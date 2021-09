Je jen placená loutka? Babiš junior má problém. Fígl s knihou bouchl

VHLED MICHALA BOKA Co si myslet o Andreji Babišovi mladším? Přesně tuto otázku si klade politolog Michal Bok. „Politice se věnuji až příliš dlouho na to, abych věřil na náhody,“ uvádí Bok ve svém textu, když řeší nedávné narušení startu Babišovy kampaně duem Babiš mladší, Vít Klusák. Ale to je jen začátek. Během svého zkoumání dal politolog dohromady informace, o kterých byste měli vědět. Proč opozici hrozí, že jí Babiš mladší těsně před volebním dnem ještě výrazně uškodí?

reklama

Střet otce a syna je jedním ze základních příběhů, které nás provázejí po celé dějiny naší civilizace. Z antického Řecka známe příběh Oidipa, který zabil vlastního otce, krále Laia. Apoštol Lukáš přináší podobenství o návratu ztraceného syna. A v Česku teď na vlastní kůži zažíváme vlastní verzi příběhu střetu otce se synem. Anketa Jste pro povinné očkování seniorů proti covidu-19? Ano 13% Ne 85% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3995 lidí

A není to nic pěkného. Z Andreje Babiše mladšího čiší naštvání a nenávist. Andrej Babiš starší se ocitá v nepříjemné pozici. A to vše ani ne měsíc před volbami. Střety v rodině nejsou pěkné. Ostatně je známo, že našimi největšími nepřáteli se často stávají naši bývalí nejlepší přátelé. Jsou to totiž lidé, kteří nás znají nejlépe a vědí proto, jak nám nejvíce ublížit. Funguje to samozřejmě i naopak. A platí to dvojnásob pro rodinu.

Nevím, co přesně se mezi oběma Andreji stalo. Nevím ani a neumím posoudit, nakolik a jestli vůbec je Andrej Babiš mladší psychicky nemocný, jak tvrdí jeho otec. Politice se však věnuji až příliš dlouho na to, abych věřil na náhody.

Nevěřím proto, že zahájení kampaně hnutí ANO narušil Andrej Babiš mladší náhodou. Nevěřím ani tomu, že v Ústí nad Labem, kde ono zahájení probíhalo, byl náhodou. A už vůbec nevěřím a nemůžu věřit tomu, že je náhoda, že tam s ním byl režisér Vít Klusák. To je jednak příliš náhod najednou, ale hlavně by to samo vyvracelo to, co Andrej Babiš říká.

Buď totiž může být náhodně se pohybující figurkou na hraně svéprávnosti, která se zjevuje tu a tam bez vlastního zapříčinění. Nebo je plně svéprávným člověkem, který ví, co dělá. Ostatně sám v obsáhlém rozhovoru pro Deník N říká, že chce na vlastního otce podat trestní oznámení.

Celé je to divné

Okolo celého případu panuje řada podivností. A motá se v něm na obou stranách barikády spousta podivných lidí. Jedním, respektive jednou z nich, je Bohdan Švarc, což je pseudonym, pod kterým na internetu vystupuje jistá Hana Demeterová, o níž i samotný liberální Deník N hovoří jako o ženě s „rozporuplnou pověstí“. Měla totiž údajně využívat humanitárních a dobročinných aktivit k podvodným účelům, aby z lidí vylákala peníze. O celé kauze psal server Lidovky.cz

Právě Demeterová přitom měla Andreji Babišovi mladšímu „otevřít oči“. Dále tu pak máme manžele Protopopovy, kteří měli podle Andrej Babiše mladšího sehrát roli jeho trýznitelů, a to s vědomím jeho otce. A konečně tu máme Pavla Šafra.

To je veterán české žurnalistiky, který provozuje a vlastní server Fórum24. Což je v podstatě Antibabiš server, a Šafr se svými antipatiemi k osobě premiéra nikterak netají. A nebere si servíky.

„Babiš je absurdní egomaniak, který nás chce za každou cenu obšťastnit svojí přítomností. Nevydrží se radovat z nakradených peněz sám. Musí se s námi podělit o svoji velikost. Musí se utvrdit v tom, že to tu dobyl a vyhrál. Protože pro slovenské hovado je Praha velký cíl,“ prohlásil například v prosinci 2019.

Psali jsme: Pavel Šafr o Babišovi: Slovenské hovado

A právě na výplatní pásce Pavla Šafra dnes Andrej Babiš mladší působí. Sám v rozhovoru pro Deník N přiznává, že žije ze Šafrových peněz, které mají být honorářem za knihu, která má o celém případu vyjít.

Právě spojení se Šafrem ale může být reputační problém. Andrej Babiš mladší se totiž může stokrát zaklínat tím, jak mu jde o pravdu, ale to nemůže znít uvěřitelně v situaci, kdy se nechává pást právě člověkem, který zasvětil svůj život boji s Babišem.

Dovedu pochopit, že k němu může mít blízko, ale navenek to celé působí tak, že Šafr si mladšího Babiše, který je navíc možná psychicky nemocný, vodí jako loutku. Respektive to je obraz, který může velmi snadno jakýkoli zdatný markeťák, a že se jimi Andrej Babiš starší jenom hemží, vymalovat velmi snadno a rychle. A s takovým obrazem si Andrej Babiš mladší jen škodí u veřejnosti.

Čapí hnízdo: Zase a znova

Úhelným kamenem celého sporu mezi otcem a synem je kauza Čapí hnízdo. K ní se sbíhají všechny nitky jako Ariadnina nit k východu z labyrintu. Právě v této kauze jsou jak otec, tak syn v roli potenciálních pachatelů. A právě tady se zdá, že odstartovala celá anabáze rozpadu vztahu mezi nimi. Ten je sám o sobě hlubokou lidskou tragédií. Není to hezké, a nikomu nepřeji, aby žil s tím, že má naprosto zničené mezilidské vztahy se svým rodičem nebo s jedním ze svých potomků. To není nic pěkného. Anketa Jste pro zákaz prodeje aut se spalovacími motory v roce 2025, jak chce EU? Ano 1% Ne, ještě dřív! 1% Ne, později 2% Ne, vůbec to nezakazovat 96% hlasovalo: 7508 lidí

Jak to mezi nimi skutečně bylo, nebo nebylo, vědí nejlépe oni sami. Pro nás obyčejné smrtelníky je podstatné, že celá kauza zasahuje do sněmovních voleb. Má však potenciál ovlivnit nějak jejich výsledek?

Nevěřím tomu. A to ani v jednom rozměru. Tím prvním rozměrem je celý tenhle příběh otce a syna. To může mít na staršího Babiše negativní dopad u voličů, kteří si váží rodinných hodnot. Na druhou stranu, Andrej Babiš si nikdy nehrál na arbitra morálky a ani se nikdy nesnažil budovat si pověst na nějakých rodinných hodnotách. A to je důležité. Spor se synem tak neničí jeho pověst, jako tomu bylo například v případě Petra Nečase, který se veřejně prezentoval jako vzorný otec od rodiny, zatímco zaměstnával z veřejných peněz svoji milenku.

Naopak to může Babiše i posílit (ale asi ne nijak závratně), protože se může stylizovat do role oběti, a my, Češi, cítíme k obětem zvláštní sentiment. Ostatně jsme si právě na kultu oběti vystavěli náš národní panteon – to je svatý Václav, Jan Hus, Jan Palach, tak trochu Jan Amos Komenský a vlastně i my všichni ve dnech mnichovské zrady nebo okupace, která ukončila pražské jaro.

A tím druhým rozměrem je samotná a už tolikrát obehraná kauza Čapí hnízdo. Dneska už asi všichni víme, že to nebylo úplně košer. No a co?

Vždyť starší Babiš přece nikoho nezavraždil. A ten příběh není ani o tom, že by někomu nosil v igelitce úplatky. On prostě jen obešel pravidla. A my, Češi, jsme v tomhle přece experti a obcházení pravidel je náš národní sport. I proto skutečnost, jak celou tuhle kauzu vnímá veřejnost, se nijak nezmění tím, že na ni dá nějaký soud nebo státní zástupce oficiální razítko s nějakým znaménkem a verdiktem.

Kdyby tehdy Andrej Babiš zkasíroval tu dotaci, vybral peníze z banky, naložil je do igelitky a jel se o ně do Prahy rozdělit s lidmi z Krajského úřadu Středočeského kraje, kteří reálně o přiklepnutí té dotace rozhodli, byla by to jiná.

Infobox Michal Bok (*1988) (*1988) Na Univerzitě Karlově vystudovaný politolog. Milovník historie, dobrého jídla, cestování a zahradničení. Dlouhodobě žije v zahraničí. Píše pod pseudonymem, protože nechce svého zaměstnavatele vystavit tlaku politicky korektních aktivistů.

Ale ani by to vlastně moc jiná nebyla. Andrej Babiš by i tohle ustál, protože by prostě řekl, že to je přesně to Palermo, se kterým šel do politiky bojovat. Udělal by ze sebe oběť a mluvil by o tom, že to jsou ti zlí lidé, zlí politici a zlé politické strany, které ho nutí k úplatkářství, přitom on chce jen normálně podnikat, dávat lidem práci a platit daně.

Andrej Babiš vybudoval značnou část svojí politické kariéry na boji proti korupci. Poškodit by ho tak mohlo, kdyby byl u korupce chycen podobně, jako byl David Rath přistižen s miliony v krabici od vína. Nic takového se ale v kauze Čapí hnízdo nestalo.

Pokud si tak někdo od celého angažmá Andreje Babiše mladšího slibuje, že zásadně ovlivní volby, je na omylu. Naopak. Osobní historie mladšího Babiše ukazuje, že se umí chovat jako neřízená střela. Sám ostatně vypráví, jak od Protopopovových odletěl do Paříže, kde si koupil letenku na první letadlo, se kterým odletěl na druhý konec světa, do Hongkongu.

Vůbec bych se proto nedivil, kdyby se mladší Babiš se starším ještě do voleb usmířil. A podobně jako v Lukášově evangeliu by se tak ztracený syn vrátil k otci domů. A Pavlu Šafrovi a všem dalším, kdo do mladšího Babiše nainvestovali politický, nebo dokonce i finanční kapitál, by celá tahle petarda bouchla v ruce. A místo rozhovorů o zlém otci tři týdny před volbami bychom v médiích týden před volbami četli o zlých manipulátorech, kteří chtěli premiérovi zákeřně rozvrátit rodinu.

Psali jsme: „Babiš, Babiš, pořád jen Babiš! Co třeba Green Deal? Ptal se nás někdo, jestli chceme mít dražší elektřinu?!“ Politolog ve varu Čím sestřelit Petra Fialu? Těmito fotkami! Jaké je zlomové téma proti Babišovi? A z čeho praská žilka pražské kavárně? Máme rozbor, černé na bílém! Babiš a Afghánistán. Co nikdo nečekal: Může přijít moment, který rozhodne volby a roztrhne opozici Uplakaní Piráti. Rakušan možná ví, že na něj něco vyplave. Pomoci jim má pán s pozoruhodným životopisem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.