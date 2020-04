Erik Best: Virus? Budeme doplácet na Západ. Hamáček? Zeman neví, co dělá. Kšeft v pozadí

reklama

Brutální ekonomické dopady, které krize způsobená šířením koronaviru přinese, nejvíce podle Erika Besta způsobily velké západní státy, které nezareagovaly včas a teď se musejí bránit o to intenzivněji.

„Pokud porovnáváme Českou republiku s velkými ekonomikami, tak je situace u nás podstatně lepší. Když začneme mluvit o Slovensku, Maďarsku nebo Polsku, tam je to zhruba stejné. Jednoznačně ale všechny velké ekonomiky postupovaly víceméně podobně. Na začátku hrozbu zanedbávaly, reagovaly později a teď naopak musejí opatření přehánět, aby to zvládly. Právě kvůli tomu je na tom globální ekonomika špatně. Kdyby všichni postupovali stejně a ve stejnou dobu jako Slovensko nebo my, byla by světová situace lepší. Česká republika tak bude víc ekonomicky doplácet na to, jak se chovaly západní státy, než na to, jak jsme se tady zachovali my sami,“ říká jasně Best.

Dává na to příklad automobilky Škoda. „Tady by se výroba mohla zahájit dříve, ale v důsledku budeme muset čekat na Německo, Španělsko a možná i na Rusko,“ říká s tím, že to na nás bude dopadat i v době, kdy v naší zemi situace bude klidnější. „Budeme odkázáni na zbytek světa, aspoň co se týče velkých firem,“ míní.

Jaké jsou poměry na domácí politické scéně? Poslední průzkumy sice silně favorizují hnutí ANO, ale podle Erika Besta se v něm ještě nejspíš neprojevilo výraznější zviditelnění Jana Hamáčka. „To přišlo o něco později, takže bych jeho snahu zatím neodepsal,“ uvádí.

„Problém je jinde. Hamáček může být teď pozitivně vnímán, ale nemusí to mít přímý vliv na volební výsledek ČSSD, protože tam jsou jiné prvky, které mají opačný efekt. Nechci nikoho shazovat, ale všichni ministři ČSSD nejsou viděni stejně jako pan Hamáček,“ naznačuje Best s tím, že pozitivní body, které straně přihraje Jan Hamáček, zase jiní ministři „odmažou“. „Ano, jde o Ministerstvo práce a sociálních věcí. Bude hodně záležet na vnímání snahy tohoto resortu,“ abych tedy přímo odpověděl.

Mediální úspěch Jana Hamáčka z posledních týdnů je zásluhou konkrétních lidí a Erik Best o tom mluví přímo. „Jde o tytéž lidi a tutéž sílu, kterou za sebou měl Bohuslav Sobotka,“ sděluje s tím, že jde o skupinu kolem známé PR agentury Bison & Rose, přezdívané „bizoni“.

„Je to trošku paradox, protože jsme samozřemě v neděli všichni slyšeli, jak prezident Zeman v Blesku chválil pana Hamáčka. Přitom chválil ty samé lidi, které šest sedm let kontinuálně kritizoval. Chválil lidi, kteří proti němu byli na každém kroku, kteří bojovali proti jeho zvolení, proti jeho znovuzvolení a pořád mu házeli klacky pod nohy. A teď je pochválil. Je možné, že pan prezident ani neví, kdo za Janem Hamáčkem stojí. Nebo je možné, že to ví a považuje za samozřejmost pochválit ministra za to, že dělá dobrou práci,

Erik Best přiznává, že sám vicepremiéra Hamáčka pochválil. „Klíčový moment je, a to říkám s rezervou, že pan Babiš evidentně chce udělat, co je nutné, a pak odvolat restriktivní opatření a znovu nastartovat ekonomiku. Zatímco pan Hamáček bude mít tendenci chtít udržet nouzový stav. Má nejlepší postavení, jaké zatím měl. Je vidět, je pozitivně hodnocen. Kritický moment je, že jakmile veřejnost začne mít pocit, že situaci někdo zbytečně zdržuje a protahuje, začne to být politicky kontraproduktivní. Zatím to vypadá, že v lepší pozici podle čísel je Babiš,“ myslí si.

„Pokud voliči nabudou dojmu, že Jan Hamáček nouzový stav protahuje jen kvůli tomu, že chce kupovat od pana Tvrdíka zdravotní materiál bez výběrového řízení, bude to špatné pro ČSSD,“ konstatuje Best.

Vedení ústředního krizového štábu získal vicepremiér Hamáček podle Erika Besta nejspíš proto, že Andrej Babiš nabyl dojmu, že pod vedením profesora Prymuly už z této pozice politicky vytěžil všechno, co se dalo. „Hamáček to měl řídit od začátku, ale Babiš pochopil, že to na vnitro bude muset přepustit, a navíc čelil kampaně ze strany České televize a Hamáčkových PR poradců. Předal to a všichni byli spokojeni. Kromě toho už začínal mít problém s Prymulou, měl ho už dost. Takže pro Andreje Babiše to bylo výhodné, dát to Hamáčkovi bylo menší zlo. Prymula tlačil na věci, které by prodloužily nouzový stav, a to Babiš nechce ani jako předseda vlády, ani jako majitel Agrofertu,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz svou úvahu Erik Best.

