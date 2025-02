„Došlo jí to a hodila ručník do ringu.“ Rozchod Konečné a Maláčové má dohru

Sociální demokracie ukončila jednání s hnutím STAČILO! o možné volební spolupráci. Podle předsedkyně SOCDEM Jany Maláčové se ukázalo, že hnutí STAČILO! nechce zdůrazňovat levicová témata, ale je postaveno ryze na antisystémovém programu.

Anketa Máte rádi Ondřeje Vetchého? Ano, jako herce i veřejnou osobnost 1% Herec dobrý, jeho názory mi vadí 19% Ne, nemám 78% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2377 lidí

„Byli jsme ochotni přistoupit na to, že integrátorem bude značka Stačilo!, která v evropských a krajských volbách zabodovala a působila jako subjekt postavený na hodnotách levice. Čas bohužel ukázal, že hnutí Stačilo! nechce zdůrazňovat levicová témata, ale je postaveno ryze na antisystémovém programu. Cílem Sociální demokracie není slibování naprosto nerealistického referenda o odchodu z EU. Naším cílem není vyhledávání tzv. zahraničních agentů v české politice. Naším cílem je podstatné zlepšení života lidí v této zemi, kteří trpí drahými nájmy, drahými potravinami nebo drahou energií. Podle nás má být těžiště programu v socioekonomických tématech, abychom zabránili ožebračování lidí. Hnutí Stačilo! dává tato témata na okraj a upřednostňuje vše, co je antisystémové,“ uvádí v prohlášení Jana Maláčová, která děkovala Kateřině Konečné za korektní jednání a ocenila přístup vyjednavačů KSČM.

Maláčová: Antisystémová témata místo levicových? To ne

Čas podle předsedkyně SOCDEM ukázal, že hlas KSČM je ve Stačilo! marginální a rozhodující slovo mají lidé prosazující antisystémová témata. „Tím, že se naše cesty rozešly, se nestáváme nepřáteli, ale objektivně se stáváme politickými konkurenty. Sociální demokracie se nyní bude maximálně orientovat na komunikaci témat, která jsou podle nás pro lidi klíčová. Spouštíme kampaň na podporu bydlení pod názvem Bydlení je naše zbrojení. Rozjíždíme se do regionů a zvyšujeme frekvenci našeho kontaktu s voliči,“ uvedla Jana Maláčová.

Konečná: SOCDEM si kladla nesplnitelné požadavky

Podle lídryně STAČILO! Kateřiny Konečné bylo neudržitelné, že si sociální demokraté kladli nesplnitelné požadavky. „Snažili jsme se najít kompromis, nicméně požadavky, které si Sociální demokracie kladla, byly natolik zásadní, že by znamenaly ústup ze základních principů, na nichž hnutí STAČILO! vzniklo. Již několikrát jsme byli postaveni před volbu mezi programem a snadným ziskem lukrativních křesel. STAČILO! ale není SPOLU. I nadále tak pro nás zůstává mír cennější než válka, poctivý pracující a důchodce před tuneláři a podvodníky a suverenita naší země před bruselským diktátem! Receptem na problémy naší země a jejích občanů je tradiční levicová politika,“ komentovala ukončení rozhovorů Konečná.

Podle politologa Lukáše Valeše znamená rozhodnutí SOCDEM konec této strany. „Sociální demokracie se tímto krokem podepsala rozsudek smrti, respektive spáchala sebevraždu. Nechápu, že jim to nedochází. Sociální demokraté nebyli při jednání v pozici, kdy by si mohli diktovat požadavky, byli ti slabší,“ sděluje pro ParlamentníListy.cz.

Jana Maláčová SOCDEM



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nabízí se otázka, kdo jim za to zaplatil. Je evidentní, že na rozhodnutí SOCDEM doplatí levice, která mohla mít víc hlasů, kdyby se dvě hlavní strany spojily. STAČILO už je na tom dneska tak dobře, že se obejde bez Sociální demokracie, která se ale neobejde bez STAČILO,“ uvádí docent Valeš.

Spekuluje se o možné spolupráci sociálních demokratů s Přísahou Roberta Šlachty. „Zároveň ale probíhají jednání mezi STAČILO a Přísahou, takže je to otázkou. Šlachta plus Maláčová nestačí. Byla zde šance poprvé od roku 1921 znovu spojit levici. Komunisté už dávno nejsou těmi z 20. a tím méně 50. let. Nikdo nechce znárodňovat nebo vytvořit vězeňské lágry, o procesech ani nemluvě. Takové spojení by samozřejmě bylo radikálnější než je samotná Sociální demokracie, jenže požadavky levice se nedají řešit v tomto systémovém prostředí. Lidé jsou radikalizováni rostoucí chudobou, máme největší pokles reálných mezd ze všech států OECD, máme nejdražší ceny elektřiny atd.," míní.

„Sociální demokracie znovu přichází s programem, který zde voličům nabízí od roku 2017. Jenomže od roku 2017 s tímto programem „umírněného pokroku v mezích zákona“ prohrála všechny volby a každé další s ještě horším výsledkem. Proto mě překvapuje, pokud za tím není nějaký impuls zvenčí, že si toho nejsou vědomi a pořád hájí věc, která je ztracená. Tuhle podobu Sociální demokracie prostě voliči nechtějí. Nevím, co je na tom nepochopitelného pro vedení Lidového domu,“ konstatuje Lukáš Valeš.

Politolog Lukáš Jelínek naproti tomu míní, že letošní sněmovní volby sice budou pro SOCDEM ztracené, ale pokud se prý straně povede udržet, v budoucnu by jí to naopak mohlo pomoci.

„Z hlediska letošních voleb se to pro Sociální demokracii rozhodně komplikuje, protože ve spolupráci se STAČILO mohla mít šanci proniknout do sněmovny a ovlivňovat dění. Strana je nyní oslabena vnitřními debatami a zdá se, že v tuhle chvíli není v kondici, aby sama dovedla zaujmout voliče a vrátit se do Poslanecké sněmovny. Na druhou stranu jejich rozhodnutí chápu, protože pokud se SOCDEM udrží v rozmezí dvou až pěti procent, může si zajistit pokračování své existence do budoucna,“ je přesvědčen.

Uvnitř uskupení STAČILO by podle jeho slov v podstatě zanikla nebo se rozpustila. „Pokud by se SOCDEM nechala semlít hnutím STAČILO a přijala některé jejich programové prvky nebo rétoriku antisystémových sil, do značné míry by se zpronevěřila svému historickému profilu strany, které není revoluční, ale reformní a nevybočuje z liberálně-demokratického konsenzu. Z tohoto hlediska sociální demokraté mají šanci přežít. Musí na sobě zapracovat a víc vtáhnou do děje svoje aktivní mladé členy. Letošní volby pro ně ale budou velmi obtížné a s postupujícím časem je jejich vstup do sněmovny letos na podzim méně a méně realistický,“ konstatoval Lukáš Jelínek pro ParlamentníListy.cz.

Komentátorka Karolina Stonjeková míní, že odchodem sociálních demokratů z jednání naopak STAČILO vyhovuje. „Ukončení jednání mezi SOCDEM a STAČILO znamená jediné: Maláčová to konečně pochopila! Konečně jim došlo, že s ní Kateřina Konečná ve skutečnosti do voleb jít nechce a celou dobu si kladla takové požadavky, aby Maláčová hodila ručník do ringu, což se právě stalo. Ano, šéfka SOCDEM sice nyní bude do médií plakat a stěžovat si, že Konečné ve skutečnosti nejde o levicová témata, ale faktem je, že Maláčové zase nešlo o nic jiného, než se znovu dostat do Sněmovny, a to na hrbu STAČILO. Zapomněla ovšem, že Konečná ji k ničemu nepotřebuje,“ uvedla Stonjeková pro ParlamentníListy.cz.