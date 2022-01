Byznys proti vlasti. Fiala zažije boj. Erik Best jmenovitě

Vláda má před sebou vážný problém, který v ní může vyvolat silný vnitřní konflikt. ParlamentnímListům.cz to řekl politický analytik Erik Best. Jde o energetickou krizi a s ní související odlišné zájmy různých byznysových skupin z Česka a zahraničí. Připomíná už veřejně vyslovenou hrozbu na rozštěpení EU. V souvislosti s nástupem Fialova kabinetu Best připomíná jeho jmenování a okolnosti vývoje sporu o obsazení Černínského paláce.

reklama

Podle Erika Besta bychom neměli opomíjet okolnosti, za kterých celá vláda vznikla. Přesněji změnu názoru hlavy státu ve věci obsazení resortu zahraničí. “Stále nevíme, jestli existuje nějaká dohoda mezi Fialou a Zemanem. Samozřejmě je trošku nepochopitelné, proč to celé dopadlo takto, tedy že Zeman nakonec všechno přijal a rozhodl se, že nebude bojovat. S tím je spojené, zda má Babiš vůbec prezidentovu podporu, protože jeho výroky na adresu bývalého premiéra nebyly zrovna hezké. Babiš pak sám říkal, že je na něj Zeman naštvaný,” zamýšlí se.

Anketa Počíná si premiér Fiala ve své funkci dobře? Ano 3% Ne 90% Ještě je brzy na hodnocení 7% hlasovalo: 14015 lidí

“Jestli to znamená, že bude Zeman v prezidentských volbách podporovat někoho jiného, to nevíme. A nevíme to stejně jako to, zda podpora ze strany současného prezidenta má stále významnou váhu. Miloš Zeman dost své podporovatele naštval tím, že víc nezabojoval. Ať to bylo jakkoli, prezident usnadnil cestu nové vládě k převzetí moci a nekomplikoval to,” shrnuje se analytik.

Další věcí prý je, že problémy podle jeho slov způsobuje sama vláda. “Jde třeba o vyhození policejního prezidenta Švejdara, platy učitelů atd. Vidíme i rozdíl v přístupu vůči Green Dealu mezi premiérem Fialou a tím, co si myslí třeba ministři Síkela nebo Bek. To jsou potenciální problémy do budoucna. Zatím to drží celkem pod kontrolou, až na platy učitelů, což jim může způsobit problém,” pokračuje Best.

Nová vláda začíná na vlastní kůži zakoušet nepříjemnou kritiku. Nejde pouze o klasickou politickou kritiku nové opozice, ale i z mediálních řad. Někteří komentátoři či experti se o Fialově kabinetu začínají kriticky vyjadřovat podobně, jako tak činili na adresu bývalé vlády Andreje Babiše.

Podle Erika Besta je to zcela logické. “Tím, co všechny z někdejší opozice spojovalo, bylo pouze odstranění Babiše, nic víc. Neznamená to, že teď každý akceptuje všechno, s čím Fialova vláda přijde. Základní problém je v tom, že žádnou jinou politiku moc nová vláda nemůže dělat. Přístup ke covidu je v detailech a zároveň chce Fiala šetřit. Na druhou stranu hodlá vyplácet obrovské peníze na testy ve firmách a školách. Jak to jde dohromady? V tomhle směru hrozí problém, protože zatím ani nikdo neřekl, jak dlouho bude testování trvat. Každý měsíc za to vláda utrácí miliardy. Není třeba nakoupit moc dalších testů, aby to v součtu dalo takovou částku, kterou odmítli přidat učitelům,” konstatuje s tím, že to může vyvolat konflikty.

Fotogalerie: - Očkování musí zůstat dobrovolné

“Tváří se tak, že chtějí šetřit, ale trend ve světě teď takový není. Chápu, že chtějí dokazovat, jak to myslí vážně a jak budou dávat dohromady rozpočet, ale teď je to poprvé za dlouhou dobu, kdy má levicová a nebabišovská část opozice o čem mluvit. Každý den v Právu vidíme články proti vládě a problému s platy učitelů. Tady je velká změna. Dříve se Babiš snažil všechny tyto skupiny uspokojit. Najednou se kvůli jedinému procentu výrazněji objevuje levicová politika v médiích. Sice o tom nemluví ČSSD, protože má Šmarda asi jiné instrukce než bojovat za učitele, ale odbory to dělají, ale to je jiné téma. Vláda zkrátka peníze utrácí na testy, čímž hodně lidí naštve. I proto, že se to týká plně očkovaných, co se stejně musí nechávat testovat,” upozorňuje.

Významný problém nastupující vládě podle jeho slov může způsobit krize v energetice, protože v rámci velkého byznysu panují zcela odlišné názory, jak situaci řešit a podobně rozdělené pohledy jsou i uvnitř vládní koalice.

Nepřehlédněte: Veřejně ticho. V zákulisí bouře. Lipavský prý neuhlídal důležitou věc

“Část podporuje evropský postup a premiér Fiala je vůči němu hodně váhavý. V tomto směru má podobou politiku jako Andrej Babiš, tam moc velká změna nenastala. V rámci průmyslu panuje shoda na straně českých podniků s tím, že ty mezinárodní ovšem hodně naopak podporují unijní zelenou politiku. Patří sem třeba Škoda Auto a další velké společnosti. Tady musí dříve či později přijít střet. Něco už naznačuje nedávné vystoupení europoslance Alexandra Vondry. Ten se podivoval na tím, jestli snad v Bruselu nechápou, co jejich zelená politika může způsobit, že může rozštěpit EU. Pochyby budí i rozhodnutí zařadit dočasně jaderné a plynové zdroje mezi čisté zdroje energie. Nejdřív to všichni chválili, ale nyní už je šéf ČEZu kritický. Situace je vážná, protože pokud měli Češi představu, že se zde začnou budovat modulární jaderné jednotky a EU to najednou zakáže, ceny opět poletí nahoru a přijde další střet. Česká republika nemá možnost díky klimatickým podmínkám vyrábět významné množství z klasických obnovitelných zdrojů jako voda nebo vítr. Vidím střet mezi ryze českým a západním byznysem, což se může promítnout i do vládní koalice a nepůjde o žádný krátkodobý problém,” dodává Erik Best.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.