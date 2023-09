Jako v listopadu 1989. Zbořil vidí, co právě nadchází

„Tentokrát se mi zdálo důležité uspořádání stále ještě populárního setkání převážně euro-amerických sebevědomých velmocí, kterým však tentokrát, zdá se, přes všechny optimistické předpoklady, chybělo snad trochu víc smyslu pro realitu, pokud je pravda, jak tvrdila ČT, že přesto, že nepozvali Ukrajinu, prý se tam o ní mluvilo. Já bych spíše řekl, že se okolo ní opatrně našlapovalo a závěrečné komuniké, zřejmě formulované nebo podstatně ovlivněné jedinou ze tří velmocí – Indií, ve skrytém zastoupení ČLR a Ruské federace,“ uvedl politolog Zdeněk Zbořil. „Z této velké trojky ti poslední na tomto setkání neměli odpovídající diplomatické zastoupení. Pohyb ministra Lavrova v diplomatickém okolí tohoto shromáždění byl ale viditelný. Důležité slovo měl prezident Indické republiky, kterého si v poslední době začali všímat i čeští, po zahraničí se potulující, vyslanci.“

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 315 lidí

„Snad s tím nějak souvisí už nejen radikální, ale přímo bojovné vyjádření Ondřeje Koláře, který dnes už není jen jedním z největších kritiků Ruské federace a symbolem de-rusifikace Prahy 6, ale i poslancem, členem zahraničněpolitického výboru Poslanecké sněmovny PČR, a v rodinné přízni ‚muže po boku‘ prezidenta Pavla. Je ale také na veřejnosti aktivně vystupujícím kritikem všech, kteří by chtěli, aby ČR měla v Moskvě hodnotnější diplomatické zastoupení než doposud a zdá se, že mu Piráti v Černínském paláci ochotně naslouchají.

Nevím, zda tyto události nějak souvisí se zprávami, kterých se nám dostalo z útrob MNO ČR, tentokrát nikoli díky paní ministryni Černochové, ale jednoho z vysokých úředníků tohoto úřadu Jana Jireše, pověřeného řízením sekce obranné politiky ČR na MNO. Ten nás upozornil, a varoval, že se blíží vojenská konfrontace se zeměmi na východu Evropy, a že je třeba se připravit na přesuny vojenské techniky, vojenských formací a opravárenských a dalších logistických kapacit na našem území,“ uvedl.

Jireš poctivě a nezakrytě prohlásil, že armáda ČR nemůže k této mobilizaci přispívat jenom svými skromnými silami, ale že je nutné počítat s aktivizací lidských zdrojů, prozatím zřejmě jen aktivních záloh, později i z řad věkem vojenské povinnosti odpovídající mladších generací. Padlo i slovo mobilizace, o možnostech ochrany civilistů se nemluvilo.

„Zatím tyto informace nekomentoval nikdo z ještě před několika lety aktivních skupin ochránců zeleně v Čechách a na Moravě, kteří se, také ještě nedávno, rvali s ministrem dopravy Ťokem o každý metr silnic a dálnic. To už asi nebude v těchto dnech důležité a, jak nás kdysi informoval exministr Miroslav Kalousek, tentokrát nebude dálnice D1 ‚největším parkovištěm‘ u nás doma, ale budeme se muset např. naučit, jak se dostat do Prahy nebo z Prahy po rozestavěných cestách všemi směry. Případně, který kus dálnice se bude moci stát, třeba jen dočasně, letištěm,“ dodal.

Psali jsme: Aleš Borovan pro PL: Vlády jsou nejvíce nebezpeční šiřitelé dezinformací. Vazby, které se nezmiňují Nevídané. V TOP 09 se postavili proti Karlu Schwarzenbergovi Vích (SPD): Stamiliardový nákup amerických stíhaček F-35 jde do finále „Nepodepsali jsme.“ Vyplulo, co bylo těsně před válkou na Ukrajině

Pak také konstatoval: „Když už jsem zmínil Miroslava Kalouska, myslím si, že málokdo dokázal přehlédnout jeho burcující větu, že státní rozpočet ČR je bramboračka, které bude nestravitelná. Řekl to ještě expresivněji, ale on si to může dovolit. Já a Parlamentní listy bychom dostali, jak říká klasik Eduard Bass, ‚napráskáno‘, kdybychom se ‚dostali pod klepeta‘ někoho ze současných ochránců korektnosti a pravdomluvnosti,“ uvedl.

„Konečně, v sobotních Lidových novinách se odehrálo velké interview s novým předsedou Ústavního soudu Josefem Baxou, pod atraktivním titulkem Prověrky minulosti soudců už ne! Stojí za to přečíst si ho, zamyslet se nad ním a své poznání poslat dál. Dovolil jsem si přidat jen ten svůj vykřičník, ale i bez něj, je tento text dostatečně apelativní,“ uvedl

Sobotní demonstrace hnutí PRO na Václaváku

I na toto setkání odpůrců české vlády se reakce poptala doktora Zbořila: „Nevím, zda mám nejpodstatnější a nejdůvěryhodnější informaci o celé akci, ale zdá se mi, že mimo Prahu je možné zaznamenat přiměřené organizační přípravy a diskusi o programových otázkách. V Praze a v celostátních médiích se pracuje jednak se zapomětlivostí občanů, a také se do řad formující se mimoparlamentní opozice snaží agenti vládních stran implementovat nedůvěru v úspěch celé akce a vytvářet nesmiřitelné kontrapozice významných mluvčích, nebo potenciálních mluvčích kritiků vládní politiky. I v listopadu 1989 ‚inteligentní služby‘ pracovaly podobným stylem, ale přece jen se alespoň na chvilku dokázali domluvit lidé ‚od Gotta po Karla Kryla‘. Komentáře na sítích jsou sice nedostatečné k vytvoření úplného obrazu stavu věcí, ale domnívám, se, že fundamentální kritika bude slyšet, i když zejména ČT se bude snažit pouštět do světa zprávy, že se nic neděje. (Přece víme, že i v roce 1989 bylo jedno z hesel demonstrací – ČsTV lže, jako když Rudé právo tiskne!) K rozmělnění opozičního potenciálu dochází, když je fundamentální opozice nahrazována specifickou, opozicí ad hoc vznikajících skupin, a také formulováním nerealistických ‚celosvětových‘ témat na úkor věcí národních a bezprostředně sociálně reformních,“ uvedl.

Fotogalerie: - Pařba na Stodolní

Dokud se nevrátí komisařka Jourová…

Návrh důchodové reformy hodlá předložit ministr práce a sociálních věcí v říjnu. A jestli může ANO uspět u Ústavního soudu? „Nejsem si jistý, zda je to možné, ale určitě ANO něco takového musí udělat, dokud se z EK v Bruselu nevrátí paní komisařka Jourová. Ta se, podle svých nesmělých slov, vyjádřila, že chce pokračovat v politice na domácí scéně, a podle mého názoru to může být jeden z dalších kroků ke snížení kritického opozičního potenciálu ANO. Spíš než pro ANO, bude návrh důchodové reformy problémem pozměněného Ústavního soudu a jeho první sebeprezentací s nevelkými odkazy na jeho možnou budoucnost. Jak víme ze slov předsedy Baxi ‚na prověrky minulosti soudců‘ už docházet nebude. Ale kdo ví, třeba je to zelené světlo na konci tunelu.“

Kancelář exprezidenta a další kauza?

Národní bezpečnostní úřad zahájil řízení s kanceláří prezidenta republiky. Půjde o zásadní kauzu? „Nejsem si jistý, zda si v NBÚ uvědomují, že zakládají určitý precedens pro budoucnost funkce a úřadu ‚Hlavy státu‘. Buď chtějí zase vyvolat hemžení okolo prezidenta, které bude menším modelem dění ve Spojených státech, anebo to nechtějí a řídí se jenom staročeským ‚kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde‘. Obě možnosti považuji ze ‚sub speciae aeternitatis‘ za nemoudré. Ale vysvětlovat někomu, kdo je přesvědčen už před zahájením řízení, alespoň podle zpráv z médií, jak by to mělo dopadnout, za zbytečné. A i české bezpečnostní služby jsou, podobně jako v jiných státech v Evropě a USA, spíše služby nebezpečné jako pečující o blaho občanů,“ uvedl.

Fotogalerie: - Ne ruské ropě

Vulgární geopolitika si všímala, že Joe Biden odcestoval

Co se týká summitu G20 v Dillí, do jaké míry jde o přelomové jednání? „Zmínil jsem se o tom krátce už v úvodu tohoto interview. Současní členové G20, usuzujeme tak z vyjádření některých ‚západních‘ politiků a komentátorů, se zřejmě domnívali, že dojde v přípravě na frontální útok proti Ruské federaci a Číně k nějaké dohodě. Alespoň s Indií a s nějakými ‚ochotnými‘. Dva členové ‚velké trojky‘ (RF a ČLR) nepřijeli a byli zastoupeni na úrovni MZV. Kdo umí číst slova diplomatických protokolů, a rozumí jim jinak než v Praze na Hradčanech a v Černínském paláci, ví, že ani přítomnost amerického prezidenta dnes nedává vážnost takovému setkání. Spíše se zdá, že se zde otevřela možnost pro některé Západem přehlížené země v Africe, aby si mohly myslet, že postupují ve svém úsilí emancipace, a že jednopolární svět se stává minulostí. Vulgární geopolitika si nakonec všímala více toho, že Joe Biden odcestoval odtud do Vietnamu, podle našich geopolitiků stále ještě komunistického, ale rychle se pohybujícího v oblasti ASEAN, a nikoliv v Bidenově ‚Indickém Tichomoří‘.“



Psali jsme: Propad! Lidé se bojí investovat. Dva roky po volbách už viní vládu. Zkušený politik účtuje Babiš že urážel? Kolovratník se rozpálil: Co arogantní Pekarová?! Její řeči, ať šoupeme nohama... Proč to Pavel nepodepsal o pár hodin dříve? Havlíček i Jurečka si ťukali na čela „Tato vláda už nepočítá s volbami, jak jsme na ně zvyklí!“ Falšování? Foldyna naznačil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE