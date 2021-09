Kameny na nohou Petra Fialy. To prostě nejde. Smutná slova po projevu

„Petr Fiala má na nohou přivázané kameny: TOP 09 a KDU-ČSL,“ hodnotí včerejší proslov šéfa ODS reklamní a mediální odborník Jiří Mikeš. Podle něj by Václav Klaus něco podobného u občanských demokratů nikdy nedopustil a Andreje Babiše by roztrhal na kousky. Analytik upozorňuje i na to, že nejlépe náladu společnosti vystihuje Tomio Okamura.

Jiří Mikeš hodnotil proslov Petra Fialy pozitivně, ale má prý na nohou uvázané kameny: „Myslím, že tentokrát se lidé a PR agentura pochlapila. Aranžmá bylo opravdu zajímavé, sám Fiala byl dobře oblečený, dobře mluvil tělem, projev měl připravený. To je všechno paráda, jenže on sám musí táhnout svoje parťáky, kteří jsou v podstatě kameny přivázané na jeho nohou. Kdyby byl na jeho místě Václav Klaus, tak by do téhle party podivného Občanského fóra nikdy nešel. ODS na to má, aby mohlo promluvit, ale když za sebou táhne TOP 09 a ještě KDU-ČSL, není to dobré. Lidé si řeknou: Tak to jsou pěkní srábci, Andrej Babiš je sám a oni na něj hrají přesilovku, a to není nikdy – ani v politice – fér. A že politika férová není,“ řekl pro ParlamentníListy.cz Mikeš.

Kameny na nohou ODS mají tedy být právě lidovci a TOP 09: „KDU-ČSL půjdou s kýmkoliv, aby u lizu zůstali a Jurečka (Marian, předseda lidovců, pozn. red.) se proflákl s vyjádřením ohledně homosexuálních manželství. A Markéta Pekarová Adamová je prostě ženská hysterka. Škoda že Trikolóra má v čele podobnou ženskou (lídrem Trikolóry je Zuzana Majerová Zahradníková, pozn. red.),“ doplnil s tím, že obě předvolební koalice – tedy Piráti a Starostové a koalice SPOLU – to budou mít velmi těžké, protože hlavně voliči ve vesnicích a menších městech půjdou za Babišem právě proto, že zbytek nehraje férovou hru.

Mikeš: Češi jsou znechucení, jejich náladu vystihuje Okamura

Petr Fiala při zahájení horké volební kampaně SPOLU rovněž mluvil o tom, že v těchto volbách jde skutečně o všechno a myslí to vážně. „Svedeme bitvu o charakter a budoucnost našeho státu. Buďto v nadcházejících volbách zvítězí populisté a extremisté a spolu s nimi i nezodpovědnost, rozhazování a utahování šroubů. Nebo lidé dají přednost demokratickým silám a změně a Česká republika zůstane svobodnou, demokratickou a prosperující zemí,“ řekl lídr ODS. Na otázku redakce, zda jde „skutečně o všechno“, Mikeš odvětil, že Fiala silně přehání. „I když je pravda, že když je někdo ve vládě osm let, tak už by měl uvažovat, že půjde na zasloužený odpočinek. Nicméně nálada obecně je v českém národě taková, že lidé jsou vším dosti znechucení. Znechucení novým zeleným údělem, znechucení tím, že byla prodána voda, znechucení neosazováním polí pšenicí a zeleninou…“

Reklamní a mediální odborník tvrdí, že v tomto smyslu vnímá jako silného hráče Tomia Okamuru a jeho hnutí SPD. „Vystihuje náladu, která panuje ve společnosti. Ještě to bude velice zajímavé, protože starší generace se může nakonec přiklonit ke komunistům, neboť se ukazují jako ti, kdo se neušpinil. Výsledky voleb mohou být překvapující, ale Babiše tímto způsobem neodstřelí,“ vysvětlil svůj pohled Jiří Mikeš. Dodal také, že by se neměl podceňovat odpor vůči Evropské unii nejen kvůli jejímu zasahování do legislativy států. „Babišovi nyní nezbude nic jiného, než vytáhnout Visegrádskou čtyřku a říci: Moment, tady se nebudeme bavit, aby nám nějací manažeři, úředníci a byrokrati Bruselu něco přikazovali.“

Evropa je „dead fish“, vede pacifický bazén

Kolem šéfa ODS visely kromě vlajek českých i vlajka Evropské unie a Severoatlantické aliance. Fiala tím dal jasný vzkaz, kam chce patřit a prohlásil, že s nevhodnými kroky Bruselu je třeba pracovat zevnitř. Na toto poselství Mikeš říká, že se Fiala snaží hrát kartu „nejsme v tom sami, jsou s námi tyhle státy, které mají hvězdičky, NATO nás ochrání“. A připomněl nedávnou událost: „I když dostalo na frak v Afghánistánu, tak nevím, zda je to nejlepší. Ale jde o dokumentaci síly, že jsme ve středu Evropy a máme se o koho opřít. Problém je, že jde o zástupnou věc, Evropa je dead fish. Všechno, co se bude odehrávat, se bude odehrávat v pacifickém bazénu s Čínou, Malajsií, Indonésií a podobnými státy, kde bude ohnisko, nikoliv v Evropě. Všichni, kdo teď půjdou proti Fialovi, budou říkat: Co blbne, my si musíme chránit vlastní zájmy, jinak z toho udělá Brusel nový sovětský sojus,“ sdělil Mikeš.

Petr Fiala zároveň hovořil o obrovské moci, kterou má vláda a premiér: „Nakoupili si média. Těší se podpoře z Ruska placených konspiračních serverů. A lijí jed do české společnosti. Ničí hodnoty. Rozvracejí vztahy. Uplácejí svoje voličské skupiny. Záměrně staví děti proti rodičům a prarodiče proti vnukům. Nic jim není svaté. Jejich cíl je zřejmý. Ovládnout Českou republiku,“ sdělil mimo jiné. Lijí jed do české společnosti a staví proti sobě generace? Mikeš se domnívá, že zrovna tento výrok si mohl Fiala odpustit, protože jde o možnou narážku na nešťastného syna Andreje Babiše. „Jde o pokus jakýmkoliv způsobem Babiše z vlády dostat. Jsem pevně přesvědčen, že kdyby na místě Fialy byl Klaus, tak by Babiše roztrhal na kousky, protože by byl tvrdý, dělal by si z něj legraci a měl by intelektuální převahu. Ale žel nemáme politiky, jako byli na začátku včetně Václava Havla, ať byl jakýkoliv,“ podotkl Mikeš.

Fotogalerie: - Teď jde o všechno

Fiala měl být tvrdší

Podle něj si ale Fiala nemůže dovolit být tvrdý příliš: „Je to elegantní, rozumný člověk, tak proč nezůstal na univerzitě, nebyl rektorem a nevzdělával mládež? Tento národ je jiný, má zkušenosti s tím, jak to kdysi bylo a rodiče to svým dětem předají. Starší občané začínají vzpomínat, jak to bylo, jestli se neměli lépe… V myslích obyčejných lidí hraje nostalgie roli,“ uvedl mediální a reklamní expert s tím, že měl Fiala i více útočit na zadlužování: „Rozhazování je hrozné, státní výdaje se musejí dostat dolů, jasně, že nemůže být tolik úředníků. Já sám vidím, kolik jich bylo tady na úřadě dříve a kolik jich je teď. To nelze,“ řekl Mikeš. Zároveň je prý přesvědčen, že kdyby Babiš řekl, že už má pozice ve Sněmovně dost, uspěl by u Čechů jako kandidát na prezidenta.

Stanislav Biler, levicový novinář, kritizoval Fialu za to, že se sice naučil mluvit nahlas, „ale bohužel tím pouze zvýraznil strašlivou prázdnotu svého poselství“. Podle Mikeše proslov lídra ODS prázdný nebyl, ale je pravda, že obsahoval vzletná a hezká slova. „Kdyby řekl: Já už toho mám po krk, co tady ten Slovák dělá s českým národem, to by bylo úderné. Ale on je slušný člověk, není Miloš Zeman, který by mluvil o spálené zemi, půjdeme po vás, zakroutíme vám krkem a tak dále. U něj by to lidé očekávali.“ Jiří Mikeš rovněž odmítl kritiku Pavla Šafra, provozovatele serveru Forum24.cz, že Česká televize pochybila, když Fialův proslov umístila až ve 47. minutě zpravodajství, a že ho pustila jen na dvacet vteřin. Mikeš tvrdí, že je logické, že má předseda vlády lepší prostor a opozice přijde na řadu až po něm.

