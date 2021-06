Den blamáže opozice. A Babiš ho skvěle využil k výkopu kampaně. Politolog sledoval čtvrteční maratón

„Z mého pohledu to byl den blamáže. Ten, který mohl jenom shrnout základní důvody, vymezit se emočně, to znamená Andrej Babiš, si připravil dobrý projev. A ti, kteří tuto akci dlouhodobě plánovali, tedy opoziční strany, nepředvedly nic moc. Umělecký výkon fakt velmi kulhal a u mnohých jsem měl pocit, že nudí sami sebe,“ hodnotí neúspěšné vyslovování nedůvěry vládě politolog Jan Kubáček. „Mám z toho dojem, že opozice si vykopala jámu, do které pak hrdě skočila,“ doplnil.

Vláda čelila ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně vyslovování nedůvěry a odolala mu. PL.cz se zeptaly politologa Jana Kubáčka, zda čekal podobný vývoj. „Nechtěl bych, aby to vypadalo jako klišé, že jsem to čekal, ale důkazem je můj rozhovor pro Parlamentní listy týden, deset dní zpátky. O tomto scénáři jsme se bavili. Opravdu nebyl překvapující,“ konstatoval.

„Pro komunistického reprezentanta těsně před volbami nebylo akceptovatelné si stoupnout na stejné pódium vedle občanských demokratů, Pirátů a povalit vládu. Češi obecně neoceňují politické subjekty, které shodí vládu. O tom ví své Jiří Paroubek. A čtyři měsíce před volbami, kdy je spousta věcí nedořešených, to má až absurdní rozměr. Opravdu to nic nemění. Navíc v situaci, kdy ještě, a to mě velmi překvapilo, opoziční strany totálně podcenily argumentační a umělecký dojem,“ ohodnotil politolog.

U některých mi přišlo, že nudí sami sebe

„Namísto toho, aby pojali podobný typ projevu, jako měl Andrej Babiš, to znamená jasně shrnuli důvody svých výhrad a přenesli to třeba i do nějakých nových úhlů pohledu, tak otloukali staré známé už tolikrát vzpomenuté argumenty a výtky. Mnozí to ještě prezentovali tak znuděně, že mi přišlo, že nudí sami sebe. Nemělo to vpodstatě ani symbolický rozměr. Nějakého symbolické vyslovení ne vládě Andreje Babiše,“ vypozoroval.

„Z mého pohledu to byl den blamáže, který ve výsledku využil Andrej Babiš, který vykopl aktivizujícím projevem, který byl cílený nejen na jeho pevné voliče, ale i latentně váhavé, aby podporovali hnutí ANO. Ten, který mohl jenom shrnout základní důvody, vymezit se emočně, to znamená Andrej Babiš, si připravil dobrý projev. A ti, kteří tuto akci dlouhodobě plánovali, počítali s ní, věděli do čeho jdou, to znamená opoziční strany, předvedly nic moc výkon, který si myslím, neocení ani jejich voliči. Chybělo tam něco nového, spojeného s nějakým pozitivním programem, co by chtěli oni měnit, jaké by bylo jejich zadání pro vládu, čím by jejich vláda byla jiná. Umělecký výkon fakt velmi kulhal a u mnohých jsem měl pocit, že nudí sami sebe. Největším překvapením tedy bylo, jak mnozí tuto příležitost podcenili,“ okomentoval.

Chtěla ovšem vůbec opozice, aby její akce měla úspěch, tedy aby byla vládě vyslovena nedůvěra? Politolog Mlejnek uvedl, že nedůvěra vládě by nahrála prezidentovi, a že to si opozice nemůže přát... Neprojevil se tedy tento fakt na jejich nemastných, neslaných výkonech ve Sněmovně? „Nepochopím v situaci, když se o tom baví, plánují a vykřikují tuto variantu tři čtvrtě roku, že si tyto kroky nedomysleli. Pokud, tak to mělo opodstatnění někdy po krajských volbách, kdy tomu ještě atmosféra byla nakloněná. Ale v situaci, kdy by také opoziční strany musely přijít okamžitě s návrhem řešení. Ideálně i s personálním. Mohly v tuto chvíli touto iniciativou – protože prezident by jim prostor nedal – vytvořit stínovou vládu. Od té doby mohly legitimizovat nějaké své opoziční vládnutí a mohly mít v čele kandidáty na ministry a klidně i nechat otevřené to, že se dohadují o tom, kdo bude premiérem. A nechat komunikovat oba kandidáty,“ uvedl Jan Kubáček.

„Celou řadu strategií ke koronaviru, k ekonomice, ke zdravotnu a sociálnu, k tomu jak dostat děti do škol, toto všechno už mohli komentovat z pozice stínové vlády. Tuto příležitost od loňského podzimu měli. Za tu dobu by se vyprofilovali, řada voličů by to ocenila. Ale těsně před prázdninami, kdy by byl výsledek jediný, že by posílili prezidenta Miloše Zemana...“ podivil se.

„Navíc tento argument byl úplně úsměvný, když oni říkali ve chvíli, kdy byli dotazováni na plán B, že je to v rukou prezidenta republiky. No tak když si vezmete, že jinak na prezidentovi nenechají nit suchou, a teď se jim hodí jako ten, kdo vlastně rozhodl za všechny. Že tam Andreje Babiše nechá do konce světa. To je z mého pohledu naprosté selhání té argumentace i politické strategie a totální nepřipravenosti. A hlavně submisivity,“ domníval se politolog.

„Pokud jejich volič měl dostat signál, že jsou silní a mají na to porazit Andreje Babiše, tak v tom výsledném hlasování a argumentací před hlasováním jenom potvrdili, že jsou roztříštění, a že nemají premiérský drajv, schopnost konkurovat paralelním scénářem, paralelním plánem,“ ohodnotil kriticky. „Můžeme kritizovat spoustu argumentů, které tam padaly, vnímat je jako manipulativní, ale Andrej Babiš přišel s jasnou linkou, kterou si argumentoval, opakoval, zdůrazňoval, symbolicky okořenil, držel se jí a držet se jí bude i v budoucnu. Projevy následné, Ivana Bartoše, Petra Fialy a dalších, to konkurence fakt nebyla. Byl to statistický souhrn. Statistiky, která vás nechytá. Jak Češi něco procentuálně hodnotí. To nemá emoci a nezaujme,“ vysvětlil.

„Mám z toho dojem, že opozice si vykopala jámu, do které pak hrdě skočila. Ale namísto toho, aby aspoň ukázala, že skáče kvůli něčemu a skákala v uvozovkách vizuálně dobře, tak to spíše připomínalo unavené zakopnutí do bahna a pak kopání a přitahování se v bahně. I to hlasování protahovali bez jakéhokoliv efektu. Ve výsledku nechali odehrát Andreje Babiše,“ vypozoroval Jan Kubáček.

ANO se odpíchlo ode dna, komunisty zachránili Vrbětice

Poslední předvolební průzkum může naznačovat mírnou změnu trendu, kdy se odstup doposud ztrácejícího hnutí ANO vůči koalici Pirátů a STAN mírně snížil. Dá se z toho něco vyvozovat? „Ukazuje to několik věcí. Hnutí ANO se odpíchlo ode dna, zastabilizovalo se. Vyzyvatelským koalicím dochází dech a dostávají se do situace, že potřebují přicházet s dalšími tématy, aby měly předpřípravu na září. Kdy to bude o mobilizační intenzivní kampani. Hnutí ANO se do toho ovšem taky opře. Zastabilizovalo se SPD. Roste Přísaha. Komunisté jsou zachráněni kauzou Vrbětice, měli by projít do Poslanecké sněmovny. Je obrovský otazník nad sociální demokracií,“ objasnil.

„Bude to velmi o tom, kolik politických stran se dostane do Sněmovny a jakou variantu zvolí. Jestli budou součástí vlády, konstruktivní opozicí, nebo plně autentickou, která bude stát zcela stranou. Bude to zásadní proto, že když se podíváte na stávající koalice, může se stát, že rozptyl mezi prvním až třetím bude relativně malý,“ upozornil.

„Pak to bude také o soudržnosti koalic. Bude to hodně o integritě Ivana Bartoše a Petra Fialy zvlášť. Jestli dokážou udržet ty koalice i čtrnáct dní, tři týdny po volbách. Nebo zvítězí pud některých jít samostatnou cestou a urvat maximum. Zvláště u koalice Spolu, kdy bylo několikrát opakováno, že hodinu po volbách jsou jednotlivé subjekty tam jako samostatné politické kluby,“ uzavřel politolog Jan Kubáček.



