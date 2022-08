Chudí, co vše platí, se ozvou. Zbořil tuší, co přijde

reklama

„Asi málokdo mohl přehlédnout kritická slova pana jihočeského hejtmana Kuby, mj. předsedy Asociace hejtmanů ČR, a také pana ministra spravedlnosti Blažka, která se zdála být „posledním vážným varováním“ vládě, ale i Parlamentu, aby obě instituce změnily svoje chování a snažily se jednat tak, jako podobné instituce členských států EU,“ předesílá na začátek svého dnešního Rozjezdu politolog Zdeněk Zbořil.

„Evropská unie a její byrokrati mají u nás postavení ‚nedotknutelných‘ a kdo se jen slůvkem o ně otře, je veden v ‚seznamech‘ jako extremista, v horším případě ‚nepřítel lidu‘,“ uvedl politolog. „Někdo by si snad mohl myslet, že oba významní reprezentanti politického systému ČR se svými výzvami o společné práci na díle národu prospěšném se mohou snažit podělit o svou odpovědnost za stav věcí s někým jiným, ale protože oba nejsou jen nějakými černými pasažéry do neznáma se řítící lokálky, a zdaleka nejsou jediní, zdá se mi jejich varování na místě. Týká se totiž nejen občanů ČR, ale také těch, kteří na této situaci vydělávají, bohatnou a nejsou ochotní se nad svým jednání ani zamyslet,“ dodal.

Omílané příběhy o válce, Putinovi a Babišovi

V Partii na Primě se střetli bývalý vicepremiér Karel Havlíček a ministr práce Marian Jurečka. „Celý slavný energetický tarif, to je dneska už jen ovívání mrtvé pokojské,“ uvedl nekompromisně Havlíček.

„Slyšel jsem to takto pojmenované poprvé, ale pokud je pravda, jak v této diskusi pan exministr říkal, že na příští rok má ČEZ už vyprodáno, bude muset vláda vymyslet něco jiného než neustále omílané příběhy o válce, Putinovi a Babišovi,“ komentuje Zbořil. „Ty sice mohou zaujmout část dnes už bojovně rozdělené české společnosti, ale jsou jen náhradním programem její bohatší části. Obávám se, že ti chudí a mimopražští se ozvou až budou muset na ty druhé, navíc se ještě chovající s typickou arogancí, platit ze svého. Dnes už také víme, že prostřednictvím českých ‚kompradorů‘ velká část tohoto národního bohatství odchází za hranice, a že se jeho objem stále zvětšuje. Takže jednoduchá otázka, kdo ten politicko-ekonomický karneval jednou zaplatí, budeme slyšet častěji nejen v nějaké zábavné politické TV show,“ dodává.

Mohou všechno, co jim přijde na mysl

Poslanecká sněmovna v sobotu nad ránem přehlasovala veto prezidenta a schválila návrh Fialovy vlády odebrat ze systému českého zdravotnictví 14 miliard korun.

„Kdyby tato vláda nechtěla nakupovat nejenom zbraně a letadla, respektive celé letectvo, na dlouhodobé úvěry, které bude splácet několik generací, mohli bychom si myslet, že jde jen o nějak chvilkové zatmění mysli nebo rozhodnutí několika diletantů,“ komentuje Zbořil. „Ale protože těmto 14 miliardám byla věnována taková pozornost Poslanecké sněmovny jako just-pozici vůči prezidentovi republiky, se mi zdá, že je to zase jedno z rozhodnutí vládní koalice, jejímž hlavním posláním je demonstrovat, že může všechno, co jí přijde na mysl. Je to jen malý kamínek do mozaiky povýšených rozhodnutí poslanecké většiny, ale svým způsobem nezapomenutelné,“ dodává.

Ministr spravedlnosti je autorita. Slova nelze brát jako expresi

Ministr Pavel Blažek ve Sněmovně v pátek uvedl, že situaci pokládá za ještě horší, než jak ji popisuje opozice. „Pokud se nevyřeší krize v energetice, tak je ohrožen politický systém této země,“ řekl. Společenská situace a atmosféra je podle něj nejdramatičtější od roku 1989. „Pokud se nenajde celoevropské řešení, tak je dokonce ohrožena Evropská unie jako taková,“ prohlásil ministr a znovu varoval před možnou revolucí.

„Výroky pana ministra, které jsem vzpomenul v úvodu svého interview, byly velmi temperamentní, a můžeme si myslet, že byly vyřčeny v rámci vzrušené diskuse, ale ministr spravedlnosti je určitá autorita, jejíž slova nemůžeme brát jen jako nějakou expresi, ale jako apel, výzvu, varování před něčím, co může mít nekontrolovatelné pokračování,“ uvedl Zbořil. „Dějiny ‚revolucí‘ znají mnoho příkladů, kdy vláda nebo panovník neuměli vybírat daně a často tak činili na úkor sice mnohých ale nejchudších. Od pozdního evropského středověku také víme, že daně nemusí být vysoké nebo nízké, ale optimální, aby nedevastovaly národní bohatství a společenské vědomí vzájemného porozumění. Není to jednoduché, ale je to jeden ze základních kamenů ‚dobrého vládnutí‘ a v odkazu na slova pana ministra ‚nerevolučních změn‘ doma i v našem nejbližším okolí,“ dodal.

K pátečnímu jednání Poslanecké sněmovny Zbořil ještě podotýká: „Nechci toto dlouhé jednání znevažovat, ale zdálo se mi, že bylo řečeno až příliš mnoho slov a byla vidět malá vůle po porozumění. A někdy dokonce i nezájem si naslouchat. V pokleslém žurnalistickém žargonu se to označuje za debatu, diskusi, rozhovory lidí bez uší. Řečníci nechtějí přesvědčit své oponenty svými argumenty, ale jako kdyby napodobovali hašteřivou kulturu periferních domovnic, ve které křik a síla hlasu má vést k ponížení toho, koho chceme o své pravdě přesvědčit.“

Premiér Petr Fiala na svém twitterovém účtu uvedl: „Po dohodě s Ursulou von der Leyenovou svoláme jako předsednická země EU urychlené jednání Rady ministrů pro energetiku, které se bude věnovat konkrétním mimořádným opatřením k řešení energetické situace.“

„Nejsem si jistý, zda si pan premiér vybral na jednání o ‚energetice‘ nejvhodnější partnerku.

Dokonce si myslím, že by se tato velká sešlost, která za sebou zanechá další ‚uhlíkovou stopu‘, nemusela konat a mohla by být nahrazena několika menšími formáty těch, kteří mají mezi sebou rozdílné názory,“ uvedl Zbořil. „O paní předsedkyni EK víme už dnes, o čem bude mluvit a nezdá se, že by to energetickou situaci v Evropě ovlivnilo. Jistě by byl v této souvislosti zajímavý názor dlouholetého zmocněnce české vlády pro energetickou bezpečnost Václava Bartušky, který se vyjadřuje k otázkám české zahraniční politiky, ale v situaci, která v těchto dnech nastala, jeho hlas chybí. Anebo je tak utajený, že o něm nic nevíme,“ dodal.

I papež toto „hrdinství“ odsoudil

Ministryně obrany Jana Černochová reagovala na sociální síti na atentát na dceru Putinova hlavního ideologa Alexandra Dugina. Uvedla, že jí „není líto dcery ani truchlícího otce.“

„Nemyslím si, že je k tomuto výroku paní ministryně co dodávat. Je o své pravdě přesvědčena, stejně jako ti, kteří s ní její slova sdílejí. Snad se jí tento nekřesťanský a ‚evropským hodnotám‘ neodpovídající výkřik jednou nevrátí v podobném módu.

Nejsem si jistý, zda by jí někdo dal rozhřešení, když i papež František na rozdíl od paní ministryně toto ‚hrdinství‘ odsoudil,“ říká Zbořil.

Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja v této souvislosti v úterý na zasedání Rady bezpečnosti OSN obvinil českou ministryni obrany Janu Černochovou z podpory terorismu. „Dnešní velvyslanec v OSN, který zastupuje dnes nejaktivnějšího teroristu na světě, což je ruský stát, který terorizuje miliony lidí na Ukrajině, nemá vůbec právo takové hodnocení říci,“ uvedl k tomu ministr práce a sociálních věci Marian Jurečka. Jurečka říká, že když se chovají jako teroristé, nemohou se Rusové divit, že přicházejí i tyto reakce.

„Označit někoho za teroristu je v posledním půlstoletí ve světě až příliš populární. Pamatuji ‚teroristy‘ v Německu a v Itálii, které zrodila euroatlantická kultura, terorismus v okolí Státu Izrael, kdy se jednalo o boj na život a na smrt, tzv. islámský terorismus dovezený do Evropy z různých koutů světa, terorismus v postsovětském Rusku a jeho provinciích,“ uvedl Zbořil. „Výrok pana ministra Jurečky je zajímavý snad jen tím, že upírá právo něco říct představiteli státu, se kterým stále ještě nejsme ve válce a udržujeme s ním diplomatické styky, jsme společně s ním členy OSN a jiných mezinárodních organizací,“ dodal.

Ministerstvo jako obchodní organizace?

Zbořil k tomu dále poznamenal: „Pokud vím, reakcí vlády Ruské federace bylo zařazení České a Slovenské republiky na listinu nepřátel RF podporujících mezinárodní terorismus a upírajících jí ochranu zemí NATO, protože společně se Spojenými státy a Velkou Británií ‚podporují teroristické útoky‘ proti RF.“ Na první pohled mohou podle Zbořila výměny názorů vypadat jen jako slovní přetahovaná, ale je to „mnohem nebezpečnější než divoké verbální eskapády řeporyjského starosty“.

„Z hlediska mezinárodního postavení ČR snad stojí za pozornost, že schvalování teroristické akce v Moskvě schválili a pochválili dva členové, kteří si možná ani neuvědomují, na jakou úroveň se vztahy mezi ČR a RF posunují. Mohli nás alespoň upozornit, že můžeme být také terči odvetných akcí a co dělat na svoji obranu. Před nimi nás modrožluté vlaječky nezachrání. Neměli bychom zakládat nějaké oddíly občanské obrany, zejména když MO, které paní ministryně řídí, vypadá, že je spíše obchodní organizací a česká armáda se pohybuje hlavně na zahraničních misích?“ ptá se Zbořil.

Kampaň do komunálních a senátních voleb se rozjíždí a tento týden bude hodně rušný. Mimo jiné je do Prahy avizovaná velká demonstrace. „Zatím to vypadá tak, že kandidáti a potenciální voliči se chystají na bratrovražedný boj a nikoli na svobodnou soutěž dobrovolně vzniklých politických stran, jak se praví v Ústavě ČR. Strany a hnutí, jejich voliči, stejně jako kandidáti do Senátu a ve větší vzdálenosti kandidáti na funkci prezidenta stále ještě ‚bojují‘ na život a na smrt s Andrejem Babišem, aniž vědí, pro které volby se on sám rozhodne,“ analyzuje Zbořil. „Podobně se chová také spontánní opozice, která má jediného hlavního nepřítele – pětikoaliční vládu, o kterou v nadcházejících volbách nejde. Takže existuje nebezpečí tradiční české ‚tekuté nenávisti‘, která obvykle produkuje jen další povolební nepřátelství, někdy i na úrovni komunální a regionální. Přidáme-li k tomu jako zvláštní ingredienci podivné chování vlády v době inflace a očekávané energetické krize, nezdá se, že by tato směs hněvu a nenávisti mohla vytvořit naději pro ty, kteří se dnes cítí ohrožení strachem před skutečnou bídou materiální,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



