková pro začátek lokální permanentní válka, s jejímž rozšířením na své zájmy by Západ raději měl počítat a připravovat se na ni.

A nebyl by to Biden, aby se zase neobjevilo něco překvapivého. Co?

Jedno je staré, ale nově zjištěné. Televize CNN vytáhla na světlo jakési e-maily od členů Bidenovy volební kampaně dokumentující nátlak na Facebook, aby cenzuroval výstupy Trumpových stoupenců zpochybňujících regulérnost voleb. Mimochodem, tu teď zpochybňuje řada volebních obvodů po auditech dokazujících neregulérnosti. Postupně se možná dozvíme, že Biden byl opravdu zvolen švindlem, jenže do té doby stačí Americe a světu hodně zaškodit. Komické na tomto je, že CNN tím vlastně napomíná Facebook, že se v cenzuře nečinil dostatečně. Komedie holt dokáže tvořit znamenité zápletky. V těch e-mailech se našly výměny názorů a instrukcí například týkající se jednoho Trumpova videa, které bidenovci označili za „výzvu k násilí“. Na odpověď Facebooku, že video splňuje jeho „normy“, Bidenův kampaňář reagoval vyděšeným „pro pána krále, namáhám se uvěřit, že hodláte nastavovat takovýto precedent“.

My zde celou dobu Facebook pomlouváme, jaký je cenzor, a ejhle, on je najednou obráncem svobody. Ale nakonec se bidenovcům přece jen podařilo jej donutit, aby k videu alespoň přilepil heslo „dezinformace“.

Tou novinkou tohoto týdne, která už je míň komická, je výzva Bidenovy administrativy, aby Američané udávali svoje příbuzné a přátele, které by podezírali z „potenciální radikalizace“, a tak bránili USA před „vnitrostátním terorismem“. Čili – jak vysvětlil vládní mluvčí reportérům – aby „zastavili politicky motivované násilí, ještě než by mohlo vypuknout“. Jak budou tito podezřelci trestáni před nespácháním trestného činu, zatím upřesněno není, ale na udávání radikalizace budou k dispozici „velké technologické firmy ke zvýšenému sdílení informací“.

Tento týden vyšla najevo identita onoho významného čínského uprchlíka s informacemi potvrzujícími umělý původ wuchanského viru, o němž se už psalo před pár týdny. Kdo to je?

Jmenuje se (v anglickém přepisu) Dong Jingwei a byl šéfem čínské kontrašpionáže. Odletěl do USA z Hongkongu v únoru i s dcerou. Zřejmě Američanům potvrdil, že virus byl uměle vyroben ve wuchanských laboratořích a že už před jeho vypuštěním existovaly modely předpovídající jeho šíření a škody způsobené USA a Západu. Podrobné finanční záznamy, které organizace a vlády vývoj covidu financovaly. Také předal informace o čínských speciálních zbrojních systémech (blíže nedefinovaných) a o čínských špiónech a informátorech působících v USA včetně kolaborujících Američanů, jmenovitě. Také konkrétní jména Američanů přijímajících čínské peníze. Podrobností schůzek amerických vládních činitelů s čínskými a ruskými špiony. Jak čínská vláda získala vstup do komunikačních systémů CIA a pochytala a popravila její spolupracovníky v Číně. Jaký z toho bude poprask, se brzo dozvíme a bude to jistě napínavé drama. Ledaže by to Biden zatloukl a uprchlíka vrátil Číně. On ten zatracený Číňan taky prý má prekérní informace o synovi Hunterovi získané nabouráním do jeho laptopu.

Evropu letošní léto trápí opět sílící ilegální imigrace a každý týden přicházejí nové informace o tisících. Co se dělo tyto dva týdny?

Evropská pohraniční agentura Frontex oznámila, že za měsíc květen se do Evropy pokusilo dostat ilegálně 10 500 osob, což je dvojnásobek oproti loňskému květnu. „Pokusili se“ zřejmě znamená, že jsou to jen ti, o nichž se ví. O kolika se neví, se neví.

Italská uprchlická centra ubytovala 77 tisíc připlavených ze Severní Afriky. Italský think-tank Fondazione Fare Futuro propočítal, že za deset let vzrostl počet muslimských imigrantů o 419 procent, a tímto tempem, s vyšší porodností (a neporodností Italů), bude do roku 2050 třetina populace cizinecká, převážně muslimská a do konce století to bude polovina. Řekové nasadili tvrdou politiku nepřijímání ilegálních migrantů, tak se pašerácké cesty přesouvají opět do Itálie a Španělska. Ilegální přesuny migrantů z Francie do Británie běží nestavitelně dál a think-tank Migration Watch zjistil, že jich je v Británii až o dva miliony víc, než se oficiálně uvádělo.

To všechno mohou být čísla vytažená z klobouku čili dezinformační, ale britská ministryně vnitra Preti Patelová, dcera indických imigrantů (legálních), už začala jednat s Dánskem, že by Británii připojila k dánskému programu soustředění a kádrování migrantů na území Afriky.

Jo, a EU dala další 3 miliardy eur Turecku, jako výpalné za to, že nebude do Evropy vyhánět migranty, jichž tam má pár milionů. Člověka by mohlo napadnout, když už se tak propaguje povinnost imperialistů kompenzovat národy imperialismem postižené, na jedno kruté impérium se pořád zapomíná. Celý Blízký východ a kus severní Afriky, a ještě kus Balkánu, pět století ovládalo a vykořisťovalo i zotročovalo impérium turecké. Ale kompenzaci za to žádají od Evropanů. Včetně těch, kteří občas taky taktak přežívali pod tureckým imperialismem.

Ve francouzských regionálních volbách dostala na frak Macronova strana, jistě i následkem zklamání z jeho bezzubé politiky vůči radikálnímu „politickému“ islámu a sílícímu terorismu a kriminalitě.

A překvapivě na tom nezískala strana Národní sdružení Marine Le Penové, nýbrž tradiční konzervativní strana republikánů. Překvapivě proto, že zatím nemá v tomto ohledu konkrétnější politiku než Macron. Ale do prezidentských voleb se možná buď víc vyhraní, nebo se voliči přikloní k Le Penové. Ale vlažný fešácký liberalismus Macronův asi Francii dosloužil.

Nemine týden bez toho, že by EU za něco nadávala Orbánovi. Holandský premiér Rutte se na něho už tak rozhořčil, že navrhl, aby Maďarsko bylo z EU vyloučeno. Tentokrát za údajnou diskriminaci osob LGBTQ+.

Jestli jsem tomu rozuměl správně, tak Maďaři jen vydali zákon zakazující homosexuální a transsexuální propagaci ve školách a mediálních programech určených pro děti. To neznamená žádnou kampaň proti osobám LGBTQ+ dospělým. Ale pan Rutte navrhl něco, co já už jsem navrhl několikrát. Žádné komplikované několikaleté vystupování z EU, které bychom na rozdíl od Británie a jejího zámoří ekonomicky asi neustáli). Místo toho si vzít vzor z Maďarů (ne nutně právě v LGBTQ+) a zlobit svými národními zájmy EU tak, že nás vyhodí. A pak se z nás konečně stane to vytoužené Švýcarsko.

A už jsme zase u absurdního humoru. Něco ještě absurdnějšího?

Z německých archivů vyšlo najevo, že Stasi se chystala zatknout Jamese Bonda – tedy herce Rogera Moora – když natáčel v Berlíně na hranicích a jednu chvíli se zdálo, že hranice překročí. Už tam na něho číhala.

A u kina zůstaneme. Tom Hanks, známý organizováním různých projektů pomoci znevýhodněným rasovým menšinám, byl v jednom rozhlasovém programu označen za „bělošského supremacistu“, protože vystupoval jen ve filmech o americkém bělošském hrdinství – a tím vyvyšoval bělošskou kulturu nad jiné. „Je sice nerasista, ale není antirasista,“ hlásilo se o něm. No a Hanks se ve zpovědi v New York Times omluvil, že asi vážně tímto svým bělošským herectvím možná k rasismu nevědomky přispěl, a že se nějak polepší.

