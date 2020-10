Prymula byl symbol, teď už Babiš jen minimalizuje škody. Krizové řízení ale dnes moc nepředvedl, kroutí hlavou politolog

ROZHOVOR „Teď to z výroků premiéra vypadá, že výměna se uskuteční příští týden, ale já si tím na sto procent jistý nejsem. Prezident Miloš Zeman už předvedl několik veletočů a může způsobit peripetie,“ říká politolog Petr Sokol na chystanou výměnu na postu ministra zdravotnictví. V každém případě podle něj půjde o minimalizaci škod, které hnutí ANO noční jednání Romana Prymuly v pražské restauraci způsobilo. Právě on byl totiž Babišovým symbolem pokusu dostat vše pod kontrolu a být v řešení koronavirové krize ráznější.

Premiér Andrej Babiš předložil prezidentovi Miloši Zemanovi návrh na odvolání ministra zdravotnictví Romana Prymuly poté, co ho deník Blesk vyfotil po noční schůzce v restauraci. Co to znamená pro hnutí ANO a vládu celkově?

Je to poměrně výrazná rána pro koaliční vládu hnutí ANO a ČSSD, protože v situaci, kdy postoj veřejnosti k opatřením, která byla zavedená, je dvojaký a vlastně dvojaký ve smyslu kritiky. Z jedné strany si část veřejnosti myslí, že jsou opatření přehnaná, a část si myslí, že měla přijít dřív, a v takové situaci přijde tento příběh, který snahu vlády krizi nějak řešit v podstatě relativizuje.

Pak tu máme ještě druhou stranu, kdy se dnes ukázalo, že schopnost situaci vyřešit premiér také úplně nepředvedl. Očividně prohlásil do médií, že ministra Prymulu odvolá, aniž by to s ním měl dopředu nějak předjednané, ten vůči němu v podstatě začal rebelovat, řekl, že neodstoupí, a my v tuto chvíli v pátek večer nevíme, jak vše dopadne. Samozřejmě teorii o tom, že v úterý prezident přijme nového kandidáta na nového ministra, což by mělo znamenat, že ho následně i jmenuje, známe jenom od premiéra. Jak známe prezidenta Zemana, tak může dělat peripetie. Tajení toho jména ukazuje, že není možná tak úplně ve shodě, jak se teď jeví.

Domníváte se tedy, že důvodem, proč Andrej Babiš nechce jméno nového ministra zdravotnictví prozradit, může být, že se na něm jednotně neshodnou?

Doposud byla běžná praxe, že premiér oznámil jméno a nominanta na ministra a ten se potom šel formálně představit prezidentovi. Ale samozřejmě je zde příběh výměny ministra kultury (prezident v minulém roce odmítl odvolat ministra kultury Antonína Staňka, pozn. red.), který ukazuje, že prezident Zeman je v takových situacích schopen své pravomoci natahovat úplně na hranici nebo možná dokonce až za hranici Ústavy, takže nelze vyloučit, že v úterý nastanou další peripetie. Kdyby bylo vše domluvené, očekával bych, že premiér řekne: Ministrem bude ten a ten, představí se v úterý prezidentovi a ten ho ve čtvrtek jmenuje. Ale premiér zatím říká: Chtěl bych ho ve čtvrtek uvést do funkce. Nikde však zatím nemáme prohlášení Hradu, že tomu tak bude.

Podle toho, jak vás poslouchám, vy nepochybujete o tom, že noční schůzka Jaroslava Faltýnka s Prymulou v restauraci byla zásadním narušením důvěry, a jeho rezignace by měla přijít, je to tak?

Určitě. V situaci, kdy se ministr zdravotnictví začal vymlouvat nějakou variantou, kterou vyšehradská kapitula zpochybnila, tak je to prostě na rezignaci. Na druhou stranu, fakt rezignace je pro vládu hodně zdrcující. Když si vezmete, kdy došlo k výměně posledního ministra zdravotnictví…

… před měsícem…

… což bylo připraveno jako koncepční změna, že se bude proti koronaviru bojovat tvrdším způsobem, a když předtím pamatujeme peripetie mezi bývalým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a Babišem v létě, následně dojde ke změně, jak se premiér snaží předvést: budeme ráznější. Načež představitel těch rázných opatření udělá takovouto chybu, tak si myslím, že to důvěrou voličů v hnutí ANO může otřást.

To byla i druhá část mé otázky, jak moc se celá událost tedy může dotknout právě voličské skupiny hnutí ANO, protože kromě Prymuly za hnutí ANO byl na schůzce i Jaroslav Faltýnek, teď už bývalý místopředseda hnutí ANO. Jak velký vliv to může mít na voliče?

Bezpochyby to ukazuje, že některé věci v hnutí ANO nejsou v pořádku, protože Faltýnek byl určitě klíčovou postavou hnutí ANO. Pokud předseda donutí k rezignaci prvního místopředsedu, tak to nesvědčí o tom, že by bylo všechno v pořádku. Myslím, že to hnutím může otřást vnitřně, více v tuto chvíli platí varianta, že premiér a předseda hnutí ANO řekl, že Faltýnek dá k dispozici funkci předsedy klubu a že o jeho setrvání v čele klubu rozhodnou poslanci hnutí ANO. Klíčovou rolí Jaroslava Faltýnka je vedení klubu, kdyby odešel z jeho vedení, byla by to pro hnutí ANO výrazná rána.

Řekl jste, že prezident Zeman může činit průtahy se jmenováním ministra. Je toho schopen i v době, kdy je rychlá výměna ministra zdravotnictví opravdu zapotřebí, tedy v době koronavirové krize?

Prezident by teoreticky samozřejmě mohl tlačit na to, a odpovídalo by to některým postojům prezidenta Zemana v minulosti, aby Prymula ve funkci zůstal, protože je tam potřeba a je krize. Můžete argumentovat oběma způsoby. Musíme si uvědomit, že prezident Zeman je v druhé půlce druhého volebního období, on už obhajovat nebude, takže pokud by se z nějakého důvodu rozhodl ministra Prymulu v řádu týdnů nebo měsíců ve funkci držet, tak to určitě může udělat. A prezident by si to sám zdůvodnil; jak by to brala veřejnost, nyní nevíme. Miloš Zeman ale určitě několik takových veletočů už předvedl. Jak říkám, teď to z výroků premiéra vypadá, že výměna se uskuteční příští týden, ale já si tím na sto procent jistý nejsem.

Premiér Andrej Babiš to nyní rozhodně nemá jednoduché, jde o druhou výměnu ministra zdravotnictví za poslední měsíc a pár dní, Prymula nastoupil 21. září, to asi také není dobrou vizitkou pro hnutí. Jak by, podle vás, měl Babiš postupovat nyní, aby tu narušenou důvěru v hnutí ANO a ve vládu celkově navrátil zpátky?

To je složité premiérovi poradit, vzhledem k tomu, že druhá vlna se přes úvodní deklarace vládních představitelů rozjela do velmi výrazného rozměru, a v podstatě je těžko si představit, že se důvěra nějak rychle vrátí. Pokud budeme dále zažívat čísla nově nakažených, hospitalizovaných, ale bohužel také zemřelých, tak to bude krátkodobě velmi těžké.

Nejlepší by bylo představit uznávaného odborníka, který by se postavil do čela Ministerstva zdravotnictví. My jsme dnes, alespoň v mediálních spekulacích, byli svědky toho, že někteří kandidáti funkci odmítli, protože je sice velmi viditelná, ale také jde o velmi horké křeslo v resortu zdravotnictví. Hodně bude záležet na tom, koho přivede, ale skoro by se dalo říct, že půjde o minimalizaci škod, protože symbolem pokusu dostat vše pod kontrolou byl Roman Prymula. Málokdo asi pochybuje, že Adam Vojtěch odešel dobrovolně – byl vystřídán, akorát na rozdíl od Prymuly tu výměnu přijal, takže z tohoto hlediska není situace premiéra jednoduchá.

Babiš si Prymulu pravděpodobně ponechá ve svém poradním týmu. Je to dobrý tah?

Myslím, že to dodává na nesrozumitelnosti celé situace pro veřejnost. Buď Prymula udělal zásadní chybu, ale pak by měl z vedení odejít, nebo je tak zásadní odborník, že tam musí zůstat, i když udělal chybu a v podstatě se zpronevěřil tomu, co samotná vláda teď káže. Mně by připadalo v dokonalém případě logičtější, kdyby řízení krize opustil úplně. Předtím, než byl ministrem, mohli jsme ho považovat za experta, i když náměstek je většinou politická funkce. Ale ve chvíli, kdy přijal funkci ministra, stal se politikem, a politici při nějakém špatném, zásadním rozhodnutí z funkcí neodcházejí napůl.

