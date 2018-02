Jan Herzmann: Babišovi věří daleko méně lidí než před rokem. Oslabuje i Okamura, protože lidé vidí, že přímou demokracii nezavede

Hnutí ANO podle průzkumu STEM od podzimních voleb znovu posílilo o pár procent. Jak to ten Andrej Babiš dělá? Je mučedníkem, protože s ním nikdo nechce jít do vlády? Věří mu voliči, že všechno zvládne sám?

Anketa Vadí vám, že v období 70. výročí tzv. ,,Vítězného února" se Babiš domlouvá na vládní spolupráci s KSČM? Vadí 11% Nevadí 89% hlasovalo: 3237 lidí

Nepřeceňoval bych jeden volební model. CVVM naměřilo pro hnutí ANO v zatím posledním průzkumu jen nepatrně víc, než kolik činil výsledek voleb. Andrej Babiš rozhodně není veřejností jako celkem považován za mučedníka a nemůžeme přehlédnout ani fakt, že mu podle CVVM důvěřuje daleko méně občanů než před rokem. Na druhé straně ale platí, že velká většina veřejnosti by si přála, aby republika už měla vládu s důvěrou, a část občanů vnímá postoje některých parlamentních stran jako obstrukci. Proto ANO možná mírně posiluje, rozhodně neoslabuje.

Dlouhá vyjednávání, časová tolerance Miloše Zemana, výkřiky o účelovém hanobení jména Andreje Babiše, o extremismu Tomia Okamury. Jak všechny tyto průtahy vnímají voliči? A budou si to pamatovat do dalších voleb?

Česká veřejnost je hodně rozdělená, a to především ve vztahu k Miloši Zemanovi a jen o málo méně ve vztahu k Andreji Babišovi. Proto se nedá říci, jak jednotlivé jevy na politické scéně vnímají voliči jako celek. Na pozadí přání, abychom již měli vládu s důvěrou, se samozřejmě vytvářejí skupiny těch, kdo za současný stav viní Andreje Babiše, a jiné skupiny lidí, které viní ostatní parlamentní strany. Objektivně vzato ale vyjednávání o druhém pokusu získat v Poslanecké sněmovně důvěru není nijak mimořádně dlouhé. Spíš se musíme připravit na to, že bude ještě hodně dlouho pokračovat – řešení se těžko dočkáme před 7. dubnem, kdy se o účasti ve vládě pravděpodobně bude znovu hlasovat na přerušeném sjezdu ČSSD. Teprve výsledek všech těchto vyjednávání ukáže, jak velká část voličů bude nakonec spokojená a jak velká část nespokojená. Bavit se dnes o tom, co si voliči budou pamatovat do dalších parlamentních voleb, je naprosto předčasné. Do těch komunálních si ale leccos pamatovat mohou.

Naopak SPD zaznamenalo mírný pokles podpory. Jaký je důvod? Daří se jeho odpůrcům diskreditovat jeho jméno?

Podle STEM je pokles podpory SPD proti výsledku voleb statisticky nevýznamný, zato u CVVM je celkem citelný. Myslím, že klíč k mírnému oslabení SPD je ukryt v nenaplněném očekávání, že SPD změní českou politickou scénu a rychle prosadí velké množství prvků přímé demokracie. To se Tomio Okamurovi patrně nepovede a část jeho voličů to bude vnímat jako nesplněné sliby. Diskreditace SPD jako hnutí s tím nemá mnoho společného, toto uskupení bylo masivně kritizováno již před volbami, přesto si své voliče našlo.

Kritici Tomia Okamury ho nazývají extremistou, nacistou, rasistou a tak podobně. Říkají také, že jeho jedinou taktikou je lidi vystrašit a pak tvrdit, že je zachrání. Nechávají se lidé vystrašit a slyší na podobné hrozby? Nebo v čem tkví jeho úspěch?

Ano, část lidí se opravdu nechá vystrašit a pak hledá zachránce. Tento mechanismus stojí za úspěchem všech evropských populistů. Úspěch Tomia Okamury ale stojí i na jeho rétorických schopnostech, na jeho aktivitách na sociálních sítích, na dobře vedené volební kampani a také na skutečnosti, že je zajímavou osobností pro média, která ho sice převážně kritizují, ale tím současně udržují v centru pozornosti.

ČSSD zvolilo nového předsedu. Je podle vás Jan Hamáček tím pravým, kdo dokáže ČSSD vyvést ze sedmiprocentní podpory voličů zpátky na dvojciferné číslo? Má potřebné charisma a sílu?

Jako analytik rozumím spíš chování a uvažování voličů než tomu, jací ve skutečnosti jsou političtí aktéři. Stejně jako třeba u Jiřího Pospíšila si musíme počkat na praktické kroky, které duo Hamáček–Zimola předvede, a na odezvu, jakou to u současných i potenciálních příznivců ČSSD vzbudí.

Proč přestali ČSSD voliči věřit? Platí známá formule, že jim Andrej Babiš „ukradl“ úspěchy?

Slovo „ukradl“ můžeme použít snad jen v takovém smyslu, jako když hovoříme o fotbalistovi, který svému protivníkovi ukradl míč. Nemáme tím na mysli, že ho vzal ze hřiště a odnesl domů, ale že využil zaváhání protihráče a začal hrát sám. Andrej Babiš prezentoval dobré výsledky koaliční vlády jako úspěch hnutí ANO takovým způsobem, že mu to mnozí občané uvěřili. ČSSD nedokázala veřejnost přesvědčit, že tyto výsledky vznikly jejím přičiněním. Komunikace úspěchů i neúspěchů je součástí politického soupeření, ANO je v této disciplíně dobré, ČSSD v ní v minulém volebním období podala skutečně tristní výkon.

Psali jsme: Babiš: My nikam nespěcháme. Jsem rád, že v ČSSD nevyhráli ti, co jim prohráli volby Babiš nabízí: Okamuro, vykašli se na referendum o EU a můžeme spolu jednat o vládě Libor Rouček: Sobotka nebyl schopen ani chlapsky přijet na sjezd. V očích členů strany se definitivně odepsal Ovčáček odhalil původ nenávisti některých novinářů k Zemanovi

Naopak lépe si vede ODS, která se, zdá se, vrací do hry. Zafungovala osobnost Petra Fialy jako důvěryhodného politika bez skandálů?

Nevím, proč v otázce mluvíte o ODS jako o straně, která se vrací do hry, když výsledky obou posledních dostupných průzkumů v podstatě jen potvrzují volební výsledek této strany. Osobnost Petra Fialy zafungovala pozitivně už dávno, strana se pod jeho vedením odrazila ode dna, nejprve překonala riziko pádu pod pětiprocentní hranici, po rozchodu TOP 09 se STAN upevnila svoji pozici silnějšího z obou pravicových subjektů, ve volbách dopadla velmi slušně a vlastně by měla být na vzestupu. Ten ovšem zatím agentury nesignalizují. Uvidíme, co přinesou komunální volby – tam by ODS mohla přesvědčit, že má krizi opravdu za sebou.

Jste sociologem s dlouholetou zkušeností. Jaká vláda by podle vás měla u voličů úspěch? Zabránit účasti SPD a komunistů ve vládě za jakoukoliv cenu? Odmítnout Babiše jako premiéra definitivně a umožnit vznik takové vlády? Jaké řešení by podle vašeho osobního soudu přijali nejraději?

Znovu musím říci, že česká veřejnost je velmi rozpolcená. Je pravdou, že většina veřejnosti si nepřeje Andreje Babiše v čele vlády, je ale také pravda, že nikoho jiného si v čele vlády nepřeje víc občanů než právě Andreje Babiše. Pokud jde o KSČM a SPD, pro vývoj politické situace ve státě bývá lepší, vhodnější, když se na vládě nepodílejí subjekty reprezentující krajní levici ani krajní pravici. Mně se zdá, že velká část veřejnosti by si přála, aby tomu tak bylo i v našem případě. Voliči KSČM a SPD si samozřejmě přejí opak. Pro některé parlamentní strany je současná situace Sofiinou volbou. Ať vznikne jakákoli vláda, s největší pravděpodobností s ní bude nejméně polovina, spíše však většina občanů zpočátku nespokojená. Na tom, jaké kroky pak vláda udělá, co lidem přinese a jestli její funkční období bude érou prosperity, nebo naopak obdobím utahování opasků, teprve bude záležet, jak se postoje k ní vyvinou.

Říká se, že voliči komunistů už vymírají a mladí se k nim příliš nehlásí. Kdo volí KSČM? Je to stále strana s cílovou skupinou senioři?

KSČM ve volbách významně oslabila, za jejím neúspěchem ale nejsou ani tak demografické důvody, tedy jakési vymírání jejích voličů, jako spíše skutečnost, že v minulosti sbírala kromě podpory přesvědčených komunistů také protestní hlasy těch, kdo nebyli spokojeni se současným režimem a obecně s vládami po roce 1989. Jenže nespokojenost s dosavadním vládnutím se dnes dá efektivně vyjádřit také hlasem pro SPD, pro Piráty a koneckonců i pro ANO. Mnozí bývalí voliči KSČM to udělali. KSČM sice má z historických důvodů příznivce hlavně v nejstarší generaci, ale volí ji i část těch nejmladších. Ostatně v západní Evropě byla krajní levice, ať ta komunistická, nebo anarchistická, hodně podporována mladými lidmi, takže se nemůžeme divit, že se taková podpora najde i pro KSČM.

Zeman pokračuje dál v poměrně tristních výrocích především v televizi Barrandov vůči lidem, kteří se proti němu vymezují. Politologa Jiřího Peheho označil za nejhloupějšího českého novináře, takzvané pražské kavárně pak Zeman vzkázal ‚shut up‘, ti, kdo křičeli na kardinála Duku jsou „pisklouni“. Jak voliči vnímají povolební vystupování Zemana včetně jeho proslovu na sjezdu ČSSD? Kazí si dojem po slibech, že bude pokornější? Nebo jsou voliči už zvyklí?

Již potřetí musím připomenout rozdělenost české veřejnosti a znovu musím zdůraznit, že je to právě postoj k panu prezidentovi, který společnost štěpí. Velká část občanů s ním souhlasí, jeho ostrá, nediplomatická a někdy i urážlivá vyjádření vítá a ztotožňuje se s nimi. Druhá, jen o málo menší část veřejnosti je tímto přístupem znechucena. Je ovšem nutno připomenout, že Miloše Zemana už žádný volební souboj nečeká, příštích pět let může vykonávat prezidentskou funkci, jak sám uzná za vhodné. Pravděpodobně má nějaké strategické politické cíle, ty já ovšem neznám. No a bez znalosti těchto cílů je těžké usoudit, zda svým vystupováním k jejich naplnění přispívá, nebo si cestu komplikuje.

Psali jsme: Karel Šíp v ČT vyprávěl politický vtip, lidé řičeli smíchy. Ale mělo to dohru Primátor Vokřál: Pro Brno je výhodnější a méně rizikové nové nádraží u řeky To Asadovo zabíjení v Sýrii je tak strašné, že se to nedá popsat slovy, napsal UNICEF Bývalému tajemníkovi klubu SPD bylo sděleno obvinění. Kvůli tomu, co řekl, když potkal Michaelu Marksovou



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Zuzana Koulová