To se vám vymkne. Napadání Babišových mítinků: Pamětník Zbořil ví své

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Tak asi jsme už dospěli do druhé fáze ‚liberálně-demokratické revoluce‘ a někdo nám chce poslat zprávu, že revoluce bez násilí nejsou a nemusí být,“ komentuje politolog Zdeněk Zbořil. Podotýká, že je snadné bouřit lid a vést jej na barikády. „Je ale také zkušenost, že sebelepší scénář se někdy nepodaří převést do dějin a dopadne to jinak, než si třeba jen režisér a režisérka okresního formátu představovali,“ připomíná. Přidává i komentář na adresu ministra vnitra, který se dnes soustředí na „zakleknutí“ v Borovanech. „Obávám se, že si plete vyšetřování trestné činnosti s ‚vyšetřováním ztráty třídní knihy‘ někde v Kolíně.“

„Kdo by odolal nepodívat se na do letadla nastupující Nancy Pelosiovou, ‚světového vůdce‘, za kterého se sama označila. Ale třeba to byl jen jeden z omylů našich ne-dezinformujících TV zpravodajství. Anebo je chyba českého překladu amerického komentáře, protože později se tento výrok několikrát změnil,“ přidává své postřehy k událostem uplynulých dnů politolog Zdeněk Zbořil. „Také komentáře cesty této úctyhodné dvaaosmdesátileté dámy (předsedkyně Senátu Spojených států) byly trochu zmatené, ale nakonec se všichni shodli, že doletěla na správné místo a reakce čínské vlády, čínské armády a českých senátorů to jen potvrdila,“ dodal.

Neméně pozoruhodné zprávy byly o pomalém ústupu nebo postupu ruské armády na Ukrajině. „V neděli toto zpravodajství na 63 satelitních kanálech vyvrcholilo jednou nic neříkající reportáží. Nevydržel jsem ‚ukrajinské zpravodajství‘ sledovat celý den, a tak se mohlo stát, že něco šlo jen tak okolo mne, anebo bylo všechno tak vzrušující, že nás česká cenzura chtěla od všeho zlého uchránit. A tak nezbylo si přečíst o Ukrajině jen jednu zprávu na britském Sky News, že „západní“ média prezentovala osobnost prezidenta Zelenského jinak než měla, ale to není nic zajímavého a v žurnalistické hantýrce se tomu říká ‚stará vesta‘,“ popisuje.

Rozbíjení stranických manifestací bylo běžné

Mezi tím začíná přituhovat. Cesty expremiéra Andreje Babiše po jižních Čechách vyvolaly řadu protestů. Hlavně zásah neuniformovaných policistů vůči školákovi během politického mítinku v Borovanech. „Také to není zpráva pozoruhodná, historici a členové Norimberského tribunálu podobným způsobem studovali a pojmenovali nátlakové akce organizovaného násilí na komunistických a sociálnědemokratických demonstracích a manifestacích na přelomu dvacátých a třicátých let v sousedním Německu, které usnadnilo nástup ‚vůdců‘ NSDAP k moci,“ uvedl Zbořil. „U nás se podobnými aktivitami z let 1946–1947, pokud vím, ÚSTR moc nezabýval, ale něco podobného se konalo i v několika českých a slovenských městech a bylo běžné i u nás. ‚Rozbíjení‘ stranických manifestací a schůzí bylo tehdy běžné. Pozoruhodné snad je, že v listopadových dnech 1989, jak říkají pamětníci, nepadla ani facka. Tak asi jsme už dospěli do druhé fáze ‚liberálně-demokratické revoluce‘ a někdo nám chce poslat zprávu, že revoluce bez násilí nejsou a nemusí být,“ podotýká.

A dodává i tato slova: „Stačí, podle matky jednoho z postižených, přivést do davu čtrnáctiletého autistu a média z něho udělají ‚školáka‘. Policajt ho ‚zaklekne‘, jako někde ve Spojených státech a pak už je snadné bouřit lid a vést jej na barikády. Je ale také zkušenost, že sebelepší scénář se někdy nepodaří převést do dějin a dopadne to jinak, než si třeba jen režisér a režisérka okresního formátu představovali.“

Jednání příslušníků Policie České republiky je v šetření příslušných orgánů pod dohledem ministra vnitra Rakušana, ředitele GIBS Dragouna nebo policejního prezidenta Vondráška. S Vondráškem se dnes sejde také ministr vnitra Vít Rakušan, následně se závěry jednání společně seznámí veřejnost. Rakušan žádá detailní prošetření „zakleknutí“ v Borovanech a kázeňské postihy. „To vypadá, že pan ministr vnitra Rakušan ví už před ‚uzavřením šetření‘, jak tomu bylo a jak tomu musí být. Jestli je také přesvědčený, že u členů Policie ČR získá obdiv za svoji rozhodnost a jasnovidectví, obávám se, že si plete vyšetřování trestné činnosti s ‚vyšetřováním ztráty třídní knihy‘ někde v Kolíně a může se mu dostat stejného nepochopení jako panu řediteli v první hře souboru Divadla Járy Cimrmana,“ komentuje Zbořil.

Pokud měla policie informace o útoku na Babiše, musela něco dělat

Na incident reagoval i europoslanec Alexander Vondra v nedělní Partii. Poukázal na skutečnost, že na mítinku ANO byli neuniformovaní policisté, někteří měli i kšiltovky ANO, a to je „nehorázné“. Na „štengrování“ atmosféry ve společnosti má podle něj obrovský podíl Andrej Babiš s kampaní. „Asi se ani pan Vondra nedokáže vyhnout různým nehoráznostem. Pokud je pravda, že Policie ČR měla informaci, že může dojít k brachiálnímu útoku na expremiéra Andreje Babiše, tak musela něco udělat, aby se dostala do Babišova okolí. Spíše si ale myslím, že ‚štengrovat‘ chtějí zejména ti, kteří potřebují zahalit do milostivé mlhy zapomnění akce Dozimetr a přerušit valící se lavinu neúspěchů české koaliční vlády, jejímž je Alexander Vondra oddaným patronem,“ podotýká Zbořil.

Budou nám „Vondrováci“ zkoumat tvar lebky a krevní skupiny?

Alexander Vondra zmínil i toto: „Já si myslím, že už toho bylo dost tohoto pána. Lidé už si nepřejí Husáka na Hradě.“ Doporučil, aby se expremiér Andrej Babiš odstěhoval zpátky na Slovensko. Je to podle něj Babiš, kdo nálepkuje konkurenty. „Klíčový krok by byl, aby se Andrej Babiš sebral a odjel pryč.“

„Každý si můžeme myslet, že jednoho nebo druhého ‚bylo dost‘ a dokonce i to říkat nahlas, pokud nám to schválí pan Michal Klíma. Ale vyhánět občana České republiky, navíc jejího expremiéra, kvůli místu narození? Snad nedojde také na původ ‚rasový‘ a nebudou nám nějací ‚Vondrováci‘ zkoumat tvar lebky a krevní skupiny. Třeba by se mohlo stát, že v tomto sítu uvízne nejeden Vondrovák a bude muset odejít do velmi vzdálené až třeba neolitické minulosti,“ konstatoval Zbořil.

Nápad hodný průzračné inteligence absolventů vojenských škol

ODS přišla s novou kampaní o tom, že „patříme na Západ“. „Už žádní proruští agenti.“ ODS a Spolu také používá v kampani koláž, na které je vyobrazen Andrej Babiš společně s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. ODS jasně říká, že za závislost na ruských energetických zdrojích může Andrej Babiš.

„To je zase nápad hodný průzračné inteligence absolventů Československých vojenských škol, od těch středních, až po ty nejvyšší. Za takovou blbost by se nemusel stydět ani Mírek (pamatuje si ještě dnes někdo toto křestní jméno) Topolánek a jeho ‚zelené‘ okolí,“ říká politolog. „Takže, abychom si to zopakovali – za všechny bědy současného světa může nejen Vladimír Putin, ale i Andrej Babiš. Teď snad ještě na podobný afiš přidat všechny velikány Západu, od Hitlera, Franka, Mussoliniho, a to mluvíme jen o politicích nikoli o generálech, kteří kosili jen ve 20. století miliony vojáků jen pro svůj plezír. Mohlo by se zdát, že v dnešní době by stačilo agitátorům ODS dát si jen mokrý hadr na hlavu a přestat se učit ukrajinskou ruštinu a s tou naší staroslověnštinou odtáhnout do míst obývaných polabskými a pobaltskými Slovany a obnovit tam svatyni Svantovítovu,“ dodává.

Taktická provokace nebo nedorozumění?

Doposud největší vojenské cvičení v regionu s ostrou střelbou zahájila Čína ve čtvrtek v reakci na návštěvu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu. A jaký lze předpokládat další postup Číny a Západu? „Asi to nikdo neumí, kromě samozřejmě vševědoucích Panditů ČT, předpovídat. Celá akce může být taktickou a hybridní provokací Spojených států, stejně jako nedorozuměním na nejvyšší mezinárodně politické úrovni a v samotných Spojených státech,“ uvedl Zbořil.

Pokud by mohla být blízko pravdě první varianta, pak podle Zbořila pro Spojené státy přichází v nevhodné době. „V ASEAN, které je zejména ekonomickým sdružením asijského světa, kterému Spojené státy občas projevují svou nepřízeň, opírající se o ve Spojených státech produkované statistiky, se diskutuje nejistota na světových finančních trzích. ‚Ruská zkušenost‘ a poznání, jak snadné je, aby finanční ústavy, které realizují své zisky s pomocí vojenské síly Spojených států, mohly být doslova oloupeny, je varující pro svět, ve kterém žije skoro čtyři miliardy světové populace,“ komentuje Zbořil. „Druhá varianta, která naznačuje, že ekonomika Spojených států se blíží chaosu, ze kterého je jediný únik podobný dvěma světovým válkám dvacátého století, je, samozřejmě, stejně pesimistická. Dokonce i pro toho, kdo dnes neví ani to, ‚kdo poroučí Americe‘, jak se občas píše v politických fikcích nejrůznějších amerických vzdělanců,“ dodává.

