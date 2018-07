Docent: Figurky EU se bojí toho, co se děje. Nečekaná změna, kterou musíme využít. Týká se i migrace

ROZHOVOR Žádná příčina migračních vln do Evropy nebyla odstraněna. ParlamentnímListům.cz to řekl docent Radim Valenčík, vedoucí katedry ekonomie a mezinárodních vztahů na Vysoké školy finanční a správní. Současná reprezentace „zdegenerovaného jádra globální moci“ podle jeho slov problémy s migranty reálně řešit nechce a jen se vymlouvá.

Evropští lídři po nedávném summitu nešetřili oslavnými projevy, že migrace je konečně vyřešena a summit byl úspěšný. Opravdu byl úspěšný? Uvede někdo dohody do praxe? Kupříkladu nepropustnost unijní hranice atd.?

Z akčního hlediska se nedohodlo prakticky nic. Informace ze summitu byly neúplné, nejednoznačné. Jediné, co z nich bylo možné vyčíst, je, že eurošíbři budou spolu držet basu a prosazovat změny za zády veřejnosti. Byl to summit bezradnosti a pokrytectví.

Migrační krize podle některých analytiků už téměř odezněla a žádné zástupy migrantů do Evropy neproudí. Podle situace ve Středozemním moři to tak ne úplně vypadá. Jak to je? Máme nejhorší za sebou a nyní jde o pouhé dozvuky v podobě pár lodí?

To je jeden z projevů pokrytectví. Žádná z příčin migračních tlaků nebyla odstraněna. Na stole není ani žádná koncepce odstraňování příčin, ani eliminování důsledků dlouhodobě působících příčin. K problému je nutno přistoupit mnohem komplexněji. Pokud například bude EU nadále realizovat politiku masivních dotací do zemědělství, těžko lze očekávat, že zemědělství v afrických zemích bude stabilizujícím faktorem místních ekonomik. Pokud bude doktrína lidských práv uplatňována účelově a selektivně, bude docházet k bujení nebezpečných forem islámu. Chce to mnohem komplexnější přístup. Otázkou je, zda současné vedení EU chce problémy řešit, nebo se jedná jen o nastrčené a vydíratelné figurky, jejichž posláním je umožnění destrukce evropských hodnot i evropských zemí jako takových.

V létě 2015 začala ve velkém vrcholit migrační krize. Do Evropy se valily statisíce lidí z Blízkého východu i Afriky. Kam jsme se za ty tři roky posunuli? Jak si vysvětlit, že EU za tu dobu nebyla schopna najít a hlavně realizovat nutné řešení, které by problém zcela zastavilo?

Kdo chce problémy řešit, najde k tomu prostředky. Kdo je řešit nechce, najde si výmluvu. Obávám se, že v logice fungování současného – sice zdegenerovaného, ale stále ještě s dominantním vlivem – jádra současné globální moci současná euroreprezentace problémy řešit nechce. Evropa se svými tradičními hodnotami a historickými zkušenostmi brání plánům na vyhrocování a stupňování konfliktů po celém světě, které mají kamuflovat selhávání současného jádra globální moci. Tedy těch enkláv zpravodajských služeb, které ovládly institucionální systém USA a prostřednictvím něj i dalších zemí. Nepředpokládaným a jádrem současné globální moci nechtěným zvolením Trumpa vstoupil do hry další faktor, takže jsme svědky řady bizarních situací. Hybridní občanské války v USA, odboje proti Trumpovi ze strany eurokoloniálních místodržících dosazených a ovládaných současným jádrem globální moci, efektivní Trumpovy protihry, který hrozí eurodekolonizací apod. Klíčem k přečtení toho, o co jde, je pochopení, jak funguje a jakou genezí prochází jádro současné globální moci.

Státy jako Německo, Francie, Řecko problém s migrací extrémně sužoval, ale Česku se vlastně vše vyhnulo. Přesto politici téma migrace a hrozby z toho plynoucí používali a používají. Neplašíme zbytečně?

Ve chvíli, kdy začnou hromadně vznikat no-go zóny, kdy se začnou rozrůstat, kdy se policie dostává pod tlak, to už je pozdě. Je nejvyšší čas poučit se z toho, k čemu došlo v takzvaně „rychlejší“ části vícerychlostní EU. Včetně těch nejvyspělejších zemí, jako je Francie, a nyní již dokonce i Německo. U nás, v Maďarsku, Polsku, na Slovensku, ale také v Rakousku a třeba i Slovinsku tak vyhrocené problémy nemáme. Proč? Stačí se podívat do historie, co tyto země spojuje. Mají shodnou historickou zkušenost s tím, co ohrožovalo evropské hodnoty, ty hodnoty, které kdysi pozvedly celou globální civilizaci na úroveň, na jakou se dostala ve druhé polovině minulého století. Včetně civilizační a modernizační mise, kterou tyto hodnoty sehrály prostřednictvím Atatürka v Turecku, prostřednictvím sovětské moci v Rusku a celém postsovětském prostoru, ale i v Číně a dalších zemích, které z toho těží dodnes. A my, Evropané, jsme nyní vystaveni obrovskému tlaku na to, abychom tento odkaz dovedli k úpadku. To nesmíme připustit.

Před lety Česko narazilo dokonce i se snahou přijímat křesťanské uprchlíky, o kterých se mluvilo, že se snadno integrují. Dopadlo to tak, že nechtěli žít v „přemalovaném kravíně“ a utekli do Německa…

Děkuji za zmínku o tomto případu. Tehdy se projevila nezkušenost veřejného mínění. Musíme se naučit rozlišovat. Svou úlohu ovšem sehrálo i to, že celá akce byla mezi řádky i některými mainstreamovými médii prezentovaná jako pokusný balónek či použití salámové taktiky.

Europoslanec Tomáš Zdechovský poukazuje na spolupráci neziskovek a pašeráků, kteří de facto pospolu vozí migranty do Evropy. Podle Zdechovského téma migrace natolik štěpí členské státy Unie, že by se kvůli tomu mohla EU rozpadnout. Sdílíte tuto obavu?

Pan europoslanec Zdechovský provedl veletoč a najednou říká něco úplně jiného než dřív. Pokud je to poctivě a upřímně prožitá změna postoje, lze to jen uvítat. Ovšem nejde jen o riziko rozpadu EU, ale devastaci zemí EU. Pokud jde o rozpad, tak jsem několikrát uvedl, že politika, kterou personifikuje Frau Merkel, nutně vede nejen k rozpadu Unie, ale i Bundes. Vztahy mezi některými spolkovými zeměmi jsou vyhrocené v míře, jakou tato dominantní země EU nezaznamenala po celá desetiletí.

Situace se vyvíjí v Německu, kde nedávno vypukl obří skandál sahající až k samotné kancléřce. Nyní vše utichá a Merkelová to opět ustála. Ustojí to i dále? Čemu připisujete, že Merkelová stále vlastně stojí v čele Evropy, přestože to byla ona, kdo migranty pozval a znásobil tak celou krizi?

Frau Merkel se vší pravděpodobností dělá politiku vnucenou vydíráním ze strany jádra současné globální moci, které k tomu patrně zneužívá trofejní archívy Stasi. Vše se stává stále čitelnější. Kde je její „Wir schaffen das!“ (Zvládneme to!)? A hlavně, kde je její omluva za nezvládnutí?! Čím dříve tato paní odejde, tím lépe pro ni, pro Německo a celou EU. Už si to uvědomují i Němci. Věci se poznávají ve srovnáních a v tomto případě rád srovnávám s Margaret Thatcher. Paní baronka odešla po dobře vykonané práci a s úctou. I kdyby Frau Merkel odešla včera, bylo by to pozdě a s ostudou.

Bavorsko zpřísňuje ostrahu hranice. Má dojít k zapojení dronů, termokamer, skenů na otisky prstů atd. Do toho hrozí, že Němci začnou vracet migranty do zemí, odkud k nim přišli. Hrozí v tomto smyslu Česku nějaké riziko, jak varují někteří politici?

Pokud by to Bavorsko myslelo vážně, muselo by zpřísnit ostrahu hranic zejména s Bádenskem-Württemberskem, Hesenskem, Durynskem. Proto říkám, že Frau Merkel rozvrací nejen Unii, ale i Bundes. Nejvíce uprchlíků do Bavorska přichází přes Francii, následně pak uvedené spolkové země.

Že Němci myslí změnu své politiky vážně, může ukazovat i dohoda Merkelové s ministrem vnitra Seehoferem. Dohodli se na tomto: 1) Na státní hranici Německa s Rakouskem vznikne nový hraniční režim, který zajistí, že zabráníme migrantům, jejichž azylový proces je v kompetenci jiné členské země EU, aby vstoupili na území Německa. 2) Budou zřízena tranzitní centra. Odsud by měli být žadatelé o azyl odesláni přímo do odpovědných zemí. Takový postup by ale neměl být uskutečňován bez shody s těmito zeměmi, nýbrž na základě administrativních dohod. 3) V případech, kdy takové dohody nebudou uskutečnitelné, budou migranti také odmítnuti – na základě dohody s Rakouskem. Jak to máme chápat s ohledem na to, že třeba země V4 takové migranty nebudou chtít přijímat?

Nebral bych to jako dohodu Merkel–Seehofer, ale jako vratké příměří, které vykolíkovalo okamžitý stav pozic. A to vzhledem k předešlému. Pro Rakousko a země V4 je to vítané povzbuzení k důrazné ochraně vnějších hranic EU, za což byly dříve peskovány. Přece nemáme tak krátkou paměť. Ale to nejsou ty hranice, přes které migranti ohrožují Bavorsko, resp. Německo. Uvidíme, kam se situace posune, a nebude to trvat příliš dlouho.

Italský ministr vnitra Salvini rovněž řekl, že Itálie migranty, které by Německo mohlo chtít vracet, nebude přijímat. Mimochodem, Matteo Salvini je poslední dobou novou evropskou hvězdou, ať už v tom, či onom smyslu. Důsledně odmítá v italských přístavech přijímat lodě plné migrantů, čelí kritice, že je to nehumánní, že ti lidé mohou na lodích i zahynout. Nepřepískl to Salvini?

Nejvyšší čas řešit problém organizovaného zločinu založeného na pendlujících samozvaných tzv. „záchranářských lodích“, které pod záštitou tzv. „neziskových organizací“ provozují nejodpornější zločineckou, ale pro ně velmi ziskovou činnost. Každý případ pašeráctví lidí by se měl důsledně vyšetřit. Jak je možné, že se například neprovádí odposlech a monitoring komunikace mezi tzv. „záchranářskými“ loděmi a pašeráky, kteří vyvážejí lidi na moře? To je jen jeden z mnoha příkladů naprostého a záměrného selhání, které ukazuje, čemu euroloutky slouží.

Dá se vůbec objektivně posoudit a říci, jak to ve Středozemním moři vypadá? Jak velký pohyb lodí pašujících migranty z Afriky lze zaznamenat? Některé zprávy působí tak, že de facto je to takový větší přívoz, lodě neziskovek, které jezdí tam a zpět, křižují Středozemní moře, vyloží migranty v EU a jedou zpět pro další. Přeháním to?

Ne. Nepřeháníte. Jen ukazujete na to, že v daném případě by jedním z kroků, který by nic nestál, bylo omezit pohyb lodí. Do vymezených pásem by mohly jen lodě s příslušným povolením. Pašeráctví šlo zabránit již dříve, tak proč ne teď?

Může to znít jako naivní a neznalá otázka, nicméně, jak je možné, že tahle praxe tady už roky funguje? Všechny ty organizované transporty migrantů do EU běží jak dobře promazaný stroj a nikdo to nezastavuje. Z jedné strany tu evropští lídři nonstop mluví o nutnosti dohody, o zastavení migrace a z druhé strany pak obviňují Itálii, že nechce lodě přijmout. Jak tomu máme rozumět?

To bychom se museli vrátit k začátku našeho rozhovoru. Mě někdy obviňují, že přeháním. Ne. Já jen popisuji jeden z aspektů destrukční role fungování současného zdegenerovaného jádra globální moci. Podobně by bylo možné ukázat, jak se tato destrukční role projevuje ve hrocení vztahu EU s Ruskem, a to až do pokusu vyvolat zničující konflikt. I zde sehrává Frau Merkel roli slouhy jádra současné globální moci. Pokud jde o migraci, tak v předmluvě ke své knížce „Lidé, ještě máte rozum…“ – napsané a vydané již v roce 1996 – jsem předpověděl to, že nás čeká válka migračními zbraněmi. To, co nás čeká, jsem vyčetl z Havlova projevu, který tehdy přednesl v Dallasu. Už tam se projevilo jeho „umění“ pokrytecké relativizace s cílem legitimizovat použití dvojího metru jako nástroje moci. Mimo jiné, potěšilo mě, že knížku lze stále ještě koupit v antikvariátech, a to za cenu vyšší, než se prodávala v roce 1996.

Co výhled do budoucna? Přestěhuje se Afrika do Evropy a my, původní obyvatelé, zmizíme? Nebo se naučíme žít pospolu? Jak to s naším kontinentem může dopadnout?

To by bylo téma na více než další rozhovor, takže jen stručně. Důležité bude sledovat a vyhodnocovat pokus Číny o podporu komplexního vzestupu Etiopie, do které tato velmoc investuje velké prostředky a kde se snaží trpělivě zlepšovat všechny komponenty infrastruktury. Pokud jde o nás, stále si myslím, že na rozdíl od Frau Merkel, tak my to zvládneme. Neformální centrum kulturního a následně i politického vlivu EU se bude stěhovat do prostoru středounijních zemí, třeba i včetně Bavorska. Zde jsou příhodné podmínky i pro odstartování skutečných a komplexních reforem, které umožní, aby sociální rozvoj byl nejen cílem, ale i faktorem ekonomického rozvoje. To vrátí evropským zemím schopnost navázat na historické hodnoty a zase působit i silou vlastního příkladu.

autor: Radim Panenka