Konec staré EU. Pryč se zbytečnostmi. Ben Kuras a nový vítr

Ruský útok na Ukrajinu odhalil trhliny v EU i v NATO, které se projevily v tom, jak které země na něj reagovaly. Na jedné straně se loudá staré jádro EU Německo, Francie a Itálie, na druhé svižně reagují Británie, Polsko, Česko a Pobaltí. Jak v tomto kontextu můžeme brát Fialovu cestu do Kyjeva?

V zásadě jako správný tah správným směrem, tedy přesun politické váhy od degenerujících centrálních zakladatelů EU posedlých woke politickou korektností víc než bezpečím Evropy, do jejího východního křídla, jehož těžištěm se stalo téměř 40milionové Polsko. Fialovo přimknutí k Polsku je nadějným krokem k možnému přehodnocení celého smyslu EU a NATO. Doufám, že to tak pan Fiala sám vnímá a bude v tom pokračovat. Slovinská účast naznačuje, že středoevropská V čtyřka se možná mění v pětku. Je potřeba ještě nakopnout Slováky a Maďary k pořádnému „středoevropanství“, které by mohlo „starou EU“ probudit k zjištění, že svět se mění jinak, než jak si zpohodlněle zvykla, a půjde v něm o důležitější věci než piplání v genderech, uměle vyvolávaném rasismu nebo pochybné dekarbonizaci. Tedy že půjde o samotné přežití svobod a práv nastolených západní civilizací. Maďaři to mají v hlavě poskládané středoevropsky správně, akorát se spletli v odhadu Ruska, čímž se bezděky přiřadili k oné staré EU, kterou tak vehementně kritizují. Británie se na rozdíl od ostatních velkých Západoevropanů chová tradičně anglosasky jako jeden z ručitelů bezpečnosti Evropy, bez váhání a bez debaty, třebaže je od rusko-ukrajinského konfliktu nejvzdálenější a skoro by se jí nemusel týkat.

Německo oznámilo navýšení výdajů na zbrojení. Lze to brát vážně, čili jde o opravdový obrat v situaci, kdy je německá armáda brána spíše jako vtip?

Jak říká jedno moravské rčení, které rád cituju, byla by to sranda, kdyby to nebyl průser. I kdyby se Německo po zuby vyzbrojilo nejnovějším arzenálem, potrvá mu deset let, než vycvičí alespoň minimálně potřebný počet vojáků. Potvrdí to každý, kdo zná současnou generaci zlenivělých, zpohodlnělých, rozmazlených a tělesně rozplizlých dvacátníků a třicátníků.

Boris Johnson vyzval, abychom po konci války na Ukrajině neusilovali o normalizaci vztahů s Putinem, jako tomu bylo po roce 2014. Poslechne ho Německo a Francie?

Putin se bombardováním civilistů a ničením ukrajinských měst odhalil jako válečný zločinec s charakterem mafiánského gangstera a už by se s ním žádný západní politik nikdy neměl o ničem bavit, kromě snad toho, na kterém pustém ostrově stráví zbytek života. Ale nejde jen o Putina, ten je jen symptomem mentálního stavu ruského národa. Ukrajinské civilisty, ženy a děti, nevraždí Putin, nýbrž tisíce obyčejných Rusů, za morální podpory milionů obyčejných Rusů. Rusko je vzteklé děcko, naštvané, že si s ním nikdo nechce hrát, tak ostatním na písečku rozkopává bábovičky, rozdupává kyblíčky a láme lopatičky. A doufá, že se všichni polepší a budou ho mít rádi. To po tomhle nepůjde, a hodně dlouho. A Západ to musí dát Rusům – ne Putinovi, ale Rusům – pěkně sežrat.

Ale co říct na argumenty renomovaných politických analytiků, že Západ promarnil všechny příležitosti udělat si z Putina spojence a svým jednáním ho zahnal do kouta, kde nemohl jednat jinak?

Ty argumenty dávají smysl tak, jak je třeba zde shrnul generál Andor Šándor. Akorát mají pár háčků. Jedním je, že i když jsou všechny podloženy nezpochybnitelnými fakty, zbývá tu pořád realita, že masakry ukrajinských civilistů provádějí Rusové a ne Západ. Tím se tyto argumenty stávají nerelevantními a blíží se argumentům, že nacistické genocidy desítek milionů Evropanů nezavinili Němci, nýbrž Versailleská smlouva. Druhým háčkem je, že nynější chování Ruska potvrzuje, že by se svou mentalitou spolehlivým partnerem Západu nikdy nemohlo být, takže naděje na jeho spojenectví byly iluzorní. Podobně musíme brát důkazy, že Ukrajina není zrovna vzorem demokracie, stojí na korupci, má nacistickou minulost a možná i nějaké ty skupinky neonacistů. Tím háčkem je, že teď a zde Ukrajinci nevraždí Rusy, Rusové vraždí Ukrajince.

Jak vnímáte tu debatu o „čecháčkovství“ rušící inscenaci Čajkovského?

První, kdo stáhl Čajkovského z repertoáru, hned po ruské invazi, byl philadelphský symfonický orchestr, poměrně nečecháčkovský. V pražské opeře o zrušení rozhodl norský ředitel. Tedy nic specificky čecháčského. Pražský ředitel udělal chybu, že se to snažil obhájit politicky, měl to udělat ekonomicky. Něco jako „inscenace byla zrušena z obav, že bude mít málo diváků“. Je mně to poměrně lhostejné, tak či onak. Když se nad tím zamyslím, vlastně bych si taky rád dal od všeho ruského na nějakou dobu půst.

Zatímco Evropa se od Putina distancuje co nejdál, americká média upozorňují, že Biden dál spolupracuje s Putinem na jednání s Íránem. Není to absurdní a pokrytecké?

To je hodně mírně řečeno. Jde o vídeňská jednání o íránském jaderném programu, o němž západní rozvědky varují, že urychlí výrobu jaderné pumy. Írán odmítá jednat přímo s Američany, a tak Biden požádal loni Rusy, aby jednání převzali. Rusové tak mají volnou ruku v byznysu s Íránem. K tomu patří íránské zakázky pro Rosatom, který tam staví jaderný projekt a dodává uran – za 10 miliard dolarů. Což elegantně obchází americké finanční sankce uvalené na Rusko a staví je do komického světla. Putina, který vyhrožuje použitím jaderných zbraní, tak dělá šéfem íránského jaderného programu. Navíc Biden Íránu vrací asi 100 miliard zablokovaných dolarů, z nichž 10 tedy půjde rovnou do Ruska. Šibalské obejití sankcí. Další část nepochybně půjde na terorismus vůči Izraeli a sousedním arabským zemím. A jako by ani to ještě nestačilo, Bidenova administrativa hodlá odstranit ze seznamu teroristických organizací íránské Islámské revoluční gardy, které teroristické útoky řídí. Proti tomu Bidenovi na vídeňské konferenci poslali protest Saúdská Arábie, Spojené a Arabské emiráty, Bahrain i Egypt.

Slabost Bidenovy administrativy umožnila oživení organizace Islámský stát v několika světových lokalitách, tentokrát ale včetně USA. Jak se to stalo, když se za Trumpa myslelo, že ISIS byl zlikvidován?

Zbytky džihádistů ISIS se rozutekly do několika zemí, kde si vydělávaly loupením nebo vydíráním, a zdá se, že se jejich síť oživuje. Svou existenci oznámila ISIS-NA čili Islámský stát v severní Americe, a vyzývá americké muslimy, aby se k ní přidávali. Zatím tedy asi není mimořádně početná, ale to se může změnit. Jinak je ISIS opět aktivní na Středním východě, Střední Asii a částech Afriky. Podle irácké rozvědky disponuje až 50 miliony dolarů. Zvolil si nového chalífa, jímž je bratr zabitého Abu Bakra al-Baghdádího. Asi o nich zase brzy uslyšíme.

Biden si vysloužil nedůvěru i od pacifických spojenců skupiny QUAD vytvořené na obranu před Čínou. Patří k ní vedle USA taky Austrálie, Indie a Japonsko. Ty se teď, zdá se, od USA odtrhly. Proč?

Biden jim začal vnucovat všelijaké progresismy, jako boj proti klimatickým změnám, čímž je odváděl od prvotního účelu, jímž je obrana proti Číně. Indie a Japonsko zakládají nové spojenectví zaostřené proti Číně, bez spoléhání na USA. Asi se k němu přidá i Jižní Korea a možná i Filipíny.

Že by vhodný recept i pro Evropu? Není na čase, aby stála na vlastních nohách?

Na Bidena zjevně opravdu není spolehnutí a než v roce 2024 prohraje volby, mohl by toho ještě hodně stihnout na světě pokazit. Ostatně traduje se o něm údajný výrok Obamův: „Na Joea se můžete spolehnout, že na co sáhne, to posere“. (v orginále „fucks up“)

V Británii se teď hodně debatuje o kompletním odpojení od ruské energetiky. Jedním z témat je břidličný plyn a jeho dobývání metodou zvanou fracking. Mělo se s ní začít před několika lety, ale zastavily ji ekologické organizace. Objevují se tvrzení, že protesty byly řízeny a placeny z Ruska. Co je na tom pravdy?

Už nějakou dobu se ví, že protesty využívaly najatých a placených demonstrantů, za finanční podpory hedge fondů a energetických firem nevítajících konkurenci, s použitím přehnaných nebo falešných údajů o ekologickém nebezpečí této těžby plynu – jako kontaminace spodních vod s toxickými následky na rozvod pitné vody. Ty často pocházely z ruských zdrojů jako Russia Today a přebíraly je zelené organizace jako Friends of the Earth. Vyšetřuje se i pravděpodobné financování protestů z kapes Gazpromu, jemuž by břidlicový plyn tvrdě konkuroval a jehož ředitel Alexander Medveděv před několika lety prohlásil, že „fracking se v Evropě nikdy nerozjede“ a že „Ruský stát je připraven proti břidličnému plynu válčit“. Už v roce 2016 belgické Wilfried Martens centrum pro evropské studie uvedlo, že „ruská vláda investovala 82 milionů eur do organizací, jejichž činností bylo odradit evropské vlády od vývoje těžby břidličného plynu“. Zda je tohle všechno najednou fakt, nebo dezinformace proti Putinovým dezinformacím, nedokážu potvrdit, ale fracking bude určitě znovu na pořadu zkoumání, alespoň v Británii.

A komedie těchto dvou týdnů?

Jako skvělý šašek se projevil obvyklý manekýn Macron tentokrát napodobující Zelenského s neholenou tváří a v mikině. Po spotřebitelské kampani proti ruské vodce londýnské luxusní obchodní domy Harrods a Sefridges ji stále prodávají, pod pultem, za 90 liber láhev. A časopis USA Today zařadil mezi své slavné ženy roku biologického muže doktora Levina, za různé lékařské zásluhy v covidové pandemii, jež vykonal, než se prohlásil za ženu, i když má stále pindíka. Což mně připomnělo – ale tohle zrovna není moc velká sranda – že v Británii je ve frontě na transsexuální operaci přihlášeno 5500 dětí.

