Dobytá ruská vesnice. „Propaganda. A dost zoufalá“. Drulák slyšel pouze v českých médiích

reklama

Některá média přinesla zprávy o tom, že v úterý zaútočila na ruské území poblíž ukrajinských hranic protikremelská paramilitární skupina Legie Svoboda Rusku, která údajně dobyla vesnici Ťotkino v Kurské oblasti a ruští vojáci měli před jejich jednotkou „prchat“.

Anketa Vzpomínáte na prezidenta Billa Clintona v dobrém? Ano 4% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 4758 lidí

Ruský zpravodaj Rádia Svobodná Evropa Mark Krutov ovšem varoval, že vítězné video této skupiny, údajně natočené z dobyté vesnice, bylo ve skutečnosti natočeno na území Ukrajiny, a jde tedy o podvrh.

Bývalý diplomat, pedagog a expert na mezinárodní otázky Petr Drulák hovoří pro ParlamentníListy.cz o velmi zoufalém pokusu o válečnou propagandu.

„Je to samozřejmě příklad válečné propagandy, ale je to především dost zoufalá válečná propaganda. Tuto zprávu znám pouze z českých médií a od počátku bylo zřejmé, že jde o falešnou, problematickou zprávu. Je samozřejmě možné, že existuje nějaká záškodnická skupina, která provádí sabotáže za linií nepřítele, a víme, že Ukrajinci tohle umějí. Ovšem myšlenka, že by mohli obsadit území nějaké vesnice a vyhnat odtud ruskou armádu, je absurdní. Existují nějaká základní fakta, která tato zpráva porušovala. Takže šlo o velmi špatně udělanou propagandu a problém je v tom, že propaganda, která je na první pohled takto nevěrohodná, neplní svůj účel. Vnímal jsem to spíš jako příklad hodně nepovedené lži,“ míní profesor Drulák.

Psali jsme: „Jsme v Rusku, osvobodili jsme kus vesnice.“ Lež odhalena. Natočeno na Ukrajině

Připomíná, že v minulosti už se různé případy, které se prokázaly jako nepravdivé zprávy či lživá propaganda, objevily. „Tonoucí se stébla chytá. Ukrajina je z vojenského hlediska pochopitelně slabší než Rusko a snaží se své vojenské či dílčí vojenské úspěchy někdy představit způsobem, který neodpovídá realitě. Anebo si některé úspěchy zcela vymýšlí. V rané fázi války si pamatujeme příběh o obráncích Hadího ostrova, kteří do posledního muže padli, protože se odmítli vzdát Rusům, a nakonec se ukázalo, že to bylo do značné míry také vymyšleno. Prezentace v ukrajinských médiích neodpovídala realitě,“ sděluje pro ParlamentníListy.cz.

Ve válkách je to sice naprosto běžné, ale jde o otázku profesionality v tom, jak šikovně propagandu dělají. Nevolám tím po profesionálnější propagandě, protože vždy je lepší mít dobře odhalitelnou lež než dobře zpracovanou a uvěřitelnou propagandu, která může žít dlouhým životem. Máme v případě války na Ukrajině spoustu věcí, o nichž víme, že jsou propagandisticky zabarvené, ale nevíme přesně, co se stalo. Zatímco v tomto případě to bylo poměrně jednoduché zjistit,“ konstatuje Petr Drulák.

Bývalý šéf vojenských zpravodajců, generál ve výslužbě a bezpečnostní expert Andor Šándor připomíná starou poučku, že první obětí každé války je pravda. „Nebo jak říkal Churchill, že pravda ve válce je natolik cenná, že ji musíme hlídat a chránit. Obě strany tohoto konfliktu říkají dezinformace a je to logické. Na straně napadeného to má ještě větší logiku, protože Ukrajinci potřebují udržovat a nabalovat míru západní podpory. V situaci, kdy by se jim vůbec nedařilo, podpora Západu by klesala ještě více než dnes. Proto je třeba ukázat, že i Rusko má vážnou pátou kolonu, a snahy popisovat Rusko jako kolos stojící na hliněných nohách, do kterého stačí strčit a spadne na zem, jsou spíše zbožným přáním. Není to žádná adorace, ale vzpomeňte si, jak loni řada odborníků vyprávěla, že Rus už brzy nebude mít čím střílet, Ukrajinci dobudou zpět ztracená území až pomalu na Krym, a nyní dobře vidíme, že to není pravda,“ upozorňuje Šándor.

„Rozumím tomu, proč to Ukrajina dělá. Nechápu však, že my i přes správnost podpory Ukrajiny zaplňujeme mediální prostor svými hovadinami, které si vymýšlíme, a máme za to, že tím pomáháme Ukrajině. Jak je vidět, Ukrajině to příliš nepomáhá, spíše naopak. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, Rus sílí a sankce ho sice přiměly předělat ekonomiku, ale nepoložily ji na zem,“ konstatuje generál.

Fotogalerie: - Pieta za Navalného

Samotná zpráva a falešné video podle jeho slov o velké profesionalitě nejspíš nesvědčí. „Faktem je, že při prvním střetu s veřejností taková zpráva zafunguje, a je otázkou, jak se lidé dál zajímají o další kroky. Je také otázka, jak se propaganda mění s ohledem na reálný vývoj. Můžete z dlouhodobého hlediska vymyslet něco, co bude vypadat mnohem profesionálněji než výmysl o padlých obráncích Hadího ostrova. Válka je hnusný byznys a v boji o srdce a mozek se jednotlivé strany dopouštějí čehokoliv. Takovéto lapsusy v kontextu všeho, co vidíme, jako například výkřiku Zelenského, že budou umírat i naše děti v Evropě, svědčí podle mého i o tom, že se pro Ukrajinu situace nevyvíjí dobře. Jsme konfrontováni se zoufalou snahou Ukrajinců udržet si podporu Západu a jejich chování je zřejmým výrazem toho, že ukrajinské armádě zásadně dochází dech a může se stát, že Rusové dříve či později prorazí frontu,“ pokračuje Andor Šándor.

„Výkřiky o tom, jak sami etničtí Rusové bojují proti Kremlu, mají ukázat, jak je na tom Putin špatně, protože má silnou pátou kolonu. Netvrdím, že nemá, ale jak jsme viděli, Putinovo postavení je bohužel pevné a konflikt zvládá lépe, protože ho vede na základě velkých kalkulů a nemusí se příliš spoléhat na ostatní. Kdežto Ukrajinci se sice hrdinsky brání nespravedlivé a ilegální invazi, ale jsou odkázáni na pomoc zvenčí. Kromě toho rozdíl mezi tím, co jim slibujeme a co reálně dáváme, je veliký a zvyšuje nervozitu ukrajinské strany, která zřejmě sáhne po čemkoli, jen aby obraz války pro sebe udělala mnohem příznivější,“ dodává exšéf vojenských zpravodajců pro ParlamentníListy.cz.

Psali jsme: 500 milionů dolarů denně. „Nemám dobré zprávy.“ Rusko jede a nezastavuje Jednat s Putinem? Nejdřív musíme získat převahu, vzkazují z Paříže. Zdvojnásobit úsilí Pospíšil s Konečnou v sobě kvůli Ukrajině. Skončilo to sprostými slovy Na Ukrajinu vojáky poslat. Francouzi vymysleli trik

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.