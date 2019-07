Hřebejku, Geislerová, Zdeněk Zbořil má nápad, jak zaplatit Karlovy Vary. To budete koukat

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Skvělý nápad! Festival ve Varech by mohl být skromnější. „A lidská práva by mohla hned být lidštější,“ komentuje otevřený dopis zástupců filmové obce politolog Zdeněk Zbořil. Ale jak nahradit Českou zbrojovku nebo Philip Morris? „Snad by se to dalo udělat po vzoru Milionu chvilek, o kterém pan Minář řekl, že jej financují drobní střádalové. V minulosti jsme měli Filmové festivaly pracujících, dnes by to mohly být festivaly ‚střádalů‘,“ navrhuje Zbořil. V dnešním Rozjezdu se věnuje také výměně názorů v ČSSD. „Je to jeden z těch, kteří se rozhodli ČSSD zničit a ve svém strachu to dnes svádějí na prezidenta,“ říká Zbořil na adresu poslance Petra Dolínka.

„K tomu není co dodat. Je to idealismus, který se někdy vyplácí. Třeba to vyjde i tentokrát a nejen organizátoři festivalu, ale i ostatní sponzoři takovou věc zváží. Mohli by na svých sponzorských darech přidat nějakou korunu a všichni by byli spokojeni,“ reaguje na otevřený dopis zástupců filmové obce, který kritizuje sponzoring České zbrojovky na Karlovarském filmovém festivalu politolog Zdeněk Zbořil. „Nebo by se mohla uspořádat národní sbírka, podobná, jako když se v českém národním dávnověku stavělo Národní divadlo v Praze. Odvažuji se tvrdit, že už známe jména prvních 36 filmařů, kteří přispějí jako první. Jistě kvůli tomu nezchudnou a bude je hřát vědomí, že do Varů jezdí tak trochu za své,“ dodal. K signatářům výzvy patří Jan Hřebejk, Vladimír Michálek, Juraj Nvota, Vít Klusák, Jana Plodková, Anna Šišková či Anna Geislerová.

Filmový festival v Karlových Varech podle umělců „systematicky a hrdě promítá důležité filmy, které často mluví o násilí, nespravedlnosti, korupci či potírání lidských práv“ a zároveň „zve a podporuje filmaře ze zemí, kde se lidé nemohou kvůli represivním režimům svobodně vyjadřovat a točit filmy“. „Vážíme si toho, a právě proto nás zpráva o financování festivalu Českou zbrojovkou zklamala,“ píší signatáři dopisu. „Podle informací, které přinesly organizace monitorující vývoz zbraní z ČR, vyvážel tento oficiální sponzor festivalu v minulosti svoje zbraně do nedemokratických zemí s represivními režimy a vydělával tak na porušování lidských práv,“ píše se dále v dopise. Filmařům, kteří nestojí o podporu festivalu od zbrojaře, vadí, že Česká zbrojovka vyvezla zbraně do Egypta, jehož bezpečnostní složky jsou známy tvrdým potlačováním demonstrací a palbou ostrými do civilistů. Také jim vadí haló, které se kolem České zbrojovky seběhlo v zahraničním tisku, kde začaly být zbraně vyrobené v České republice spojovány s africkými pytláky zabíjejícími nosorožce.

„Světový trh se zbraněmi není dobročinná besídka vzájemně se milujících partnerů. Někdy se jim říká obchodníci se smrtí a jejich ziskům „krvavé peníze“. A nejde jen o nosorožce. Také děti v Jemenu, Iráku, Sýrii a všude tam, kde šíříme svou ‚nekonečnou svobodu‘, demokracii a lidská práva jsou zabíjeny zbraněmi, které byly někde vyrobeny,“ komentuje politolog. „Jak se pozná, že jsou třeba z Uherského Hradiště, nevím, ale snad by stačilo české zbrojovky zrušit (už se o to jednou zasloužil Václav Havel), anebo požádat pana Kalouska, aby svým přátelům a bratřím domluvil. Buď aby přestali zbraně vyrábět, anebo neposílali peníze do Karlových Varů. Jiří Bartoška jim s tím jistě rád poradí, jak to zařídit, aby to nedopadlo jako s Gočárovým domem U Černé Matky Boží. Zahraniční tisk to jistě ocení,“ dodal.

Filmaři jsou přesvědčeni, „že lidská práva by měla vždy stát nad byznysem“. V dopise proto apelují na vedení festivalu, aby se „příští ročník festivalu konal bez podpory České zbrojovky“. „Mnohem raději se zúčastníme skromnější, ale o to hrdější verze největší oslavy filmu v České republice,“ píší. Za firmu se už ale postavilo vedení festivalu a Hospodářská komora upozornila na to, že Česká zbrojovka festival podporuje už třetím rokem. „To je opravdu skvělý nápad. Festival by mohl být nejen skromnější, ale i méně hlučný. A úroveň alespoň českých filmů vyšší. Pokud jsem správně četl seznam oceněných, z těch téměř dvaceti cen se dostala jen jedna do českých rukou, a tu ještě udělovali diváci, o kterých předpokládám, že nebyli z nějaké Tramtárie. A lidská práva by mohla hned být lidštější,“ uvedl Zbořil.

V minulosti jsme měli Filmové festivaly pracujících

Na Britských listech upozornili: „Jak si nedělat reklamu. Karlovarský filmový festival je sponzorován výrobcem zbraní, upozorňuje Andrew Stroehlein z organizace Human Rights Watch. A také tabákovou společností Philip Morris. A dává ocenění Caseymu Affleckovi, který je v USA podezříván ze sexuálního šikanování žen.“ Zbořil k tomu dodává: „Bohužel, nevím, jak to chodí nejen ve Varech, ale i na jiných podobným slavnostech ve světě. Asi to nebude jiné. Ale ten Philip Morris asi vadí hodně, když už musel přestat sponzorovat i Formuli 1. Snad by se to dalo udělat po vzoru Milionu chvilek, o kterém pan Minář řekl, že jej financují drobní střádalové. V minulosti jsme měli Filmové festivaly pracujících, dnes by to mohly být festivaly střádalů. Možná by se v takovém ‚dědictví otců‘ někdo našel. Mezi výrobci a tvůrci filmů určitě.“

Export zbraní a vojenského materiálu z České republiky loni klesl na téměř 14 miliard korun, meziročně se tak snížil o 1,1 miliardy korun. Šlo o nejhorší výsledek od roku 2015. „To neumím posoudit. Třeba nakupujeme jako stát více zbraní v zahraničí, a nikoli u českých výrobců. Nebo již došly zásoby z minulosti a nemáme co nabízet. Konečně také mohlo dojít na slova filmařů, zbrojaři se zastyděli, začínají sami likvidovat zbrojní průmysl a vrhnou se na výrobu filmů a televizních seriálů. Kdyby si vybrali jako téma Senát PČR, mohl by se hned ten první jmenovat, jak o tom už dnes mluví někteří senátoři, Ordinace ve Valdštejnské zahradě. Zda by se to dalo prodat za těch poztrácených 15 miliard, si ale nemyslím,“ glosuje Zbořil.

Na festival v Karlových Varech přijel i místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Bouři na sociálních sítích vzbudily fotografie, na které objímá svou přítelkyni způsobem, který vyvolal minimálně rozpaky. „Možná byl pan Faltýnek, jak se dnes vtipně říká, pod vlivem. Nedovoluji si mu radit, asi by mu to bylo stejně jedno. Ale představa, že by na MFF jezdilo do Varů jeho zbývajících 280 kolegů z Parlamentu ČR, nebo dokonce i z jejich společenského okolí, se mi zdá až hrůzostrašná. Jen si vzpomeňte na několik jmen poslanců a senátorů – horor, horor, jak říká na konci Apokalypse Now! Marlon Brando,“ komentuje politolog.

„Dopadlo to dobře, všichni byli opilí, ale ještě nezvraceli“

Některá média se zabývala také večírkem České televize, který ve Varech uspořádali. Na místě vše měla kontrovat policie, prý kvůli rušení nočního klidu. „Kapitána Dema doprovázela novinářka a umělkyně v jedné osobě Emma Smetana se svým přítelem Jordanem Hajem. Podle fotografa ale jejich vystoupení odstartovalo až nečekaně pozdě,“ informoval expres.cz. Podle mluvčí ČT ale vše proběhlo v klidu, nikdo hlídku nevolal, k porušení nočního klidu nedošlo a všechno bylo v pořádku. „Snad s takovou zprávou nemusíme ztrácet čas. Je z polosvěta a někdy hodně ordinérního. Spisovatelka Jindřiška Smetanová o podobných situacích říkala: Dopadlo to dobře, všichni byli opilí, ale ještě nezvraceli!“ doplňuje Zbořil.

Ředitel České televize Petr Dvořák si odnese mimořádný bonus ve výši 2,42 milionu Kč. Odsouhlasila to takřka jednomyslně Rada ČT. „To si také opravdu nedovoluji posuzovat. Když zvážím honorář ředitele NG Praha za ‚nadpráci‘, pak mi připadá roční odměna pan ředitele Dvořáka přiměřená. Když si vzpomenu na některá vysílání ČTV, záměrně říkám vysílání, nikoli programy, pak nikoli. Navíc si myslím, že posedlost prezentovat v ČTV jakýkoli historický dokument, který do nekonečna opakuje obrazy Adolfa Hitlera a jeho přátel za mlada, během politické kariéry, na začátku i na konci druhé světové, by mohlo být považováno za podporu a propagaci nacismu. To je vlastně, pokud se nemýlím, trestný čin. Možná si to myslí i desítky mladých lidí, kteří ještě nedávno byli za podobné trestné činy stíháni,“ uvedl politolog.

Psali jsme: Přijedou, naloží. Pomáhá Soros. Petr Bystroň o ,,výlovných neziskovkách” a pašování migrantů Petříček bude jednat s palestinským ministrem Málikím Pavel Hasenkopf: Jen Andrej Babiš by se tomu neměl jak vzepřít Nejen Staněk? Babišova vláda se může rozpadnout i bez něj. Zeman promluvil

Poslanec Dolínek svými slovy demonstruje, jak to „u nich doma“ chodí

Ministr kultury Antonín Staněk začal komentovat situaci v souvislost s jeho odvoláním na Twitteru. „Svalit teď odpovědnost na Staňka je výhodné, ale nefér. Moje představa řešení této krize a jejího odblokování bude předmětem schůzky s panem prezidentem 12. 7. Věřím, že nějaké konstruktivní řešení najdeme,“ napsal ministr kultury. Psal také o tom, že Hamáček nedodržel slovo. Staňka ostře kritizoval Petr Dolínek. „Honza Hamáček není bez chyb. Ale to, co si dovolí pan Staněk, který doufám již vystoupil z ČSSD, je neuvěřitelné. Pokud přijde v úterý na poslanecký klub, požádám o jeho vyloučení z našeho jednání. Porady má přece u pana Zemana,“ uvedl poslanec na Twitteru.

„Ukazuje se, že to, co se děje okolo pana ministra kultury, není žádnou ústavní krizí, jak si myslí trochu zmatený senátor Czernin, ani ne krizí vládní, jak o ní mluví někteří sociální demokraté, ale že jde o krizi vnitrostranickou, která trvá už dost dlouho,“ uvedl Zbořil. „Také pan poslanec Dolínek svými slovy jen demonstruje, jak to ‚u nich doma‘ chodí a co všechno lze od přítelkyň a přátel očekávat. Někomu se mohou zdát jeho slova také neuvěřitelná, ale radit mu a vychovávat ho nemůžeme. Je to jeden z těch, kteří se rozhodli ČSSD zničit a ve svém strachu to dnes svádějí na prezidenta. Možná kdyby byl mlčel, jak říkají dějiny, zůstal by filosofem,“ dodal.

Čtvrteční schůzka prezidenta, premiéra i vicepremiéra v Lánech přinesla jen odložení vyjednávání na 12. července. „Pokud se prezident zmocňuje kompetencí, které mu nedovoluje, neukládá Ústava, tak se tím neblížíme prezidentskému systému, ale diktátorskému systému. Pak budeme mít v čele státu člověka, který se neřídí Ústavou a zákony tohoto státu, což není prezidentský systém, ale diktatura,“ uvedl pro Český rozhlas plus ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský.

„To už je skoro taková malá česká legrace. At´si, proboha, už tu Ústavu pořádně přečte nejen Michal Žantovský, ale i všichni ti, kteří podobná slova opakují v domnění, že se stanou pravdou. Podobně jako desetitisíce demonstrantů odsoudilo Marii Benešovou kvůli tomu, co neudělala a ani nemohla udělat, neměl by ani pan několikanásobný velvyslanec (se zkušenostmi zástupce prezidenta republiky v cizí zemi, do které jej prezident vyslal) obviňovat Miloše Zemana, že se neřídí Ústavou a zákony (mimochodem kterými?). A prorokovat, že se může stát diktátorem,“ uvedl Zbořil. „Může stejně jako kterýkoliv velvyslanec, ale také nemusí. Ale pokud pan Žantovský mluví podobně při svých četných cestách do zahraničí, pak lze mluvit o tom, že i on ohrožuje bezpečnost České republiky a mohl by se stát něčím, co dnes ani nechce. A také by mohl být považován za člověka, který národní zájmy a bezpečnost státu ohrožuje ve spojení s cizí velmocí,“ dodal.

Martin Schmarz, bývalý mluvčí premiéra Topolánka, napsal na téma vládní krize řadu příspěvků na Facebook. Píše, že jediný, kdo má reálnou moc vyřešit ústavní krizi, jsou poslanci ANO. Všechny ostatní ústavní mechanismy jsou vyřazeny z chodu. „Teď je to na poslancích ANO. Pokud by se přidali k ústavní žalobě, máme do konce roku nové volby hlavy státu. Chápu, kompetenční žaloba je problém. Prezident by zůstal a dál mohl premiérovi škodit. Ale po ústavní žalobě už by škodit nemohl. Když nesundáme Zemana ústavní žalobou, klidně 2021 jmenuje svou vládu bez ohledu na výsledek voleb a nechá ji vládnout bez důvěry.“

Zbořil k tom dodává: „To je také věštba, která je více než odvážná. Zdá se mi, jak prozradil pan Minář při manifestaci na Letné, že nám někdo chce naznačit, že se u nich, lidovců, chystají na „zlatou revoluci“, která bude uspořádána 16. listopadu. Tu bronzovou připravovaly útoky proti Marii Benešové na Václavském náměstí, tu stříbrnou proti Andreji Babišovi na Letné a zlatou proti Zemanovi na Hradčanech, jak nám prozradil rozčilený mladý, přisprostlý Polívka. Ve zlatém už vystupovala v Karlových Varech Aňa Geislerová, bez žlutých kravat se neobejde žádné veřejné vystoupení pánů z KDU-ČSL. Nyní se doporučuje, aby se do žluté zabalilo i ANO 2011. Ale co mu nabízejí? Účast ve vládě, která bude rušit EET? Ve vládě, která bude odpouštět dluhy? A usnadnit cestu těm, kteří se chtějí vrátit k státnímu krmelci? Nebo se mají spojit k volbě prezidenta, třeba Mirka Topolánka, který bude udílet amnestie tak, jak v ODS potřebují?“

Poslanec ODS Zbyněk Stanjura na Twitteru napsal: „Slabý premiér Bohuslav Sobotka dosáhl odvolání Andreje Babiše z vlády za 19 dní. ,Silný´ premiér Andrej Babiš nebyl schopen prosadit odvolání slabého ministra kultury Staňka za 36 dní.“ Podle Zbořila je „pan poslanec trochu tragikomická postava Poslanecké sněmovny PČR“. „Bohužel o tom neví a tak občas promlouvá k národu tak trochu mimo,“ říká politolog.

K postupu prezidenta Zbořil podotýká: „Snad by se to dalo říct tak, že prezident využívá všech možností, které mu dává základní zákon jako hlavě státu (viz Hlava III. Moc výkonná, čl.53–64), ale také hlouposti těch, kteří od prvního dne, kdy byl zvolen v přímé volbě, přemýšlejí, jak ho funkce prezidenta zbavit, a dovolují si o tom hovořit jako o obraně demokracie a ústavnosti. A protože neznají sami sebe a věří ve svou neomylnost, dávají mu k dispozici stále větší objem moci, na kterou sami rezignovali.“

Prezident musí pokračovat v rozvratu země? Nedovoluji si to komentovat

Publicista a komentátor Zdeněk Šarapatka se domnívá, že prezident Miloš Zeman žene zemi do občanského konfliktu kvůli Rusku. Uvedl to alespoň pro server Forum24.cz. Podle Šarapatky zní úkol z Moskvy jasně. „Český prezident musí pokračovat v rozvratu vlastní země. Léto neléto. Projít nesmí nikdo, kožená brašna už nerozhoduje. Kdo hájí Ústavu, kritizuje Zemanovu kolaboraci s někdejšími okupanty a nechce zpátky pod ruský vliv, je pro Pražský hrad nepřítelem číslo jedna. Kremlofilní prezident se proto činí i z vejminku, odkud hraje vabank o uzurpování ještě větší moci,“ poznamenal Šarapatka s tím, že jeho zápal pro Putinovu strategii dosáhnout nestability míří zjevně do finále. „Nedovoluji si toto komentovat. Někdy se mi zdá, že názory vámi citovaného autora jsou za hranicí normality osobnosti a bylo by snad lepší, kdybyste tuto otázku položila klinickému psychiatrovi,“ uvedl Zbořil.



Dál se Šarapatka zamyslel nad jednáním Zemana vůči naší zemi takto: „Hnát ji destruktivně až na pokraj občanské války, ne-li rovnou do ní, a v chaosu ji přistrčit co nejblíž k Putinovi není ausgerechnet u Zemana žádná extra fantazie. Že na českém území vzrostl jen za posledních deset let počet Rusů na šedesát procent, resp. na čtyřicet tisíc lidí, a záminka jejich ohrožení v cizí zemi a jejich následná ‚ochrana‘ ruskou armádou stačila Kremlu k intervenci i jinde, je holý fakt.“ Politolog Zdeněk Zbořil přidává krátkou reakci: „Promiňte, ale je to blbec.“

Podle průzkumu volebních preferencí by získalo ANO podle STEM 32, 2 procenta, podle Kantar CZ 25, 5 procenta. „To je docela velký rozdíl. Protože Kantar je placený z ČTV, zřejmě dochází k výsledkům, o kterých tam rádi slyší. Vzpomínám ale také na Jana Herzmanna, který nerad dělal průzkumy preferencí v letních měsících. Nejen proto, že je to doba dovolených, cest do zahraničí a u nás doma třeba do lesů, na hory a k vodě. V každém případě má tato doba vliv na trendy a může dojít k vychýlení a znehodnocení tendencí. Ale protože víme, že průzkumy veřejného mínění jsou také nástrojem k vytváření mínění, můžeme jen konstatovat, že mínění není vědění,“ uvedl politolog.

Snad ti noví budou zemím, odkud přišli, prospěšnější!

V Bruselu už je téměř jasno o obsazení pozic lídrů EU. Premiér Andrej Babiš prezentuje jako vítězství, že předsedou Evropské komise nebude Frans Timmermans. Ale je Ursula von der Leyenová výhra? Navíc v čelných pozicích nemá V4 zastoupení. „Zatím ještě paní Uršula nebyla potvrzena parlamentem, ale zdá se, že komisařkou bude. Nehledě na pomluvy, kterými ji častují některá německá média. Ale její pověst je něco jiného než síla německého vlivu v EU, a tak je rozhodnuto,“ reagoval Zbořil. „Snad by ale stálo také za připomenutí, že mezi 14 místopředsedy EP jsou dva z ČR (za ANO 2011 a Piráty, p. Charanzová a pan Kolaja). Jak tvrdí někteří exposlanci, kterým se nepodařilo obhájit mandát, je to fiasko ČR, resp. Andreje Babiše. To jsou až příliš silná slova, která ale také neodpovídají významu Evropského parlamentu v EU, který je spíše menší než významný. A pokud jde o spokojenost, stav je setrvalý, opět nic, nad čím bychom se mohli radovat. Ale snad ti noví budou zemím, odkud přišli prospěšnější a neadaptují se na bruselské zvyklosti tak rychle jako jejich předchůdci,“ dodal.

Dcera Donalda Trumpa Ivanka je čas od času kritizována za to, jakou roli hraje v kabinetu amerického prezidenta, že ji Trump čas od času používá jako svého ambasadora. Nyní se vynořilo video, které agentura AFP vykládá jako znak toho, že ostatní světoví lídři prezidentovu dceru ignorují. Pochází ze summitu G20 v Osace. Video zachycuje francouzského prezidenta Macrona, britskou premiérku Mayovou, kanadského premiéra Justina Trudeaua a Christine Lagardeovou, ředitelku IMF a nově zřejmě šéfku Evropské centrální banky. Tématem konverzace je zřejmě rovnoprávnost žen. V popisu videa je uvedeno, že se Ivanka Trumpová snaží do konverzace zapojit, ale Christine Lagardeová ji ignoruje.

„Možná by se paní Christine měla spíše snažit o konverzaci s Ivankou. Ale jinak nejde o nic menšího než o obyčejný, až primitivní revolverový žurnalismus. Zřejmě neměli autoři tohoto záznamu nic jiného na práci. Nebo možná, protože ve Spojených státech stejně jako někde v Evropě je podobnou módou jako u nás diskreditovat prezidenta za každou cenu, šlo jen o obyčejné kompro, o kterém si myslíme, že dělá politiku. Pokud jde o mne, já budu dnes spát klidně a nebudu se nikoho ptát, zda je upovídanější Krystýnka nebo Ivanka. Dokonce si kvůli tomu nebudu kupovat nějaký japonský Blesk,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

autor: Daniela Černá