Po slovech o voličích české opozice zazněly obavy ze střelby

Týden co týden vycházejí nové průzkumy volební podpory jednotlivých stran a kromě drobných výkyvů zcela potvrzují dosavadní trend v podobě drtivého vítězství hnutí ANO i úspěchu nových stran a hnutí (Motoristé, Stačilo!). Piráti naopak kolísají kolem pětiprocentní hranice, která je podmínkou pro zisk poslaneckých mandátů. Možná i to je důvodem ke stále ostřejší formě vystupování, kterou volí příznivci vládní koalice na sociálních sítích.

Členové vládních stran, ale i známá jména, která politiku na sociálních sítích hojně komentují, zostřují svou rétoriku. Padají i varování před tím, že většina populace, která si podle průzkumů přeje vítězství opozičních stran ve volbách, ve skutečnosti upřednostňuje autoritářský režim a fašismus. Takto se vyslovil někdejší místopředseda Unie svobody Jiří Lobkowicz.

Neúspěšný kandidát do Senátu za TOP 09 Zdeněk Šarapatka zase voliče hnutí ANO a Andreje Babiše označil za kohorty lůzrů, kteří chtějí zvolit gaunera táhnoucího Česko k Putinovi. Tváře Milionu chvilek pro demokracii směřují kritiku do ‚vlastních‘ řad, tedy směrem ke stávající vládní koalici s tím, že ti politici, kteří nevěří ve volební vítězství, by ani neměli kandidovat a měli by přenechat místa na kandidátkách jiným.

ParlamentníListy.cz se zeptaly sociologa Petr Hampla, zda bude nervozita vládního tábora sílit a co všechno lze v předvolební kampani očekávat. Pro ty, kteří doufají v mírný průběh bez extrémů, nemá doktor Hampl dobré zprávy. „V posledním roce jsme opakovaně viděli, že liberální demokraté pokládají za morálně správné zajít až k vraždám politických odpůrců. Nejde o to, kdo v kterém případě střílel, ale že vládnoucí skupiny v USA a na Slovensku vědomě vytvořily takovou atmosféru, ve které bylo vysoké riziko, že se najde magor, který ty slogany vezme vážně a pokusí se ‚nového Hitlera‘ odstranit. Následné výzkumy veřejného mínění ukázaly, že tvrdé jádro voličů Harrisové i voličů Fica s těmi střelci souhlasí a že je mrzí, že se vražda nepovedla. Je zjevné, že ti lidé by souhlasili i s únosy, přepady, lynčováním přívrženců opozice apod. Je vysoce pravděpodobné, že v České republice to přesvědčení příznivci pětikoalice vidí zrovna tak,“ myslí si.

„Roli ovšem hraje i to, že k podobným prostředkům se zpravidla uchyluje strana, která si je jista naprostou převahou a která má jistotu, že protistrana nebude reagovat stejným způsobem. Můžeme střílet na Fica, protože máme jistotu, že protistrana nebude střílet na Šimečku. Jakmile se síly vyrovnávají, odhodlání používat krajní brutalitu zpravidla klesá. O to snad můžeme opírat určitou naději, že nedojde k ničemu typu politických vražd nebo věznění oponentů. Nicméně to neznamená, že by riziko vraždy Andreje Babiše, Tomia Okamury či Kateřiny Konečné úplně zmizelo,“ varuje sociolog.

Snahu vykreslit politiky opozice jako bezpečnostní riziko a autoritáře, kteří by naši republiku ze Západu otočili směrem k Rusku, má Hampl za prázdné fráze. „Přičemž ani ti, kdo ty fráze vykřikují, nedokážou vysvětlit, co tím vlastně myslí. Jak dopadá na lidi v Bratislavě či Budapešti ‚autoritářství‘? Nikdo neví. V čem by spočívalo upadnout do ‚ruského vlivu‘? Že by Rosatom dostal zakázku na výstavbu jaderné elektrárny? Že by premiér chodil jednou ročně na výroční recepci na sovětské velvyslanectví? Nebo bychom si snad všichni museli povinně kupovat žigulíky? Ani pan Foltýn netuší. Takové bezobsahové víření emocí patří k českým předvolebním kampaním už od 90. let, kdy Václav Klaus mobilizoval proti socialismu. Dnešní situace je ale jiná v tom, že mocenské vztahy můžeme bez přehánění nazvat studenou občanskou válkou. Buďme rádi, pokud zůstane u těch příšerných slovních výlevů,“ konstatuje Petr Hampl pro ParlamentníListy.cz.

Veřejně deklarovanou víru Petra Fialy, že se mu navzdory dlouhodobým trendům v průzkumech podzimní volby podaří vyhrát, označuje komentátor Petr Holec za zlou fantazii, kterou ale není možné vyloučit.

„Fiala se snaží ze všech sil. I on chápe, že doma za sebou táhne dvojí zkázu: ekonomickou stagnaci a historické zchudnutí lidí a k tomu i vládní totalitní peklo včetně pokusů o cenzuru či pendrekové zákony. Je to velmi perverzní, ale i proto se taky snaží za každou cenu udržovat válku na Ukrajině, aby nás díky ní mohl strašit válkou. V ní se národ obvykle semkne kolem vlády a mnohé jí odpustí. I proto nás Fiala hned po ruské invazi na Ukrajinu lživě přesvědčoval, že jsme ve válce, i když normálně se vlády snaží o pravý opak: snaží se veřejnosti dát pocit bezpečí, protože právě to patří mezi primární funkce státu. Jenže Fialovi zbývá už jen prodej strachu z války, abychom u voleb zapomněli na inflaci, propad životní úrovně, drahé energie i bydlení, zrádný migrační pakt nebo Green Deal. Doufejme jen, že Fiala kvůli volbám třeba nenapadne sousední Slovensko, z nějž dělá s pomocí vládních médií nepřítele. Ano, vypadá to jako zlá fantazie. Jak ale víme, politická realita umí trumfnout i ty nejhorší fantazie,“ reaguje Holec pro ParlamentníListy.cz.

Vládní strany podle jeho slov nedělají běžnou volební kampaň, jak je známé z minulosti. „O běžnou volební kampaň nejde ze strany Fialy dávno. Jako první premiér od pádu totality nonstop delegimitizuje opozici jako nedemokratickou, přestože naši demokracii jako první premiér od roku 1989 ohrožuje jen on sám. A to i tím, když z opozičních stran dělá nedemokratické, přestože jako politolog dobře ví, že u nás žádná nedemokratická strana podle zákona nemůže existovat. Je to klasický fašistický, nacistický a bolševický manuál, kdy se moc snaží zbavit opozice ne soubojem názorů, ale jejím permanentním vyřazováním mimo běžný politický systém. Je to klasická ironie, kdy se Fiala samozvaně nazývá ‚demokratem‘, a přitom se právě on chová jako nedemokrat. Že mu to prochází, to je i selhání médií. Normálně by totiž nejen Fialu na tohle nedemokratické chování novináři upozornili a nakonec možná i vyhodili z TV studia, kdyby to pořád opakoval. Jenže jak vidíme, ve fialovském Česku to většina médií naopak přebírá a opozici nazývají úplně stejně jako Fiala, aniž by jim došlo, že podporují klasické totalitní manýry. Koho to ale překvapí, když víme, že většina médií funguje jako vládní propaganda, a kritické myšlení proto potlačují,“ říká Petr Holec.

