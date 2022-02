Ticho po pěšině, prázdno. Nechat vyšumět, to je zatím Fiala. Spousta lidí začíná být naštvaná, varuje politolog

Radikály ani z jednoho tábora konec prokazování certifikáty nepotěší, v pandemickém zákonu se vláda chytila do vlastní pasti, když ještě jako opozice politizovala nouzový stav, myslí si politolog Jan Kubáček. K rostoucí inflaci a zvyšujícím se cenám energií se podle něj vláda staví vlažně. „Namísto toho, aby premiér dál svolával k tomu určená ministerstva a státní orgány, řešil a komunikoval toto průběžně a dělal z toho prioritu, aby si lidé řekli, že má alespoň nějakou vůli k řešení, jako by toto vypustil. Mám dojem, že spousta lidí dnes je naštvaná, protože si myslí, že to vláda neřeší,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz.

Středa přinesla schválení novely pandemického zákona, ale také zrušení povinnosti předkládat certifikáty o očkování při vstupu do restaurací, služeb, na sportovní a kulturní akce, což má platit od 9. února. Kromě toho také premiér Petr Fiala po jednání Sněmovny uvedl, že na únorové sněmovní schůzi navrhne zrušení pandemické pohotovosti. Jak z této situace vláda vyšla směrem k veřejnosti?

„Myslím si, že to dopadne jako se vším. Takový rozumný střed, unavená veřejnost nad tím mávne rukou, přijde jí to sice zmatečné, ale bude se věnovat jiným tématům. Priority jsou pro ně někde jinde. A pak jsou tu extrémy. Jeden takový ten naštvaný protipandemický, který je přesvědčen, že dochází k omezování, toho to nepotěší. Řekne, že to znamená, že celou dobu se vláda opírala o chybné argumenty, omezovala nám život, znesnadňovala nám podnikání, vedla nás ke ztrátám a jen se to potvrdilo. Takže ti budou naštvaní. Nebudou to vůbec brát tak, že došlo k ústupku. Budou přesvědčení, že vláda je stejná jako předchozí. Pak bude část naštvaných očkovaných, kteří budou naštvaní, že se očkovali a výhody plynoucí z očkování se jim ztrácejí v nenávratnu,“ okomentoval politolog Jan Kubáček.

Totální blázinec

Proti pandemickému zákonu jsou velké protesty a nejen od uskupení, jako je Chcípl PES. Například i místopředseda ústavně-právního výboru Senátu Michael Canov ze senátorského klubu STAN k pandemickému zákonu napsal: „Totální blázinec. Napřed se protlačí ve Sněmovně ve stavu legislativní nouze, což je v naprostém rozporu se zákonem (neboť existuje pojistka nouzový stav), novela pandemického zákona a vzápětí vláda oznámí, že na nejbližší únorové schůzi bude žádat vypnutí pandemické pohotovosti. Okamura nás musí milovat, takové nahrávky na smeč, o tom mohl jen snít.“

„Má naprostou pravdu. Vláda se chytila do vlastní pasti tím, jak politizovala a znaménkovala nouzový stav. Tak musela vymyslet pandemický zákon, který nezbytně nepotřebujeme. Vedla se tu velká bitva nad zákonem, který by se dal řešit v podobě krizového a nouzového zákona. Jenom proto, že dříve opozice, dnes vláda, řekla, že nouzový stav je průvodní rys Babišovy vlády, a tak ho prostě nemůže použít. A tím vše musí složitě připojovat k pandemickému zákonu, který, myslím, bude ještě probírán Ústavním soudem. Zbytečně na tom ztrácela politické body, protože opravdu dala úžasnou příležitost SPD Tomia Okamury se na tom vyřádit, odprezentovat a pokusit se ty naštvané z různých anticovidových iniciativ připoutat k sobě jako de facto jediná kritická síla ve Sněmovně,“ upozornil Jan Kubáček.

Vlažná vláda

Hlavní pozornost je sice upoutána na covid, ale i tak už mnozí zaznamenali a pocítili zvyšující se ceny, které vycházejí nejvíce ze stoupajících cen energií. Dělá vláda dost v tomto směru? Je její reakce dostatečná? „Vláda je na toto vlažná. Promarnila úvahu, kterou na začátku spustil Petr Fiala a byla poměrně i symbolicky atraktivní, jak dal úkoly týmu ministrů, aby tento problém řešili nadresortně. Úplně to ale vyšumělo. Namísto toho, aby premiér dál svolával k tomu určená ministerstva a státní orgány, řešil a komunikoval toto průběžně a dělal z toho prioritu, aby si lidé řekli, že má alespoň nějakou vůli k řešení, jako by toto vypustil. Mám dojem, že spousta lidí dnes je naštvaná, protože si myslí, že to vláda neřeší,“ konstatoval.

„Samozřejmě inflaci jen tak nezkrotí, ale v politice je vždy důležitá vůle, jestli dotyčný vytváří obraz, že má chuť to řešit a věnuje tomu pozornost a řešení nabízí průběžně. Nebo to prostě nechá být a řeší nárazově. Veřejnost je pak zklamaná. Myslím, že Petr Fiala toto pustil z rukou, ačkoliv na začátku tu úvahu měl. Že tu bude mít několik ministrů, kterým zadá úkol. Zjednodušeně boj s drahotou, hlavně energetickou. Teď je ticho po pěšině, prázdno,“ vypozoroval politolog. „Je to velká chyba, protože toto je samozřejmě velmi důležité napříč společností a štve spoustu voličů i pravostředých, rodiny s dětmi, seniory i podnikatele. I občanská demokratická strana by na toto měla mít názor a hlavně by se měli pokoušet tento problém usměrňovat, korigovat,“ doplnil.

Vždy, když je někdo zvolen, tvrdí, že bude zastupovat i ty, kteří ho nevolili. Realita je ovšem taková, že se to podaří málokomu, prakticky nikomu. Jaký vztah si vytvořila zatím současná vláda k lidem, kteří ji nevolili? „Mám pocit, že si vláda nevzala jedno nebo dvě témata, která jsou naprosto kruciální pro jejich nevoliče, tedy voliče levice a protestních stran. Zbytečně je nechávají na ulici, nechávají konkurenci. Myslím, že toto podcenili. Něco, co by pomáhalo rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám, lidem z venkova, menších měst, popřípadě pohraničí, opravdu pustila. Přinejmenším něco mohla zkusit odehrát na energetice a tématu exekucí. Přitom toto téma nechává naprosto konkurenci,“ uzavřel politolog Jan Kubáček.



