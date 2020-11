Hutka, Šiklová. Češi jsou nedospělí, nechápou ČT? Zbořil ukazuje na Bartoškův festival

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Nejsem si také jistý, zda ‚dlouhověkost‘ některých českých politiků pomůže straně nespokojených protestujících k větší popularitě.“ Politolog Zdeněk Zbořil komentuje bouřlivou situaci kolem České televize. Vysvětluje, že slovo „rozvracet“ patří do arzenálu politické propagandy a kdo se vypraví do historie až do roku 1989, ví, že jej známe spíše z kontextu „republiku si rozvracet nedáme!“ Reaguje na kritiku, která se valí ze vše stran na Hanu Lipovskou, která odvolání Dozorčí komise ČT navrhla. „Možná by stačilo, kdyby se zajela podívat na Mezinárodní festival v Karlových Varech a podívala se, na co přispívá i ČT z televizní daně, pochopila by, o jaký druh svobody paní Geislerové vlastně jde.“ K reakci starosty Pavla Novotného na hlasování ODS o daňovém balíčku dodává: „Marně hledám v české politické historii něco podobného…“

Kolem ČT to vře. Na základě návrhu radní Hany Lipovské nejdřív odvolala Rada České televize na svém zasedání pětičlennou Dozorčí komisi. Důvodem, proč se Rada ČT takto rozhodla, jsou prý vážné výhrady k práci komise jako poradního orgánu Rady. Na odvolání Dozorčí komise ČT reagoval předseda Rady ČT René Kühn a rozhodl se odstoupit z funkce.

„Myslím si, že ve skutečnosti nejde o ČT, ale jen o její redakci Zpravodajství. Ale ani to nechce nikdo rušit, jen ji někteří lidé kritizují, a někteří její redaktoři a asi i její vedení nebo dokonce vedení ČT jsou až příliš sensitivní,“ komentuje politolog Zdeněk Zbořil.

Končící šéf Rady ČT René Kühn má strach o budoucnost veřejnoprávní televize. Obává se, že stávající většina Rady, kterou reprezentuje kupříkladu ekonomka Hana Lipovská nebo moderátor Luboš Veselý, se chystá na profesní popravu generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. „Vypadá to, že ano,“ pravil Kühn s tím, že když se dívá na situaci veřejnoprávních médií v okolních zemích, má o ČT obavu, ani ne tak kvůli samotnému Petru Dvořákovi, ale při pohledu na celkovou situaci má strach, že všechna veřejnoprávní média to v dalších letech budou mít složité. „Myslím si, že česká společnost je nedospělá v tom, aby vnímala úlohu a důležitost veřejnoprávních médií,“ uvedl končící předseda Rady ČT v rozhovoru pro DVTV.

„Je to zvláštní paradox připomínající slova řeckého filozofa ‚Každý Řek je lhář‘. Jestliže je česká společnost podle pana Kühna nedospělá, pak pan Kühn není buď Čechem, anebo patří do jiné než české společnosti,“ podotýká Zbořil.

K předsedovi vlády Andreji Babišovi zamířil dopis – petice, ve kterém množství veřejně známých osobností vyjadřuje své znepokojení. „Pane premiére České republiky, jsme hluboce zneklidněni brutálním zásahem některých členů Rady České televize do média veřejné služby v době, která, podle Vás, je nejtěžším obdobím v naší novodobé historii. Rada České televize odvolala celou Dozorčí komisi České televize. Tento krok vykonala, aniž ho ohlásila v programu své schůze, a aniž se mohli členové Dozorčí komise bránit. Žádné odůvodnění není ani v usnesení,“ napsali Babišovi signatáři dopisu, mezi nimiž se objevili i režiséři Olga Sommerová, Břetislav Rychlík, biskup Václav Malý, socioložka Jiřina Šiklová, architekt a herec David Vávra, písničkář Jaroslav Hutka atd. Sommerová a další také Babišovi připomněli, že jsou jasně dány okolnosti, za nichž lze odvolat člena Dozorčí komise a konstatovali, že Lipovská a většina jejích kolegů překročili tímto svým krokem pravomoci.

„Není mi jasné, proč se tito úctyhodní a veřejně politicky aktivní činitelé obracejí na předsedu vlády, když to byli členové Rady ČT, kteří ‚brutálně‘ rozhodli a o jejich mandátu hlasovali poslanci PS Parlamentu ČR. Nevím proto, zda tento dopis premiérovi nemá jen povahu informace, ale adresátem měli být poslanci PS. Na pořad jejich jednání by tento problém mohl předložit kterýkoliv poslanec kterékoliv politické strany. Ti by také mohli posoudit, zda ‚někteří členové Rady‘, kterých byla významná většina, překročili své pravomoci, a vyzvali je, aby příště ‚nepřekračovali‘, nebo se řídili radami těch, kteří v ČT pracují. A o těch si Karel Schwarzenberg myslí, že jim ČT patří,“ podotýká Zbořil.

Přeceňují význam svých „silných dojmů“?

Na obranu ČT se postavili také čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg a předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, kteří se obrátili na členy České biskupské konference a požádali je, aby Hanu Lipovskou vyzvali k odchodu z ČT. Byla to právě Česká biskupská konference, kdo Lipovskou do Rady ČT nominovala. „Dovolujeme se na vás obrátit jako dlouholetí politici a občané, kteří se vždy snažili o to, aby křesťanské církve byly vždy přirozenou součástí občanské společnosti a jejím duchovním pilířem,“ začali Schwarzenberg s Kalouskem svůj dopis. Nešťastnou shodou okolností se podle jejich názorů stalo, že členové Rady ČT, kteří se do tohoto orgánu dostali s pomocí biskupů, teď ohrožují nezávislost veřejnoprávní televize. Proto biskupy požádali o zásadní krok. „Prosíme Vás proto, abyste oba své reprezentanty, Maxe Kašparů a Hanu Lipovskou, vyzvali k rezignaci. Nepochybujeme, že Vaší autoritě se podvolí. Rádi bychom se ubránili silnému dojmu, že se vám líbí, čemu se oba v Radě ČT propůjčují,“ uzavřeli dopis adresovaný biskupům Schwarzenberg s Kalouskem.

„Nejsem si také jistý, zda ‚dlouhověkost‘ některých českých politiků pomůže straně nespokojených protestujících k větší popularitě. Dokonce možná přeceňují význam svých ‚silných dojmů‘, které je inspirují ke kritice rozhodnutí Biskupské konference, která pana Kašparů a paní Lipovskou za členy Rady ČT navrhla. Česká biskupská konference měla jistě neméně silné dojmy, možná i silnější, než mají signatáři vámi citované petice. Paní Lipovskou znám jen z jejích veřejných vystoupení, které se týkají dodržování nebo nedodržování rozpočtu ČT. Pana Maxe Kašparů osobě neznám, ale podle jeho názorů, které mají velký ohlas u veřejnosti, si dovolím konstatovat, že se neřídí jen svými dojmy, ale o věcech přemýšlí a rozhoduje se vší vážností a odpovědností,“ komentuje politolog.

Netrvalo dlouho a biskupové se ozvali. Uznali sice, že Lipovskou do Rady ČT nominovala právě ČBK, ale do samotné Rady ČT už pak ekonomku zvolili poslanci, a nikoli biskupové.

„Kandidátku Ing. Hanu Lipovskou, Ph.D., navrhla Česká biskupská konference, a tím její aktivity ve vztahu k volbě radních skončily. Paní Lipovská musela o svých kvalitách přesvědčit Poslaneckou sněmovnu, přičemž počet kandidátů mnohonásobně převyšoval počet volených míst. Česká biskupská konference volbu členů Rady ČT nijak neovlivňovala, neoslovovala poslance se žádostmi o podporu, ani paní Lipovskou nechápala jako ‚svoji‘ kandidátku nebo reprezentantku postojů církve,“ uvedli představitelé České biskupské konference. Představitelé katolické církve v České republice také zdůraznili, že nejsou s Lipovskou v kontaktu a o tom, jak nakládá s mandátem radní, s ní nehovoří. Podle biskupů je to žena se svobodnou vůlí, která dávala najevo, co si myslí, už dlouho před volbou do Rady ČT, takže poslanci věděli, komu dávají hlas, když se rozhodli volit právě Lipovskou.

„Co také páni biskupové mohli říci a napsati jiného? Takový je stav věcí a podle daných pravidel bylo rozhodnuto. Až budou církevní hodnostáři rozhodovat o tom, kdo může anebo nesmí dohlížet na ČT, budou muset být tato pravidla změněna a možná se to bude vámi citovaným petentům líbit mnohem méně, než je současný stav,“ říká Zbořil.

Zdeněk Šarapatka má obavy z toho, co se chystá kolem nové dozorčí komise při Radě ČT. „OBČANÉ SOS... BDĚTE A SDÍLEJTE! OSLOVTE své poslance a senátory! Jsme pro legraci! Nová ‚dozorčka‘ totiž bude klub kámošů a popravčích svobodné ČT. I Petra Dvořáka...“ napsal Zdeněk Šarapatka hned na úvod svého sdělení na sociální síti Facebook. Poté i s odvoláním na stanovisko Senátu a několika právníků vyjádřil svůj názor, že původní dozorčí komise byla odvolána „v rozporu se zákonem“. „A kteří kamarádi budou zvoleni? Jména navrhovaných adeptů z došlých mailů napovídají mnohé: Slečna Lipovská navrhuje zvolit členem dozorčí komise ČT (sic!) vedoucího kanceláře Jany Bobošíkové a bývalého mluvčího Václava Klause, Václava Musílka. Z institutu Jany Bobošíkové. Jinými slovy: s Lipovskou hned další zaměstnanec věčné funkcionářky Bobošíkové coby kontrolor veřejnoprávní televize!“ zlobí se Zdeněk Šarapatka. Předsedou nové dozorčí komise by se prý měl stát divadelní producent Oldřich Lichtenberg, kterého Zdeněk Šarapatka označil za „mazlíka“ prezidenta Miloše Zemana. „Další kámoši kámošů jsou na cestě,“ shrnul situaci Zdeněk Šarapatka.

„Páně Šarapatkova kritika a jeho návrhy jsou sice blíže realitě než názory a dojmy signatářů petice, ale s ohledem na jeho pověst je sporné, zda celé věci pomůže nebo ji poškodí,“ komentuje politolog.

Psali jsme: Zásek vedle záseku? ČT: Němcová, Drahoš a další prý úplně vedle. Nový dokument Česká biskupská konference: Stanovisko k radním České televize Hana Lipovská: Dozorčí komise ztratila důvěru. U radního Šarapatky již loni... Kalousek a Schwarzenberg tlačili na ČBK kvůli Lipovské. Teď mají odpověď. A jen stěží je potěší

Pozvěte Klause do televize! Lepší než bučet před ČT

Kvůli ČT se také demonstrovalo. S ohledem na hygienická opatření demonstrace proběhla zejména v zaparkovaných autech. Z pořádající iniciativy Vraťte nám stát vystoupil filozof Václav Němec. „V těchto týdnech a měsících čelíme plíživému ovládnutí a ochočení veřejnoprávních médií, zejména České televize, kde dnes stojíme,“ poznamenal filozof Němec a zkritizoval radní České televize Hanu Lipovskou. V tu chvíli se ozvalo bučení i troubení. „Hana Lipovská pochází z líhně Institutu Václava Klause,“ dodal a ozvalo se i posměšné „fuj“. „Je základající členkou Institutu Jany Bobošíkové,“ ozvalo se také nesouhlasné mručení.

„To bučení bylo pro demonstranty typické. Přesto se mi ale zdá, že nejde o ‚plíživé‘ přivlastnění si pověstných sedmi miliard, ale o jména těch ‚kteří spolu mluví‘. Václav Klaus byl na demonstraci prezentován jako démon, který, ačkoliv nemá žádnou politickou funkci, prostřednictvím ‚svého‘ institutu, chce nejen ‚ochočit‘, ale snad i zničit ČT. Snad by bylo lepší než bučet před hlavní vchodem do ČT, pozvat Václava Klause do nějakého televizního studia, aby své názory vysvětlil. Nemusela by to být ‚překřikovaná‘ v Máte slovo paní Jílkové, tam by asi pan ex-prezident nešel, ale něco důstojnějšího by se snad našlo a mohlo by to dokonce odpovídat úrovni bývalé hlavy státu,“ komentuje Zbořil.



V ČT byl hostem Jan Hrušínský, který k situaci v televizi uvedl: „Jsme svědky snahy o destabilizaci České televize prostřednictvím jimi dosazených členů Rady České televize, kteří bez důvodů a důkazů rozvrací ČT. Lipovská, Xaver, Matocha, ale především Zemani, Babišové a všichni ti staří i mladí Klausové lidem právě přímo před očima kradou právo na svobodné informace. Kradou lidem právo na pravdu. Kradou a ničí základní hodnoty a ideály 17. listopadu. Kradou lidem svobodu. Nenechme si ji vzít,“ vyzýval.

„Pan Hrušínský se připojil k těm, kteří chystají pod heslem ‚boje za svobodu‘ změnit současný politický režim. Možná že zapomněl, že k odkazu 17. listopadu nepatří jen svoboda, ale také spravedlnost, a to dokonce i spravedlnost sociální. A slovo ‚rozvracet‘ patří do arzenálu politické propagandy a kdo se vypraví do historie až do roku 1989, ví, že jej známe spíše z kontextu ‚republiku si rozvracet nedáme‘!“ komentuje Zbořil.

Herečka Aňa Geislerová na svém facebookovém profilu nejprve sdílela prohlášení Festivalu svobody. Toto uskupení nezávislých občanských iniciativ vyjádřilo ochotu protestovat a vyzvat veřejnost k obraně České televize, budou-li podle něho porušovány zásady veřejné služby, ohrožena otevřenost, nestrannost a nezávislost především zpravodajství a publicistiky. Na sociální síti také napsala: „Slečno/paní Lipovská, jestli můžu (a to můžu, jste veřejný činitel), vy už jste někdy něco vytvořila? Máte za sebou nějakou činnost, která by se dala nazvat jako prospěšná? Veřejně prospěšná? Něco, co by se dalo nazvat uměním, ovládáte? Vytvořila jste někdy něco kreativního?“ ptala se Lipovské. „Je pozoruhodné, čemu jako ekonomka věnujete svou pozornost, ale rozhledem, zkušeností a morálním postojem to vlastně odpovídá těm chlebíčkům... hlídejte je. Pozorně! A doporučuju vám někdy zajet na mezinárodní filmový festival nebo festival televizní tvorby. Možná by vám došlo, co znamená slovo reprezentace. Teď však chlebíčkům zdar a ať si nikdo nedá ani drobek navíc,“ nabádala ekonomku.

„To je velmi citově angažovaný projev. Nejsem si ale jistý, zda by návštěva filmového festivalu paní Lipovské prospěla při posuzování účtů ČT. Možná by stačilo, kdyby se zajela podívat na Mezinárodní festival v Karlových Varech a podívala se, na co přispívá i ČT z televizní daně, pochopila by, o jaký druh svobody paní Geislerové vlastně jde. Třeba by se dozvěděla, kdo takový festival financuje, a co se tam nejen na filmovém plátně odehrává,“ říká Zbořil.



„Na plénu Senátu jsme právě drtivou většinou schválili usnesení konstatující, že Rada ČT odvolala dozorčí komisi v rozporu se zákonem o České televizi. Zároveň jsme vyzvali, aby se tímto pochybením neprodleně zabýval volební výbor Poslanecké sněmovny!“ poznamenal senátor Jiří Drahoš. Senát má za to, že odvolání dozorčí komise Radou České televize minulý týden nebylo v souladu se zákonem o České televizi. V případě potvrzení pochybení, by pak výbor měl podle senátorů zvážit odvolání radních, kteří se chyby dopustili.

„Páni senátoři, a zejména pan senátor Drahoš, sice jenom doporučují PS, co má dělat, ale už vědí, že došlo k ‚pochybení‘, a kdo se ho dopustil. Sečetli, zvážili a rozsoudili! Pokud vím, pro odvolání dozorčí komise bylo deset členů Rady z třinácti, takže by PS musela vlastně rozhodovat o novém zvolení nebo rozsáhlém doplnění Rady. Ale co potom dělat, když se i nová komise nebude panu Drahošovi a jeho kolegům líbit? A když budou jednat v rozporu se zákonem? Nebudou kritizovat Andreje Babiše nebo prezidenta? To je teď taková móda,“ komentuje Zbořil.

Možná budeme překvapeni, že vzniknou nová spojenectví

Sněmovna odsouhlasila změny v daňovém systému. Prošlo zejména zrušení superhrubé mzdy a výrazné zvýšení slevy na poplatníka. Od příštího roku se má zdaňovat hrubá mzda sazbou 15 procent a u vyšších příjmů 23 procenty. Poslanci o balíčku debatovali a hlasovali téměř sedm hodin. Nakonec pro něj hlasovali poslanci ANO, ODS, KSČM, SPD a dva nezařazení poslanci Václav Klaus a Tereza Hyťhová. A co říci na to, že ODS hlasovala společně s ANO, KSČM a SPD?

„Schvalování státního rozpočtu je každoročním nejdůležitějším aktem Poslanecké sněmovny. To ostatní, pokud nejde o válku a mír, je vlastně hádáním se o ničem. Z toho, že ODS hlasovala se stranami vládní koalice, neznamená, že se chystá nějaká nová ‚Smlouva o stabilním politickém prostředí‘, hanlivě kdysi nazývaná opoziční smlouva. Situace je z hlediska rozpočtu a díky pandemii, ať už ji způsobil kdokoliv, mimořádná a hry na pravici a levici už dlouho mnozí nepovažují za užitečné. Ani hra na téma ‚demoblok proti Babišovi‘ nemusí být v příštím volebním roce úspěšná, a tak možná budeme překvapeni, že v PS budou vznikat různá nová spojenectví. Pan prezident to pojmenoval přesně. Nejen tři trpaslíci, ale třeba i pět trpaslíků nezrodí obra, ale jen velkého trpaslíka,“ uvedl Zbořil.

Své k tomu napsal i starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Tomu se to, že pro to hlasovali jeho kolegové z ODS, nelíbilo. „Strašně mě sere, co udělala v noci ODS – Občanská demokratická strana obcím, ale nesmím to říkat nahlas, takže super to snižování daní ble ble sračky kecy... Aleno Schillerová, poslouchej, ty ubohá kurvičko estébáka, OKAMŽITĚ po volbách zvedneme DPD a začneme škrtat provozní výdaje, DPH se projeví okamžitě, tedy výpadek je jen na rok,“ uvedl. Nejspíše si ovšem spletl DPD s DPH. DPD je přepravní služba a DPH je daň z přidané hodnoty. Dále psal o tom, že při tom, kdy se začne škrtat, ovšem nebude, jelikož europoslanec Jan Zahradil a ODS mu nedovolí kandidovat, prý však bude pořád říkat, jak jsou super, jelikož mu jde o loajalitu.

„Pavel Novotný není problémem Pavla Novotného, ale hlavně ODS a české politiky. Marně hledám v české politické historii něco podobného, dokonce ani v době štvanic Karla Čapka v pomnichovské republice se něco podobného nevyskytovalo. A že někteří katoličtí duchovní a Árijský boj nešli pro hrubá slova daleko. Už dnes to škodí ODS a leckdo si myslí, že pan řeporyjský starosta pracuje u někoho ve mzdě,“ podotýká Zbořil.

Pardubický hejtman Martin Netolický či bývalý senátor Jiří Dienstbier vyzvali ČSSD kvůli výsledkům hlasování k odchodu z vlády s ANO. Podle Netolického přestala schválením daňových změn fungovat, a pokud v ní ČSSD zůstane, bude pro smích. „Setrvání po přehlasování koaličním partnerem je rezignace na program a ztráta smyslu existence ČSSD,“ uvedl na twitteru Dienstbier. Vicepremiér Jan Hamáček sice daňový balíček odmítal, odchod z vlády ale není podle něj na pořadu dne.

„Oba pánové byli proti vstupu ČSSD do koaliční vlády. Kromě toho, pan exsenátor odvolával leckoho při jakékoli příležitosti. Dokonce i prezidenta republiky. Už proto se mi nezdá, že by jejich přání byla vyslyšena, ale ČSSD to určitě žádnou velkou popularitu nepřinese,“ uvedl politolog.

Schválení daňového balíčku kritizoval i Miroslav Kalousek. „To je takový amatérismus, že na to prostě doplatíme nejenom my, ale doplatí na to ty příští generace! Toho vy se teď dopouštíte. Vy za to ponesete odpovědnost. Já vám to budu připomínat za pět, za deset let, dokud budu živ.“ „Já jsem ochoten – mně je 60 v tuhle chvíli. Já jsem ochoten smířit se s tím, že za 20 let ten důchod nebude nic moc, nemůže být nic moc s tím, co tady teď předvádíte, ale to můžu vyřešit tím, že si na zahradě vypěstuji brambory a zeleninu. Ale na zahradě mi ta kvalitní lékařská péče nevyroste. A ona také nebude vzhledem k tomu, co tady teď předvádíte!“ hřímal Kalousek ve Sněmovně.

„Kolikrát už pan exministr financí v PS hřímal? Nedá se to ani spočítat. A kolikrát z toho hromu zapršelo? Letecká hrdinka od něho dostala šavli a zradila. Tibetská vlajka vlála, ale čínští komunisté si toho moc nevšímali. Složenky do každé rodiny posílal, ale jeho strana chřadla, chřadla, až skoro uchřadla. Ani to Čapí hnízdo se nepovedlo, tak už nezbývá jen hřímat. A tak nezbývá postrašit nás, že si moc za těch dvacet let nenašetří z těch současných statisícových příjmů. Pravda je, že už nebude mít nejen pan Kalousek, ale i kterýkoli současný poslanec nárok stravování v závodce ve Sněmovní nebo u Valdštejna, ale možná, že za dvacet let nebude žádného lékaře už potřebovat,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

