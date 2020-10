Prymula počítá mrtvé na covid, hospodský guláše, ale lidé jsou hloupí. Babišův skrytý nepřítel. Pohled zevnitř

Razantní postup ministra Prymuly proti nemoci covid-19 může Babiše ohrozit, říká ParlamentnímListům.cz zkušená analytička Irena Ryšánková, která to však nepovažuje za dobrou vizitku českého národa. Premiér Andrej Babiš má dle ní i jiného nepřítele než covid: Všechny ostatní české miliardáře. A to se projeví u voleb. Premiér dle Ryšánkové přehnal svou tvrdost na ČSSD a KSČM. A u sociálních demokratů mu kromě „hodné“ frakce předsedy Hamáčka vyrostla i jemu nepřátelská v čele s hejtmanem Netolickým.

Jak se dívat s několikadenním odstupem na výsledky krajských voleb? Hnutí ANO vyhrálo v deseti krajích, zhruba v půlce z nich ale vládnout nebude. Je to „spiknutí nenávisti“, jak říká Andrej Babiš?

Je spíš spiknutá závist. Představte si, že jste, třeba jako ODS nebo lidovci, na politické scéně v podstatě permanentně od roku plus minus 1990. Vytváříte na vládní úrovni opozice i koalice pořád dokola. Lidovci tedy většinou spíš ty koalice… Víte, jak je to se zakázkami, kdo má na co vliv, jak se to celé dělá… a najednou přijde Babiš. Podnikatel. Prozatím nedělal nic jiného než ti podnikatelé z ODS nebo od lidovců. Teď založí stranu. Tedy… hnutí. A to vyletí jako raketa. Všechny dosavadní jistoty hochů, kteří spolu mluví, jdou do háje. A ve chvíli, kdy mají možnost vítěze, který je přece jejich společným nepřítelem, vyšťouchnout z první příčky, udělají to. Na krajích nejde přece o ideje. Na krajích šlo vždycky o peníze. O velké peníze, o nichž se rozhoduje. „Sleduj peníze“, to je shrnutá podstata komunální politiky.

Premiér mluví o tom, že „při té mediální masáži“ je volební výsledek ANO vlastně zázrak.

No to má pravdu.

Na druhou stranu, nezačíná se ukazovat, jak míní někteří, že s voličskou podporou narazil na strop, nemá kde brát hlasy a pravicové volební koalice z některých krajů naznačují možný vývoj ve sněmovních volbách?

S mediální masáží určitě pravdu má. Bohužel, novináři zcela manipulují. Stejně jako dříve manipulovali proti sociální demokracii. Demokracie je, když zvolí toho, koho chceme „my“, samozvaná elita. To není jen rys Česka. Lid si ale myslí pořád něco jiného. Samozřejmě je otázka, jak budou vypadat sněmovní volby po koronaviru, jaký vliv budou mít všichni ti „obránci demokracie“, kterým vadí epidemiologická opatření, přičemž zatajují, že tato opatření jsou všude, a to mnohem a mnohde drakoničtější. Jestliže voliči dali hlasy už i fialové ODS, ANO si musí získat nové voliče. To nebude snadné. A taky si musí vypěstovat nějakou novou koaliční stranu, protože tu, se kterou vládne nyní, prakticky kanibalizovalo. A ona se nechala.

Mimochodem ta tvrdost vůči partnerům a podporovatelům se Babišovi vymstila. Soutěživost by měla někdy ustoupit předvídavosti. Nyní má dvě různé sociální demokracie: Hamáčkovu pragmaticky spolupracující, ale už váhající či dokonce zuby zatínající. Pak Netolickou, houfující mu stávající i budoucí opozici. Stejně tak má komunisty Filipovy poražené těsně před sjezdem voliči, kteří se nedobelhali k urnám, a komunisty v nesmiřitelné třídní opozici, kteří čekají na svou příležitost. Pak mu zůstali protivníci daleko mocnější a bohatší, které nestihl v tom vládním frmolu připravit o jejich moc – jsou to všichni doposud přeživší miliardáři, kteří si také koupili média. Konkurenční.

Nevzpamatuje-li se ČSSD a KSČM z volebního výprasku, nemusí mít Andrej Babiš s kým sestavovat vládu. Rok do sněmovních voleb není zas tak dlouhá doba. Udělali někde sociální demokraté a komunisté chybu? Kde hledat příčiny jejich debaklu?

Sociální demokraté a komunisté jsou programovou, ideologickou levicí devatenáctého a první půle dvacátého století. Jako by stále žili v době průmyslové revoluce. Jejich recepty řešily postupnou monopolizaci národního kapitálu, ne decentralizované rozprostírání kapitálu v dnešní době. Jsou to strany tripartity. Jsou to strany pro zaměstnance. Jsou to strany pro odboráře. Komunisté vymírají. Chcete se o svůj vlastní majetek podělit s potřebnými? Ne? Sžírá vás třídní nenávist k těm, co něco mají? Pokud ne, nemají vám komunisté co nabídnout. Nemají co nabídnout zejména mladé generaci, která nemá důvod si vážit automatické pračky, teplé vody v koupelně, plynového sporáku či ústředního topení. A už vůbec nerozumí, jaký problém bylo zasíťovat všechny obce v celé republice či co práce daly stavby přehrad vltavské kaskády. Tůně pro čolky velkou vodu nezastaví. Pokud ovšem někdy vstoupíte do sídla KSČM, vstoupíte do stroje času, který vás odnese o sto let zpět. Stejné fráze, stejná estetika.

Sociální demokraté ve chvíli, kdy jim začali odcházet voliči, zpanikařili a Bohuslav Sobotka pád urychlil. Místo toho, aby začali debatovat s různými názorovými proudy uprostřed strany, nechali si Sobotkovou klakou dehonestovat a vyštvávat své názorové odpůrce – kolotoč kolem Lánského puče byl předznamenáním pádu. Vzniklo několik sociálních demokracií: Starostové nejsou nic jiného než komunální mix sociální a křesťanské demokracie. Vznikli Piráti jako volba mladých urban intelectuals, hráčů počítačových her a vyznavačů kultury techno, které nechal kdysi Paroubek zmlátit policajty na louce u Mlýnce. To všechno jsou zmařené hlasy. Nedávno odešel z ČSSD ústecký poslanec Jaroslav Foldyna – vstoupil do SPD. Ústecká SPD získala 9 %, sociální demokraie 3 %. Kdyby Sobotka nebyl ješitný a hysterický, mohla dnes sociální demokracie vypadat jinak. Možná by se za něj nepořádaly demonstrace, které organizovala Kalouskova TOPka. V hysterii se Sobotka rozhodl, že chce oslovit mladé zelené, městské liberály a vykrást je Pirátům. Což byl nesmysl už ve chvíli, kdy to řekl. Stačí vedle sebe postavit Sobotku a Bartoše. A srovnat drajv obou těch stran. Jak mohl dopustit předseda ČSSD, aby v partaji byla křesťanská platforma, aktivně lobbující za církevní restituce? Všechny tyhle nesmysly jen ukazovaly na neschopnost vnitřní debaty a výměny idejí, na neschopnost strategie „kam dál“ v postfaktické, postkapitalistické době 4.0.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády

Jan Hamáček se ukázal jako poměrně razantní krizový manažer. Vnitro mu sluší. Ale i on sebou táhne zátěž z 19. století. Netuším, jestli lze změnit rétoriku. Ale „tradiční strana pracujících“ přece musí být ta, kterou volí lidi z fabrik, holky od pásu a pokladny. Oni mají být vůdci moderní levice. No a ukazuje se, že holky od pásů a lidi z fabrik volí miliardáře, protože jim připadá jako někdo, kdo se jich zastane víc. Trochu bizarní, že? Sociální demokracie nemohla být vůči Babišovi v opozici. Inteligentně převzal její program z dob, kdy byla nejsilnější. A realizoval z něj vše možné. Nezatěžoval se levičáckými rétorickými figurami. To, co levice říkala, on udělal. Je logické, že sociální demokracie je v kómatu a obávám se, že už se z něj neprobere. Moderní levicí pro 21. století, plné facebooku a instagramu, jsou Piráti. Techno, dredy, tráva, hacking, bitcoiny, kérky, smartphony a různé fantasy hry. Avatarové, paralelní světy. Adrenalinové sporty, zaměstnání na homeoffice v IT. Pokud chce sociální demokracie přežít, měla by se od nich inspirovat. Ne sobotkovsky snít, že k nim přejdou pirátští voliči. Proč by to, proboha, dělali? Nejde o to stát se piráty, ale uvědomit si, že dnešní ideové soupeření se odehrává v kultuře, ne v příručkách ekonomie. Konzervativci mají své templářské rytíře či Vikingy a inspirují se ve středověké kultuře cti, víry, brutální síly a krutosti, liberálové mají multikulturní StarWars a Republiku.

Nakolik podle vás sedí tvrzení o mediální masáži, kampani a útocích na hnutí ANO ze strany médií?

Ale tak pokud média patří soupeřícímu miliardáři, máme i angažované novináře? Pokud máme granty od jiného miliardáře, máme i angažované novináře…

Skutečně to tak je a do jaké míry to případně mohlo ovlivnit volby? Nejde opravdu jen o snahu svalit vinu na někoho jiného?

Kampaň proti hnutí ANO a jeho voličům byla od chvíle, kdy se hnutí ANO zjevilo a Babiš ukázal, že chce něco dokázat. Nedomnívám, že to mohlo nějak extrémně ovlivnit volby, nenávist trvá už dlouho. Samozvané mediální elity se prostě rozhodly, že lid je úplně blbý a oni mu to musí sdělovat. Musí ho vychovat.

S tím, že média stojí proti němu, má Babiš pravdu. Ono to tak prostě je, ne že ne. Neublížila mu lustrace. Nezničily ho pirátské udavačské akce v Bruselu, nezničilo ho policejní pronásledování sociálně demokratických kliftonů. Na druhé straně je záhadou, proč středočeské ANO opět do svého čela navrhlo Jermanovou, proslulou svými poněkud byzantskými manýry. Na druhé straně ale, pokud se Babiš potřeboval Jermanové zbavit, nemohl udělat nic lepšího, než ji nechat ty volby fatálně prohrát. Trochu drahé, ale jednou provždy.

Tady je spíš otázka, nakolik volby ovlivnilo dění kolem koronaviru.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády

Jakou roli sehrála a může v dalších volbách sehrát pokračující pandemie koronaviru? Objevily se názory, že Babiš zde musel poprvé jít proti vlastním voličům. Do toho rázný ministr, plukovník Prymula… Škodí to premiérovi?

Ministr Prymula je nejen armádní plukovník, ale i profesor. Jako epidemiolog musí být rázný, pokud nechce mít přeplněné nemocnice a hromady mrtvol. Bohužel, spousta lidí si neuvědomuje, že covid je vážná i smrtelná nemoc. I když české kmeny nejsou tak infekční, ani tak smrtné, jako byly ty italské či středovýchodní. Covid se netýká jen starých a tlustých. Četla jsem větu „je mi třicet, já to přežiju, tak co“. Každou chvíli čtu o nějakém mladém sportovci, který na hřišti padne a zemře, protože má skrytou srdeční vadu. Takže ani ti pětadvacetiletí to nemusí přežít.

„Jít proti vlastním voličům“ je výraz, který předpokládá, že premiér něco proti nim aktivně dělá. Sebere jim přídavky na děti, třeba. To, co je teď, jsou logická opatření v situaci, kdy se děje něco, čemu se můžeme pokusit nějak bránit, ale s čím nic aktivně neuděláme. Prymula ví, že musí zabránit kapénkové infekci. Dezinfekce, sociální distance, omezení množství sociálních kontaktů je to základní, co je nutno udělat. Je nutno větrat. Je nutno dezinfikovat vše, čeho se dotýká větší množství lidí, klikami ve vchodových dveřích do domů počínaje, tlačítky výtahu konče. K omezení množství sociálních kontaktů je třeba omezit ta prostředí a akce, kde se potkávají lidé, kteří by se jinak nepotkali. Konzumace alkoholu, komunitní, kulturní a náboženské akce. Víte, jak nehygienické je třeba pozdravení pokoje na závěr mše? Tohle všechno běží hlavou epidemiologovi. Ten neuvažuje jako obchodník a nepočítá, kolik stojí zachráněný lidský život a jestli by nebylo lepší zinkasovat pohřební ústav než investovat do přežití jednoho miliony. Zubař kalkuluje ztráty v ordinaci. Hospodský počítá neprodané guláše a půllitry. Prymula musí vážit, kolik nechá zemřít lidí do chvíle, než bude nalezen lék.

Škodit premiérovi to, samozřejmě, může. Lidé jsou, žel, hloupí. Takže místo toho, aby chápali, že jde o problém, fňukají, že nemůžou zpívat, pít, létat do zahraničí. Ano… chápu, že těm, kteří se zpěvem živí, jde o peníze a obživu. Neuživí se všichni a měli by si toho být vědomi. Ale ze sociálních sítí mívám pocit, že všechen český lid celé dny chlastá po hospodách, prozpěvuje si a teď mu to někdo zakázal. O rouškách nemluvím, jejich nošení je v civilizovaných zemích běžné i před pandemií koronaviru jako výraz ohleduplnosti k okolí. SARS, způsobený také jedním z koronavirů, je v ruské a čínské Asii od roku 2003, MERS od roku 2012. Je to i výraz ohleduplnosti k vlastním plicím v celé průmyslové Asii, kde se na smog a pouštní prach nehledí jako na daň za rozvoj země.

Co se týče senátních voleb, za zmínku jistě stojí konec Jiřího Dienstbiera, který v obvodu Kladno neprošel do druhého kola. „Nějakou pozici si budu muset najít, abych mohl mít vliv na to, co se děje, abych mohl prosazovat věci, které považuji za potřebné,“ řekl k tomu sám Dienstbier. Co na takový komentář říci? A je škoda, že už v Senátu nebude?

Jiří Dienstbier byl čelním představitelem právě oné „idealistické“ antizemanovské sobotkovské ČSSD, jejíž čas skončil. Přitom si vůbec nemyslím, že byl špatný senátor. Byl ale špatný sociální demokrat. Má ovšem pravdu v tom, že Kladno je v gravitačním poli Prahy – stěhují se tam chudí Pražené, kteří si sice nemohu dovolit bydlet v Praze, parkují na periferních P+R parkovištích, ale jejich srdéčka sní o dvousetmetrovém bytu na Letné s podzemní garáží. No a pak zde působí liberální lidskoprávní a globalistická levice dojmem, že vlastně nemá co nabídnout. Nemá. Stejně jako neměla co nabídnout levicovým voličům Petra Buzková v Praze 1. Majitelé nemovitostí neměli potřebu volit levici. A nájemníci platící malostranské nájemné také ne. Nevím, jestli je škoda, že Dienstbier junior v Senátu nebude, třeba tam místo něj přijde pirátská máma od dětí a bude někdo lepší… kdo ví…

Z té věty, kterou jste citoval, jde na mne trochu smutek. Kolikrát já tyhle věty už slyšela… Ani počítat se mi to nechce.

Mgr. Jiří Dienstbier, ml. ČSSD

Senátor za ČSSD

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prezident by chtěl Senát zrušit, premiér ho považuje za zbytečný, nicméně teď v prvním kole byla účast proti několika minulým volbám větší. Nepotvrzuje to potřebnost Senátu a zvýšený zájem občanům o horní komoru?

Upřímně řečeno, Senát žádnou pojistkou demokracie není. Pokud něco vrátí do Sněmovny jako zamítnuté či s pozměňovacími návrhy, může jej přehlasovat. O státním rozpočtu nerozhoduje. Jediný návrh zákona, který nesouhlasem horní komory zaniká, je ústavní zákon. Toť vše.

On samotný vznik senátu byl trochu zvláštní. Původní Senát měl sloužit k tak zvanému „přeprasení“ českých poslanců z Federálního shromáždění, slibem vzniku Senátu se totiž zabezpečily hlasy pro rozdělení republiky. (Poslanecká sněmovna je fakticky nástupkyní České národní rady). Někteří senátoři ale přišli na to, že mohou využívat svého mandátu k tomu, aby pomáhali svým volebním obvodům a angažovali se v nich. To je model reprezentace Sněmovny národů. Pokud jde o vysokou účast – je to asi způsobeno souběhem s krajskými volbami. V Praze, kde se do kraje nevolí, byly senátní volby ve třech obvodech – v Praze 1, Praze 9 či Praze 5. Účast byla lehce nadprůměrná. 38 , 33 a 39 %. To jsou vcelku angažované obvody.

Mnohé zaskočil úspěch Miroslavy Němcové, které chybělo málo a zvítězila by v prvním kole. Čekala jste to?

To, že Miroslava Němcová půjde do druhého kola, to asi věděli všichni. Tak ohromující úspěch jsem ale nečekala. Mimochodem, taky je krásně vidět, jak se Praha liší od zbytku republiky. ODS ji nenasadila do Žďáru nad Sázavou, kde je doma a kde by neměla šanci. Němcová chodila na všechny demonstrace, kde se prezentovala jako bojovnice proti komunistům a za ušlechtilejší budoucnost – a vyšlo jí to. Miroslava Němcová je typ poslance bez odborné agendy. Ideově hovoří a nechává se oslavovat. Ideové hovoření mi nevadí, každý jsme nějaký, ale nechávat se oslavovat, to mi připadá trochu… jako něco, co dáma na úrovni prostě nedělá. Jakkoliv staromódně slovo dáma zní.

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

poslankyně

Závěrem, je zde něco z krajských či senátních voleb, čeho jsme se ještě nedotkli, ale stojí to za zmínku?

Baví mne, jak všichni nenávidí vítěze. Dupou a vytváří nesmyslné a v důsledku asi i nestabilní koalice. Koalice Piráti – lidovci – ODS – STAN v Brně je něco, co mne fascinuje. Ale patrně se teď Piráti angažují proti potratům v Hnutí pro život, jsou zastánci metody neplodných dnů, tradiční rodiny se třemi a více dětmi a odpůrci stejnopohlavních svazků. Společná krajská vláda lidovců s ODS je ale něco, co nechápu. „Tradiční“ politická strana by se takto nezprznila.

Koalice ANO, ODS, ČSSD a lidovců v Moravskoslezském kraji je z podobného odpadového koše. ANO, ODS a ČSSD společně? Jak může s ODS dělat koalici hejtman Ivo Vondrák, bývalý rektor Vysoké školy báňské? Jak může jít socialista, má-li zůstat socialistou, do koalice s neoliberální pravicí? Co to bývalého ostravského primátora Petra Kajnara napadlo? To má takový hlad? Proboha vždyť to nemá žádnou logiku… Bude radní v oblasti územního plánování. Prodanej nebo koupenej?

Mám za to, že politici by měli mít nějakou hrdost a vytvářet koalice mající politickou, nejen mocenskou logiku. Protože tohle si naše země nezaslouží.

