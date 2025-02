Erik Best: Nové rozdělení Evropy. Dopadne to na Fialu. Dělení Ukrajiny

Jak vnímat převzetí iniciativy řešení ukrajinské války Donaldem Trumpem a jeho administrativou? Co z toho vzejde pro Evropu? Máme mít radost? Podle Erika Besta to není jednoznačné. „Něco nás bude těšit, něco naopak. Když vládní zmocněnec pro Ukrajinu pan Kopečný mluví o tom, že je Evropa v panice, tak bych řekl, že by tuhle situaci měli evropští politici brát spíš jako příležitost. Místo toho všichni kritizují, co Trump dělá a je to vydáváno à priori za negativní,“ uvádí pozorovatel.

„K ničemu pozitivnímu to nepovede a jen to prodlužuje agónii Evropy, která by se ráda snažila zůstat relevantní, ale otázkou je, zda se jí to podaří zaváděním dalších, nových sankcí proti Rusku a celkově opačným přístupem, než zvolil Trump. Donald Trump chce jedno, Evropa chce opak a propast mezi Spojenými státy a Evropou se bude jen prohlubovat,“ říká Best pro ParlamentníListy.cz.

Evropa svým přístupem může podle jeho slov zůstat zcela odříznutá od zbytku světa včetně Spojených států. „Postup EU by měl smysl, pokud by sankce obecně měly nějaký efekt. Umím si také představit, že by Evropa Trumpovi řekla, že s ním bude spolupracovat a tlačit na Rusko sankcemi, zatímco Trump naopak bude uvolňovat. Potom by sankce bylo možné použít jako tlak na Rusko při vyjednávání. Jenže taková kooperace Evropy s USA tu není. Sankce proto nemají žádný vliv a to je zásadní problém od začátku. Protiruské sankce byly od začátku kalibrované tak, aby příliš velký vliv neměly, protože kdyby měly velký vliv na Rusko, měly by zároveň příliš velký vliv na Evropu a to politici nechtěli,“ analyzuje Erik Best.

Podle něho sice evropští lídři dosud jedou ve starých kolejích, aniž by uznali novou geopolitickou realitu, ale nemusí to tak být na dlouho. „Rýsuje se nové rozdělení Evropy. Když sledujete toky peněz z Ameriky, tak maďarský ministr zahraničí i Viktor Orbán říkali, že už vidí změnu politiky Spojených států. Zaznělo, že všechny opoziční strany a média proti nim byly financovány z USA. Orbán zároveň v německém listu Handelsblatt řekl, že tohle už skončilo. Pokud je to pravda, bude to mít obrovský efekt. Maďarsko je najednou pod podstatně menším tlakem. Vidíme také, že už vyřešili vládní krizi na Slovensku, což s americkými penězi také souviselo. Změny jsou vidět,“ popisuje Erik Best.

„I tady v Česku se už hodně mluví o tom, kdo a kolik peněz z Ameriky bral. Také jsme o tom psali ve Final Word, že Petr Pavel a jeho kampaň byla od počátku financována z Ameriky. Najednou odchází Pekarová, SPOLU je oslabené a Babiš spojený s Ficem a Orbánem je silnější. Navíc Fiala nebyl pozván do Paříže, protože i tam si nejspíš uvědomují, že bude končit a nepočítají s ním. Vidíme, že se to už rozděluje, což je pro staré evropské struktury pochopitelně špatné, ale jde o novou příležitost pro nové síly, které přicházejí nebo byly dosud osamoceny. Může zde po volbách nastoupit nová vláda, která bude rozvíjet širší středoevropskou spolupráci, kde bude třeba i Srbsko. Na druhou stranu nás teď čekají německé volby, kde je velká snaha změnám zabránit,“ upřesňuje politický pozorovatel.

Jiná otázka je, jak to nakonec může dopadnout s Ukrajinou, jejíž prezident Zelenskyj útočí na Trumpa za jeho výroky, kdy například hovořil o ukrajinském podílu na pokračování války nebo vyzývá k uspořádání prezidentských voleb, neboť Zelenského mandát už oficiálně dávno vypršel.

„Trump evidentně nepočítá s tím, že Zelenskyj zůstane v úřadu. Do jaké míry je to motivováno obchodně či politicky, anebo jako odplata za to, co Zelenskyj dělal s Bidenem, to neumím říct. Je sice brzy, ale vypadá to tak, že hodlají rozparcelovat Ukrajinu a Zelenskyj zlobí, tak ho musejí potlačit a říci mu, že s ním stejně nepočítají, tak ať do toho ani nemluví,“ myslí si Best.

Sice se prý zdá, že Zelenského dny jsou sečteny, ale může v úřadu ještě klidně půl roku vydržet, protože celý proces jednání bude nějakou dobu trvat. „Nakonec není ani zaručené, že nějaká finální dohoda bude, protože možností je opravdu hodně. Jisté je, že pozice Zelenského oslabená je a nemá ani moc velkou podporu mezi ukrajinskými občany, kteří vidí devastaci země bez pozitivní vyhlídky. Bývalý prezident Porošenko viní Zelenského, že celou dobu pracuje pro Moskvu a že zaprodal zemi. Porošenko má už dnes možná větší podporu než Zelenský,“ soudí pozorovatel.

Evropské úvahy o vyslání vojáků na Ukrajinu jsou dle Erika Besta podivné. „Nemůže se to obejít bez nějaké dohody, na které pracuje Trump s Putinem, kteří ale jednají bez Evropy. Pokud by některé evropské státy na Ukrajinu vyslaly své vojáky před tím, než se Putin s Trumpem domluví, pak to není hezká představa, co by z toho bylo. Nemuselo by to dopadnout dobře,“ konstatuje Erik Best pro ParlamentníListy.cz.

Do toho stále častěji zaznívá, že budeme muset co nejdříve výrazně navyšovat rozpočet na obranu, což by se v Česku nemohlo obejít buď bez výrazného zadlužení, nebo radikálního škrtání v oblastech, které by lidi pocítili. „Tohle hodně záleží na tom, co bude dělat Babiš. Ten stále kritizuje nákup stíhaček F-35 a mluví o tom, že Fiala byl na setkání s Bidenem do Bílého domu pozván jen díky tomu, že nakoupil stíhačky. Babiš chce tento nákup zvrátit a je třeba říct, že tyhle stíhačky kritizuje i Trump. Otázka je, proč současná vláda mluví o tom, že musíme zvýšit výdaje na obranu a zároveň kupuje F-35, které mají být dodány za 10 let. Nikdo potom nemůže brát vážně, že zbrojíme, abychom se ubránili Rusku nákupem stíhaček, které dostaneme za 10–15 let, pokud vůbec. To přece nedává žádný smysl,“ kroutí hlavou.

„Sám šéf armády Řehka na ČT říkal, že bychom měli mít plán, co s penězi na obranu budeme dělat. Každý podnikatel ví, že nejdříve musí mít plán a teprve potom může začít investovat, jenže celá Evropa to se zbrojením má obráceně. Nadále to může takto pokračovat jen v případě, že se udrží stávající vlády, které to prosazují. Nastoupí-li nové garnitury, celé se to zhroutí. Dodám ale, že nevíme, jak se Andrej Babiš po nástupu do vlády zachová, protože víme, že je schopen svou politiku měnit,“ dodává pro ParlamentníListy.cz politický analytik Erik Best.