Politolog Jelínek sleduje utváření koalic kolem Babiše a vidí zde ohrožení pro samotného premiéra

ROZHOVOR „Daňový balíček byl prosazen a schválen prostřednictvím poslanecké lidové tvořivosti. Možná už to byla alchymistická dílna. Ukazuje to, jak u nás neefektivně a neprofesionálně funguje stát, když se klíčové ekonomické zákony prosazují a schvalují prostřednictvím jednotlivých poslaneckých iniciativ,“ hodnotí poslední události politolog Lukáš Jelínek. Zdůraznil, že v následujících měsících před volbami uvidíme dvě vládní strany, které si jdou sobecky za vlastními cíli. V rozhovoru rovněž řekl, že Pavel Novotný svým chování fakticky zapříčinil svůj konec v ODS, ale pravděpodobně s tím sám počítal, protože je pro něj důležitější úspěch v médiích než v politice.

Premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů, protože je tím, kdo ovládá Agrofert a čerpá tak evropské dotace. To konstatovala Evropská komise v závěrečné zprávě. Rozhodnutí už nelze zvrátit. Co to podle vás znamená pro premiéra a co pro Českou republiku?

Znamená to především ostudu, protože velmi dlouho se premiér nebo i celá Česká republika, kterou on řídí, s Evropskou komisí přetahovala. Teď se ukázalo, že tahal za kratší konec provazu, ovšem protože se Andrej Babiš ani nechystá z funkce předsedy vlády odstoupit, ani ho k tomu už nevyzývají jeho koaliční partneři, zjevně bude dál pokračovat jako předseda vlády, a to samozřejmě může jenom udělat ten nejhorší možný obrázek České republiky v zahraničí. Ale nic jiného se zjevně nestane, protože u nás doma už jsme na Babišův střet zájmů zvyklí. Zdá se, že už nás ani moc nebaví, nezajímá a soustředíme se na jiná témata.

Jsme už na něj zvyklí… jsou na něj tedy zvyklí i voliči, takže je to nijak neovlivní?

Myslím, že to voliče příliš neovlivní, protože ty, kterým to vadí, nevyjadřovali v minulosti ani nyní podporu hnutí ANO a naopak ti, kteří jsou připraveni hnutí ANO volit i dále, tak učiní navzdory zjištěním Evropské komise. Protože voliči Andreje Babiše se zjevně neřídí podle toho, zda jejich oblíbenec je nebo není ve střetu zájmů, ale dívají se pouze na to, co jim nabízí jako politik, jako reprezentant politického hnutí.

Je taktikou Andreje Babiše stále tvrdošíjně odmítat střet zájmů?

O čem vypovídá, že daňový balíček schválilo hnutí ANO spolu s hnutím SPD a ODS, tedy bez sociálních demokratů – koaličních partnerů?

Hnutí ANO má svoji voličskou a nejspíše i mediální strategii. Zdá se, že Babišovi marketéři sdělili, že takto by to mohlo zafungovat na voliče. Když se jim řekne, kolik peněz jim po zrušení superhrubé mzdy a při těchto daňových pásmech zůstane v peněženkách. Takže Babiš se rozhodl pro tuto variantu daňového systému a ODS se pouze splnil její letitý sen, její letitý cíl, za kterým šla.

Ten problém ale ve skutečnosti tkví především v tom, že celý daňový balíček byl prosazen a schválen prostřednictvím nějaké poslanecké lidové tvořivosti. Možná už to byla nějaká alchymistická dílna, protože zatímco bychom očekávali, že se podobné klíčové zákony budou připravovat ve vládě, že je vláda bude připravovat a do posledního okamžiku bude vědět, jakou většinou a v jaké podobě je prosadí, tak místo toho jsme byli svědky, kdy něco přihodil Andrej Babiš, něco přihodili Piráti a pak byli všichni zaskočení tím, že náklady na státní rozpočet činí 130 miliard korun. To ukazuje, jak neefektivně a neprofesionálně u nás funguje stát, když se klíčové ekonomické zákony prosazují a schvalují vlastně prostřednictvím jednotlivých poslaneckých iniciativ.

ČSSD návrh nepodpořila. Začíná se ČSSD vymezovat vůči hnutí ANO kvůli volbám?

Sociální demokracie je v otázce daní názorově konzistentní. Bylo by od nich asi šílené, kdyby podpořila návrh, který především pomáhá vysoko příjmovým skupinám, a který zdražuje do budoucna fungování zdravotnictví, školství nebo sociálních služeb, tedy veřejných služeb v České republice. To, že zároveň sociální demokraté nechtějí odejít z vlády, protože by to v covidové době jejich voliči špatně chápali nebo snášeli, tomu lze také porozumět.

To znamená, že v nadcházejících měsících do voleb skutečně uvidíme dvě mimoběžné vládní strany, které si jdou za svými vlastními cíli a moc se neohlížejí na to, zda jsou v rámci vlády sehrané nebo jestli sehrané nejsou. Prostě obě dvě strany – jak hnutí ANO, tak sociální demokracie – budou jenom sobecky myslet na svoje vlastní zájmy a budou se navzájem vůči sobě vymezovat, aniž by ale zavelely k odchodu z vládní koalice.

V minulém rozhovoru jste řekl, že kdyby se ODS dokázala domluvit s lidovci a TOP 09, dokázali by dát dohromady silný tábor. Domluvili se. Ten tábor předvolební koalice vzniká i mezi Piráty a Starosty a nezávislými. Jak velké ohrožení to pro Andreje Babiše znamená?

Druhým ohrožením je vlastně samotná schopnost politických stran se domluvit. Pro hnutí ANO je mnohem nebezpečnější koalice Pirátů a Starostů a nezávislých, kteří mají velmi podobné pohledy na klíčové politické otázky, a nejspíše se jim bude program ladit poměrně jednoduše. V případě konzervativní koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 to bude složitější, protože vidíme, že strany mají odlišné názory na evropskou politiku, na environmentální politiku, je vidět, že i na daňovou politiku, takže jejich ladění programu bude obtížnější. A kromě toho, zatímco v případě koalice Starostů a Pirátů je asi celkem reálné očekávat, že mohou atakovat pětadvacetiprocentní hranici, tak v případě trojkoalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 mohou mít strany problém i vůbec překročit patnáctiprocentní hranici, která je pro trojkoalici povinná.

Domníváte se, že dojde ke změně volebního systému, kdyby některá z těchto předvolebních koalic uspěla a dostala se do vlády? Budou to chtít změnit a dojde nakonec k tomu, aby se poměry narovnaly – tedy kolik hlasů, tolik křesel ve Sněmovně?

Myslím, že to by bylo správné, kdyby ke změně volebního systému došlo, protože je deformovaný ještě od dob, kdy se politika dělala na základě domluvy mezi občanskými a sociálními demokraty. Ale na druhou stranu volební systém vyhovuje těm silnějším, a pokud někomu zajistí vítězství ve volbách nebo vstup do vlády, tak v tom okamžiku je to najednou uskupení, které z toho volebního systému těží. Proto bude zajímavé sledovat, jestli vítěz voleb, pokud bude z opozičního tábora, nakonec nezmění názor a raději se ve svém vlastním zájmu nerozhodne volební systém v této podobě zachovat.

Znamená poslední vývoj kolem starosty Řeporyjí Pavla Novotného jeho konec v ODS? Tedy jeho silné výroky včetně vulgárního označení pro ministryni financí? Navíc byl vyšachován z poslaneckých voleb pro rok 2021.

Nevím, jestli to bude konec Pavla Novotného doslova. Jestli bude vůbec mít Petr Fiala sílu a ochotu Pavla Novotného z ODS vyloučit, tam je Petr Fiala velmi zdrženlivý. Ale myslím, že fakticky to jeho konec v ODS znamená, protože politická strana, zvlášť pokud ODS aspiruje na to být stranou vládní, si nemůže dovolit mít ve svých řadách tak výrazné neřízené střely. Asi se nedá předpokládat, že i kdyby Pavel Novotný v ODS zůstal, že by mohl jakkoliv dál v politické straně stoupat.

On už na minulém kongresu kandidoval na místopředsedu strany, neúspěšně. V současnosti avizuje, že by chtěl kandidovat na prvního místopředsedu, tím ho samozřejmě nikdo nezvolí. Pavel Novotný bude moci být jenom rád, pokud ho vůbec v řadách ODS nechají, a o to se nejspíše uvnitř ODS povede spor – jestli je důležitější dodržovat nějakou štábní disciplínu, nebo jestli je ODS natolik pluralitní a svobodomyslná strana, že si může dovolit ve svých řadách i jednotlivce, jako je Pavel Novotný, kteří sice nemají žádný velký, reálný politický vliv, ale kteří dokážou přitahovat pozornost médií a do jisté míry vlastně zamlžovat poselství Občanské demokratické strany.

Platí v případě Novotného, že kdo s čím zachází, tím také schází? Ve smyslu, že způsob, jakým na sebe dokázal svými přehnanými výroky upoutat pozornost, ho nakonec dovedl tak daleko, až ho to dohnalo?

Ale Novotný s tím musel počítat a podle mě s tím počítal, že se tohle stane. Předpokládám, že pro něj je důležitější být více vidět v médiích než dosáhnout úspěchu v řadách ODS. Kdyby z ODS musel odejít nebo se rozhodl odejít, tak podle mě je schopný se dále uplatnit ve veřejném prostoru, ať už v nějaké jiné politické straně nebo jako sólista, jako glosátor, za kterým novináři stejně budou chodit. To, co Novotný předvádí, to není politika, to je showbyznys a o ten bude zájem vždycky.

