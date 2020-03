Časovaná bomba. Toto by mohlo ohrozit Babiše? A ještě jedna věc, diví se politolog Sokol

POLITOLOGOVÉ Časovaná bomba? „Otázka zajištění ochranných pomůcek,“ varuje politolog Petr Sokol. „Pokud by došlo k naprosto masivnímu nárůstu onemocnění, naopak by se mohla otevřít debata, zda opatření nemohla přijít o pár dní dříve,“ podotýká. Až časem se podle něj ukáže i to, jestli lidem rozhodnutí spojená s šířením nového koronaviru nezačnou vadit a zda se tato vláda chová zodpovědně. Politolog komentuje i přestřelku premiéra s ministrem zdravotnictví nebo úvahy, proč není více zapojeno Ministerstvo vnitra.

Jakým způsobem situaci s šířením nového koronaviru mediálně zvládají vládní politici, a především premiér Andrej Babiš?

Někdy se trochu zdá, že k tomu stále přistupují jako ke kampaňové show, ale na druhé straně asi nikdo nezpochybňuje jejich kroky. Z tohoto hlediska se zdá, že vláda má v základních krocích podporu většiny opozičních stran, což zatím mediální obraz činí neutrálním.

Německá kancléřka Angela Merkelová vyzvala k solidaritě během pandemie koronaviru. Nakazit by se podle ní mohlo 60 až 70 procent obyvatel země. V této souvislosti zaznělo i z opozice, že i Babiš se chová zodpovědněji. Jak to vnímáte vy?

Je složité porovnávat situaci v Německu a u nás. Němečtí politici ať hodnotí situaci v Německu, a čeští tady. Dá se složitě porovnat, kdo se chová zodpovědně, a kdo ne, to se teprve ukáže. Žijeme v krizové situaci, která je pro politiky, zejména pro ty, kteří nesou vládní zodpovědnost, určitě složitá. Ukazuje se, že podpora pro kroky, které jsou někdy radikální, mezi obyvateli je. Ale uvidíme vývoj v dalších dnech, opatření mohou trvat dlouho… Pak se ukáže, jestli se to proti některým politikům nezačne otáčet, a také to, zda jsou výroky kancléřky nebo našeho premiéra zodpovědné.

Takže si myslíte, že lidé nebudou rozhodnutí zpochybňovat?

Pokud bude u nás pokračovat vývoj s nárůstem nakažených osob tak, jak je to v jiných zemích… Až časem se ukáže, jestli to lidem nezačne vadit. Ale máme příklad Itálie, kde se opatření nezavedla včas. Většinu lidí to proto vede k závěru, že je zavedení opatření správné. Pokud by došlo k naprosto masivnímu nárůstu onemocnění, naopak by se mohla otevřít debata, zda opatření nemohla přijít o pár dní dříve. To je jeden rozměr.

Druhý rozměr, který může být pro vládu časovanou bombou, je otázka zajištění ochranných pomůcek. Prosakují informace, že v některých sektorech, kde by byly třeba, zatím nejsou, nebo se teprve dodávají. To se může proti některým činitelům obrátit, protože může začít debata na téma, proč se tyto věci nechystaly ještě dříve. Je samozřejmě potřeba najít objektivní hodnocení, protože takovou situaci Česká republika ještě nezažila. S vývojem epidemie se může debata na téma, zda to česká vláda zvládá, vyvinout i podle měřítka počtu ochranných pomůcek.

Sledujete nějaké výrazně špatné opatření?

Asi jsou správná, asi by je učinila i jiná vláda. Spíš může být debata o načasování. Opatření jsou podobná jako v jiných státech. Chci věřit tomu, že jsou rozhodnutí činěna na základě konzultací s odborníky. V tomto ohledu mě překvapuje, že odvolali hlavní hygieničku. To je podle mě zvláštní krok. Jsem zvědavý na vysvětlení, proč se uprostřed takového boje odvolává hlavní generál. To je pro mě překvapení.

Debatovalo se o jedné z tiskových konferencí, kde Andrej Babiš vyžadoval po ministrovi zdravotnictví jméno člověka, od kterého dostal chybnou informaci. Šlo o prohlášení Vojtěcha na adresu lékařky, která se měla po odběru vzorků ocitnout v karanténě. Jenže to nebyla pravda a Vojtěch se za to omluvil. Působilo vyžadování informace od Babiše až nepatřičně, nebo to spíš vyznělo tak, že chce premiér skutečně vědět, kdo tu chybnou informaci ministrovi dal?

To je jeden z momentů, o který jsem opíral svůj názor, že někdy premiér řešení krize pojímá jako mediální kampaň. To jsou věci, které jsou zbytečné. Možná pak někomu připadá pan premiér jako opravdový šéf ve vládě, ale na část lidí to zapůsobí jako něco nevhodného. Podobně se časem může ukázat jako problém, že nebyl zaveden speciální stav, který by do čela řízení mimořádných opatření postavil Ministerstvo vnitra, protože ho drží jiná koaliční strana. To jsou věci, které v situaci, kdy by měli všichni držet pohromadě, vytvářejí trhlinky.

Velkou pozornost vzbudilo vyjádření herce a principála Jana Hrušínského, že těmi opatřeními jde o likvidaci jeho Divadla Na Jezerce a všeho nepohodlného. Kritizoval, že se zakázala divadelní představení kvůli 38 nemocným lidem s příznaky lehké chřipky, že o kompenzacích nepadlo ani slovo, že do Agrofertu mohou lidé chodit pracovat, že jsou tím rozhodnutím de facto zakázané demonstrace. Nynější stav nazval stanným právem, které platí pod hrozbou tří milionů korun pokuty jen kvůli tomu, aby se nemluvilo o problémech trestně stíhaného komunistického udavače, pravil Hrušínský. Co k jeho výtkám řeknete?

Z velké části jsou to nešťastné emocionální výroky. Na druhou stranu je to hlas někoho, jehož podnikání je vládními opatřeními ohroženo. Po konkrétních opatřeních proti šíření viru by vláda měla přistoupit k rozhodnutím, která ulehčí podnikům, firmám, jednotlivcům, které či kteří na situaci doplatí.

Režisér Jan Hřebejk spojil riziko nákazy koronavirem s tím, že se tato nákaza může hodit i k něčemu jinému. Na Twitteru napsal: „Koronavirus je ideálním spojencem ANO, fašistů a komunistů při pokusu převzít ČT v situaci zákazu demonstrací.“ Lze to takto spojovat?

To je podobné, jako když některé weby šíří konspirační teorie, že byl koronavirus uměle vytvořen někde v USA nebo ho někdo vytvořil, aby něco zakryl. To je podle mě podobná teorie. Přichází to bez přičinění lidí v České republice. Pro někoho to může být výhodnější či méně výhodné. Ale to je x-tá rovina, která neovlivňuje to základní. Učiní-li vláda v této době něco kontroverzního, tak se nepůjde demonstrovat, ale žijeme v době sociálních sítí a kritiku lze jistě vyjádřit. Až to skončí, je možné začít demonstrovat.



