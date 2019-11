Tak pozor, Milion chvilek do voleb? Jako zahrádkáři. Dostanou po papuli. Sněhurka a trpaslíci. Temná předpověď zkušených

Začaly se objevovat názory, že vyústěním Milionu chvilek pro demokracii by mělo být založení nového hnutí či strany i vzhledem k tomu, že stávající opozice v řadě případů kolísá na hranicI pěti procent.

Redakce proto oslovila několik analytiků a politiků s dotazy, jak by takové snahy mohly dopadnout a které se zdají být pravděpodobnější.

Dopadne to “reformou” současného opozičního spektra a třeba společnou kandidátkou, anebo spíše založením nového subjektu? Co je pravděpodobnější? A jakou sílu by podle vás takový subjekt mohl mít? I na to jsme se ptali.

“Asi k tomu nedojde, byť bych si to přál,” nevěří vzniku nové politické síly bezpečnostní analytik Jan Schneider. “Museli by totiž současně vyložit karty na stůl, přinést kůži na trh a odhalit ledví. Založit politický subjekt bez politického programu by totiž bylo surreálně dadaistické (z hlediska teorie happeningů by to však bylo obohacení). Jakmile však nastíní formou politického programu to, co se jim honí hlavou, bude jim příště místo Letné stačit Kozí plácek, a to ještě bez omezení dopravy. Sami to vědí.

Jejich nejsilnější zbraní podle jeho slov je představa, že kdyby udělali politický subjekt, a kdyby napsali politický program, mohli by vyhrát volby, a to až drtivě. “Jakýkoliv krůček k realizaci však skončí jako v té pohádce o císařových nových šatech. Navíc soudím, že se o vytvoření nového politického subjektu ani nepokusí, protože by došlo k další fragmentaci již roztříštěné opozice, jejíž jednotlivé části jsou na sebe čím dál žárlivější,” uvádí.

“Takže nejspíš dostanou právě od opozice po papuli, už proto, že si je na Letnou posledně nepozvali, aby jim nekazili tu krásnou představu, že kdyby udělali politický subjekt, a kdyby napsali politický program, atd. .... Možné však je, že nějaká opoziční strana využije oné chvilkově a upoceně přiživované mediální pozornosti a nabídne jednomu-dvěma z "chvilkařů" pár chvilek na jejich kandidátce, než to všechno upadne do zapomnění. Panáčkové nepochopili, že žádná barevná revoluce nebude. Vykoupili jsme si klid nákupem toho vrtulníkového šrotu, takže budeme mít na chvilku pokoj, doufám,” dodává Jan Schneider ve zjevné narážce na chystaný záměr české vlády pořídit nové vrtulníky pro armádu od Američanů.

Politolog Jan Kubáček míní, že něco jako Občanské fórum číslo II, inspirované Letnou II, vůbec není vyloučené. “Odhaduji, že příští rok bude ještě hodně o testování toho, jak se bude opozičním stranám dařit, zda budou spolu kooperovat, jestli se tam objeví nějaká nová tvář, která by mohla být zastřešující těmto subjektům. A pokud ne, je tu dost reálná varianta, že by ti současní mluvčí Milionu chvilek posilnění o některé zatím nezařazené osobnosti to zkusili a do příštích sněmovních voleb kandidovali. Teď je to půl na půl a bude to závislé na tom, jak se bude antibabišovskému proudu ve Sněmovně dařit,” uvádí.

“Šance na úspěch takového nového Občanského fóra těžko odhadovat. Vždycky platí, že úspěch dělá lídr nebo tým kandidátů. Bylo by to o tom, kdo by stál v čele kandidátky a kým by se obklopil. Potenciál to má. Jedno Občanské fórum tu bylo a v momentě, když se vypařily nejviditelnější tváře do exekutivy, velice rychle to padlo na úbytě. Tady to může být naopak, že pokud se neobjeví někdo zajímavý se silným příběhem, který by dokázal v očích voličů udržet náboj a důvěryhodnost, zdaleka se jim dařit nemusí,” je přesvědčen politolog.

Podle něho má Milion chvilek jednu obrovskou výhodu. “Zatím je netlačí čas. Celý rok 2020 mohou věnovat tomu, jak dopadne úspěšnost sněmovních stran v krajských volbách. Jestli jednorázové předvolební koalice, které asi budou uzavírány, přetrvají dál a jak se bude dál dařit mobilizovat veřejnost v regionech a případně oslovovat osobnosti, které by byly odborníky pro dané oblasti, s nimiž by mohli vytáhnout do boje o Sněmovnu,” dodává Jan Kubáček.

“Logické vyústění by, samozřejmě, založení politické strany bylo. Ale kdo by je volil?” táže se analytička Irena Ryšánková. “Uvědomme si, že demonstrující jsou průnikem množin voličů jiných, v naprosté většině opozičních, stran. Slučováním trpaslíků obr nevznikne. Dělením trpaslíků na demokratické a méně demokratické také ne. Všichni, kteří jsou aktivně proti StB, komunistům, Babišovi a Zemanovi, se už někde politicky angažují,” upozorňuje.

Mnoho dalších variant prý nezbývá. “Čili buď Milion chvilek bude sbírat drobky po ostatních – s rizikem, že se možná dostane do parlamentu se 5,1 procenty, z nichž většinu budou tvořit zhrzení a TOPkaři dostanou 4,9%, nebo Milion chvilek zůstane v pozici samozvaných hlídačů demokracie u vchodů do volebních místností,” zamýšlí se.

“Lidí, kteří o sobě jsou přesvědčení, že jsou oni ti nejlepší, nejlaskavější a nejdemokratičtější pohrobci Velkého Václava, kteří chtějí budovat laskavější svět vítězící pravdy a lásky. Ale v důsledku vzato, i sdružení spolků zahrádkářů se může stát politickou stranou. Pevně doufám, že se to nestane, protože zahrádkáři by převálcovali všechny a premiér, který by byl pěstitelem narcisů, by byl přeci jen exot,” zlehčuje situaci Ryšánková.

Otázkou prý samozřejmě je, jak dlouho bez vlastního jasného politického cíle to proklamované sdružení nepolitické politiky vydrží, kdy opadne na hyperkřivka, k čemuž podle jejích slov musí nutně dojít. “Prozatím dochází k neustálému zvětšování Sněhurky a zmenšování trpaslíků. Přichází mlha plíživé normalizace, stírající rozdíly mezi trpaslíky. ANO má s voliči zmenšujících se stran ČSSD, KSČM a neradikální části SPD mezní potenciál 50% - jako první politická strana po Občanském fóru si může sáhnout na jednobarevnou většinovou vládu. Vítěz voleb i vítěz průzkumů Mináře zaregistroval, ale nezabývá se jím. Množství chyb, které Milion chvilek stihl během listopadu 2019 spáchat, nestojí ani za komentář. Vidí je všichni. Minář je sice zběhlým bohoslovcem, který umí organizovat velmi dobře národní pouti, ale není ničím víc. Neumí politiku. Neumí se vcítit do pochybujících a nevěřících. Neumí pozitivně zaujmout. Utvrzuje přesvědčené, ale nepřivítal nikoho nového. Agresivita jeho stoupenců přinesla bázlivost do oslav Velkého sametového listopadu. Korunu neporozumění smyslu setkání na Národní třídě po třiceti letech i neporozumění politice nastolil Van Gemund sprostým pořváváním po Václavu Klausovi mladším a následné komentáře na Twitteru o bláznovství toho, kdo bere „do války“ děti. Režií ostatních demokratů, pečlivě připravující oslava 30 let demokracie se tak rázem změnila v explodující zákop občanské války. Všichni soudní ucouvli. Ten den mohou klidně zůstat doma. Namísto smíření ovládl Národní třídu duch nenávisti a nenaplněné touhy po odplatě za neprožité. Nejvíce na socialismus nadávají ti, kteří ho nezažili,” podotýká.

Irena Ryšánková se nedomnívá, že dojde k reformě či sjednocení opozičního spektra. “Ega Malých stran jsou jak sochy státníků. Velká. Profesor ODS Petr Fiala se kojí nadějí, že jednou usedne do premiérského křesla, což platí i pro Michálka a jeho skupinu Pirátů. Proč by se měli pak, pokud by hromadně vyhráli, o křeslo premiéra s někým dělit? Piráti jsou navíc velmi svébytná strana, nemyslím, že by se chtěli utopit v nějakém trpasličím rybníku. Založení nového zastřešujícího subjektu pod starým heslem „strany jsou pro straníky, my jsme pro všechny“ je sice lákavá myšlenka, ale kdo chce dnes volit Národní frontu? To je stejný příběh jako u Milionu chvilek. Nějaké nespokojené zbytky? Nedomnívám se, že někdo z trpaslíků touží po změně do té míry, že by obětoval existenci vlastní strany. Předvolební koalice navíc trestá volební zákon sčítáním pětiprocentních klauzulí,” připomněla analytička.

“Předvolebně klipové lidsky teplé přátelství lidovce Bělobrádka a starosty Gazdíka, stejně jako TOP a starostů už se vyčerpaly. Nevedly k ničemu, jen ke zmatení voličů. Stejně tak koalice Pirátů a Starostů před volbami do zastupitelstev obcí 2018 v Olomouci. Možná se do příštích voleb bude zase s někým snažit vyjednávat TOP 09, která je na hraně existence, ale to je, podle mne, jak když se tonoucí drží stébla. Je příliš mnoho zájemců o to být na vrcholu. Politika je o moci, nikoliv o dobru,” konstatuje Irena Ryšánková pro ParlamentníListy.cz závěrem.

