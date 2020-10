Premiér Fiala si ťuknul, ale prý moc brzy: Čekají ho překážky

reklama

Než se k výsledkům voleb dostaneme podrobněji, jak je celkově vnímáte a překvapily vás v něčem?

Otevřeně, velmi mile mě překvapila vyšší účast. Já jsem nepočítal, že v době koronavirových opatření a spousty omezení na různých místech volby ve výsledku Čechy, Moravany a Slezany přilákají a přijde jich více. To je pro mě pozitivní zpráva. V situaci, kdy to opravdu konkrétním voličům přinášelo konkrétní komplikace, dorazili v hojném počtu.

Druhá věc, která mi přijde zajímavá, jak koronavirus dokázal zmobilizovat obě skupiny. Tedy že hnutí ANO nakonec přišly podobné počty jako před čtyřmi lety, ale ještě více to zmobilizovalo jejich soupeře. Když se podíváte, tak to na jedné straně pomáhalo regionálním hnutím, ale i Pirátům a v některém případě i v podstatě vyhraněným alternativním hnutím bojujícím v jednotlivých krajích samostatně.

Teď se v médiích a v komentářích objevuje, že premiér Andrej Babiš vypadal jako smutný vítěz…

… bezesporu ano, říkal bych tomu trpěné nebo Pyrrhovo vítězství, protože sice vyhrál v deseti krajích, ale myslím, že ve výsledku bude mít maximálně čtyři hejtmany, což je ještě méně než před čtyřmi lety. Zároveň je smutnou zprávou, že jde nejen o hejtmany, ale i o účast v krajských zastupitelstvech, krajských vládách. I tady to vypadá, že účast bude mít hnutí ANO nižší než minule.

Na druhou stranu Andrej Babiš nelení, což ostatně ukázal včera, kdy vyslal mobilizační vzkaz svým voličům před sněmovními volbami: podívejte, vyhráli jsme, všichni na mě útočili, nechtějí nás v politice, omezují nás. Čili se bude pokoušet mobilizovat voliče. Problém je, že sice může dovést do volebních místností více svých voličů, ale zatím se mu nerýsují koaliční partneři.

K otázce, proč se mu nerýsují koaliční partneři, se dostaneme. Premiér Andrej Babiš řekl, že jde o spiknutí nenávisti, že na něj všichni útočí neprávem a usilují o to, aby ho obešli. Bývalý šéf Vojenské zpravodajské služby a bezpečnostní analytik Andor Šándor k tomu na sociální síti napsal, že je Andrej Babiš považován za silného vůdce, ale ještě neviděl silného vůdce, který by si stěžoval, že proti němu protivníci bojují. Jak to vnímáte?

Já to vnímám čistě, jak jsem řekl – jako vzkaz do blížící se kampaně do sněmovních voleb, protože platí klasické: skončily jedny volby, startuje kampaň do voleb dalších. De facto se dá říci, že do roka a do dne nás čekají sněmovní volby. Vzkaz je jasný, koalice nenávisti bude Babišem hodně skloňována, opakovaně připomínána, aby zmobilizoval, motivoval své voliče a udržel je pohromadě. Vzkaz je marketingový, pochopitelný, symbolický, s cílem získat voliče, ale chybí sparing partner do budoucí vládní koalice.

Tím se dostáváme k další otázce. Proč má hnutí ANO tak velký problém vytvořit koalice? Proč s ním nikdo nechce spolupracovat? Čím to je?

Částečně tím, že jsme svědky mobilizačních kampaní ze všech stran a ty nepěstují koaliční vztahy, nepěstují neutrální korektní nebo, dejme tomu, umírněné vazby mezi sebou. Zároveň si myslím, že do toho hodně promlouvá negativní zkušenost minulých koaličních partnerů hnutí ANO. Byli využiti a byli vymačkáni jako citrón. Ztratili podporu a pro některé to vypadá tak kriticky, že by se nemuseli do Poslanecké sněmovny dostat. Mnohé politické strany se bojí, že je spolupráce s hnutím ANO může velmi výrazně oslabit.

To se tedy stalo ČSSD a KSČM, které zaznamenaly výrazný pokles podpory?

Je to zkušenost ČSSD, je to zkušenost KSČM, a v minulosti i zkušenost lidovců. Prostě fungování obětí Andreje Babiše je hodně nekomfortní, hodně složité a oslabující.

Komentátor Petr Holub pro Seznam Zprávy napsal, že ČSSD zažila největší katastrofu v historii, když jí voliči vystavili účet za podíl na Babišově vládě. A uvedl také: „Pokud si ČSSD porážku nevyloží jako jasnou výzvu opustit vládu, pak jí není pomoci.“ Souhlasíte s tím?

Ne zcela. Já si myslím, že ČSSD byla potrestána hlavně za to, že neřeší témata pro jejich voliče důležitá. Rezignovala na témata sociální a právní vymahatelnosti, zlepšení života svých klíčových sociálních a voličských skupin, prostě je přepustila. Neřeší témata exekuce, neřeší témata šmelení s byty, lichvu, neřeší výrazně témata dostupnosti bydlení. Tato témata, která do značné míry také vytvářejí nějaký leitmotiv sociální demokracie, což samozřejmě více vykukuje u strany vládní. Může řešit i téma kvality potravin, vždyť má ministra zemědělství, dostupnost zdravotní péče, protože má vliv ve vládě. Tématům, která jsou velmi důležitá pro jejich cílové skupiny, se už sociální demokracie příliš nevěnuje, nepřichází s iniciativou, sice řeší věci ve vládě, ale řeší jenom reakce.

Nakolik za to může důvod, který jste právě řekl, a nakolik fakt, že je ČSSD ve vládě s Andrejem Babišem. Jde o kombinaci obojího?

V tom musím absolutně souhlasit.

Dá se to vyjádřit procentuálně, nakolik?

Nedá, to je úzká součinnost. Když je koaliční partner ve vládě pouze reaktivní, je problém. Mají viditelné ministry, ministryni Janu Maláčovou, ministra Jana Hamáčka, ale ono je potřeba vnášet svoje vlastní témata.

Platí to, co jste řekl o sociální demokracii, i o KSČM a jejich výsledku?

U KSČM se hlavně ukazuje, že začínají být unavení, začínají být defenzivní. Příliš se neobjevují jejich témata a přepouštějí je hnutí SPD. Do značné míry se u komunistů začíná projevovat, respektive dlouhodobě se projevuje, určitá pasivita a únava materiálu. KSČM ani viditelně nevyužila svého končícího hejtmana Oldřicha Bubeníčka v letech minulých. Kromě voličů v Ústeckém kraji o něm vlastně nikdo v rámci republiky neslyšel, což je naprosto nevyužitý potenciál. Když jsem viděl prezentaci komunistů nejen na letácích, ale v televizních debatách, tak byla unavená, nebyli schopni propagovat výsledky v Ústeckém kraji ani aktivitu v jiných krajích. Vypadali, že jsou tam do počtu a užívají si komfortu pobytu v nějaké konstruktivní opozici v komisích a výborech.

Ukázaly tyhle volby, že se v podstatě blížíme ke konci určité doby po revoluci v roce 1989? Tedy že končí původní strany a do popředí se dostávají jiné jako Piráti, SPD a podobně? Byly volby určitým dělicím bodem?

Domnívám se, že volby potvrzují, že musíme počítat s dynamickým aktivismem a se stranami a hnutími postavenými na výrazné osobě a osobnostech. Ať už se jedná o hnutí ANO, SPD, Piráty, případně regionální hnutí, ten koncept je prostě jiný, je postavený na výrazných charismatických lídrech tak, jako tomu bylo v devadesátých letech u starých stran. Také musejí přijít s výraznými osobnostmi, jinak začnou ztrácet dech a vytratí se. Ukazuje se i ve Velké Británii u konzervativců a labouristů, jež musejí generovat výrazné osobnosti, jinak ztrácejí dech. Pak přicházejí euroskeptici, Skotská národní strana, liberální demokraté… u nás se to projevuje také, akorát v rozředěnější podobě poměrného systému.

Výsledky také ukazují, že dochází k jakémusi přesouvání hlasů. Zatímco ČSSD s komunisty o hlasy přišly, v podobném měřítku naopak stouply hlasy Pirátům. Kradou Piráti takzvaně ostatní hlasy?

Ano, Piráti vzali hlasy TOP 09, sociální demokracii, dokonce si myslím, že s některými tématy začínají přebírat voliče i občanským demokratům, protože se posouvají do umírněného středu. Hnutí SPD vyluxovalo velkou část hlasů komunistů a částečně hnutí ANO. K přelévání dochází průběžně. Část voličů se vrátila k ODS. Je to přirozené, kde nějaká strana nebo politické hnutí začíná stagnovat, voliči se mohou poohlédnout jinde.

Jak se díváte na výsledek ODS. Znamená to, že se mravenčí práce Petra Fialy z občanských demokratů vyplácí?

Domnívám se, že ne, protože i sami občanští demokraté počítali, sázeli a doufali v lepší výsledek. Mysleli, že vyhrají ve středních Čechách, budou mít hejtmana, silnější a větší počty mandátů napříč kraji... prostě růst se nekonal tak výrazně, jako narostli konkurenční Piráti a také lidovci. Tady se vede soutěž o nějakou premiérskou vyzyvatelskou stranu, vyzyvatele Andreje Babiše a v tom mají navrch Piráti. Myslím, že ODS neztratila, ale doufala ve víc.

A ještě ke všemu je jasné, že do poslaneckých voleb budeme pravděpodobně svědky spojování proti hnutí ANO.

Bezesporu, ale přijde několik otřesů, očekávám je hlavně u voličů strany lidové. Nejsem si zdaleka jist, že se voliči lidovců ztotožní s ODS a její spíše pravostředou, v některých ohledech libertariánskou politikou.

Tudíž spojovat, ale opatrně?

Promyšleně a nad tématy. Myslím, že včerejší pivo nemělo hodnotu pevného bratrství, protože někteří lidovečtí voliči by si s ODS a možná s TOP 09 nesedli (předseda ODS Petr Fiala, předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová včera po volbách zveřejnili společnou fotografii u piva, pozn. red.)

